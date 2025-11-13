newspaper
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
Κρεμλίνο: Η Ουκρανία πρέπει να διαπραγματευτεί «αργά ή γρήγορα» – Τι ζητά πλέον η Ρωσία
Κόσμος 13 Νοεμβρίου 2025 | 13:50

Κρεμλίνο: Η Ουκρανία πρέπει να διαπραγματευτεί «αργά ή γρήγορα» – Τι ζητά πλέον η Ρωσία

Η διαπραγματευτική θέση του Κιέβου στην Ουκρανία, επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα, προειδοποιεί η Ρωσία

Σύνταξη
Spotlight

«Αργά ή γρήγορα» η Ουκρανία θα πρέπει να διαπραγματευθεί με τη Ρωσία, δεδομένου ότι η διαπραγματευτική θέση του Κιέβου επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα.

Οι παραπάνω προειδοποιήσεις έρχονται από το Κρεμλίνο.

Στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν εμμένει στις μαξιμαλιστικές του απαιτήσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία πρέπει να διαπραγματευτεί «αργά ή γρήγορα»

Η Μόσχα έχει κατηγορήσει την Ουκρανία ότι αρνείται να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες. Το Κίεβο ισχυρίζεται ότι οι όροι της Μόσχας για τον τερματισμό του πολέμου είναι μη αποδεκτοί και ισοδυναμούν με το να του ζητά να παραδοθεί.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η Ρωσία παραμένει ανοικτή σε μια πολιτική και διπλωματική διευθέτηση και ότι επιθυμεί ειρήνη. Αλλά απουσία μίας τέτοιας ευκαιρίας, ο ίδιος δήλωσε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει θα πολεμά για να προστατεύσει τη δική της ασφάλεια και να διασφαλίσει τα συμφέροντα μελλοντικών γενεών.

«Η ουκρανική πλευρά θα πρέπει να γνωρίζει ότι αργά ή γρήγορα θα πρέπει να διαπραγματευτεί, αλλά από μια πολύ χειρότερη θέση. Η θέση του καθεστώτος του Κιέβου θα επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα» είπε χαρακτηριστικά ο Πεσκόφ.

Τι θέλει η Ρωσία;

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν εμμένει στις μαξιμαλιστικές του απαιτήσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Μετά τις συνομιλίες του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα τον Αύγουστο, τρεις πηγές που γνωρίζουν την κορυφαία νοοτροπία του Κρεμλίνου δήλωσαν στο Reuters ότι οι απαιτήσεις του Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου περιελάμβαναν:

  • Η Ουκρανία παραδίδει τον έλεγχο της ανατολικής περιοχής Ντονμπάς.
  • Αποκήρυξη κάθε φιλοδοξίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ·
  • Παραμένει ουδέτερη
  • Κρατά τα δυτικά στρατεύματα έξω από τη χώρα μετά τον πόλεμο.

Αν αυτό ήταν αλήθεια, αυτό σήμαινε ότι ο Πούτιν έκανε συμβιβασμούς στις εδαφικές απαιτήσεις που είχε διατυπώσει τον Ιούνιο του 2024.

Τότε ο Πούτιν απαιτούσε από το Κίεβο να παραχωρήσει το σύνολο των τεσσάρων επαρχιών που η Μόσχα διεκδικεί ως μέρος της Ρωσίας: το Ντόνετσκ και το Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία – που αποτελούν το Ντονμπάς – καθώς και τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια στο νότο.

Euronext: Έπιασε το 50%+1 η δημόσια πρόταση για την ΕΧΑΕ 

Euronext: Έπιασε το 50%+1 η δημόσια πρόταση για την ΕΧΑΕ 

Η ΕΕ ξανά αντιμέτωπη με το κώλυμα της χρηματοδότησης της Ουκρανίας – «Είναι ζήτημα επιβίωσης», τονίζει ο Ζελένσκι
Πιέσεις 13.11.25

Η ΕΕ ξανά αντιμέτωπη με το κώλυμα της χρηματοδότησης της Ουκρανίας – «Είναι ζήτημα επιβίωσης», τονίζει ο Ζελένσκι

Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ συζητούν εκ νέου την αποδέσμευση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, την ίδια ώρα που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πιέζει για δράση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Γιατί «ζήλεψε» ο Τραμπ τον στρατό του Σαντάμ;
Μαζικές εκκαθαρίσεις 13.11.25

Γιατί «ζήλεψε» ο Τραμπ τον στρατό του Σαντάμ;

Θα είναι μια δύσκολα αναστρέψιμη τραγωδία εάν οι Αμερικανοί μεταμορφώσουν τον στρατό τους σε απειλή για τις ελευθερίες στο εσωτερικό και άχρηστο για τις πραγματικές προκλήσεις στο εξωτερικό.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γιατί οι ληστές αγαπάνε τόσο τα γαλλικά μουσεία; Μία «επιδημία» εν εξελίξει
Κόσμος 13.11.25

