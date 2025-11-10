newspaper
Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
09.11.2025 | 21:43
Σύγκρουση τρένων στη Σλοβακία
Σημαντική είδηση:
09.11.2025 | 18:19
Λασίθι: Πρόστιμο 1 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφο
Σημαντική είδηση:
09.11.2025 | 18:42
Συντριβή ελικοπτέρου στη Ρωσία (βίντεο)
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ρωσία: Πολυμελής αντιπροσωπεία στην Αίγυπτο με τη διμερή στρατιωτική συνεργασία στο επίκεντρο
Κόσμος 10 Νοεμβρίου 2025 | 05:30

Ρωσία: Πολυμελής αντιπροσωπεία στην Αίγυπτο με τη διμερή στρατιωτική συνεργασία στο επίκεντρο

Ο Σεργκέι Σοϊγκού, σύμμαχος και στενός συνεργάτης του Βλαντίμιρ Πούτιν, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Αίγυπτο, επικεφαλής πολυμελούς ρωσικής αντιπροσωπείας.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Zoning out λόγω… αϋπνίας

Ύπνος: Zoning out λόγω… αϋπνίας

Spotlight

Ο γραμματέας του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της Ρωσίας Σεργκέι Σοϊγκού έφθασε χθες Κυριακή, επικεφαλής πολυμελούς αντιπροσωπείας, στην πρωτεύουσα της Αιγύπτου για συνομιλίες με την κυβέρνηση στο Κάιρο ιδίως όσον αφορά τη διμερή στρατιωτική συνεργασία, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA (φωτογραφία στο Χ, @tassagency_en, επάνω, και βίντεο, κάτω, από την άφιξη του Σεργκέι Σοϊγκού στο Κάιρο).

Πέρα από τον πρόεδρο Αμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, ο κ. Σοϊγκού αναμένεται να συναντηθεί με τον σύμβουλό του για ζητήματα εθνικής ασφαλείας, τους υπουργούς Εξωτερικών και Αμυνας και κορυφαία στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στο επίκεντρο των ρωσο-αιγυπτιακών συζητήσεων θα βρεθεί η διμερής στρατιωτική συνεργασία

«Ζητήματα προτεραιότητας» είναι η εφαρμογή «συμφωνιών συναφθεισών στο κορυφαίο επίπεδο», ιδίως στο πεδίο «της στρατιωτικής και στρατιωτικής-τεχνικής συνεργασίας», σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του ρωσικού συμβουλίου εθνικής ασφαλείας.

Ο κ. Σοϊγκού, σύμμαχος και στενός συνεργάτης του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, πρώην υπουργός Αμυνας που επέβλεψε κατά μεγάλο μέρος του τον πόλεμο στην Ουκρανία, παραμένει απαράτσικ με αξιοσημείωτη ισχύ στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας στη Μόσχα και φωνή-κλειδί στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του Κρεμλίνου.

Λεπτές ισορροπίες

Παρότι όχι στον βαθμό της περιόδου της σοβιετικής ένωσης, η Ρωσία και η Αίγυπτος διατηρούν στενές σχέσεις σε ορισμένους τομείς, ιδίως της στρατιωτικής συνεργασίας, της ενέργειας και των σιτηρών.

Γενικά το Κάιρο φροντίζει να τηρεί λεπτές ισορροπίες, καθώς έχει ταυτόχρονα στενές σχέσεις με τις ΗΠΑ και μοναρχίες του Κόλπου, εν μέσω των πολέμων στην Ουκρανία και στη Λωρίδα της Γάζας.

Στη ρωσική αντιπροσωπεία συμμετέχουν ακόμη στελέχη υπηρεσιών όπως οι Rosoboronexport (εξαγωγές όπλων), Roscosmos (διάστημα), Rosatom (πυρηνική ενέργεια), των υπουργείων Εσωτερικών, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Βιομηχανίας, καθώς και αξιωματικοί της Εθνικής Φρουράς, σημείωσε ακόμη το RIA.

Πηγή: ΑΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Μετά το «τρενάκι του τρόμου» τι ψάχνουν οι επενδυτές στην καταχνιά;

Wall Street: Μετά το «τρενάκι του τρόμου» τι ψάχνουν οι επενδυτές στην καταχνιά;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: Zoning out λόγω… αϋπνίας

Ύπνος: Zoning out λόγω… αϋπνίας

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Η αύξηση ζήτησης LNG στην Ευρώπη ανατρέπει την παγκόσμια αγορά

Φυσικό αέριο: Η αύξηση ζήτησης LNG στην Ευρώπη ανατρέπει την παγκόσμια αγορά

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η Γερμανία ξαναφορά την πανοπλία της
Κόσμος 10.11.25

Η Γερμανία ξαναφορά την πανοπλία της

Ο φόβος μιας απομονωμένης Ευρώπης στην εποχή Τραμπ 2.0 ωθεί το Βερολίνο να ξαναχτίσει τον ισχυρότερο στρατό της ηπείρου – αυτή τη φορά με εγχώρια σφραγίδα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Το «αντίδοτο» στον Τραμπ μπορεί να λέγεται Μαμντάνι
Κόσμος 10.11.25

Το «αντίδοτο» στον Τραμπ μπορεί να λέγεται Μαμντάνι

Η εντυπωσιακή εκλογή του 34χρονου πολιτικού, με ατζέντα κοινωνικής δικαιοσύνης, στη δημαρχία της Νέας Υόρκης στέλνει μήνυμα αποδοκιμασίας στον αμερικανό πρόεδρο που φλερτάρει με την απολυταρχία

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Βολιβία: Η νέα δεξιά κυβέρνηση ανοίγει την όρεξη της Γερμανίας για λίθιο και σπάνιες γαίες
Ενίσχυση σχέσεων 10.11.25

Η δεξιά κυβέρνηση στη Βολιβία ανοίγει την όρεξη της Γερμανίας για λίθιο και σπάνιες γαίες

«Η Βολιβία είναι πλούσια σε πρώτες ύλες, ιδιαίτερα σε λίθιο», δηλώνει ο ΥΠΕΞ της Γερμανίας που θα επιδιώξει να ενισχύσει τη σχέση με τη νέα δεξιά κυβέρνηση της χώρας.

Σύνταξη
Βολιβία: Κανένας αυτόχθονας στη νέα δεξιά κυβέρνηση – Οι υπουργοί ορκίστηκαν στη Βίβλο και με φόντο σταυρό
Ροδρίγο Πας 10.11.25

Χωρίς αυτόχθονες η νέα δεξιά κυβέρνηση στη Βολιβία

Οι υπουργοί της νέας δεξιάς κυβέρνησης, στην οποία δεν αντιπροσωπεύονται οι αυτόχθονες στη Βολιβία, ορκίστηκαν στη Βίβλο και με φόντο σταυρό, που αντικατέστησαν τους αυτοχθονικούς συμβολισμούς.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Συμφωνία στη Γερουσία για τον τερματισμό της δημοσιονομικής παράλυσης
Κόσμος 10.11.25 Upd: 05:10

Συμφωνία στη Γερουσία για να τερματιστεί το shutdown

Προσωρινή συμφωνία κλείστηκε στη Γερουσία των ΗΠΑ προκειμένου να επιτραπεί η χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ως τον Ιανουάριο και να τερματιστεί η δημοσιονομική παράλυση.

Σύνταξη
Πιασμένοι οι πρόσφυγες στην επικίνδυνη παγίδα των συρράξεων και της κλιματικής αλλαγής
ΟΗΕ 10.11.25

Πιασμένοι σε επικίνδυνη παγίδα οι πρόσφυγες

Οι χώρες που φιλοξενούν πάνω από το 45% των προσφύγων εξαιτίας ένοπλων συρράξεων είναι αυτές οι οποίες θα εκτεθούν στους συνδεόμενους με την κλιματική αλλαγή κινδύνους.

