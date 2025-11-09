Προειδοποίηση για τσουνάμι μετά από ισχυρό σεισμό στα ανοικτά των ακτών της Ιαπωνίας
Ισχυρός σεισμός και μετασεισμός αναστάτωσαν την Ιαπωνία, με τις αρχές να εκδίδουν προειδοποίηση για τσουνάμι
Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας (JMA) εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι σε τμήματα της ανατολικής ακτής της χώρας την Κυριακή, μετά την ανίχνευση ισχυρού σεισμού στον Ειρηνικό Ωκεανό.
Προειδοποίηση για τσουνάμι στις ακτές της Ιαπωνίας
Τόσο η υπηρεσία όσο και η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ ανέφεραν ότι ο σεισμός μεγέθους 6,8 Ρίχτερ ανιχνεύθηκε περίπου 128 χιλιόμετρα ανατολικά της παραλιακής πόλης Yamada, σε βάθος 10 χιλιομέτρων.
Μάλιστα, δεύτερος ισχυρός σεισμός των 6,4 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγη ώρα αργότερα στην ίδια περιοχή.
Η JMA εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι για την ακτογραμμή της περιφέρειας Ιβάτε, στο βορειοανατολικό τμήμα του νησιού Χονσού της Ιαπωνίας, προειδοποιώντας ότι κύμα ύψους άνω των 3 ποδιών ενδέχεται να φτάσει στην περιοχή, αναφέρει το ABC News.
Προβλέψεις για τσουνάμι – που σημαίνουν μικρές αλλαγές στη στάθμη της θάλασσας – εκδόθηκαν επίσης για μεγάλο μέρος του βορειοανατολικού τμήματος της χώρας.
