Στον Πανιώνιο ο Στέντμον Λέμον

Την απόκτηση του 32χρονου Αμερικανού φόργουορντ, Στέντμον Λέμον ανακοίνωσε η ΚΑΕ Πανιώνιος. Μετά τους Κώστα Γόντικα και Κέρον ΝτεΣιλντς, ο Λέμον είναι το τρίτο μεταγραφικό απόκτημα των «κυανέρυθρων» τις τελευταίες ημέρες και έρχεται για να προσφέρει λύσεις στην περιφέρεια της ομάδας για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Ο ύψους 1,98μ. Αμερικανός, την περασμένη σεζόν έπαιξε στο πρωτάθλημα του Μεξικού, όπου κατέγραψε μέσους όρους 13,8 πόντων, 3,5 ριμπάουντ και 2,7 ασίστ σε 30 συμμετοχές.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΚΑΕ Πανιώνιος:

«Η ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVEL ανακοινώνει ότι ο Αμερικανός αθλητής Stedmon Lemon εντάσσεται στο έμψυχο δυναμικό της ομάδας.

Ο Stedmon Lemon γεννήθηκε στις 31/12/1992, έχει ύψος 1,98μ. κι αγωνίζεται στη θέση του forward. Αποφοίτησε από το Johnson C. Smith έχοντας 21 πόντους- 7,2 ριμπάουντ- 3 ασίστ- 1,2 κλεψίματα την τελευταία του χρονιά.

Ακολούθησε η διετής παρουσία του στην G–League με Delaware 87ers και Cleveland Charge και στη συνέχεια αγωνίστηκε στο Μεξικό όπου με τους Pioneros de Los Mochis είχε κατά μέσο όρο 21 πόντους- 4,2 ριμπάουντ και 2,8 ασίστ.

Παρέμεινε στο Μεξικό και στους Panteras (23,9 πόντοι- 3,7 ριμπάουντ- 2,3 ασίστ) και στη συνέχεια αγωνίστηκε στο Πουέρτο Ρίκο με τους Santeros (11,7 πόντοι) και τους Cariduros (14,2 πόντοι).

Στη συνέχεια βρέθηκε στην Ιαπωνία (Fukuoka Rizing) όπου είχε 17,5 πόντους- 5,2 ριμπάουντ και στο Ισραήλ με την Hapoel Ramat Gan (22,7 πόντοι- 4,3 ριμπάουντ- 3,1 ασίστ) και την Maccabi Haifa (14,6 πόντοι- 4,3 ριμπάουντ- 1,9 ασίστ).

Την περίοδο 2024-2025 επέστρεψε στο Μεξικό και στους Panteras όπου είχε κατά μέσο όρο 12,4 πόντους- 2,7 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ) ενώ την τρέχουσα περίοδο άρχισε τη σεζόν στον Λίβανο με την Champville (20,3 πόντους- 2,3 ριμπάουντ- 6,3 ασίστ σε 35 λεπτά παρουσίας).

Το ρεκόρ πόντων του είναι 41 με τους Panteras, στα ριμπάουντ είναι 12 με την Fukuoka ενώ με την ίδια ομάδα έχει και το ατομικό ρεκόρ στις ασίστ (10).

Καλωσορίζουμε τον Stedmon Lemon στην ομάδα μας».