newspaper
Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
11.11.2025 | 06:46
Μετρό: Αλλαγές από σήμερα στη Γραμμή 2 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Μάικλ Κίματζ: Σπατάλη χρόνου η πολιτική Τραμπ απέναντι στη Ρωσία
Κόσμος 11 Νοεμβρίου 2025 | 06:00

Μάικλ Κίματζ: Σπατάλη χρόνου η πολιτική Τραμπ απέναντι στη Ρωσία

Ως επικεφαλής του Ινστιτούτου Kennan που αποτελούσε επί δεκαετίες σημείο αναφοράς για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, ο Μάικλ Κίματζ το είδε να σαρώνεται από το DOGE του Έλον Μασκ

Κίττυ Ξενάκη
ΣυνέντευξηΚίττυ Ξενάκη
A
A
Vita.gr
Ακόμα και ελάχιστο φως κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να επηρεάσει την υγεία της καρδιάς

Ακόμα και ελάχιστο φως κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να επηρεάσει την υγεία της καρδιάς

Spotlight

Καθηγητής Ιστορίας στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Αμερικής, ειδικός στον Ψυχρό Πόλεμο και τις αμερικανο-ρωσικές σχέσεις, επικεφαλής του Ινστιτούτου Kennan στο Διεθνές Ακαδημαϊκό Κέντρο Γούντροου Ουίλσον, ένα think tank που αποτελούσε επί δεκαετίες σημείο αναφοράς για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, ο Μάικλ Κίματζ είδε την άνοιξη αυτό το τελευταίο να σαρώνεται από τον κυκλώνα περικοπών που εφάρμοσε το Τμήμα Κυβερνητικής Αποδοτικότητας (DOGE) του Έλον Μασκ.

Κι εντούτοις, μιλώντας στα «ΝΕΑ» λίγο πριν συμμετάσχει διαδικτυακά στο Athens Security Forum, ο ίδιος μας θυμίζει να μην υποτιμούμε τις αντοχές και την ανθεκτικότητα της αμερικανικής δημοκρατίας.

Κατ’ αρχάς, κύριε Κίματζ, θα μπορούσατε να μας πείτε λίγα λόγια για το τι συνέβη με το Ινστιτούτο Kennan και, γενικότερα, με το Wilson Center, από τότε που η ομάδα του Έλον Μασκ έκλεισε το μεγαλύτερο μέρος του τον Απρίλιο;

Εκτοτε, το Ινστιτούτο Kennan αναδημιουργήθηκε και έγινε ανεξάρτητος οργανισμός. Η αποστολή του παραμένει παρόμοια με κείνη που είχε και στο παρελθόν: να παρέχει υψηλής ποιότητας, αμερόληπτη ανάλυση της πρώην Σοβιετικής Ενωσης και να διαθέτει αυτή την ανάλυση σε υπευθύνους χάραξης πολιτικής, δημοσιογράφους και το ευρύ κοινό.

Πώς εξηγείτε αυτόν τον πόλεμο που έχει κηρύξει ο Τραμπ 2.0 κατά της εμπειρογνωμοσύνης (και της έρευνας, και της επιστήμης, και…);

Δεν θα έλεγα ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει κηρύξει πόλεμο κατά της εμπειρογνωμοσύνης. Πράγματι, είναι γενικά σκεπτική απέναντι στους «ειδικούς», μια στάση που έχει κάποια πολιτισμική απήχηση στην αμερικανική ζωή. Εχουν κλείσει ή περικοπεί πολλές υπηρεσίες στην Ουάσιγκτον, αν και πολλές παραμένουν ανέπαφες. Αλλά η εμπειρογνωμοσύνη είναι πιθανώς ένα δευτερεύον ζήτημα εδώ.

Το θέμα είναι να επιδειχθεί η δύναμη της εκτελεστικής εξουσίας, να συγκεντρωθεί η λήψη αποφάσεων στον Λευκό Οίκο και να ελαχιστοποιηθεί η ομοσπονδιακή γραφειοκρατία, η οποία ποτέ δεν ήταν αγαπητή στους αμερικανούς συντηρητικούς.

