Το LinkedIn κηρύσσει πόλεμο στο «ghosting» των υποψηφίων

Το φαινόμενο του «ghosting» —όταν ένας υποψήφιος για εργασία δεν λαμβάνει ποτέ απάντηση από την εταιρεία— έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους εφιάλτες της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Με την ψηφιοποίηση των διαδικασιών πρόσληψης και την ευκολία της αποστολής βιογραφικών με ένα μόνο «κλικ», όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι βιώνουν τη σιωπή μετά την αίτηση.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του LinkedIn, το 42% των υποψηφίων έχει βιώσει «ghosting» κάποια στιγμή στην επαγγελματική του πορεία, ενώ το 25% το αντιμετώπισε μέσα στον τελευταίο χρόνο. Η εταιρεία, όμως, φαίνεται αποφασισμένη να αλλάξει αυτή την πραγματικότητα.

Tο νέο σύστημα επαλήθευσης προσφορών και προφίλ, στοχεύει να εξαλείψει τόσο το ghosting όσο και τις λεγόμενες «φανταστικές αγγελίες» —αναρτήσεις που δεν αντιστοιχούν σε πραγματικές θέσεις εργασίας, αλλά δημοσιεύονται απλώς για τη συλλογή δεδομένων υποψηφίων.

«Θέλουμε όσοι μπαίνουν στο LinkedIn για να βρουν δουλειά να τη βρίσκουν γρήγορα και αποτελεσματικά. Το ghosting δεν ωφελεί κανέναν — ούτε τον υποψήφιο που δεν μαθαίνει γιατί απορρίφθηκε, ούτε την εταιρεία που βλάπτει την εικόνα της ως εργοδότης», τονίζεται από το Linkedin.

Νέα εργαλεία από το Linkedin

Πάνω από 90 εκατομμύρια χρήστες χρησιμοποιούν ήδη τα νέα εργαλεία επαλήθευσης, που διασφαλίζουν την αυθεντικότητα των αγγελιών και ενισχύουν την αξιοπιστία των εταιρικών προφίλ. Επιπλέον, κάθε αγγελία που παραμένει ανοιχτή χωρίς να καλυφθεί διαγράφεται αυτόματα μετά από έξι μήνες, προκειμένου να μειωθεί η παραπληροφόρηση.

Ωστόσο, το πρόβλημα δεν είναι πάντα θέμα κακής πρόθεσης, αλλά υπερπροσφοράς αιτήσεων. Πολλοί υποψήφιοι υποβάλλουν αιτήσεις μαζικά, χωρίς να εξετάζουν αν πραγματικά ταιριάζουν στο προφίλ της θέσης. Αυτό οδηγεί σε «υπερφόρτωση» των τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού και τελικά σε σιωπή.

Από το Linkedin επισημαίνουν ότι «αν κάνεις αίτηση παντού, στην πραγματικότητα δεν δείχνεις πουθενά το ποια είναι η πραγματική σου αξία. Η αυθεντικότητα και η επιλεκτικότητα είναι το κλειδί. Το να δείχνεις ποιος είσαι και πού μπορείς να προσφέρεις ουσιαστικά, είναι πιο αποτελεσματικό από το να στέλνεις εκατό βιογραφικά».

Το φαινόμενο του ghosting φαίνεται πως δεν πλήττει μόνο τους υποψηφίους. Πολλές εταιρείες, όπως αποκαλύπτει το LinkedIn, βιώνουν το αντίστροφο φαινόμενο: νέες προσλήψεις που «εξαφανίζονται» πριν καν ξεκινήσουν ή αποχωρούν μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Η απάντηση του LinkedIn είναι σαφής: περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη επαλήθευση και κυρίως ανθρώπινη επικοινωνία στην ψηφιακή εποχή της εργασίας. Γιατί πίσω από κάθε αίτηση δεν υπάρχει ένας αριθμός — υπάρχει ένας άνθρωπος που περιμένει μια απάντηση.