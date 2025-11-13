Η απώλεια της αυτοδυναμίας “εξαγριώνει” τους βουλευτές

Με τη Νέα Δημοκρατία να βρίσκεται σταθερά κάτω από την ζώνη της αυτοδυναμίας, οι γκρίνιες μέσα στην γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα έχουν μετατραπεί σε καθημερινότητα. Για τους βουλευτές εκείνους, ωστόσο, που η αυτοδυναμία ισούται με όρο πολιτικής επιβίωσης τα πράγματα είναι πολύ πιο σύνθετα.

Οι συγκεκριμένοι βουλευτές που ξεπερνούν τους τριάντα όσο βλέπουν το Μαξίμου να μην μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι… τόσο εξαγριώνονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ισορροπίες εντός της γαλάζιας οικογένειας έχουν χαθεί καθώς στη Νέα Δημοκρατία μετά από έξι χρόνια στην κυβέρνηση έχει χαθεί ο συνεκτικός ιστός που ένωνε τις διαφορετικές φυλές που κατοικούν εντός της γαλάζιας πολυκατοικίας.

Οι βουλευτές ιδιαίτερα της περιφέρειας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Ο λόγος διττός: από τη μια πλευρά βιώνουν μια πρωτοφανή πίεση από τις τοπικές κοινωνίες και ιδιαίτερα τον αγροτικό κόσμο ενώ από την άλλη πλευρά είναι πλήρως αποκομμένοι από το Μαξίμου.

“Πως θα κατέβω εγώ στην περιφέρεια μου και τι θα πω στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας; Ψηφίστε μας για να σας κλείσουμε τα ΕΛΤΑ, να σας κλείσουμε τα γραφεία του ΕΦΚΑ και να μην συνεχίσουμε να καταβάλουμε τις αποζημιώσεις σας;” ανέφερε χαρακτηριστικά βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας από την κεντρική Ελλάδα.

Έτερη γαλάζια πηγή ωστόσο ανέδειξε την άλλη όψη του νομίσματος. “Προσπαθώ να λύσω προβλήματα τρέχοντας από υπουργείο σε υπουργείο όμως κανείς δεν μπορεί να δώσει λύση καθώς όλα καταλήγουν στο… επιτελικό κράτος. Όμως το επιτελικό κράτος πια έχει βραχυκυκλώσει αν δεν έχει ήδη πεθάνει” είπε δεύτερος βουλευτής που βρίσκεται -μάλλον- σε πολιτική απόγνωση.

Πληροφορούμαστε πως η απουσία επικοινωνίας μεταξύ του κέντρου λήψης αποφάσεων και των βουλευτών είναι τόσο μεγάλο που ακόμα και κατά την διάρκεια της κρίσης με τα ΕΛΤΑ, το Μαξίμου δεν μπορούσε να κατευνάσει τους βουλευτές και παρέμενε κρυπτόμενο πίσω από τις πύλες της Ηρώδου Αττικού.

“Η κατάσταση είναι τόσο τραγική που με πήρε τηλέφωνο ο παραιτηθείς CEO των ΕΛΤΑ για να μου εξηγήσει πως έχω άδικο” ανέφερε στο in βουλευτής που σήκωσε την κόντρα των ΕΛΤΑ. Και το ερώτημα που θέτουν όλοι οι εξαγριωμένοι βουλευτές είναι πώς αλλά και ποιος θα ανατρέψει αυτή τη κατάσταση… “Σε μια κυβέρνηση που έχει μάθει να λειτουργεί με αποφάσεις από τα πάνω ποιος από το Μαξίμου μπορεί να σηκώσει στις πλάτες του την κυβέρνηση και να ανατρέψει την κατάσταση;

” Το ερώτημα αυτό φαίνεται πως έχει αρχίσει να πυκνώνει στις τάξεις των βουλευτών που βλέπουν τον ανασχηματισμό ως μια τελευταία ευκαιρία για να αλλάξει η κατάσταση. Όσον αφορά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών που πυκνώνουν, οι γαλάζιοι βουλευτές δεν θέλουν καν να το ακούν υποστηρίζοντας πως τότε το σενάριο του 25% και της απώλειας ακόμα και του bonus των 50 εδρών θα είναι πάνω στο τραπέζι.