Σπουδαία νίκη της Μπόκα Τζούνιορς στο Superclasico, 2-0 τη Ρίβερ!

Η Μπόκα Τζούνιορς ήταν παθιασμένη και πήρε το μεγάλο ντέρμπι, επικρατώντας της Ρίβερ Πλέιτ με 2-0 στο «Μπομπονέρα». Ετσι, εξασφάλισε την παρουσία της στο επόμενο Copa Libertadores. Αντίθετα, οι Μιγιονάριος μπήκαν σε μπελάδες για την κορυφαία διοργάνωση.

Ο Εζεκιέλ Θεμπάγιος την έβαλε σε θέση ισχύος στο 45+1′, ενώ ο Μερεντιέλ διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 47ο λεπτό.

Πάρτι από τον κόσμο της Μπόκα Τζούνιορς

Παράλληλα στήθηκε ένα πάρτι στο Μπομπονέρα με τους παίκτες με τον κόσμο, ενώ οι οπαδοί της Μπόκα τίμησαν με ένα συγκινητικό πανό τον Μιγκέλ Ρούσο με ένα γιγάντιο πανό.

Όλα αυτά υπό το βλέμμα της Ντούα Λίπα, μιας και η διάσημη τραγουδίστρια βρέθηκε στο «Μπομπονέρα» με τη φανέλα της Αργεντινής.