Σύνταξη
Βέλγιο: Drones εντοπίστηκαν πάνω από τον πυρηνικό σταθμό Ντοέλ
Βέλγιο 10.11.25

Συναγερμός για drones πάνω από πυρηνικό σταθμό

Drones έκαναν τώρα την εμφάνισή τους πάνω από πυρηνικό σταθμό στο Βέλγιο, αφού νωρίτερα έγιναν και πάλι αιτία να διακοπεί προσωρινά η λειτουργία στο αεροδρόμιο της Λιέγης.

Σύνταξη
Μαντλίν Μακάν: Ο κυριότερος ύποπτος για την εξαφάνισή της μπορεί να φύγει από τη Γερμανία
Απόφαση Εφετείου 10.11.25

Ο κυριότερος ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν μπορεί τώρα να φύγει από τη Γερμανία

Εφετείο στη Γερμανία ανάβει πράσινο φως για να φύγει από τη χώρα ο κυριότερος ύποπτος στην πολύκροτη υπόθεση εξαφάνισης της μικρής βρετανίδας Μαντλίν Μακάν το 2007 στην Πορτογαλία.

Σύνταξη
Νικολά Σαρκοζί: Σήμερα η εξέταση του αιτήματός του για αποφυλάκιση έως το εφετείο
Γαλλία 10.11.25

Νικολά Σαρκοζί: Σήμερα η εξέταση του αιτήματός του για αποφυλάκιση έως το εφετείο

Τα δικαστήρια στο Παρίσι θα εξετάσουν σήμερα το αίτημά του Νικολά Σαρκοζί να αποφυλακιστεί, έως ότου εκδικαστεί η έφεσή του για την υπόθεση της χρηματοδότησης από τη Λιβύη.

Σύνταξη
Μαλαισία: Τουλάχιστον επτά νεκροί από το ναυάγιο πλοιαρίου – Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης
Πολλοί αγνοούμενοι 09.11.25

Τραγωδία στη Μαλαισία: Τουλάχιστον επτά νεκροί από ναυάγιο πλοιαρίου - Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης

Στη Μαλαισία ζουν εκατομμύρια μετανάστες από φτωχές χώρες της Ασίας - Συνήθως είναι άνθρωποι που δεν διαθέτουν χαρτιά και εργάζονται σε οικοδομές και στη γεωργία

Σύνταξη
Κύπρος: Τούρκοι στρατιώτες πήγαν να εμποδίσουν αγρότες να καλλιεργήσουν γη τους – Η αντίδραση Χριστοδουλίδη
Έγιναν διαβήματα 09.11.25

Κύπρος: Τούρκοι στρατιώτες πήγαν να εμποδίσουν αγρότες να καλλιεργήσουν γη τους – Η αντίδραση Χριστοδουλίδη

Οι Κύπριοι αγρότες πήγαν να καλλιεργήσουν τη γη τους στη Νεκρή Ζώνη, όταν οι Τούρκοι στρατιώτες προσπάθησαν να τους εκδιώξουν από το σημείο. Το περιστατικό έληξε με παρέμβαση ανδρών της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Σύνταξη
Σύγκρουση τρένων στη Σλοβακία – Δεκάδες τραυματίες, 18 στο νοσοκομείο
Έρευνα για τα αίτια 09.11.25 Upd: 00:05

Σύγκρουση τρένων στη Σλοβακία – Δεκάδες τραυματίες, 18 στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο τρένα συγκρούστηκαν στη γραμμή που συνδέει την Μπρατισλάβα με το Πέζινοκ.Το ένα έπεσε στο άλλο από πίσω. Οι περισσότεροι τραυματίες φέρουν ελαφρά τραύματα.

