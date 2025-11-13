science
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
Πνευματικό κάλεσμα μέσω chatbot – Όταν οι εκκλησίες αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να σώσουν ψυχές
13 Νοεμβρίου 2025 | 08:02

Πνευματικό κάλεσμα μέσω chatbot – Όταν οι εκκλησίες αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να σώσουν ψυχές

Αν σας έλεγαν ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ιησού Χριστό μέσω chatbot, θα το κάνατε; Οι εκκλησίες στις ΗΠΑ στράφηκαν στην τεχνητή νοημοσύνη για να δώσουν πνευματική καθοδήγηση.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Το έντερο «μιλάει» και η AI το «μεταφράζει» – Όσα μας αποκαλύπτει

Spotlight

Οι εκκλησίες στις ΗΠΑ δεν θα μπορούσαν να μείνουν πίσω από την τεχνολογική εξέλιξη. Σε μια εποχή που τα στασίδια στους ναούς αδειάζουν και όλο και λιγότεροι νέοι νιώθουν το κάλεσμα να ακολουθήσουν το λειτούργημα του ιερέα, στράφηκαν στην τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είναι οι πρώτοι φυσικά, έχει γίνει και αλλού.

Προσπαθώντας να προσεγγίσουν πιστούς, να εξατομικεύσουν τα κηρύγματα και να δώσουν πνευματική καθοδήγηση, τροφοδοτούν chatbots που μοιάζουν με τον Θεό. Ωστόσο, δημιουργείται ένα εύλογο ερώτημα. Τι θα γίνει αν η τεχνητή νοημοσύνη «χάσει τον δρόμο»; Τότε προς τα πού θα καθοδηγήσει τους πιστούς;

Θα μπορούσε να πάει κάτι στραβά;

Σύμφωνα με το Axios, εκτιμάται ότι εντός του 2025 κάπου 15.000 εκκλησίες θα σταματήσουν να λειτουργούν. Ενώ οι Αμερικανοί σε ποσοστό-ρεκόρ (29%) δηλώνουν πλέον θρησκευτικά μη ενεργοί ή μη θρησκευόμενοι. Οι μεγάλες εκκλησίες συμπτύσσουν τις ενορίες με τους εναπομείναντες πιστούς. Ωστόσο, ακόμη και οι πιο ιερείς δυσκολεύονται να προσφέρουν ιδιωτική συμβουλευτική σε τόσο μεγάλα εκκλησιάσματα.

ΑΙ εξομολογητήρια

Οι θρησκευτικές εφαρμογές που υποστηρίζονται από την τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπουν στους πιστούς να «επικοινωνήσουν με τον Ιησού» ή να «μιλήσουν στη Βίβλο». Δίνουν, δηλαδή, την εντύπωση ότι στην άλλη άκρη της οθόνης είναι ένας θεός ή ένας άγιος ή ένας άγγελος. Άλλες μπορούν να δημιουργήσουν εξατομικευμένες προσευχές. Ακόμη και να επιτρέψουν στον πιστό να εξομολογηθεί τις αμαρτίες του –και μετά να του προσφέρει συμβουλές.

Προχωρούν δηλαδή πέρα από τα «χρηστικά» chatbots, που απαντούν σε συχνές και απλές ερωτήσεις. Π.χ. ωράριο λειτουργίας, προγραμματισμός εκδηλώσεων, αποστολή αποσπασμάτων από τη Βίβλο.

Προκάτ κηρύγματα και θρησκευτική έρευνα

Η Επισκοπική Εκκλησία στις ΗΠΑ δημιούργησε το EpiscoBot. Το chatbot απαντά σε πνευματικά ή θρησκευτικά ερωτήματα, αντλώντας πληροφορίες από τους πόρους της εκκλησίας. Άλλες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης αναλύουν δεδομένα της εκκλησίας (προσέλευση και συμμετοχή) για να προσαρμόσουν την προσέγγιση και την επικοινωνία.

Και όλο και περισσότεροι ιερείς παραδέχονται ότι χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να τη δημιουργία κηρυγμάτων ή τη μείωση του χρόνου γραφής.

Ο αιδεσιμότατος Κρις Χόουπ, ιδρυτής της συμβουλευτικής Hope Group, με έδρα τη Βοστόνη, το βλέπει κάπως πραγματιστικά. Δήλωσε στο Axios: «Κάθε εκκλησία ή οίκος λατρείας είναι μια επιχείρηση. Υπάρχουν σίγουρα ευκαιρίες να δημιουργηθούν ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης για τον ευαγγελισμό».