Είστε ειδικός στον Ψυχρό Πόλεμο και στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. Πρόσφατα, σχολιάζοντας στο περιοδικό «Foreign Affairs» τη διπλωματία του Τραμπ αναφορικά με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, συγκρίνατε τον πρόεδρο των ΗΠΑ με τον γυμνό βασιλιά του Χανς Κρίστιαν Αντερσεν. «Επιμένει να είναι ο ειρηνοποιός και ζητά από το διεθνές κοινό να θαυμάσει το ανύπαρκτο σχέδιό του» γράψατε. «Και η πομπή συνεχίζεται και συνεχίζεται». Είμαστε όλοι καταδικασμένοι σε αυτό το παραμύθι-εφιάλτη;

Το βασικό κόστος της πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στη Ρωσία είναι η σπατάλη χρόνου. Δεν συμβαίνουν και πολλά. Ο συντονισμός μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης είναι σχεδόν ανύπαρκτος όσον αφορά την Ουκρανία, ενώ ο Τραμπ μειώνει τη στήριξη των ΗΠΑ προς το Κίεβο.

Αυτό είναι πολύ ατυχές, αλλά δεν μπορεί κανείς να πει με βεβαιότητα ότι, αν η κυβέρνηση Τραμπ έκανε πολύ περισσότερα ή πολύ λιγότερα για την Ουκρανία, το αποτέλεσμα του πολέμου θα ήταν θεμελιωδώς διαφορετικό. Και οι ΗΠΑ συνεχίζουν να παρέχουν πληροφορίες και στοχοθεσία στον ουκρανικό στρατό. Τίποτα σε αυτή την κατάσταση δεν είναι ιδανικό, αλλά κανείς δεν είναι καταδικασμένος.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες έχουν αρχίσει να θέτουν τα θεμέλια για μια μετα-αμερικανική Ευρώπη. Υπάρχει ακόμα χρόνος ή είναι πολύ λίγο και πολύ αργά; Τι μπορεί πραγματικά να γίνει με τρεις φιλοπουτινικούς αγκιτάτορες (Ορμπαν, Φίτσο, Μπάμπις) στην ΕΕ;

Οι ευρωπαίοι ηγέτες κολακεύουν τακτικά τον Τραμπ και κάνουν ό,τι μπορούν για να διατηρήσουν την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ευρώπη. Στην καλύτερη περίπτωση, προφυλάσσονται από ένα μετα-αμερικανικό μέλλον, αλλά οι ευρωπαϊκές επενδύσεις στην άμυνα είναι πολύ μικρές για να καταστήσουν την Ευρώπη αυτόνομο παράγοντα στη διεθνή σκηνή (στρατιωτικά) ή να αποτελέσουν αποτρεπτική δύναμη έναντι της Ρωσίας.

Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να γίνουν πολλά με τους Ορμπαν, Φίτσο και Μπάμπις. Σε διαφορετικό βαθμό, εκπροσωπούν το εκλογικό σώμα των αντίστοιχων χωρών τους και οι τρεις όμως βρίσκονται πολύ μακριά από το mainstream της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής.

Και μια τελευταία ερώτηση. Η εφημερίδα «New York Times»δημοσίευσε πρόσφατα μια λίστα με 12 δείκτες δημοκρατικής διάβρωσης, που θα ενημερώνονται τακτικά, «ως προειδοποίηση για το πόσα έχουν ήδη χάσει οι Αμερικανοί και πόσα ακόμα θα μπορούσαν να χάσουν». Ποια είναι η γνώμη σας, χάνουν οι Αμερικανοί τη δημοκρατία τους; Συμμερίζεστε την άποψη όσων φοβούνται ότι ο κόσμος βιώνει μια «επιστροφή» στη δεκαετία του 1930;

Οχι. Μόλις λίγους μήνες μετά την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία, χτίστηκε το Νταχάου. Το είδος της κατάληψης του κράτους που επέτρεψε – και στην πραγματικότητα απαίτησε – ο φασισμός δεν έχει καμία ομοιότητα με τους τελευταίους δέκα μήνες στην αμερικανική πολιτική.

