Η Ινδία εκτός στόχων για το υδρογόνο το 2030, αβεβαιότητα για τη ζήτηση
Διεθνής Οικονομία 11 Νοεμβρίου 2025 | 23:40

Η Ινδία εκτός στόχων για το υδρογόνο το 2030, αβεβαιότητα για τη ζήτηση

Οι Ινδοί παραγωγοί παρατείνουν τα χρονοδιαγράμματα των έργων για πράσινο υδρογόνο ώστε αποφύγουν την υπερπροσφορά

Δημήτρης Σταμούλης
ΕπιμέλειαΔημήτρης Σταμούλης
A
A
Η Ινδία πιθανότατα δεν θα επιτύχει τον στόχο της για το 2030, που είναι η παραγωγή 5 εκατομμυρίων τόνων σε πράσινο υδρογόνο ετησίως, καθώς οι αλλαγές στην παγκόσμια πολιτική αναγκάζουν την αναπροσαρμογή του κλάδου, δήλωσε την Τρίτη ένας ανώτερος αξιωματούχος.

Μια σειρά καθυστερήσεων στους στόχους για καθαρά καύσιμα έχει θολώσει τις προοπτικές της παγκόσμιας ζήτησης υδρογόνου. Αυτό ώθησε τους Ινδούς παραγωγούς να παρατείνουν τα χρονοδιαγράμματα των έργων για να αποφύγουν την υπερπροσφορά, δήλωσε ο Santosh Kumar Sarangi, γραμματέας του Υπουργείου Νέων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, σε συνέδριο του κλάδου στο Νέο Δελχί, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Η Ινδία είχε επίσης αρχικά ως στόχο να επιβάλει στις βιομηχανίες τη χρήση πράσινου υδρογόνου και αμμωνίας για να τονώσει την εγχώρια ζήτηση, αλλά εγκατέλειψε τη στρατηγική αυτή αφού το κόστος αποδείχθηκε απαγορευτικό

Ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας (IMO) ανέβαλε τον περασμένο μήνα την ψηφοφορία σχετικά με την υποχρέωση της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας να στραφεί σε πράσινα καύσιμα. Η Ινδία είχε επίσης αρχικά ως στόχο να επιβάλει στις βιομηχανίες τη χρήση πράσινου υδρογόνου και αμμωνίας για να τονώσει την εγχώρια ζήτηση, αλλά εγκατέλειψε τη στρατηγική αυτή αφού το κόστος αποδείχθηκε απαγορευτικό.

Το πράσινο υδρογόνο συναντά εμπόδια

Η βιομηχανία του πράσινου υδρογόνου, που κάποτε θεωρούνταν ως η λύση για το κλίμα, χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την παραγωγή αερίου χωρίς εκπομπές άνθρακα, αλλά αντιμετωπίζει οικονομικά και τεχνικά εμπόδια στην επέκτασή της. Σε όλο τον κόσμο, οι αποσύρσεις έργων έχουν επιταχυνθεί, καθώς οι κατασκευαστές αγωνίζονται να εξασφαλίσουν πελάτες που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν υψηλότερη τιμή για το καύσιμο.

Η Ινδία αναμένει πλέον ότι η παραγωγική ικανότητα πράσινου υδρογόνου θα φτάσει τα 3 εκατομμύρια τόνους μέχρι το τέλος της δεκαετίας, ενώ ο στόχος των 5 εκατομμυρίων τόνων ετησίως πιθανότατα θα επιτευχθεί μόνο μέχρι το 2032, δήλωσε ο Sarangi. Περίπου το 70% της προγραμματισμένης παραγωγής είναι πιθανό να εξαχθεί σε βασικές αγορές όπως η Ευρώπη, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα. Το υπόλοιπο αναμένεται να καταναλωθεί κυρίως από εγχώριους παραγωγούς λιπασμάτων και διυλιστήρια πετρελαίου.

Ωστόσο, η Ινδία βρίσκεται σε πορεία να γίνει ένας σημαντικός παγκόσμιος παραγωγός και κατασκευάζει την απαιτούμενη υποδομή για τη μεταφορά του καυσίμου, πρόσθεσε ο Sarangi. Τα ινδικά λιμάνια βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τα λιμάνια του Ρότερνταμ και της Αμβέρσας για την κατασκευή διαδρόμων μεταφοράς πράσινης ενέργειας, ενώ η Solar Energy Corp. of India, ή Seci, εξετάζει το ενδεχόμενο συγκέντρωσης της τοπικής ζήτησης από ναυτιλιακές εταιρείες για πράσινη μεθανόλη.