Σύνταξη
Γιατί η φετινή σύνοδος κορυφής για το κλίμα COP30 έχει σημασία;
Κρίσιμη 09.11.25

Γιατί η φετινή σύνοδος κορυφής για το κλίμα COP30 έχει σημασία;

Η Βραζιλία επέλεξε να πραγματοποιήσει την COP30 στην Μπέλεμ του Αμαζονίου – ελπίζοντας να υπογραμμίσει συμβολικά τη σημασία των παγκόσμιων δασών που παραμένουν στόχοι για υλοτομία και βιομηχανίες

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
ΗΠΑ: Τεράστια προβλήματα στις αερομεταφορές λόγω shutdown – Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας παραιτούνται σωρηδόν
Shutdown 09.11.25

Χάος στις ΗΠΑ: Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας παραιτούνται σωρηδόν

Κλιμακώνονται τα προβλήματα στις αερομεταφορές στις ΗΠΑ, εξαιτίας ελλείψεων σε ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, λόγω του shutdown. Eργαζόμενοι στους πύργους ελέγχου υποβάλλουν αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Γερμανία ξαναφορά την πανοπλία της
Κόσμος 10.11.25

Η Γερμανία ξαναφορά την πανοπλία της

Ο φόβος μιας απομονωμένης Ευρώπης στην εποχή Τραμπ 2.0 ωθεί το Βερολίνο να ξαναχτίσει τον ισχυρότερο στρατό της ηπείρου – αυτή τη φορά με εγχώρια σφραγίδα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Το «αντίδοτο» στον Τραμπ μπορεί να λέγεται Μαμντάνι
Κόσμος 10.11.25

Το «αντίδοτο» στον Τραμπ μπορεί να λέγεται Μαμντάνι

Η εντυπωσιακή εκλογή του 34χρονου πολιτικού, με ατζέντα κοινωνικής δικαιοσύνης, στη δημαρχία της Νέας Υόρκης στέλνει μήνυμα αποδοκιμασίας στον αμερικανό πρόεδρο που φλερτάρει με την απολυταρχία

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Η Μπλέικ Λάιβλι διεκδικεί αποζημίωση ύψους 161 εκατομμυρίων δολαρίων λόγω «It Ends With Us»
Η αιτιολόγηση 10.11.25

Η Μπλέικ Λάιβλι διεκδικεί αποζημίωση ύψους 161 εκατομμυρίων δολαρίων λόγω «It Ends With Us»

Οι δικηγόροι της Μπλέικ Λάιβλι ισχυρίζονται ότι έχει χάσει τουλάχιστον 56,2 εκατομμύρια δολάρια από προηγούμενες ή και μελλοντικες δουλειές που αφορούν την υποκριτική, την παραγωγή, τις ομιλίες και τις διαφημίσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πώς έμαθαν οι λομπίστες ορυκτών καυσίμων τις συνομιλίες του ΟΗΕ για το κλίμα – και μετά, συνέχισαν τη γεώτρηση
Διαπλοκή 10.11.25

Πώς έμαθαν οι λομπίστες ορυκτών καυσίμων τις συνομιλίες του ΟΗΕ για το κλίμα – και μετά, συνέχισαν τη γεώτρηση

Έρευνα δείχνει την άνευ προηγουμένου πρόσβαση των εταιρειών πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα στο Cop26-29 του ΟΗΕ, εμποδίζοντας την επείγουσα δράση για το κλίμα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Βολιβία: Η νέα δεξιά κυβέρνηση ανοίγει την όρεξη της Γερμανίας για λίθιο και σπάνιες γαίες
Ενίσχυση σχέσεων 10.11.25

Η δεξιά κυβέρνηση στη Βολιβία ανοίγει την όρεξη της Γερμανίας για λίθιο και σπάνιες γαίες

«Η Βολιβία είναι πλούσια σε πρώτες ύλες, ιδιαίτερα σε λίθιο», δηλώνει ο ΥΠΕΞ της Γερμανίας που θα επιδιώξει να ενισχύσει τη σχέση με τη νέα δεξιά κυβέρνηση της χώρας.