Σε καμία περίπτωση δεν χάνουν οι Αμερικανοί τη δημοκρατία τους. Στην πραγματικότητα, την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από έκτακτες εκλογές, στις οποίες καταγράφηκε σημαντική δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση Τραμπ. Αυτές ήταν κανονικές δημοκρατικές εκλογές, κάτι που δεν σημαίνει ότι όλα είναι καλά. Απλώς ότι δεν έχουν χαθεί όλα – και ίσως ούτε καν τόσα πολλά.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Δίνουν και παίρνουν τα στοιχήματα ότι το ράλι θα συνεχιστεί – Tι προβλέπει η Deutsche Bank

Wall Street: Δίνουν και παίρνουν τα στοιχήματα ότι το ράλι θα συνεχιστεί – Tι προβλέπει η Deutsche Bank

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ακόμα και ελάχιστο φως κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να επηρεάσει την υγεία της καρδιάς

Ακόμα και ελάχιστο φως κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να επηρεάσει την υγεία της καρδιάς

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

World
Μπάφετ: Οι αποκαλύψεις και οι εκπλήξεις της αποχαιρετιστήριας επιστολής του ως CEO της Berkshire Hathaway

Μπάφετ: Οι αποκαλύψεις και οι εκπλήξεις της αποχαιρετιστήριας επιστολής του ως CEO της Berkshire Hathaway

inWellness
inTown
«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η ακροδεξιά σφίγγει τη δημοκρατία σαν τανάλια – Ανάγκη, κοινό μέτωπο Κέντρου-Αριστεράς ενάντια στον αυταρχισμό
Social Europe 11.11.25

Η ακροδεξιά σφίγγει τη δημοκρατία σαν τανάλια – Ανάγκη, κοινό μέτωπο Κέντρου-Αριστεράς ενάντια στον αυταρχισμό

Η τάση των συντηρητικών να κολακεύουν την ακροδεξιά αποδείχθηκε λάθος. Αριστερά και Κέντρο πρέπει να καταλάβουν ότι τα επείγοντα ζητήματα απαιτούν δράση και να σταθούν απέναντι στον αυταρχισμό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ισραήλ: Δεν τέλειωσε ο πόλεμος με τους αντιπάλους στην περιοχή, τονίζει ο Νετανιάχου
Μην ξεχνιόμαστε... 11.11.25

Δεν τέλειωσε ο πόλεμος με τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ, τονίζει ο Νετανιάχου

Η Χαμάς και η Χεζμπολάχ επανεξοπλίζονται και δεν εγκαταλείπουν τον στόχο τους να καταστρέψουν το Ισραήλ, αναφέρει ο Νετανιάχου, τονίζοντας ότι ο πόλεμος σε Λίβανο και Γάζα δεν έχει τελειώσει.

Σύνταξη
Ο Τραμπ επιτίθεται στην πιστή του Τέιλορ Γκριν: «Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Νομίζω πως έχει παραστρατήσει»
«Σερβίρει σούπα» 11.11.25

Επίθεση Τραμπ στην πιστή του Τέιλορ Γκριν: «Νομίζω πως έχει παραστρατήσει»

«Δεν ξέρω τι έχει πάθει η Μάρτζορι, είναι καλή γυναίκα. Νομίζω πως έχει παραστρατήσει», δήλωσε ο Τραμπ για την πιστή του Τέιλορ Γκριν, η οποία τελευταία έχει αρχίσει να αποστασιοποιείται.

Σύνταξη
Ουκρανία και Ρωσία δίνουν αντικρουόμενες εκδοχές για την κατάσταση σε πόλη στα ανατολικά
Μίρνογκραντ 11.11.25

Ουκρανία και Ρωσία δίνουν αντικρουόμενες εκδοχές για την κατάσταση σε πόλη στα ανατολικά

Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία δίνουν διαφορετικές πληροφορίες για την κατάσταση στην πόλη Μίρνογκραντ η οποία βρίσκεται κοντά στο Ποκρόβσκ στην Ανατολική Ουκρανία.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τα βρήκαν Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί για τον προϋπολογισμό – Τι αντάλλαγμα θέλουν
«Λευκός καπνός» 11.11.25

ΗΠΑ: Τα βρήκαν Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί για τον προϋπολογισμό – Τι αντάλλαγμα θέλουν

Στις ΗΠΑ οι Δημοκρατικοί συμφώνησαν με τους Ρεπουμπλικανούς και ξεκίνησε η ψηφοφορία για να εγκριθεί ο προϋπολογισμός έως τις 30 Ιανουαρίου και για μερικούς τομείς ως τις 30 Σεπτεμβρίου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κύπρος: Στο τραπέζι ηλεκτρική διασύνδεση και ενεργειακή συνεργασία με τον Λίβανο
Ενεργειακή συνεργασία 11.11.25

Στο τραπέζι ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με τον Λίβανο

Ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με τον Λίβανο «έβγαλε» η συνάντηση του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον λιβανέζο υπουργό Ενέργειας, στο πλαίσιο της ενεργειακής συνεργασίας των δυο κρατών.

Σύνταξη
Κολομβία: Νέες κατηγορίες για διαφθορά σε βάρος του Νικολάς Πέτρο, γιου του προέδρου
Διαφθορά 11.11.25

Κολομβία: Νέες κατηγορίες για διαφθορά σε βάρος του Νικολάς Πέτρο, γιου του προέδρου

Ο Νικολάς Πέτρο αντιμετωπίζει κατηγορίες για διαφθορά την εποχή που ήταν βουλευτής. Ήδη έχει κατηγορηθεί για ξέπλυμα και παράνομο πλουτισμό. Έχει παραδεχθεί ότι πήρε χρήματα από βαρόνο ναρκωτικών.

Σύνταξη
Κούβα: O πρώην υπουργός Οικονομικών δικάζεται για κατασκοπεία
Φυλακή ή εκτέλεση 11.11.25

O πρώην υπουργός Οικονομικών της Κούβας δικάζεται για κατασκοπεία

O πρώην υπουργ;ow Οικονομίας Αλεχάντρο Γκιλ κατηγορείται για κατασκοπεία, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλα εγκλήματα, με την δίκη του να ξεκινά αύριο

Σύνταξη
Μερτς: Στο ναδίρ η δημοτικότητά του – Μόλις το 18% των Γερμανών θέλουν να διεκδικήσει επανεκλογή
Δημοσκόπηση 11.11.25

Μερτς: Στο ναδίρ η δημοτικότητά του – Μόλις το 18% των Γερμανών θέλουν να διεκδικήσει επανεκλογή

Οι Γερμανοί βρίσκουν τον Μερτς όχι και τόσο νέο, δεν πιστεύουν ότι πρέπει να είναι ξανά υποψήφιος για την καγκελαρία. Ακόμη και οι ψηφοφόροι της Χριστιανικής Ένωσης είναι μοιρασμένοι για το μέλλον του

Σύνταξη
Γιατί η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη δεν είναι ένα «μονολιθικό» φαινόμενο
Κόσμος 10.11.25

Γιατί η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη δεν είναι ένα «μονολιθικό» φαινόμενο

Το μέλλον της δημοκρατίας στην Ευρώπη εξαρτάται από την ικανότητά της να προτάσσει αξιόλογες εναλλακτικές λύσεις έναντι των απλοϊκών, αλλά εξαιρετικά εύηχων, υποσχέσεων της ακροδεξιάς.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
COP30: Η σύνοδος για το κλίμα ξεκίνησε – Εκκλήσεις για συνεργασία και αποφασιστική δράση
Αγώνας δρόμου 10.11.25

COP30: Η σύνοδος για το κλίμα ξεκίνησε – Εκκλήσεις για συνεργασία και αποφασιστική δράση

Οι κυβερνήσεις που δεν δρουν θα κατηγορηθούν για λιμό και συγκρούσεις που θα φέρει η κλιματική κρίση, τόνισε ο επικεφαλής του ΟΗΕ για το Κλίμα στην έναρξη της COP30. Λούλα: Να νικήσουμε τους αρνητές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το Ισραήλ ζητά από δικαστήριο να επιτρέψει την κατάσχεση των πλοίων του στολίσκου Sumud
Global Sumud Flotilla 10.11.25