Ο Sarangi έχει δηλώσει πρόσφατα ότι η Ινδία σχεδιάζει να μειώσει τον αριθμό των δημοπρασιών για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά το τρέχον οικονομικό έτος, καθώς η κυβέρνηση επικεντρώνεται στην εξασφάλιση συμφωνιών αγοράς για εκείνα που έχουν ήδη δημοπρατηθεί. Η κυβέρνηση εξετάζει σχεδόν 44 γιγαβάτ προγραμματισμένων έργων που δεν έχουν ακόμη υπογράψει συμφωνίες αγοράς και συμβούλεψε τις αρχές να αναβάλουν εκείνα που δεν είναι πλέον εφικτά, ανέφερε το Bloomberg την περασμένη εβδομάδα.

Πηγή: ΟΤ

Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο ψυχρός πόλεμος που επαναπροσδιορίζει τα πάντα

Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο ψυχρός πόλεμος που επαναπροσδιορίζει τα πάντα

Το Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε την προσφυγή της Δανίας ενάντια στην Οδηγία για «επαρκείς κατώτατους μισθούς»
11.11.25

Το Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε την προσφυγή της Δανίας ενάντια στην Οδηγία για «επαρκείς κατώτατους μισθούς»

Η Οδηγία προβλέπει συλλογικές συμβάσεις για καθορισμό των μισθών, θεσπίζει πλαίσιο για διασφάλιση επαρκών κατώτατων μισθών. Το Δικαστήριο ακύρωσε δύο ρυθμίσεις που αφορούν αρμοδιότητα των κρατών.

Σύνταξη
LVMH: Μεγάλη επιστροφή του εμβληματικού οίκου στην κινεζική αγορά – Ανοίγουν mega καταστήματα
11.11.25

Μεγάλη επιστροφή της LVMH στην κινεζική αγορά - Ανοίγουν mega καταστήματα

Η έναρξη λειτουργίας των νέων καταστημάτων της LVMH στο Πεκίνο θα χρησιμεύσει ως βασικός δείκτης της δυναμικής που καταγράφεται και δείχνει σταδιακή ανάκαμψη των πωλήσεων ειδών πολυτελείας

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Καταδικάστηκε για απάτη-μαμούθ η «βασίλισσα των κρυπτονομισμάτων» που είχε καταφύγει στο Ηνωμένο Βασίλειο
Διεθνής Οικονομία 11.11.25

Καταδικάστηκε για απάτη-μαμούθ η «βασίλισσα των κρυπτονομισμάτων» που είχε καταφύγει στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η ποινή αναμένεται να οριστεί - Το ξέπλυμα χρήματος που έκανε η Κιάν Ζιμίν μέσω κρυπτονομισμάτων τής απέφερε Bitcoin ύψους 5 δισ. λιρών - Η απάτη στόχευε κυρίως μεσήλικες και ηλικιωμένους Κινέζους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η Ευρώπη μπαίνει σε ενεργειακή καταιγίδα
11.11.25

Η Ευρώπη μπαίνει σε ενεργειακή καταιγίδα

Οι τιμές ηλεκτρισμού εκτοξεύονται και καταρρέουν μέσα σε λίγα 24ωρα - Η πτώση της αιολικής παραγωγής φέρνει «ακραίες διακυμάνσεις» στις αγορές ενέργειας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
ΔΝΤ: Προβλέπει εκρηκτική αύξηση του δημόσιου χρέους στα κράτη της ΕΕ και προτείνει μεταρρυθμίσεις
10.11.25

Εκρηκτική αύξηση του δημόσιου χρέους στα κράτη της ΕΕ προβλέπει το ΔΝΤ - «Πάρτε μέτρα»

Σε έκθεσή του το ΔΝΤ εκτιμά ότι το δημόσιο χρέος στα κράτη της ΕΕ θα φτάσει σε μέσα επίπεδα το 130% μέχρι το 2040, δηλαδή σχεδόν θα διπλασιαστεί σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα

Σύνταξη
Γουόρεν Μπάφετ: Αποχωρεί ο «Μάντης της Όμαχα» – Η τελευταία του επιστολή προς τους μετόχους
Berkshire Hathaway 10.11.25

Αποχωρεί ο «Μάντης της Όμαχα» - Η τελευταία επιστολή του Μπάφετ προς τους μετόχους

Τέλος μιας εποχής για έναν από τους πιο σημαντικούς επενδυτές στον κόσμο - Ο Γουόρεν Μπάφετ θα απευθύνει μήνυμα στους μετόχους της Berkshire Hathaway σήμερα, Δευτέρα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΗΠΑ: Η Γερουσία άνοιξε τον δρόμο για τον τερματισμό του shutdown έπειτα από 40 ημέρες «παράλυσης» – Τι ακολουθεί
10.11.25

Τερματίζεται το shutdown στις ΗΠΑ; Χωρίς πρόβλεψη για την υγειονομική περίθαλψη η συμφωνία στη Γερουσία

Η συμφωνία για λήξη του shutdown πρέπει τώρα να εγκριθεί από τη Βουλή και να υπογραφεί από τον Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που μπορεί να πάρει μέρες.