Σύνταξη
Βολιβία: Κανένας αυτόχθονας στη νέα δεξιά κυβέρνηση – Οι υπουργοί ορκίστηκαν στη Βίβλο και με φόντο σταυρό
Ροδρίγο Πας 10.11.25

Χωρίς αυτόχθονες η νέα δεξιά κυβέρνηση στη Βολιβία

Οι υπουργοί της νέας δεξιάς κυβέρνησης, στην οποία δεν αντιπροσωπεύονται οι αυτόχθονες στη Βολιβία, ορκίστηκαν στη Βίβλο και με φόντο σταυρό, που αντικατέστησαν τους αυτοχθονικούς συμβολισμούς.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Συμφωνία στη Γερουσία για τον τερματισμό της δημοσιονομικής παράλυσης
Κόσμος 10.11.25 Upd: 05:10

Συμφωνία στη Γερουσία για να τερματιστεί το shutdown

Προσωρινή συμφωνία κλείστηκε στη Γερουσία των ΗΠΑ προκειμένου να επιτραπεί η χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ως τον Ιανουάριο και να τερματιστεί η δημοσιονομική παράλυση.

Σύνταξη
Πιασμένοι οι πρόσφυγες στην επικίνδυνη παγίδα των συρράξεων και της κλιματικής αλλαγής
ΟΗΕ 10.11.25

Πιασμένοι σε επικίνδυνη παγίδα οι πρόσφυγες

Οι χώρες που φιλοξενούν πάνω από το 45% των προσφύγων εξαιτίας ένοπλων συρράξεων είναι αυτές οι οποίες θα εκτεθούν στους συνδεόμενους με την κλιματική αλλαγή κινδύνους.

Σύνταξη
Βέλγιο: Drones εντοπίστηκαν πάνω από τον πυρηνικό σταθμό Ντοέλ
Βέλγιο 10.11.25

Συναγερμός για drones πάνω από πυρηνικό σταθμό

Drones έκαναν τώρα την εμφάνισή τους πάνω από πυρηνικό σταθμό στο Βέλγιο, αφού νωρίτερα έγιναν και πάλι αιτία να διακοπεί προσωρινά η λειτουργία στο αεροδρόμιο της Λιέγης.

Σύνταξη
Μαντλίν Μακάν: Ο κυριότερος ύποπτος για την εξαφάνισή της μπορεί να φύγει από τη Γερμανία
Απόφαση Εφετείου 10.11.25

Ο κυριότερος ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν μπορεί τώρα να φύγει από τη Γερμανία

Εφετείο στη Γερμανία ανάβει πράσινο φως για να φύγει από τη χώρα ο κυριότερος ύποπτος στην πολύκροτη υπόθεση εξαφάνισης της μικρής βρετανίδας Μαντλίν Μακάν το 2007 στην Πορτογαλία.

Σύνταξη
Νικολά Σαρκοζί: Σήμερα η εξέταση του αιτήματός του για αποφυλάκιση έως το εφετείο
Γαλλία 10.11.25

Νικολά Σαρκοζί: Σήμερα η εξέταση του αιτήματός του για αποφυλάκιση έως το εφετείο

Τα δικαστήρια στο Παρίσι θα εξετάσουν σήμερα το αίτημά του Νικολά Σαρκοζί να αποφυλακιστεί, έως ότου εκδικαστεί η έφεσή του για την υπόθεση της χρηματοδότησης από τη Λιβύη.

Σύνταξη
Θέλτα – Μπαρτσελόνα 2-4: Πλησίασε στην κορυφή με τρία γκολ του Λεβαντόφσκι
Ποδόσφαιρο 10.11.25

Θέλτα – Μπαρτσελόνα 2-4: Πλησίασε στην κορυφή με τρία γκολ του Λεβαντόφσκι

Ο σπουδαίος σκόρερ, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι σημείωσε «χατ-τρικ» στην εκτός έδρας νίκη της Μπαρτσελόνα με 4-2 επί της Θέλτα, χάρη στην οποία οι «μπλαουγκράνα» μείωσαν στους τρεις βαθμούς από τη Ρεάλ.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο