Αυγενάκης: «Οι προσωπικές σχέσεις δεν ποινικοποιούνται» λέει για τον Φραπέ – Κατηγορεί την αντιπολίτευση για ψέμματα

Καμία δική του ευθύνη, για το μεγάλο φαγοπότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εξακολουθεί να μην βλέπει ο βουλευτής της ΝΔ Λευτέρης Αυγενάκης, το όνομα του οποίου φιγουράρει στην δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μιλώντας στο MEGA, εμφάνισε εαυτόν ως υπέρμαχο της διαφάνειας που «συγκρούστηκα με τα κακώς κείμενα», ενώ άφησε ξανά αιχμές σε βάρος του Βαγγέλη Σημανδράκου, πρώην πρόεδρου του Οργανισμού.

Ο κ. Αυγενάκης χαρακτήρισε προσωπική τη σχέση του με τον περιβόητο «Φραπέ», ενώ ανερυθρίαστα, δήλωσε «απόλυτα δικαιωμένος», από την Εξεταστική.

Αυγενάκης για Φραπέ: «Οι προσωπικές σχέσεις δεν ποινικοποιούνται»

Ειδικότερα, ο κ. Αυγενάκης αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, επιτέθηκε στην αντιπολίτευση και μίλησε «για υπερβολές που έχουν ακουστεί όλο το καλοκαίρι».

«Ακόμη και οι προτάσεις για σύσταση Προανακριτικής, κυρίως από την αξιωματική αντιπολίτευση, περιείχαν προκλητικές και αναληθείς δηλώσεις, που συνέβαλαν στο να στοχοποιηθεί η Κρήτη», ισχυρίστηκε.

Ερωτηθείς σχετικά, επανέλαβε ότι γνώριζε τον επονομαζόμενο Φραπέ (εκ των πρωταγωνιστών του σκανδάλου) αφήνοντας να εννοηθεί πως δεν σχετίζεται με κανέναν τρόπο με τις παράνομες πράξεις του.

«Οι προσωπικές σχέσεις δεν ποινικοποιούνται», δήλωσε. «Αλίμονο αν δεν γνωριζόμαστε (με τον Φραπέ). Θα ήταν παράλογο, τόσα χρόνια να πολιτεύομαι σε αυτό τον νομό Ηρακλείου και ο άνθρωπος αυτός να είναι από τα στελέχη του αγροτοσυνδικαλιστικού κόσμου. Είναι δυνατόν να μη γνωριζόμαστε; Θα ήταν αδιανόητο».

Δεν βλέπει δική του ευθύνη ο Αυγενάκης

Ο κ. Αυγενάκης υποστήριξε πως από κανένα από τα στοιχεία δεν προκύπτει δική του εμπλοκή σε παράνομες ενέργειες. «Υπάρχει ένα στοιχείο που να με εμπλέκει σε επισυνδέσεις; Οχι… Υπάρχει έγγραφο, email, ένα στοιχείο που να δείχνει ότι ο Αυγενάκης ως υπουργός προχώρησε σε μία πράξη παράνομη; Τωρα ότι κάποιοι τρίτοι επικαλούνται το όνομά σου… Μένει να αποδειχτεί αν αυτά που λένε ισχύουν», είπε.

Παράλληλα άφησε εκ νέου αιχμές κατά του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Βαγγέλη Σημανδράκου το οποίου «ζήτησα την παραίτηση για για 9 λόγους», είπε αποδίδοντας στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, «και κακές και εξωσυστημικές πληρωμές».

Μάλιστα υποστήριξε ότι ο ίδιος λειτούργησε θεσμικά: «Δεν απέφυγα το πρόβλημα… Ίσα ίσα Με θεσμικό τρόπο συγκρούστηκα με τα κακώς κείμενα και μια βαλτωμένη κατάσταση που χρόνια λειτουργούσε μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ». Και πρόσθεσε: «από τη στιγμή που δεν υπήρχε διαφανές σωστό σύστημα λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, πολλοί αξιοποίησαν τις χαρακμάδες του συστήματος και δημιούργησαν δίκτυα επικοινωνίας συναλλαγών και πάει λέγοντας.

Υποστήριξε δε ότι «επί των ημερών μου, οι λογαριασμοί των ΑΦΜ της οικογένειας του κ. Ξυλούρη ( του επονομαζόμενου «Φραπέ») ήταν δεσμευμένα. Δεν έπαιρνε χρήματα, όπως και δεν έπαιρνε χρήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μου».

Ο κ. Αυγενάκης χαρακτήρισε «ψέμα ότι ξεμπλόκαρα ΑΦΜ». Υποστήριξε πως πρώτη φορά ενημερώθηκε για τον αριθμό των δεσμευμένων ΑΦΜ επί προεδρίας Μπαμπασίδη στον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ήταν 16.500 ΑΦΜ». Μετά από έλεγχο «πήγαν στη δικαιοσύνη 1.500 ΑΦΜ. Οι υπόλοιποι πήραν τα χρήματά τους».

«Ζήτησα από την εξεταστική επιτροπή, και το λέω δημόσια τώρα, να ζητήσουν για όλες τις περιπτώσεις που ακούγονται πράγματα, ονόματα και λεπτομέρειες που είναι προϊόντα επισυνδέσεων, εάν όντως έγιναν όλα αυτά; Αν ήταν κουβέντες που κατεγράφησαν και τελικά έμειναν στις κουβέντες; Γιατί κανένας δεν έχει ποτέ καταδικαστεί για πράγματα που είπε, αλλά για πράγματα που έπραξε».

Ο κ. Αυγενάκης, επανέλαβε ότι «νιώθω απόλυτα δικαιωμένος» από την εξεταστική. «Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έφαγα τόνους λάσπης, συκοφαντήθηκα, παρ’ όλα αυτά είμαι όρθιος, καθαρός και θεσμικός. Εμπιστεύομαι την ελληνική και ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, εμπιστεύομαι όμως και το έργο που παράγει η εξεταστική επιτροπή, το οποίο μπορεί να μην εξυποηρετεί κάποιους που αρχικά αντιδρούσαν στο να συσταθεί αλλά τελικά κάνουν πολύ σημαντικό έργο» πρόσθεσε.