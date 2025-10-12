sports betsson
Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
12.10.2025 | 20:17
Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στη νότια Κρήτη
Τρόμος στον αέρα για την Εθνική ομάδα της Νιγηρίας
Ποδόσφαιρο 12 Οκτωβρίου 2025 | 18:30

Τρόμος στον αέρα για την Εθνική ομάδα της Νιγηρίας

Μια μεγάλη ρωγμή στο τζάμι του πιλοτηρίου, ανάγκασε τον κυβερνήτη του αεροσκάφους που μετέφερε την Εθνική Νιγηρίας, να κάνει αναγκαστική προσγείωση

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πολύ δύσκολες στιγμές βίωσαν οι παίκτες και το προπονητικό τιμ της Εθνικής ομάδας της Νιγηρίας, κατά την διάρκεια του ταξιδιού τους από την Αγκόλα στο Λάγος, καθώς το αεροσκάφος που μετέφερε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας, έκανε αναγκαστική προσγείωση.

Ο λόγος ήταν μια μεγάλη ρωγμή στο τζάμι του πιλοτηρίου του αεροσκάφους, 25 λεπτά μετά την απογείωση από το αεροδρόμιο της πόλης Λουάνα, μετά τον αγώνα των «σούπερ αετών» με το Λεσότο.

Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους ενημέρωσε άμεσα τον πύργο ελέγχου για το πρόβλημα που προέκυψε και κρίθηκε απαραίτητη η αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους.

Τελικά όλα πήγαν καλά, καθώς ο πιλότος προσγείωσε το αεροσκάφος στην Λουάνα με ασφάλεια και χωρίς να προκύψει το παραμικρό πρόβλημα, ωστόσο γίνεται εύκολα αντιληπτό πως οι επιβάτες του αεροπλάνου έζησαν στιγμές μεγάλης αγωνίας, μέχρι να γίνει η αναγκαστική προσγείωση.

Δείτε το βίντεο:

YouTube thumbnail

Η αποστολή της Εθνικής ομάδας της Νιγηρίας, περίμενε να φτάσει στο αεροδρόμιο της Λουάνα άλλο αεροσκάφος από τη Νιγηρία, καθώς ήταν αδύνατον να πραγματοποιηθεί η πτήση με το αεροπλάνο που είχε το πρόβλημα.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Νιγηρίας επιβεβαίωσε τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, αναφέροντας πως τελικά όλα πήγαν καλά, καθώς ο πιλότος έκανε τις κινήσεις που έπρεπε για ν’ αποφευχθούν τα χειρότερα.Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι στο αεροσκάφος που παρουσίασε το πρόβλημα, επέβαιναν αξιωματούχοι της Νιγηριανής κυβέρνησης αλλά και της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία για την ρωγμή στο τζάμι του πιλοτηρίου και οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται.

Η Εθνική ομάδα της Νιγηρίας θ’ αντιμετωπίσει την Τρίτη εκτός έδρας την Μπενίν και θέλει να πάρει το εισιτήριο για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, αλλά η αποστολή των «σούπερ αετών» κάθε άλλο παρά εύκολη μπορεί να χαρακτηριστεί.

Το παιχνίδι της Τρίτης αναμένεται να καθορίσει πολλά σε ότι αφορά την πρόκριση στο Μουντιάλ του 2026, καθώς η Μπενίν είναι στην πρώτη θέση του ομίλου, έχοντας τρεις βαθμούς περισσότερους από τη Νιγηρία και η «μάχη» των δύο ομάδων προβλέπεται συγκλονιστική.

World
Δασμοί Τραμπ: «Φουσκώνουν» τα καλάθια και υποχρεώνουν τις εταιρείες σε αλλαγή στρατηγικής

Δασμοί Τραμπ: «Φουσκώνουν» τα καλάθια και υποχρεώνουν τις εταιρείες σε αλλαγή στρατηγικής

World
Σπάνιες γαίες: Γιατί βρίσκονται στο επίκεντρο των απειλών του Τραμπ κατά της Κίνας

Σπάνιες γαίες: Γιατί βρίσκονται στο επίκεντρο των απειλών του Τραμπ κατά της Κίνας

