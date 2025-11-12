Συναγερμός στη Νίκαια για χειροβομβίδα σε αυλή πολυκατοικίας

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Τετάρτης στη Νίκαια, έπειτα από εμπρησμό ΙΧ αυτοκινήτου που ανήκει σε σωφρονιστικό υπάλληλο.

Το συμβάν σημειώθηκε λίγο μετά τις 04:00 τα ξημερώματα και στο σημείο επενέβησαν άμεσα πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να κατασβέσουν τη φωτιά και να αναζητήσουν τους δράστες.

Από τον εμπρησμό το αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές ζημιές, ενώ τις έρευνες για την υπόθεση τις ανέλαβε το τοπικό τμήμα Ασφαλείας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Εντόπισαν ύποπτο αντικείμενο

Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, η σύζυγος του ιδιοκτήτη ενημέρωσε τις Αρχές για την ύπαρξη αντικειμένου που έμοιαζε με χειροβομβίδα στην αυλή της πολυκατοικίας όπου διαμένουν.

Έτσι, στο σημείο κλήθηκαν πυροτεχνουργοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) για την ασφαλή απομάκρυνση του.

Για το λόγο αυτό, η Τροχαία έχει διακόψει προσωρινά την κυκλοφορία στην οδό Ευριπίδου, από τη συμβολή της με την οδό Πλαπούτα στη Νίκαια.