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Πώς έμαθαν οι λομπίστες ορυκτών καυσίμων τις συνομιλίες του ΟΗΕ για το κλίμα – και μετά, συνέχισαν τη γεώτρηση
10.11.25

Πώς έμαθαν οι λομπίστες ορυκτών καυσίμων τις συνομιλίες του ΟΗΕ για το κλίμα – και μετά, συνέχισαν τη γεώτρηση

Έρευνα δείχνει την άνευ προηγουμένου πρόσβαση των εταιρειών πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα στο Cop26-29 του ΟΗΕ, εμποδίζοντας την επείγουσα δράση για το κλίμα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η Κίνα πέτυχε μια επανάσταση καθαρής ενέργειας – Τώρα μπορεί να επιβάλει τους όρους της
Economist 09.11.25

Η Κίνα πέτυχε μια επανάσταση καθαρής ενέργειας – Τώρα μπορεί να επιβάλει τους όρους της

Η Κίνα αναδεικνύεται σε υπερδύναμη της καθαρής ενέργειας. Ο κόσμος μόνο να ωφεληθεί έχει από αυτό και να υιοθετήσει το παράδειγμά της, απαλλασσόμενος από τα ορυκτά καύσιμα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Παρτιζάν – Μονακό 78-76: Νικητές στο θρίλερ οι Σέρβοι – Ιστορική αγκαλιά Ομπράντοβιτς – Σπανούλη
Euroleague 12.11.25

Νίκη της Παρτιζάν επί της Μονακό με 78-76 και ιστορική αγκαλιά Ομπράντοβιτς - Σπανούλη

Η Παρτιζάν προηγήθηκε με 74-54 στο 33', η Μονακό απάντησε με 22-0 σερί (74-76), όμως τελικά η ομάδα του Ζοτς αντέξε και νίκησε στο θρίλερ με 78-76. Αγκαλιάστηκαν στο τέλος Ομπράντοβιτς και Σπανούλης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μπόκο Χαράμ εναντίον Ισλαμικού Κράτους: Η μάχη των ισλαμιστών για τη Νιγηρία [Βίντεο]
Κόσμος 12.11.25

Μπόκο Χαράμ εναντίον Ισλαμικού Κράτους: Η μάχη των ισλαμιστών για τη Νιγηρία

Μάχη μεταξύ των τρομοκρατικών οργανώσεων που παλεύουν για τον έλεγχο του βορρά έχει ξεσπάσει στη λίμνη Τσαντ έχει ξεσπάσει εδώ και μερικές ημέρες με την Νιγηριανή Αεροπορία να μπαίνει στη μάχη

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιστορικό λεύκωμα – Νίνα Σιμόν, Mπόουϊ, Μέρκιουρι και όλη η βασιλική οικογένεια της μουσικής στο φακό του Μπάρι Γουέντζελ
Melody Maker 11.11.25

Ιστορικό λεύκωμα – Νίνα Σιμόν, Mπόουϊ, Μέρκιουρι και όλη η βασιλική οικογένεια της μουσικής στο φακό του Μπάρι Γουέντζελ

Από το πάρτι του Sgt Pepper's των Beatles στο βεστιάριο του Top of the Pops της Νταϊάνα Ρος, ο Μπάρι Γουέντζελ ήταν εκεί και το λεύκωμα Should've Been There το επιβεβαιώνει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Άρης – Μπασεκσεχίρ 76-86: Έδειξε βελτίωση, αλλά στο τέλος έμεινε από δυνάμεις…
EuroCup 11.11.25

Άρης – Μπασεκσεχίρ 76-86: Έδειξε βελτίωση, αλλά στο τέλος έμεινε από δυνάμεις…

Για κάτι παραπάνω από τρία δεκάλεπτα ο Άρης έδειχνε ότι μπορεί να κερδίσει την ισχυρή Μπασεκσεχίρ, όμως στην τελευταία περίοδο οι Τούρκοι πέτυχαν 15-0 σερί για να επικρατήσουν με 86-76 στο Παλέ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πάτρα: Πώς συνέβη το δυστύχημα με τον 3χρονο που έπεσε από ύψος 2 μέτρων – Συνελήφθη ο 25χρονος θείος του
Ελλάδα 11.11.25

