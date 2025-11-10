Το σκάφος που ναυάγησε κοντά στα σύνορα Ταϊλάνδης – Μαλαισίας μετέφερε περίπου 70 μετανάστες
Έχουν ανακτηθεί επτά πτώματα και διασώθηκαν 13 επιζώντες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έρευνας, ανέφερε αξιωματούχος των λιμενικών αρχών της Μαλαισίας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου
Στο πλοιάριο το οποίο μετέφερε μετανάστες και πρόσφυγες, κυρίως μέλη της διωκόμενης μειονότητας των Ροχίνγκια της Μιανμάρ, όταν βυθίστηκε σε ύδατα κοντά στα σύνορα Ταϊλάνδης-Μαλαισίας την περασμένη εβδομάδα, επέβαιναν περίπου 70 άνθρωποι, ενώ το πού βρίσκεται άλλο σκάφος με κάπου 230 επιβαίνοντες παραμένει άγνωστο, ανακοίνωσαν οι μαλαϊκές αρχές σήμερα.
Έχουν ανακτηθεί επτά πτώματα και διασώθηκαν 13 επιζώντες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έρευνας, ανέφερε αξιωματούχος των λιμενικών αρχών της Μαλαισίας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
Παράλληλα, αξιωματούχοι στην Ταϊλάνδη ανέφεραν ότι στη δική τους επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ανασύρθηκαν τέσσερις νεκροί, που σημαίνει ότι οι επιβαίνοντες στο σκάφος που έχασαν τη ζωή τους είναι τουλάχιστον 11 και αγνοούνται ακόμη τουλάχιστον 49 — χωρίς να υπολογίζονται οι επιβαίνοντες στο δεύτερο πλεούμενο.
- Αρκάς: Η καλημέρα της Δευτέρας
- Αντιπολίτευση εντός και… εκτός Βουλής από τον Ανδρουλάκη- Βορίζια, αγροτικό συλλαλητήριο και ακρίβεια τα επόμενα «μέτωπα»
- Σχέση: Πως να βρείτε τον χαμένο ερωτισμό σας
- Βορίζια: Σε δύο κατευθύνσεις οι έρευνες των Αρχών – Απολογούνται σήμερα οι Καργάκηδες
- Η Ευρώπη παίρνει μέτρα για την στεγαστική κρίση
- Συνταγές: Δύο εύκολα και σπιτικά σνακ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις