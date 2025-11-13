«Αργά ή γρήγορα» η Ουκρανία θα πρέπει να διαπραγματευθεί με τη Ρωσία, δεδομένου ότι η διαπραγματευτική θέση του Κιέβου επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα.

Οι παραπάνω προειδοποιήσεις έρχονται από το Κρεμλίνο.

Στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν εμμένει στις μαξιμαλιστικές του απαιτήσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία πρέπει να διαπραγματευτεί «αργά ή γρήγορα»

Η Μόσχα έχει κατηγορήσει την Ουκρανία ότι αρνείται να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες. Το Κίεβο ισχυρίζεται ότι οι όροι της Μόσχας για τον τερματισμό του πολέμου είναι μη αποδεκτοί και ισοδυναμούν με το να του ζητά να παραδοθεί.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η Ρωσία παραμένει ανοικτή σε μια πολιτική και διπλωματική διευθέτηση και ότι επιθυμεί ειρήνη. Αλλά απουσία μίας τέτοιας ευκαιρίας, ο ίδιος δήλωσε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει θα πολεμά για να προστατεύσει τη δική της ασφάλεια και να διασφαλίσει τα συμφέροντα μελλοντικών γενεών.

«Η ουκρανική πλευρά θα πρέπει να γνωρίζει ότι αργά ή γρήγορα θα πρέπει να διαπραγματευτεί, αλλά από μια πολύ χειρότερη θέση. Η θέση του καθεστώτος του Κιέβου θα επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα» είπε χαρακτηριστικά ο Πεσκόφ.

Τι θέλει η Ρωσία;

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν εμμένει στις μαξιμαλιστικές του απαιτήσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Μετά τις συνομιλίες του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα τον Αύγουστο, τρεις πηγές που γνωρίζουν την κορυφαία νοοτροπία του Κρεμλίνου δήλωσαν στο Reuters ότι οι απαιτήσεις του Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου περιελάμβαναν:

Η Ουκρανία παραδίδει τον έλεγχο της ανατολικής περιοχής Ντονμπάς.

Αποκήρυξη κάθε φιλοδοξίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ·

Παραμένει ουδέτερη

Κρατά τα δυτικά στρατεύματα έξω από τη χώρα μετά τον πόλεμο.

Αν αυτό ήταν αλήθεια, αυτό σήμαινε ότι ο Πούτιν έκανε συμβιβασμούς στις εδαφικές απαιτήσεις που είχε διατυπώσει τον Ιούνιο του 2024.

Τότε ο Πούτιν απαιτούσε από το Κίεβο να παραχωρήσει το σύνολο των τεσσάρων επαρχιών που η Μόσχα διεκδικεί ως μέρος της Ρωσίας: το Ντόνετσκ και το Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία – που αποτελούν το Ντονμπάς – καθώς και τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια στο νότο.