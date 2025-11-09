Μικρό τσουνάμι στη βόρεια ακτή της Ιαπωνίας ύστερα από τον σεισμό 6,7 βαθμών
Το τσουνάμι έφτασε στη Μιγιάκο, στον νομό Ιουατέ, στις 17:37 τοπική ώρα αλλά ήταν τόσο μικρό που η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία σημείωσε ότι δεν ήταν σε θέση να εκτιμήσει το μέγεθός του.
- Τουλάχιστον ένας νεκρός και εκατοντάδες αγνοούμενοι σε ναυάγιο στη Μαλαισία – Σε εξέλιξη οι έρευνες
- Oδηγούσε χωρίς δίπλωμα με όπισθεν στη ΛΕΑ της Αττικής Οδού - Το πρόστιμο που του επιβλήθηκε
- Πέθανε η 70χρονη που είχε δεχθεί επίθεση με πέτρα στη Γλυφάδα από 38χρονο άστεγο
- 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Πρόταση γάμου στον τερματισμό των 10 χλμ. στο Καλλιμάρμαρο (vid)
Μικρό τσουνάμι έπληξε τη βόρεια ακτή της Ιαπωνίας στον Ειρηνικό ύστερα από τον ισχυρό σεισμό 6,7 βαθμών, που σημειώθηκε ανοιχτά της χώρας, όπως ανακοίνωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας (JMA).
Το τσουνάμι έφτασε στη Μιγιάκο, στον νομό Ιουατέ, στις 17:37 τοπική ώρα (10:37 ώρα Ελλάδος), αλλά ήταν τόσο μικρό που η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία σημείωσε ότι δεν ήταν σε θέση να εκτιμήσει το μέγεθός του.
Δύο λεπτά αργότερα, κύμα 10 εκατοστών έφτασε στο Οφουνάτο, πρόσθεσε η JMA.
Η υπηρεσία αυτή είχε εκδώσει νωρίτερα σήμερα σύσταση, κι όχι προειδοποίηση, για τσουνάμι, όπως διευκρινίστηκε αργότερα από τα πρακτορεία, ύστερα από σεισμό που σημειώθηκε γύρω στις 17:03 τοπική ώρα (10:03 ώρα Ελλάδος) ανοιχτά των ακτών του Ιουατέ, καθώς υπήρχαν φόβοι τσουνάμι ύψους περίπου ενός μέτρου να πλήξει τις ακτές της χώρας.
Σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών USGS, ο σεισμός ήταν 6,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.
Αυτός ακολουθήθηκε από μετασεισμούς μεταξύ 5,3 και 6,3 βαθμών, σύμφωνα πάντα με την JMA.
Σήμερα το πρωί 6 σεισμοί, μεταξύ 4,8 και 5,8 βαθμών, σημειώθηκαν ανοιχτά της περιοχής αυτής. Αυτοί έγιναν μόλις και μετά βίας αισθητοί στην ξηρά και δεν οδήγησαν στην έκδοση προειδοποιήσεων για τσουνάμι.
Η περιοχή αυτή φέρει πάντα το τραύμα του πολύ ισχυρού σεισμού των 9,0 βαθμών που είχε σημειωθεί το 2011, προκαλώντας τσουνάμι, το οποίο άφησε πίσω του 18.500 νεκρούς ή αγνοούμενους. Επίσης προκλήθηκε τήξη στον πυρήνα τριών αντιδραστήρων του πυρηνικού σταθμού της Φουκουσίμα, στη χειρότερη πυρηνική καταστροφή που σημειώνεται ύστερα από αυτή του Τσερνόμπιλ.
- ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση πρωθυπουργού: Ο Μητσοτάκης ζει σε παράλληλο σύμπαν
- Πόλεμος ανακοινώσεων Π. Μαρινάκη – Τσουκαλά: «Στο ΠΑΣΟΚ η βελόνα έχει κολλήσει» – «Σας αφήνουμε στο ψέμα σας»
- Οι baby boomers πανταχού παρόντες – Πώς βάζουν «στοπ» στα σχέδια των νεότερων για θέσεις εργασίας και κατοικίες
- Πυρά κομμάτων κατά της κυβέρνησης για Βορίζια – Πώς σχολιάστηκαν οι δηλώσεις Σαμαρά
- Ολυμπιακός – Καρδίτσα 102-82: Άνετη νίκη με 100αρα και εντυπωσιακό Έβανς
- Ανδρουλάκης: Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή, σοβαρό προοδευτικό πρόγραμμα και πολιτικό ήθος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις