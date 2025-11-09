Συνταγή: Ρολά με αυγό

Μια συνταγή υγιεινή παραλλαγή των spring rolls. Τα ρολά με αυτό στο φούρνο είναι ιδανικά για πρωινό, brunch ή ελαφρύ γεύμα.

Τα υλικά

6 αυγά

1 κ.σ. αποξηραμένος μαϊντανός

1 κ.γ. σκόνη σκόρδου

½ κ.γ. αλάτι

½ κ.γ. μαύρο πιπέρι

6 μικρές τορτίγιες

85 γρ. μαύρες ελιές σε φέτες

100 γρ. μανιτάρια σε φέτες (προαιρετικά)

6 κ.γ. πάστα αποξηραμένης ντομάτας

λίγο ελαιόλαδο

Η διαδικασία

Προθέρμανε τον φούρνο στους 190°C (αντιστάσεις) ή 180°C (αέρα). Στρώσε χαρτί ψησίματος σε ένα μεγάλο ταψί.

Ανακάτεψε σε ένα μπολ τα αυγά, τον μαϊντανό, το σκόρδο, το αλάτι και το πιπέρι.

Ετοίμασε τις τορτίγιες. Άλειψε κάθε τορτίγια με 1 κ.γ. πάστα ντομάτας.

Φτιάξε ρολάκια. Στρώσε 2–3 κ.σ. από το μείγμα των αυγών στο κέντρο της τορτίγιας. Πασπάλισε από πάνω μερικές ελιές και μανιτάρια (αν χρησιμοποιείς). Δίπλωσε τις άκρες της τορτίγιας προς τα μέσα και τύλιξέ τη σε ρολό.

Τοποθέτησε τα ρολά στο ταψί με την ένωση προς τα κάτω, για να μη ξετυλιχτούν. Άλειψέ τα ελαφρά με λίγο ελαιόλαδο για να γίνουν τραγανά.

Ψήσε για 12-15 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν απαλά και να στερεοποιηθεί το αυγό στο εσωτερικό.

Το tip

Σέρβιρε τα ρολά ζεστά ή σε θερμοκρασία δωματίου. Μπορείς να τα κόψεις στη μέση ή σε μικρότερα ρολά για σνακ. Αν θέλεις πιο «πειραγμένη» εκδοχή στη συνταγή, μπορείς να προσθέσεις λίγη φέτα ή μοτσαρέλα πριν τα τυλίξεις. Για πιο πλούσια γεύση, βάλε λίγη πάπρικα ή ρίγανη στο μείγμα των αυγών.