Η Hope βοηθά τις εκκλησίες και τις επιχειρήσεις που ανήκουν σε μειονότητες να χρησιμοποιούν «ηθική» τεχνητή νοημοσύνη. «Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει με καλύτερο προγραμματισμό, συντονισμό των κηρυγμάτων και του ιεραποστολικού έργου. Δεν έχουμε ακόμη εμβαθύνει στο πώς θα μπορούσαμε να ενσωματώσουμε αυτές τις τεχνολογίες για να προωθήσουμε τον Λόγο του Θεού», λέει ο αιδεσιμότατος Χόουπ.

Μιλώντας με τον θεό τον ίδιο

Ωστόσο, οι πιστοί φαίνεται να προτιμούν chatbots που δημιουργούν την αίσθηση ότι οι χρήστες μιλάνε με μια θεϊκή δύναμη ή κάποιον κληρικό.

Η εφαρμογή Text With Jesus επιτρέπει στους χρήστες να «ξεκινήσουν ένα πνευματικό ταξίδι και να συμμετάσχουν σε διαφωτιστικές συζητήσεις με τον Ιησού Χριστό», αναφέρει στον ιστότοπό της. Επίσης, δίνει στους χρήστες την επιλογή να «μιλήσουν» με άλλους βιβλικούς χαρακτήρες. Π.χ. η Παναγία, ο Ιωσήφ, ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ακόμη και ο Σατανάς.

Εφαρμογές που απευθύνονται σε καθολικούς πιστούς βοηθούν τους χρήστες με εξομολόγηση και πνευματική αναστοχασμό. Τα chatbots παρέχουν απαντήσεις καθοδηγούμενες από την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία βασίζεται σε βιβλικά κείμενα.

Ο πάστορας Ρον Κάρπεντερ, με έδρα το Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια, δημιούργησε μια εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης που υπόσχεται «προσωποποιημένες αλληλεπιδράσεις 1 προς 1». Ο πιστός έχει πλήρη πρόσβαση με μια έκδοση chatbot του αντί 49 δολαρίων τον μήνα.

Ο αιδεσιμότατος Λούις Άτλις, επικεφαλής της εκκλησίας La Mott A.M.E., σε μια μικρή ενορία στην Πενσιλβάνια, δημιούργησε ένα chatbot με το όνομα «Faith» (Πίστη). Είπε στο Axios ότι τον βοηθά να διεξάγει έρευνα για τα κηρύγματά του. «Δεν μπορείς να αναθέσεις την ηθική σου σε τρίτους», είπε ο Άτλις. «Δεν μπορεί να φτιάξει την παρακαταθήκη σου».

Και όμως, κάτι μπορεί να πάει στραβά

«Τι θα μπορούσε να πάει στραβά;» αναρωτιέται μιλώντας στο Axios ο Ρόμπερτ Π. Τζόουνς, διευθύνων σύμβουλος του ανεξάρτητου Ινστιτούτου Δημόσιας Θρησκευτικής Έρευνας. Πολλά, αφήνει να εννοηθεί.

Και εξηγεί γιατί: «Δεν είναι σαφές ποιες μεταφράσεις της Βίβλου χρησιμοποιούν οι εφαρμογές, αν πρόκειται για κείμενα από πρώιμους εκκλησιαστικούς πατέρες ή για ιδεολογικό υλικό από αυστηρά συντηρητικές ομάδες».

Επίσης, σύμφωνα με τον Μαρκ Γκρέιβς, διευθυντή έρευνας στην AI and Faith (Τεχνητή Νοημοσύνη και Πίστη), οι εφαρμογές βρίσκονται στα αρχικά τους στάδια και πιθανότατα χρησιμοποιούν δημόσια διαθέσιμο υλικό για τα σύνολα δεδομένων τους.

Η «AI and Faith» είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που επικεντρώνεται στην εμπλοκή των θρησκειών με την τεχνητή νοημοσύνη. Και ο Γκρέιβς τονίζει: «Νομίζω ότι έχουμε μεγάλο κίνητρο να καταλάβουμε γρήγορα πώς δουλεύει και να δούμε τι θα συμβεί. Οι κίνδυνοι είναι πολύ υψηλοί».