Το Ισραήλ ζητά από δικαστήριο να επιτρέψει την κατάσχεση των πλοίων του στολίσκου Sumud

Το Ισραήλ υπέβαλε αίτημα στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Χάιφα για την κατάσχεση 50 πλοίων που συμμετείχαν στον στόλο Sumud, ο οποίος προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καιρός: Πού θα έχει ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες – Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία
Εικόνες 11.11.25

Πού θα έχει ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία

Από την κακοκαιρία προκλήθηκαν προβλήματα σε αρκετές περιοχές - Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Σύνταξη
Η ακροδεξιά σφίγγει τη δημοκρατία σαν τανάλια – Ανάγκη, κοινό μέτωπο Κέντρου-Αριστεράς ενάντια στον αυταρχισμό
Social Europe 11.11.25

Η ακροδεξιά σφίγγει τη δημοκρατία σαν τανάλια – Ανάγκη, κοινό μέτωπο Κέντρου-Αριστεράς ενάντια στον αυταρχισμό

Η τάση των συντηρητικών να κολακεύουν την ακροδεξιά αποδείχθηκε λάθος. Αριστερά και Κέντρο πρέπει να καταλάβουν ότι τα επείγοντα ζητήματα απαιτούν δράση και να σταθούν απέναντι στον αυταρχισμό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Oι ανισότητες του πλούτου στην Ευρώπη: Μεγαλώνει η ψαλίδα φτωχών-πλούσιων στην Ελλάδα
Εurofound 11.11.25

Oι ανισότητες του πλούτου στην Ευρώπη: Μεγαλώνει η ψαλίδα φτωχών-πλούσιων στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η μικρή ιδιοκτησία μετριάζει τις ανισότητες στον πλούτο (περιουσία), αλλά οι ανισότητες στα εισοδήματα οξύνονται, εις βάρος της μισθωτής εργασίας. Τι δείχνει η έρευνα της Eurofound

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Το λάθος που κοστίζει έως 100 ευρώ τον μήνα
Προσοχή 11.11.25

Το λάθος που κοστίζει έως 100 ευρώ τον μήνα στους εργαζόμενους συνταξιούχους

Απώλειες εισοδήματος θα έχουν οι συνταξιούχοι που δεν ανέφεραν στον ΕΦΚΑ ότι διέκοψαν την εργασία τους και δεν έκαναν αίτηση για να λάβουν την προσαύξηση στη σύνταξη για όσο χρόνο δούλευαν

Ηλίας Γεωργάκης
Ακίνητα: Οι νέες παγίδες στις μεταβιβάσεις – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το ιδιοκτησιακό καθεστώς
10+1 ερωταπαντήσεις 11.11.25

Οι νέες παγίδες στις μεταβιβάσεις - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το ιδιοκτησιακό καθεστώς

Κτηματολόγιο και δασικοί χάρτες φέρνουν ανατροπές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς στις εκτός σχεδίου περιοχές και επηρεάζουν αγοραπωλησίες, δωρεές και κληρονομιές που αφορούν σε ακίνητα

Προκόπης Γιόγιακας
Ανασκόπηση αντιπυρικής περιόδου 2025: «Χτυπούν δυνατά οι καμπάνες του κινδύνου για τη Βόρεια Ελλάδα»
Νέα Δεδομένα 11.11.25

Ανασκόπηση αντιπυρικής περιόδου 2025: «Χτυπούν δυνατά οι καμπάνες του κινδύνου για τη Βόρεια Ελλάδα»

500.000 καμένα στρέμματα, 584 εκ. ευρώ για καταστολή, χιλιάδες μικρά περιστατικά και πολλαπλά καμένες εκτάσεις - Τι βελτιώθηκε και τι πρέπει να αλλάξει - Μιλούν στο in o Νίκος Γεωργιάδης, υπεύθυνος χερσαίου προγράμματος WWF Ελλάς και ο πυρομετεωρολόγος της μονάδας ΜΕΤΕΟ, Θοδωρής Μ. Γιάνναρος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η Ευρώπη μπαίνει σε ενεργειακή καταιγίδα
Απίστευτες οι τιμές 11.11.25

