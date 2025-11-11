Αποχή λόγω οφειλών οι διεθνείς της Νιγηρίας

Μπορεί η Νιγηρία την Πέμπτη (13/11) να δίνει σημαντικό αγώνα στο Μαρόκο, με αντίπαλο τη Γκαμπόν για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, όμως αυτό δεν πτόησε τους διεθνείς ποδοσφαιριστές και το τεχνικό τιμ να κατεβάσουν ρολά και να κάνουν αποχή από την προπόνηση της Τρίτης (11/11).

«Κανένας από τους παίκτες των «σούπερ αετών» δεν έχει λάβει τα επιδόματα ή το μπόνους που δκαιούνται για την πρόκρισή τους στα πλέι οφ του AFCON 2025 και του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026», είναι η κοινή δήλωση των παικτών, παραμονές του σημαντικού αγώνα που μπορεί να τους κρατήσει στον χορό για ένα εισιτήριο για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Ειδικότερα, όπως διέρρευσε, δεν είχαν δοθεί πριμ και επιδόματα για την πρόκριση στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025 αλλά και για το πλέι‑οφ του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μάλιστα, η καθυστέρηση αφορά πολλά παιχνίδια, περίπου 30 και έχει βάθος τριών ετών που οι διεθνείς είναι απλήρωτοι. Σε άλλη διαρροή σημειώνεται ότι «οι παίκτες αρνήθηκαν να προπονηθούν» έως ότου το ζήτημα διευθετηθεί, πιθανόν θέλοντας να πιέσουν ακόμη περισσότερο την ομοσπονδία.

Οι σχέσεις των διεθνών με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Νιγηρίας δεν είναι καλές. Τελικά, το γυαλί ράγισε για τα καλά.

Θυμίζουμε ότι πριν ένα μήνα η ομάδα είχε αποφασίσει να μην παίξει αγώνα προκριματικού για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής (AFCON) εναντίον της Εθνικής Λιβύης, όταν μετά από πτήση που προσγειώθηκε σε λάθος αεροδρόμιο (Αλ Άμπρακ αντί για Μπενγκάζι) και 16 ώρες καθήλωσης σε αεροδρόμιο χωρίς κατάλληλη μεταφορά και υποστήριξη. Το συγκεκριμένο ματς η Εθνική Νιγηρίας πήρε στα χαρτιά με 3-0.

Η Νιγηρία την Πέμπτη (11/11) αντιμετωπίζει την Γκαμπόν στον πρώτο ημιτελικό των πλέι οφ. Μετά, θα αντιμετωπίσει τον νικητή των πλέι οφ Καμερούν εναντίον Κονγκό, εάν καταφέρει να κερδίσει. Αν περάσει και αυτό το εμπόδιο, ένα εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο θα είναι διαθέσιμο τον Μάρτιο, όταν θα διεξαχθούν τα διηπειρωτικά πλέι οφ.