Πτώση σοβάδων σε Δημοτικό στην Ηγουμενίτσα
Ακόμα μια σχολική αίθουσα Δημοτικού Σχολείου στην Ηγουμενίτσα, η συγκεκριμένη για δεύτερη φορά, αντιμετώπισε πτώση σοβάδων. Η πρώτη έγινε στις 4 Νοεμβρίου και η δεύτερη στις 7.

Ακόμη ένα περιστατικό στην καταγράφτηκε στην Ηγουμενίτσα με πτώση σοβάδων σε σχολείο της πόλης, αυτή τη φορά στο 2ο δημοτικό σχολείο, με το σύλλογο γονέων να αποφασίζει να μην στείλει τα παιδιά για μάθημα την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου.

Για το συγκεκριμένο περιστατικό αναφέρεται πως συνεδρίασαν οι γονείς και ο Σύλλογος Γονέων αποφασίζοντας να διαδηλώσουν έξω από το σχολείο το πρωί της Δευτέρας από την πρώτη ώρα 08:15, ενώ αντιπροσωπεία του Συλλόγου θα μεταβεί στις δημοτικές Αρχές, ώστε να διαμαρτυρηθεί για το συμβάν που θα μπορούσε να γίνει εν ώρα μαθήματος και κυρίως να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα.

Οι Αρχές έκαναν γνωστό πως μέσα στο Σαββατοκύριακο θα ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες εργασίες, με τον σύλλογο γονέων ωστόσο να ζητά την διενέργεια ελέγχου και να δοθούν γραπτές διαβεβαιώσεις ότι οι αίθουσες διδασκαλίας του σχολείου είναι απολύτως ασφαλείς για τα παιδιά.

Σημειώνεται ότι η πρώτη πτώση σοβάδων έγινε στις 4 Νοεμβρίου και η δεύτερη στις 7 Νοεμβρίου με τους ντόπιους να αναφέρουν πως σχετίζεται με τις βροχές του Νοέμβρη. Σημειώνεται πως ένας θερμοσίφωνας άνω των 60 κιλών, αποκολλήθηκε και έπεσε στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας στις αρχές Νοέμβρη στις τουαλέτες των παιδιών σε σημείο που θα μπορούσε να υπάρξει δυστύχημα.

Τι ανακοίνωσε ο Σύλλογος Γονέως του 2ου Δημοτικού Ηγουμενίτσας

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

σας ενημερώνουμε σχετικά με το θέμα που προέκυψε στο Σχολείο μας (εισροής νερού και πτώσης σοβάδων στις αίθουσες διδασκαλίας),

Aπόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Γονέων και Κηδεμόνων, που συνήλθε στις 7/11/2025.

Aποφασίστηκε ότι την Δευτέρα 10/11/2025 οι μαθητές να ΜΗΝ προσέλθουν στο Σχολείο για μάθημα , ωστόσο οι γονείς να παρευρεθούν στο Σχολείο το πρωί στις 8.15 ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατάσταση που επικρατεί και ταυτόχρονα αντιπροσωπεία γονέων να μεταβεί στον Δήμαρχο, ώστε και εκείνος να συμβάλει στην άμεση επίλυση του σοβαρού προβλήματος που αντιμετωπίζουμε.

Αφού το Σαββατοκύριακο ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες εργασίες, όπως υποσχέθηκαν οι αρμόδιοι, την Δευτέρα να γίνει έλεγχος από αρμόδιους για την άρση της επικινδυνότητας με γραπτές διαβεβαιώσεις ότι οι αίθουσες διδασκαλίας του Σχολείου είναι απολύτως ασφαλείς.

Ο στόχος όλων μας είναι να συνδυαστεί η ασφάλεια με τη συνέχεια της μάθησης, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο ούτε ένα παιδί.

Η απόφαση αυτή δεν έχει χαρακτήρα αντιπαράθεσης, αλλά ευθύνης και πρόληψης. Ο Σύλλογος δηλώνει τη διάθεσή του να συνεργαστεί με όλες τις αρμόδιες αρχές, αλλά δεν μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα παιδιά ούτε για μία ημέρα».

Με εκτίμηση, το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 2ου Δημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας

Τι καταγγέλλει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Θεσπρωτίας

«Μια σειρά περιστατικών το τελευταίο διάστημα όπως οι πλημμυρισμένες αίθουσες, οι διάδρομοι και η πτώση σοβάδων στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας, λόγω του προβλήματος της οροφής που ποτέ, ουσιαστικά, δεν αντιμετωπίστηκε, η πτώση του θερμοσίφωνα, εν ώρα λειτουργίας του σχολείου, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο φανερώνουν στο μέγιστο βαθμό την αδιαφορία όλων των αρμοδίων (Υπουργείο, Δήμος, Τεχνικές υπηρεσίες).

» Επί πολλά έτη ο Σύλλογος μας, και όχι μόνο, θέτει τα προβλήματα της υλικοτεχνικής υποδομής που αντιμετωπίζουν Δημοτικά και Νηπιαγωγεία. Καμία, δυστυχώς, ουσιαστική λύση δεν έχει δοθεί με αποτέλεσμα να φτάσουμε σήμερα στο σημείο να κινδυνεύει η σωματική ακεραιότητα μαθητών και εκπαιδευτικών. Σημειωτέων τα παραπάνω σχολεία είχαν ενταχθεί στο πρόσφατο πρόγραμμα ανακαίνισης σχολικών διδακτηρίων « Μαριέττα Γιαννάκου».

» Η κοροϊδία τους είναι πια διαχρονική. Βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας να πηγαινοέρχονται δισεκατομμύρια για οπλικά συστήματα, μεγαλοξενοδόχους, «φραπέδες» και «χασάπηδες» αλλά ούτε ένα ευρώ να μην περισσεύει για τα σχολεία και την εκπαίδευση.

Η λογική τους ήταν και παραμένει ξεκάθαρη:

Ο,ΤΙ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΣΤΟΣ!

» Δεν θα μείνουμε σιωπηλοί απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Αν νομίζουν πως θα μείνουμε άπραγοι κοιτώντας τους να βάζουν καθημερινά σε κίνδυνο τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς είναι βαθιά γελασμένοι. Να πάρουν τώρα την ευθύνη τους όλοι οι αρμόδιοι!»

Τι απαιτούν οι εκπαιδευτικοί για την Ηγουμενίτσα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ εδώ και τώρα:

Να δοθεί λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας.

Σύγχρονες και ασφαλείς σχολικές υποδομές για μας και τους μαθητές μας.

Επαρκή χρηματοδότηση των σχολείων από τον κρατικό προϋπολογισμό ώστε να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες και να διαμορφωθούν οι στοιχειώδεις προϋποθέσεις ασφάλειας και υγιεινής.

Κυβέρνηση, αρμόδια υπουργεία και τοπική διοίκηση να πάρουν τις ευθύνες τους για όλα τα ζητήματα λειτουργίας και ασφάλειας των σχολείων.

Να εκδοθούν πιστοποιητικά πυρασφάλειας και ελέγχου του ηλεκτρικού και μηχανολογικού εξοπλισμού όλων των σχολείων.

Να πραγματοποιηθούν άμεσα αντισεισμικοί έλεγχοι σε όλα τα σχολικά κτίρια με ευθύνη του κράτους.

Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΣΤΟΣ – Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΑΞΙΑ!