Η Ευρώπη μπαίνει σε ενεργειακή καταιγίδα

Οι τιμές ηλεκτρισμού εκτοξεύονται και καταρρέουν μέσα σε λίγα 24ωρα - Η πτώση της αιολικής παραγωγής φέρνει «ακραίες διακυμάνσεις» στις αγορές ενέργειας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η Europol θέλει να αξιοποιήσει την ΑΙ κατά του εγκλήματος
Πρόβλημα η γραφειοκρατία 11.11.25

Η Europol θέλει να αξιοποιήσει την ΑΙ κατά του εγκλήματος

Η ευρωπαϊκή υπηρεσία τονίζει την ανάγκη επιτάχυνσης των νομικών διαδικασιών και επενδύσεων σε προηγμένες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η κβαντική υπολογιστική

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ναυάγιο: Το φιλμ Christy με τη Σίντνεϊ Σουίνι έκανε μια από τις χειρότερες πρεμιέρες όλων των εποχών στο box office
Πήγε άπατη 11.11.25

Ναυάγιο: Το φιλμ Christy με τη Σίντνεϊ Σουίνι έκανε μια από τις χειρότερες πρεμιέρες όλων των εποχών στο box office

Τι κι αν αρκετοί πίστευαν ότι αυτό θα ήταν το φιλμ που θα χάριζε στη Σίντνεϊ Σουίνι το βραβείο Όσκαρ; Το Christy βγήκε στις σκοτεινές αίθουσες αυτό το Σαββατοκύριακο, πέρασε και δεν... ακούμπησε.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σακχαρώδης διαβήτης: Τακτικός έλεγχος και νέα όρια για προστασία κάθε ασθενή ξεχωριστά
Συνέδριο 11.11.25

Σακχαρώδης διαβήτης: Τακτικός έλεγχος και νέα όρια για προστασία κάθε ασθενή ξεχωριστά

Γιατροί τεσσάρων ειδικοτήτων μιλούν στους ασθενείς με διαβήτη για τον καλύτερο τρόπο καθυστέρησης στην εξέλιξη της νόσου, για προστασία καρδιάς, ποδιών, νεφρών και ματιών

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
To in στην πρώτη ενεργειακά αυτόνομη παλιά πολυκατοικία της Ελλάδας – «Δεν καταλαβαίναμε ότι ζούσαμε σε κακές συνθήκες»
Επιτυχημένο παράδειγμα 11.11.25

To in στην πρώτη ενεργειακά αυτόνομη παλιά πολυκατοικία της Ελλάδας – «Δεν καταλαβαίναμε ότι ζούσαμε σε κακές συνθήκες»

Το in στα αναγεννημένα διαμερίσματα μιας παλιάς εργατικής πολυκατοικίας στον Ταύρο, μίλησε με τους ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι ήταν σταθερά αντιμέτωποι με την ενεργειακή φτώχεια

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ισραήλ: Δεν τέλειωσε ο πόλεμος με τους αντιπάλους στην περιοχή, τονίζει ο Νετανιάχου
Μην ξεχνιόμαστε... 11.11.25

Δεν τέλειωσε ο πόλεμος με τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ, τονίζει ο Νετανιάχου

Η Χαμάς και η Χεζμπολάχ επανεξοπλίζονται και δεν εγκαταλείπουν τον στόχο τους να καταστρέψουν το Ισραήλ, αναφέρει ο Νετανιάχου, τονίζοντας ότι ο πόλεμος σε Λίβανο και Γάζα δεν έχει τελειώσει.

Σύνταξη
Ο Τραμπ επιτίθεται στην πιστή του Τέιλορ Γκριν: «Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Νομίζω πως έχει παραστρατήσει»
«Σερβίρει σούπα» 11.11.25

Επίθεση Τραμπ στην πιστή του Τέιλορ Γκριν: «Νομίζω πως έχει παραστρατήσει»

«Δεν ξέρω τι έχει πάθει η Μάρτζορι, είναι καλή γυναίκα. Νομίζω πως έχει παραστρατήσει», δήλωσε ο Τραμπ για την πιστή του Τέιλορ Γκριν, η οποία τελευταία έχει αρχίσει να αποστασιοποιείται.

Σύνταξη
Ουκρανία και Ρωσία δίνουν αντικρουόμενες εκδοχές για την κατάσταση σε πόλη στα ανατολικά
Μίρνογκραντ 11.11.25

Ουκρανία και Ρωσία δίνουν αντικρουόμενες εκδοχές για την κατάσταση σε πόλη στα ανατολικά

Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία δίνουν διαφορετικές πληροφορίες για την κατάσταση στην πόλη Μίρνογκραντ η οποία βρίσκεται κοντά στο Ποκρόβσκ στην Ανατολική Ουκρανία.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τα βρήκαν Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί για τον προϋπολογισμό – Τι αντάλλαγμα θέλουν
«Λευκός καπνός» 11.11.25

ΗΠΑ: Τα βρήκαν Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί για τον προϋπολογισμό – Τι αντάλλαγμα θέλουν

Στις ΗΠΑ οι Δημοκρατικοί συμφώνησαν με τους Ρεπουμπλικανούς και ξεκίνησε η ψηφοφορία για να εγκριθεί ο προϋπολογισμός έως τις 30 Ιανουαρίου και για μερικούς τομείς ως τις 30 Σεπτεμβρίου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κύπρος: Στο τραπέζι ηλεκτρική διασύνδεση και ενεργειακή συνεργασία με τον Λίβανο
Ενεργειακή συνεργασία 11.11.25

Στο τραπέζι ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με τον Λίβανο

Ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με τον Λίβανο «έβγαλε» η συνάντηση του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον λιβανέζο υπουργό Ενέργειας, στο πλαίσιο της ενεργειακής συνεργασίας των δυο κρατών.

Σύνταξη
Κολομβία: Νέες κατηγορίες για διαφθορά σε βάρος του Νικολάς Πέτρο, γιου του προέδρου
Διαφθορά 11.11.25

Κολομβία: Νέες κατηγορίες για διαφθορά σε βάρος του Νικολάς Πέτρο, γιου του προέδρου

Ο Νικολάς Πέτρο αντιμετωπίζει κατηγορίες για διαφθορά την εποχή που ήταν βουλευτής. Ήδη έχει κατηγορηθεί για ξέπλυμα και παράνομο πλουτισμό. Έχει παραδεχθεί ότι πήρε χρήματα από βαρόνο ναρκωτικών.

Σύνταξη
Κούβα: O πρώην υπουργός Οικονομικών δικάζεται για κατασκοπεία
Φυλακή ή εκτέλεση 11.11.25

O πρώην υπουργός Οικονομικών της Κούβας δικάζεται για κατασκοπεία

O πρώην υπουργ;ow Οικονομίας Αλεχάντρο Γκιλ κατηγορείται για κατασκοπεία, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλα εγκλήματα, με την δίκη του να ξεκινά αύριο

Σύνταξη
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αγία Βαρβάρα – Έκρυβαν κοκαΐνη και κάνναβη στα σπίτια τους
Ελλάδα 11.11.25

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αγία Βαρβάρα – Έκρυβαν κοκαΐνη και κάνναβη στα σπίτια τους

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης στην Αγία Βαρβάρα συνελήφθησαν τρία μέλη του κυκλώματος και κατασχέθηκαν μισό κιλό κοκαΐνη και πάνω από 8.000 ευρώ

Σύνταξη
Μερτς: Στο ναδίρ η δημοτικότητά του – Μόλις το 18% των Γερμανών θέλουν να διεκδικήσει επανεκλογή
Δημοσκόπηση 11.11.25

Μερτς: Στο ναδίρ η δημοτικότητά του – Μόλις το 18% των Γερμανών θέλουν να διεκδικήσει επανεκλογή

Οι Γερμανοί βρίσκουν τον Μερτς όχι και τόσο νέο, δεν πιστεύουν ότι πρέπει να είναι ξανά υποψήφιος για την καγκελαρία. Ακόμη και οι ψηφοφόροι της Χριστιανικής Ένωσης είναι μοιρασμένοι για το μέλλον του

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο