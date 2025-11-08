Άρης – Ολυμπιακός 0-3: Εύκολη νίκη στη Θεσσαλονίκη για τις Ερυθρόλευκες

Ο Ολυμπιακός πέρασε εμφατικά από τη Θεσσαλονίκη, επικρατώντας με 3-0 σετ (15-25, 16-25, 22-25) του Άρη και πέτυχε την τρίτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα της Volley League Γυναικών. Οι «ερυθρόλευκες» του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς επιβεβαίωσαν την ανωτερότητά τους, κυριαρχώντας σε μπλοκ και σερβίς, λίγες ημέρες πριν από τον επαναληπτικό με την Βάσας στην Ουγγαρία (13/11).

Μετά το καθαρό 3-0 του πρώτου αγώνα στο Ρέντη, ο Ολυμπιακός χρειάζεται μόλις δύο σετ για να πανηγυρίσει την ιστορική πρόκρισή του στους ομίλους του CEV Champions League.

Από κει και πέρα στη Θεσσαλονίκη, οι τρεμπλούχες έδειξαν αποφασισμένες από το ξεκίνημα, μετρώντας 13 μπλοκ και οκτώ άσους. Με τις Αμπντεραχίμ (16π.) και Κούμπουρα (22π., τέσσερα μπλοκ) σε μεγάλη βραδιά, τη Στεβάνοβιτς να κυριαρχεί στο φιλέ και την Τερζόγλου να έχει τέσσερα μπλοκ, ο Ολυμπιακός πήρε με άνεση το πρώτο σετ (15-25), συνέχισε με την ίδια ένταση στο δεύτερο (16-25) και ολοκλήρωσε τη δουλειά στο τρίτο (22-25), φεύγοντας με ακόμη μία «καθαρή» νίκη.

«Ερυθρόλευκη» κυριαρχία και προβάδισμα!

Ο Ολυμπιακός «μπήκε» δυνατά στο πρώτο σετ και, παρότι το σκορ πήγαινε πόντο-πόντο ως το 4-4, από εκεί και πέρα ανέλαβε ολοκληρωτικά τα ηνία. Η Μερτέκη έδωσε αρχικά ρυθμό στην επίθεση, όμως οι «ερυθρόλευκες» ανέβασαν την ένταση στο μπλοκ και στο σερβίς. Η αρχή έγινε με το μπλοκ της Τερζόγλου (5-8), ακολούθησε ο άσος της Αμπντεραχίμ (5-9) και στη συνέχεια η Κονέο σφράγισε το σερί με ακόμη ένα μπλοκ (5-10).

Η διαφορά άνοιξε σταδιακά, με την Κούμπουρα να δίνει λύσεις(13-16, 15-18), ενώ η Αμπντεραχίμ συνέχισε να «πυροβολεί» στην τελική ευθεία του σετ. Το μεγάλο ράλι στο 15-22 κέρδισε η Κούμπουρα, πριν κλείσει η Αμπντεραχίμ το σετ με δύο συνεχόμενες επιθέσεις (15-25). Ο Ολυμπιακός έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του, κυριαρχώντας πλήρως σε ρυθμό, μπλοκ και δύναμη στο φιλέ.

Ανάλογη εικόνα και 2-0

Στο δεύτερο σετ, ο Ολυμπιακός συνέχισε από εκεί που σταμάτησε. Με τη Στεβάνοβιτς να δίνει το σύνθημα στο φιλέ (0-1) και τις Κούμπουρα – Αμπντεραχίμ να βρίσκουν ξανά ρυθμό από την επίθεση, οι «ερυθρόλευκες» πήραν από νωρίς προβάδισμα (3-5) και δεν κοίταξαν ποτέ πίσω. Το μπλοκ της Τερζόγλου και ο άσος της Κονέο (6-12) έβαλαν γερά θεμέλια, ενώ η Κούμπουρα ήταν ασταμάτητη, σκοράροντας με πάιπ και πλασέ σε συνεχόμενες φάσεις.

Οι γηπεδούχες προσπάθησαν να αντιδράσουν με τη Μερτέκη, αλλά τα λάθη τους (10-17) και η εξαιρετική λειτουργία του Ολυμπιακού στο μπλοκ δεν τους άφησαν περιθώρια. Η Κονέο και η Τερζόγλου έκλεισαν ξανά τους διαδρόμους στο φιλέ, η Στεβάνοβιτς πρόσθεσε κρίσιμους πόντους και το φινάλε ανήκε, φυσικά, στην Κούμπουρα: με άσο, διαμόρφωσε το τελικό 16-25, χαρίζοντας στον Ολυμπιακό το δεύτερο σετ και επιβεβαιώνοντας την απόλυτη κυριαρχία του.

Εύκολα στο «καθαρό» τρίποντο ο Ολυμπιακός!

Στο τρίτο σετ, ο Ολυμπιακός βρέθηκε για πρώτη φορά πίσω στο σκορ (4-2), όμως αντέδρασε άμεσα. Η Αμπντεραχίμ και η Κούμπουρα ανέλαβαν δράση, μετατρέποντας το 6-5 σε 6-7, με την πρώτη να σκοράρει μπλοκ άουτ και τη δεύτερη να πιάνει ρυθμό στο σερβίς. Η Στεβάνοβιτς συνέχισε το σερί με άσο για το 10-12 και λίγο αργότερα η Τερζόγλου με εντυπωσιακό μπλοκ (13-16) έκοψε κάθε προσπάθεια αντίδρασης του Άρη.

Η συνέχεια ήταν υπόθεση «ερυθρόλευκης» κυριαρχίας. Η Κονέο και η Κούμπουρα σκόραραν με πάιπ και άσο αντίστοιχα (15-19), η Στεβάνοβιτς και πάλι πρόσθεσε πόντο πρώτου χρόνου (16-20), και στο φινάλε η Κούμπουρα με επίθεση διαμόρφωσε το τελικό 22-25, χαρίζοντας στον Ολυμπιακό το 3-0 και μία πειστική νίκη στη Θεσσαλονίκη.

Τα σετ (0-3, σε 1.14): 15-25 (23’), 16-25 (23’), 22-25 (28’)

Η διακύμανση:

1ο σετ: 5-8, 13-16, 15-21, 15-25

2ο σετ: 5-8, 10-16, 14-21, 16-25

3ο σετ: 7-8, 13-16, 16-21, 22-25

*Οι πόντοι του Άρη προήλθαν από 3 άσους, 31 επιθέσεις, 7 μπλοκ, 12 λάθη αντιπάλου και του Ολυμπιακού από 8 άσους, 44 επιθέσεις, 13 μπλοκ, 10 λάθη αντιπάλου

ΑΡΗΣ (Χρήστος Πάτρας): Μίλιεβιτς, Πλακιά 5 (3/6 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Μερτέκη 20 (15/39 επ., 1 άσος, 4 μπλοκ, 50% υπ. – 25% άριστες), Ράιλιτς 5 (5/19 επ., 41% υπ. – 32% άριστες), Νίλσον 3 (1/10 επ. 1 άσος, 1 μπλοκ), Ζαντοροϊνάι 8 (7/26 επ., 1 μπλοκ) / Αδάμου (λ., 33% υπ. – 25% άριστες), Τόλιου, Γζουντέλη

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπράνκο Κοβάσεβιτς): Κούμπουρα 22 (16/42 επ., 2 άσοι, 4 μπλοκ), Τερζόγλου 6 (2/5 επ., 4 μπλοκ), Στεβάνοβιτς 8 (7/14 επ., 1 άσος), Αμπντεραχίμ 16 (12/29 επ., 3 άσοι, 1 μπλοκ, 69% υπ. – 31% άριστες), Κονέο 8 (5/13 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 65% υπ. – 53% άριστες), Ντι Ιούλιο 5 (2/2 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ., 56% υπ. – 22% άριστες), Εμμανουηλίδου, Οικονομίδου, Σαμπάτη (λ.)