Γιατί οι ληστές αγαπάνε τόσο τα γαλλικά μουσεία; Μία «επιδημία» εν εξελίξει

Τα γαλλικά μουσεία φαίνεται να βρίσκονται υπό το άπιαστο «βλέμμα» των ληστών από το 2024, με τις κλοπές να έχουν αυξηθεί και το κράτος να μην φαίνεται αρκετά ικανό να βάλει «στοπ»

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ο «Κάρλσον», ο «Τσε Γκεβάρα», ο «Καθηγητής» – Το μέγα σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία «ζώνει» τον Ζελένσκι
Εκκωφαντικοί τριγμοί 13.11.25

Ο «Κάρλσον», ο «Τσε Γκεβάρα», ο «Καθηγητής» – Το μέγα σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία «ζώνει» τον Ζελένσκι

«Καρατομήσεις» υπουργών, συλλήψεις και η μυστηριώδης διαφυγή του βασικού υπόπτου, στενού συνεργάτη του προέδρου Ζελένσκι: το νέο σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία φτάνει στην κυβέρνηση του Κιέβου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Οι Δημοκρατικοί δημοσίευσαν email του Έπσταϊν που αναφέρουν ότι ο Τραμπ «γνώριζε για τα κορίτσια»
Κόσμος 13.11.25

Οι Δημοκρατικοί δημοσίευσαν email του Έπσταϊν που αναφέρουν ότι ο Τραμπ «γνώριζε για τα κορίτσια»

Δεκάδες email του Έπσταϊν προς δημοσιογράφους και άλλα πρόσωπα φέρνουν σε δεινή θέση τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας πληροφορίες πως γνώριζε την δράση του παιδόφιλου

Σύνταξη
Shutdown: Η χρηματοδότηση των ΗΠΑ αποκαθίσταται – Ο Τραμπ θα υπογράψει το τελικό νομοσχέδιο
Με 222-209 13.11.25

Η χρηματοδότηση των ΗΠΑ αποκαθίσταται - Ο Τραμπ θα υπογράψει το τελικό νομοσχέδιο θέτοντάς το σε ισχύ

Η διακοπή της χρηματοδότησης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ (shutdown) λαμβάνει επίσημα τέλος μετά το πέρασμα του νομοσχεδίου από τα δύο σώματα του Κογκρέσου και μένει μόνο η υπογραφή Τραμπ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Λαβρόφ: «Προετοιμάζονται ανοικτά για νέο μεγάλο ευρωπαϊκό πόλεμο εναντίον της Ρωσίας»
Σεργκέι Λαβρόφ 13.11.25

Η Ευρώπη προετοιμάζεται «ανοικτά για νέο μεγάλο πόλεμο κατά της Ρωσίας»

Η Μόσχα ελπίζει ότι η Ουάσιγκτον δεν θα προχωρήσει σε ενέργειες που θα κλιμάκωναν τον πόλεμο στην Ουκρανία, δηλώνει ο Σεργκέι Λαβρόφ, εκτιμώντας ότι η ΕΕ προετοιμάζεται για πόλεμο κατά της Ρωσίας.

Σύνταξη
Αγκυρα: Συνάντηση των ΥΠΕΞ Τουρκίας και Αιγύπτου στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης των σχέσεών τους
Αγκυρα 13.11.25

Συνάντηση των ΥΠΕΞ Τουρκίας - Αιγύπτου για τη στρατηγική ενίσχυση των σχέσεών τους

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Αιγύπτου και της Τουρκίας συναντήθηκεν στην Αγκυρα και έκαναν λόγο για τη στρατηγική ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών και τη συνεργασία σε περιφερειακά ζητήματα.

Σύνταξη
Τι κρυβόταν στο αίμα του Χίτλερ; – Η νέα τηλεοπτική «ανατομία» του δικτάτορα διχάζει
Στα όρια 13.11.25

Τι κρυβόταν στο αίμα του Χίτλερ; – Η νέα τηλεοπτική «ανατομία» του δικτάτορα διχάζει

Το νέο ντοκιμαντέρ του Channel 4 επιχειρεί να «διαβάσει» το DNA του Αδόλφου Χίτλερ, ανοίγοντας μια συζήτηση για το πού τελειώνει η επιστήμη και πού αρχίζει η παρερμηνεία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Παπασταύρου: Οι ΗΠΑ εκδήλωσαν επενδυτικό ενδιαφέρον για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
Οικονομικές Ειδήσεις 13.11.25

Παπασταύρου: Οι ΗΠΑ εκδήλωσαν επενδυτικό ενδιαφέρον για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, οι ΗΠΑ βρίσκονται σε φάση διερεύνησης, ζητώντας συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης - «Το έργο αυτό έχει ευρύτερη γεωπολιτική διάσταση», είπε.

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή: Είναι ήδη αργά
«Η μακρά ζέστη» 13.11.25

Κλιματική αλλαγή: Είναι ήδη αργά

Ένα βιβλίο συζητά τι μπορούμε να κάνουμε με την κλιματική αλλαγή τώρα που είναι σαφές ότι οι στόχοι δεν θα επιτευχθούν

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
«Χαστούκι» Κομισιόν σε κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καμία διαφυγή από το σχέδιο δράσης- Πρακτικές διαφθοράς δεν γίνονται αποδεκτές
Πολιτική Γραμματεία 13.11.25

«Χαστούκι» Κομισιόν σε κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καμία διαφυγή από το σχέδιο δράσης- Πρακτικές διαφθοράς δεν γίνονται αποδεκτές

«Το κακό παράγινε» σημείωσε, ο επικεφαλής της Μονάδας ΚΑΠ της DG Agri της Κομισιόν, Φίλιπ Μπας και ξεκαθάρισε στην κυβέρνηση ότι «υπάρχουν 54 συγκεκριμένες δράσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και για καθεμία από αυτές πρέπει να υπάρξει πλήρης υλοποίηση, σημείο προς σημείο. Δεν υπάρχει καμία διαφυγή...»

Σύνταξη
Ταυτοποιήθηκαν έξι μέλη εγκληματικής οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη για κλοπές και διαρρήξεις
Ελλάδα 13.11.25

Ταυτοποιήθηκαν έξι μέλη εγκληματικής οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη για κλοπές και διαρρήξεις

Η δράση των μελών της εγκληματικής οργάνωσης χρονολογείται στο διάστημα από τον Μάιο του 2020 έως τον Αύγουστο του επόμενου έτους και εντοπίζεται στις περιοχές της Θεσσαλονίκης και των Σερρών. Άνω των 500.000 ευρώ η λεία

Σύνταξη
Η ΕΕ ξανά αντιμέτωπη με το κώλυμα της χρηματοδότησης της Ουκρανίας – «Είναι ζήτημα επιβίωσης», τονίζει ο Ζελένσκι
Πιέσεις 13.11.25

Η ΕΕ ξανά αντιμέτωπη με το κώλυμα της χρηματοδότησης της Ουκρανίας – «Είναι ζήτημα επιβίωσης», τονίζει ο Ζελένσκι

Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ συζητούν εκ νέου την αποδέσμευση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, την ίδια ώρα που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πιέζει για δράση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τρομερή ατάκα Αλμέιδα για τις μεταγραφές της Σεβίλλης: «Πρέπει πρώτα να φτάσω μέχρι τα Χριστούγεννα…»
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Τρομερή ατάκα Αλμέιδα για τις μεταγραφές της Σεβίλλης: «Πρέπει πρώτα να φτάσω μέχρι τα Χριστούγεννα…»

Ο Ματίας Αλμέιδα ρωτήθηκε για τις χειμερινές μεταγραφές της Σεβίλλης και με αρκετή δόση χιούμορ απάντησε πως... προέχει να είναι αυτός στον πάγκο της μέχρι τότε!

Σύνταξη
AI τραγούδι στην κορυφή του Billboard: Το Walk My Walk προκαλεί «σεισμό» στη μουσική βιομηχανία
Breaking Rust 13.11.25

AI τραγούδι στην κορυφή του Billboard: Το Walk My Walk προκαλεί «σεισμό» στη μουσική βιομηχανία

Ένα κομμάτι φτιαγμένο εξ ολοκλήρου με τεχνητή νοημοσύνη ανέβηκε στο Νο. 1 του country chart του Billboard, ξεπερνώντας τα 3 εκατ. streams και πυροδοτώντας έντονες αντιδράσεις καλλιτεχνών και ακροατών

Σύνταξη
Βορίζια: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη για την βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων
Βορίζια 13.11.25

Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη για την βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

Την Δευτέρα απολογείται ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη για την βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων στα Βορίζια - Σε βάρος του νεαρού υπήρχαν εξ αρχής υποψίες λόγω βιντεοληπτικού υλικού που περιήλθε στη διάθεση των αρχών

Σύνταξη
Κέντημα σε κοντέινερ
Opinion 13.11.25

Κέντημα σε κοντέινερ

Το τελευταίο που χρειάζονται τα παιδιά στα σχολεία είναι λαχανόκηπους και λαϊκές τέχνες, γιατί ακόμη, σε πολλές γωνιές της χώρας στερούνται αξιοπρεπών τάξεων, εκπαιδευτικών και παράλληλης στήριξης

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
