Το σκάφος που ναυάγησε κοντά στα σύνορα Ταϊλάνδης – Μαλαισίας μετέφερε περίπου 70 μετανάστες

Στο πλοιάριο το οποίο μετέφερε μετανάστες και πρόσφυγες, κυρίως μέλη της διωκόμενης μειονότητας των Ροχίνγκια της Μιανμάρ, όταν βυθίστηκε σε ύδατα κοντά στα σύνορα Ταϊλάνδης-Μαλαισίας την περασμένη εβδομάδα, επέβαιναν περίπου 70 άνθρωποι, ενώ το πού βρίσκεται άλλο σκάφος με κάπου 230 επιβαίνοντες παραμένει άγνωστο, ανακοίνωσαν οι μαλαϊκές αρχές σήμερα.

Έχουν ανακτηθεί επτά πτώματα και διασώθηκαν 13 επιζώντες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έρευνας, ανέφερε αξιωματούχος των λιμενικών αρχών της Μαλαισίας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Παράλληλα, αξιωματούχοι στην Ταϊλάνδη ανέφεραν ότι στη δική τους επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ανασύρθηκαν τέσσερις νεκροί, που σημαίνει ότι οι επιβαίνοντες στο σκάφος που έχασαν τη ζωή τους είναι τουλάχιστον 11 και αγνοούνται ακόμη τουλάχιστον 49 — χωρίς να υπολογίζονται οι επιβαίνοντες στο δεύτερο πλεούμενο.