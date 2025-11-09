newspaper
Το LinkedIn κηρύσσει πόλεμο στο «ghosting» των υποψηφίων
Κόσμος 09 Νοεμβρίου 2025 | 11:00

Το LinkedIn κηρύσσει πόλεμο στο «ghosting» των υποψηφίων

Η πλατφόρμα LinkedIn ενεργοποιεί σύστημα επαλήθευσης για να περιορίσει τις «ψεύτικες» αγγελίες και τη σιωπή των εργοδοτών

Γεώργιος Μαζιάς
Το φαινόμενο του «ghosting» —όταν ένας υποψήφιος για εργασία δεν λαμβάνει ποτέ απάντηση από την εταιρεία— έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους εφιάλτες της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Με την ψηφιοποίηση των διαδικασιών πρόσληψης και την ευκολία της αποστολής βιογραφικών με ένα μόνο «κλικ», όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι βιώνουν τη σιωπή μετά την αίτηση.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του LinkedIn, το 42% των υποψηφίων έχει βιώσει «ghosting» κάποια στιγμή στην επαγγελματική του πορεία, ενώ το 25% το αντιμετώπισε μέσα στον τελευταίο χρόνο. Η εταιρεία, όμως, φαίνεται αποφασισμένη να αλλάξει αυτή την πραγματικότητα.

Tο νέο σύστημα επαλήθευσης προσφορών και προφίλ, στοχεύει να εξαλείψει τόσο το ghosting όσο και τις λεγόμενες «φανταστικές αγγελίες» —αναρτήσεις που δεν αντιστοιχούν σε πραγματικές θέσεις εργασίας, αλλά δημοσιεύονται απλώς για τη συλλογή δεδομένων υποψηφίων.

«Θέλουμε όσοι μπαίνουν στο LinkedIn για να βρουν δουλειά να τη βρίσκουν γρήγορα και αποτελεσματικά. Το ghosting δεν ωφελεί κανέναν — ούτε τον υποψήφιο που δεν μαθαίνει γιατί απορρίφθηκε, ούτε την εταιρεία που βλάπτει την εικόνα της ως εργοδότης», τονίζεται από το Linkedin.

Νέα εργαλεία από το Linkedin

Πάνω από 90 εκατομμύρια χρήστες χρησιμοποιούν ήδη τα νέα εργαλεία επαλήθευσης, που διασφαλίζουν την αυθεντικότητα των αγγελιών και ενισχύουν την αξιοπιστία των εταιρικών προφίλ. Επιπλέον, κάθε αγγελία που παραμένει ανοιχτή χωρίς να καλυφθεί διαγράφεται αυτόματα μετά από έξι μήνες, προκειμένου να μειωθεί η παραπληροφόρηση.

Ωστόσο, το πρόβλημα δεν είναι πάντα θέμα κακής πρόθεσης, αλλά υπερπροσφοράς αιτήσεων. Πολλοί υποψήφιοι υποβάλλουν αιτήσεις μαζικά, χωρίς να εξετάζουν αν πραγματικά ταιριάζουν στο προφίλ της θέσης. Αυτό οδηγεί σε «υπερφόρτωση» των τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού και τελικά σε σιωπή.

Από το Linkedin επισημαίνουν ότι «αν κάνεις αίτηση παντού, στην πραγματικότητα δεν δείχνεις πουθενά το ποια είναι η πραγματική σου αξία. Η αυθεντικότητα και η επιλεκτικότητα είναι το κλειδί. Το να δείχνεις ποιος είσαι και πού μπορείς να προσφέρεις ουσιαστικά, είναι πιο αποτελεσματικό από το να στέλνεις εκατό βιογραφικά».

Το φαινόμενο του ghosting φαίνεται πως δεν πλήττει μόνο τους υποψηφίους. Πολλές εταιρείες, όπως αποκαλύπτει το LinkedIn, βιώνουν το αντίστροφο φαινόμενο: νέες προσλήψεις που «εξαφανίζονται» πριν καν ξεκινήσουν ή αποχωρούν μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Η απάντηση του LinkedIn είναι σαφής: περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη επαλήθευση και κυρίως ανθρώπινη επικοινωνία στην ψηφιακή εποχή της εργασίας. Γιατί πίσω από κάθε αίτηση δεν υπάρχει ένας αριθμός — υπάρχει ένας άνθρωπος που περιμένει μια απάντηση.

Ενέργεια
Μπέργκαμ: Η ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ περνά από την Ελλάδα

Μπέργκαμ: Η ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ περνά από την Ελλάδα

AfD καλεί Τραμπ – Η γερμανική Ακροδεξιά «χτίζει» MAGA δεσμούς με τον Λευκό Οίκο
Πολιτικά χαρακώματα 09.11.25

AfD καλεί Τραμπ – Η γερμανική Ακροδεξιά «χτίζει» MAGA δεσμούς με τον Λευκό Οίκο

Γιατί στελέχη του ακροδεξιού κόμματος AfD της Γερμανίας πυκνώνουν τα ταξίδια στην Ουάσιγκτον και τις συναντήσεις με MAGA Ρεπουμπλικάνους και αξιωματούχους των ΗΠΑ;

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Φιλιππίνες: Σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους ενόψει του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ
Κόσμος 09.11.25

Φιλιππίνες: Σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους ενόψει του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ

Ανησυχία επικρατεί στις Φιλιππίνες λόγω του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ που πλησιάζει απειλητικά και ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές ζημιές

Σύνταξη
O Τραμπ δοκιμάζει το δόγμα «Πρώτα η Αμερική» στη Βενεζουέλα – Και ο αέρας μυρίζει πόλεμο
Economist 09.11.25

O Τραμπ δοκιμάζει το δόγμα «Πρώτα η Αμερική» στη Βενεζουέλα – Και ο αέρας μυρίζει πόλεμο

Η προσπάθεια των ΗΠΑ να παρέμβουν στη Βενεζουέλα, ανατρέποντας τον Μαδούρο, δεν κρύβεται. Επικαλούνται τον «πόλεμο κατά των ναρκωτικών», αλλά ίσως κάνουν τα λάθη του «πολέμου κατά της τρομοκρατίας».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Χαμάς παρέδωσε στο Ισραήλ τα λείψανα του Χαντάρ Γκολντίν που πέθανε το 2014 στη Γάζα [βίντεο]
Με αντάλλαγμα 09.11.25

Η Χαμάς παρέδωσε στο Ισραήλ τα λείψανα του Χαντάρ Γκολντίν που πέθανε το 2014 στη Γάζα

Την Τρίτη 4 Νοεμβρίου ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού είχε υποσχεθεί πως αν επιστρέφονταν τα λείψανα του νεκρού στρατιώτη, θα σκεφτόταν την απελευθέρωση των 200 μελών της Χαμάς από τη Ράφα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γενική απεργία στην Πορτογαλία εναντίον του νέου εργασιακού νόμου που μεταρρυθμίζει 100 άρθρα
Εργασιακός μεσαίωνας 09.11.25

Γενική απεργία στην Πορτογαλία εναντίον του νέου εργασιακού νόμου που μεταρρυθμίζει 100 άρθρα

Η μεγαλύτερη συνδικαλιστική συνομοσπονδία στην Πορτογαλία προκήρυξε γενική απεργία λόγω «μεταρρύθμισης» πάνω από 100 άρθρων του εργατικού δικαίου

Σύνταξη
Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε λείψανο ενόπλου πολιτοφύλακα
Κόσμος 09.11.25

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε λείψανο ενόπλου πολιτοφύλακα

Το Ισραήλ επιστρέφει στη Γάζα τις σορούς 15 Παλαιστινίων, καθώς παρέλαβε και αναγνώρισε τα λείψανα ενός 61χρονου αναπληρωτή συντονιστή ασφαλείας στο κιμπούτς Nir Yitzhak που πολέμησε με την ομάδα του.

Σύνταξη
Φλόριντα: Η στιγμή που το αυτοκίνητο κατέληξε σε μπαρ μετά από καταδίωξη [βίντεο]
Φονικό κυνηγητό 09.11.25

Η στιγμή που το αυτοκίνητο κατέληξε σε μπαρ μετά από καταδίωξη σκοτώνοντας 4 άτομα

Τέσσερις πολίτες είναι νεκροί και 13 τραυματίες όταν αυτοκίνητο που καταδιώκονταν από την αστυνομία, έχασε τον έλεγχο και μπήκε μέσα σε μπαρ στην Τάμπα της Φλόριντα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ευρώπη: Το μεγάλο χάσμα μεταξύ Ανατολής και Δύσης στον καθαρό μισθό – Στην τελευταία δεκάδα η Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 09.11.25

Καθαρός μισθός στην Ευρώπη: Το μεγάλο χάσμα μεταξύ Ανατολής και Δύσης - Στην τελευταία δεκάδα η Ελλάδα

Ο καθαρός μισθός των εργαζομένων στην Ανατολική Ευρώπη υστερεί κατά πολύ σε σχέση με τους μισθούς των εργαζομένων στη Δύση, γεγονός που επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ο Παναγιώτης Καραΐσκος κατέκτησε την πρώτη θέση στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας! (vid)
Άλλα Αθλήματα 09.11.25

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος κατέκτησε την πρώτη θέση στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας! (vid)

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος ήταν αυτός που έφτασε πρώτος και διέσχισε τη γραμμή του τερματισμού στο Καλλιμάρμαρο στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας - Πρώτη στις γυναίκες η Νούλα.

Σύνταξη
Αγάπη και ηλικιακός ρατσισμός μετά τα δεύτερα «ήντα» -«Λένε ότι η σεξουαλική ευχαρίστηση χάνεται, αλλά αυτό είναι ψέμα»
Επιθυμία 09.11.25

Αγάπη και ηλικιακός ρατσισμός μετά τα δεύτερα «ήντα» -«Λένε ότι η σεξουαλική ευχαρίστηση χάνεται, αλλά αυτό είναι ψέμα»

Η γήρανση φέρνει μαζί της σωματικές αλλαγές, αλλά αυτό δεν σημαίνει το τέλος της ηδονής. Σε μια κοινωνία όπου το προσδόκιμο ζωής κυμαίνεται γύρω στα 80 χρόνια η διάρκεια της ζωής έχει επιμηκυνθεί, όπως και η σεξουαλική ευχαρίστηση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Oδηγούσε χωρίς δίπλωμα με όπισθεν στη ΛΕΑ της Αττικής Οδού – Το πρόστιμο που του επιβλήθηκε
Ελλάδα 09.11.25

Oδηγούσε χωρίς δίπλωμα με όπισθεν στη ΛΕΑ της Αττικής Οδού - Το πρόστιμο που του επιβλήθηκε

Στην έρευνα που έγινε αποδείχθηκε πως ο 56χρονος δεν είχε καν δίπλωμα οδήγησης καθώς του είχε αφαιρεθεί στο τέλος του Οκτωβρίου για χρήση τηλεφώνου τη στιγμή που οδηγούσε.

Σύνταξη
Δήλος: «Ζωντανεύει» ξανά με τη βοήθεια της επαυξημένης πραγματικότητας
Culture Live 09.11.25

Η Δήλος «ζωντανεύει» ξανά με τη βοήθεια της επαυξημένης πραγματικότητας

Με ένα απλό smartphone ή tablet, οι χρήστες της εφαρμογής μπορούν βιώσουν μια επαυξημένη εμπειρία: να «ζωντανέψουν» τα μνημεία της Δήλου, να τα δουν τρισδιάστατα και να περιηγηθούν γύρω τους

Σύνταξη
