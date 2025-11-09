magazin
Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025
09.11.2025 | 09:58
Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ στις Νήσους Ανταμάν
Συνταγή: Ρολά με αυγό
09 Νοεμβρίου 2025 | 07:30

Συνταγή: Ρολά με αυγό

Μια συνταγή παραλλαγή των αγαπημένων μας spring rolls.

Μια συνταγή υγιεινή παραλλαγή των spring rolls. Τα ρολά με αυτό στο φούρνο είναι ιδανικά για πρωινό, brunch ή ελαφρύ γεύμα.

Τα υλικά

6 αυγά
1 κ.σ. αποξηραμένος μαϊντανός
1 κ.γ. σκόνη σκόρδου
½ κ.γ. αλάτι
½ κ.γ. μαύρο πιπέρι
6 μικρές τορτίγιες
85 γρ. μαύρες ελιές σε φέτες
100 γρ. μανιτάρια σε φέτες (προαιρετικά)
6 κ.γ. πάστα αποξηραμένης ντομάτας
λίγο ελαιόλαδο

Η διαδικασία

Προθέρμανε τον φούρνο στους 190°C (αντιστάσεις) ή 180°C (αέρα). Στρώσε χαρτί ψησίματος σε ένα μεγάλο ταψί.

Ανακάτεψε σε ένα μπολ τα αυγά, τον μαϊντανό, το σκόρδο, το αλάτι και το πιπέρι.

Ετοίμασε τις τορτίγιες. Άλειψε κάθε τορτίγια με 1 κ.γ. πάστα ντομάτας.

Φτιάξε ρολάκια. Στρώσε 2–3 κ.σ. από το μείγμα των αυγών στο κέντρο της τορτίγιας. Πασπάλισε από πάνω μερικές ελιές και μανιτάρια (αν χρησιμοποιείς). Δίπλωσε τις άκρες της τορτίγιας προς τα μέσα και τύλιξέ τη σε ρολό.

Τοποθέτησε τα ρολά στο ταψί με την ένωση προς τα κάτω, για να μη ξετυλιχτούν. Άλειψέ τα ελαφρά με λίγο ελαιόλαδο για να γίνουν τραγανά.

Ψήσε για 12-15 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν απαλά και να στερεοποιηθεί το αυγό στο εσωτερικό.

Το tip

Σέρβιρε τα ρολά ζεστά ή σε θερμοκρασία δωματίου. Μπορείς να τα κόψεις στη μέση ή σε μικρότερα ρολά για σνακ. Αν θέλεις πιο «πειραγμένη» εκδοχή στη συνταγή, μπορείς να προσθέσεις λίγη φέτα ή μοτσαρέλα πριν τα τυλίξεις. Για πιο πλούσια γεύση, βάλε λίγη πάπρικα ή ρίγανη στο μείγμα των αυγών.

* Πηγή: Vita

Ενέργεια
Μπέργκαμ: Η ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ περνά από την Ελλάδα

Μπέργκαμ: Η ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ περνά από την Ελλάδα

Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή
Vegan baby 02.11.25

Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία μας και τα τελευταία χρόνια η χορτοφαγία έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς. Ποια είναι τα οφέλη και τι κινδύνους κρύβει;

Σύνταξη
Φιλιππίνες: Σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους ενόψει του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ
Κόσμος 09.11.25

Φιλιππίνες: Σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους ενόψει του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ

Ανησυχία επικρατεί στις Φιλιππίνες λόγω του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ που πλησιάζει απειλητικά και ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές ζημιές

Σύνταξη
Δήλος: «Ζωντανεύει» ξανά με τη βοήθεια της επαυξημένης πραγματικότητας
Culture Live 09.11.25

Η Δήλος «ζωντανεύει» ξανά με τη βοήθεια της επαυξημένης πραγματικότητας

Με ένα απλό smartphone ή tablet, οι χρήστες της εφαρμογής μπορούν βιώσουν μια επαυξημένη εμπειρία: να «ζωντανέψουν» τα μνημεία της Δήλου, να τα δουν τρισδιάστατα και να περιηγηθούν γύρω τους

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Νίκαια με την Κηφισιά με… φόντο την κορυφή
Ποδόσφαιρο 09.11.25

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Νίκαια με την Κηφισιά με… φόντο την κορυφή

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Κηφισιά (9/11, 15:00) για την 10η αγωνιστική της Super League και περιμένει τυχόν γκέλα του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ώστε με νίκη να περάσει μόνος πρώτος.

Σύνταξη
Για το απόλυτο με Κίναν Έβανς ο Ολυμπιακός κόντρα στην Καρδίτσα
Μπάσκετ 09.11.25

Για το απόλυτο με Κίναν Έβανς ο Ολυμπιακός κόντρα στην Καρδίτσα

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Καρδίτσα (9/11, 13:00) για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL με στόχο το απόλυτο, την ώρα που όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στον Κίναν Έβανς, που αναμένεται να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του.

Σύνταξη
6-7: Τι σημαίνει το meme της Gen Αlpha που θεωρείται η «Λέξη Της Χρονιάς»;
«Six-Seveeeen» 09.11.25

6-7: Τι σημαίνει το meme της Gen Αlpha που θεωρείται η «Λέξη Της Χρονιάς»;

Το «6-7» δεν είναι λέξη, είναι κώδικας. Μια φράση χωρίς νόημα που η Gen Alpha χρησιμοποιεί σαν shibboleth — έναν μυστικό τρόπο αναγνώρισης μεταξύ «των μέσα», αφήνοντας τους μεγάλους εκτός παιχνιδιού.

Σύνταξη