Πάτρα: Πώς συνέβη το δυστύχημα με τον 3χρονο που έπεσε από ύψος 2 μέτρων – Συνελήφθη ο 25χρονος θείος του

Οι γονείς του παιδιού έκαναν αγροτικές εργασίες και το παιδί ήταν υπό την εποπτεία του 25χρονου ο οποίος τραυματίστηκε και αυτός και νοσηλεύεται φρουρούμενος

Σύνταξη
Οι Ρώσοι ισχυρίζονται πως απέτρεψαν σχέδιο επίθεσης εναντίον βάσεων του ΝΑΤΟ
11.11.25

Οι Ρώσοι ισχυρίζονται πως απέτρεψαν σχέδιο επίθεσης εναντίον βάσεων του ΝΑΤΟ

Σύμφωνα με την FSB, η Μεγάλη Βρετανία και η Ουκρανία, ήθελαν να επιτεθούν με MiG31 σε βάση του ΝΑΤΟ δωροδοκώντας Ρώσους πιλότους με 3 εκατ. δολάρια και υπηκοότητα Δυτικών χωρών

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αποχή λόγω οφειλών οι διεθνείς της Νιγηρίας
Ποδόσφαιρο 11.11.25

Αποχή λόγω οφειλών οι διεθνείς της Νιγηρίας

Οι παίκτες και οι προπονητές της εθνικής Νιγηρίας δεν πήραν μέρος στην προπόνηση της Τρίτης (11/11), ενόψει του κρίσιμου αγώνα πλέι οφ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Γκαμπόν

Βάιος Μπαλάφας
Βοιωτία: Αυτός είναι ο 27χρονος που βρέθηκε απανθρακωμένος – Εξετάζεται ο ρόλος γυναίκας στην άγρια δολοφονία
Ελλάδα 11.11.25

Βοιωτία: Αυτός είναι ο 27χρονος που βρέθηκε απανθρακωμένος – Εξετάζεται ο ρόλος γυναίκας στην άγρια δολοφονία

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ιατροδικαστής εντόπισε ένα μεταλλικό αντικείμενο μέσα στο σώμα του - Όπως προέκυψε από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, είναι από βολίδα πυροβόλου όπλου.

Σύνταξη
Καλάσνικοφ και μισό εκατ. ευρώ βρέθηκαν σε σπίτι συγγενούς κατηγορουμένου για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα
11.11.25

Καλάσνικοφ και μισό εκατ. ευρώ βρέθηκαν σε σπίτι συγγενούς κατηγορουμένου για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

Αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο σε σπίτι όπου διέμενε συγγενικό πρόσωπο του ενός εκ των δύο κατηγορουμένων για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα.

Σύνταξη
«Τρύπα στη μύτη» – Η Πάρις Τζάκσον και η μόνιμη βλάβη από τα ναρκωτικά – Εθισμός, βιασμός, νηφαλιότητα
11.11.25

«Τρύπα στη μύτη» – Η Πάρις Τζάκσον και η μόνιμη βλάβη από τα ναρκωτικά – Εθισμός, βιασμός, νηφαλιότητα

Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον, Πάρις, έκανε ανάρτηση στο TikTok προειδοποιώντας το κοινό της για τον εθισμό και τις ναρκωτικές ουσίες που καταστρέφουν ζωές

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Έφυγε από τη ζωή η 27χρονη Αναστασία Τασούλα: Το χαμογελαστό κορίτσι που πάλεψε με την κυστική ίνωση
11.11.25

Έφυγε από τη ζωή η 27χρονη Αναστασία Τασούλα: Το χαμογελαστό κορίτσι που πάλεψε με την κυστική ίνωση

Η 27χρονη Αναστασία Τασούλα, γνωστή για την επιμονή της απέναντι στην κυστική ίνωση, έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη για την αξία της ελπίδας, της αλληλεγγύης και της δωρεάς οργάνων

Σύνταξη
LIVE: Παρί – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 11.11.25

LIVE: Παρί – Παναθηναϊκός

LIVE: Παρί – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί – Παναθηναϊκός για τη 10η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Bloomberg: Ο αμερικανικός στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευής βάσης για 10.000 άτομα «κοντά στη Γάζα»
11.11.25

Ο αμερικανικός στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευής βάσης για 10.000 άτομα «κοντά στη Γάζα»

Σύμφωνα με έγγραφο σύμβασης έργου που περιήλθε στην κατοχή του αμερικανικού μέσου, ο στρατός των ΗΠΑ, εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευής βάσης χωρητικότητας 10.000 ατόμων κοντά στη Γάζα

Σύνταξη
