Τένις: Σοκ στα ATP Finals του Τορίνο, πέθαναν δύο θεατές!
Τραγωδία στους στα ATP Finals του Τορίνο, καθώς δύο θεατές έχασαν τη ζωή τους από ασθένεια στην «Inalpi Arena»!
Διπλή τραγωδία στα ATP Finals του Τορίνο καθώς, δύο θεατές πέθαναν με διαφορά μόλις λίγων ωρών μεταξύ τους! Σύμφωνα με την μεγάλη ιταλική ιστοσελίδα «La Gazzetta dello Sport» πρόκειται για δύο άνδρες, ηλικίας 70 και 78 που έχασαν τη ζωή τους από ασθένεια…
Το πρώτο περιστατικό συνέβη το πρωί της Δευτέρας (10/11) με τον 70χρονο να νιώθει ξαφνικά αδιαθεσία στο Fan Village της Πιάτσα Ντ’Άρμι, κοντά στην Inalpi Arena (έδρα των αγώνων). Το θλιβερό περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα ανάμεσα στον Λορέντσο Μουζέτι και τον Τέιλορ Φριτζ, με τον 78χρονο άνδρα να καταρρέει στις κερκίδες.
Οπως τονίζει το δημοσίευμα του ιταλικού Μέσου και στις δύο περιπτώσεις, επενέβησαν άμεσα και επιχείρησαν ανάνηψη στους δύο άνδρες. Εν συνεχεία αμφότεροι διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο Molinette του Τορίνο σε κρίσιμη κατάσταση, όμως δυστυχώς λίγο μετά την εισαγωγή τους διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.
Tragedia alle Atp Finals, morti per malore due spettatori all’Inalpi Arena https://t.co/XnbyMXyHG1
— La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) November 10, 2025
