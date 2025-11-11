Η Ινδία εκτός στόχων για το υδρογόνο το 2030, αβεβαιότητα για τη ζήτηση

Η Ινδία πιθανότατα δεν θα επιτύχει τον στόχο της για το 2030, που είναι η παραγωγή 5 εκατομμυρίων τόνων σε πράσινο υδρογόνο ετησίως, καθώς οι αλλαγές στην παγκόσμια πολιτική αναγκάζουν την αναπροσαρμογή του κλάδου, δήλωσε την Τρίτη ένας ανώτερος αξιωματούχος.

Μια σειρά καθυστερήσεων στους στόχους για καθαρά καύσιμα έχει θολώσει τις προοπτικές της παγκόσμιας ζήτησης υδρογόνου. Αυτό ώθησε τους Ινδούς παραγωγούς να παρατείνουν τα χρονοδιαγράμματα των έργων για να αποφύγουν την υπερπροσφορά, δήλωσε ο Santosh Kumar Sarangi, γραμματέας του Υπουργείου Νέων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, σε συνέδριο του κλάδου στο Νέο Δελχί, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Η Ινδία είχε επίσης αρχικά ως στόχο να επιβάλει στις βιομηχανίες τη χρήση πράσινου υδρογόνου και αμμωνίας για να τονώσει την εγχώρια ζήτηση, αλλά εγκατέλειψε τη στρατηγική αυτή αφού το κόστος αποδείχθηκε απαγορευτικό

Ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας (IMO) ανέβαλε τον περασμένο μήνα την ψηφοφορία σχετικά με την υποχρέωση της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας να στραφεί σε πράσινα καύσιμα. Η Ινδία είχε επίσης αρχικά ως στόχο να επιβάλει στις βιομηχανίες τη χρήση πράσινου υδρογόνου και αμμωνίας για να τονώσει την εγχώρια ζήτηση, αλλά εγκατέλειψε τη στρατηγική αυτή αφού το κόστος αποδείχθηκε απαγορευτικό.

Το πράσινο υδρογόνο συναντά εμπόδια

Η βιομηχανία του πράσινου υδρογόνου, που κάποτε θεωρούνταν ως η λύση για το κλίμα, χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την παραγωγή αερίου χωρίς εκπομπές άνθρακα, αλλά αντιμετωπίζει οικονομικά και τεχνικά εμπόδια στην επέκτασή της. Σε όλο τον κόσμο, οι αποσύρσεις έργων έχουν επιταχυνθεί, καθώς οι κατασκευαστές αγωνίζονται να εξασφαλίσουν πελάτες που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν υψηλότερη τιμή για το καύσιμο.

Η Ινδία αναμένει πλέον ότι η παραγωγική ικανότητα πράσινου υδρογόνου θα φτάσει τα 3 εκατομμύρια τόνους μέχρι το τέλος της δεκαετίας, ενώ ο στόχος των 5 εκατομμυρίων τόνων ετησίως πιθανότατα θα επιτευχθεί μόνο μέχρι το 2032, δήλωσε ο Sarangi. Περίπου το 70% της προγραμματισμένης παραγωγής είναι πιθανό να εξαχθεί σε βασικές αγορές όπως η Ευρώπη, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα. Το υπόλοιπο αναμένεται να καταναλωθεί κυρίως από εγχώριους παραγωγούς λιπασμάτων και διυλιστήρια πετρελαίου.

Ωστόσο, η Ινδία βρίσκεται σε πορεία να γίνει ένας σημαντικός παγκόσμιος παραγωγός και κατασκευάζει την απαιτούμενη υποδομή για τη μεταφορά του καυσίμου, πρόσθεσε ο Sarangi. Τα ινδικά λιμάνια βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τα λιμάνια του Ρότερνταμ και της Αμβέρσας για την κατασκευή διαδρόμων μεταφοράς πράσινης ενέργειας, ενώ η Solar Energy Corp. of India, ή Seci, εξετάζει το ενδεχόμενο συγκέντρωσης της τοπικής ζήτησης από ναυτιλιακές εταιρείες για πράσινη μεθανόλη.

Ο Sarangi έχει δηλώσει πρόσφατα ότι η Ινδία σχεδιάζει να μειώσει τον αριθμό των δημοπρασιών για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά το τρέχον οικονομικό έτος, καθώς η κυβέρνηση επικεντρώνεται στην εξασφάλιση συμφωνιών αγοράς για εκείνα που έχουν ήδη δημοπρατηθεί. Η κυβέρνηση εξετάζει σχεδόν 44 γιγαβάτ προγραμματισμένων έργων που δεν έχουν ακόμη υπογράψει συμφωνίες αγοράς και συμβούλεψε τις αρχές να αναβάλουν εκείνα που δεν είναι πλέον εφικτά, ανέφερε το Bloomberg την περασμένη εβδομάδα.

Πηγή: ΟΤ