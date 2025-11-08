Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για οδηγία του υπουργείου Πολιτισμού στους εργαζόμενους – «Θα τους ελέγχουν στα social media;»

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση προκάλεσε απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού που κοινοποιήθηκε στους εργαζόμενους, σύμφωνα με καταγγελία του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, όπου αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι «η διαδικτυακή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρακολουθείται συστηματικά, ώστε να εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται εγκαίρως δημοσιευμένο υλικό που θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο υπουργείο Πολιτισμού».

Σύμφωνα με τον ΣΕΑ, κοινοποιήθηκε απόφαση στους εργαζόμενους που ανέγραφε στο κεφάλαιο 2.14 για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως «το υπουργείο Πολιτισμού παρέχει κατευθύνσεις στους υπαλλήλους αναφορικά με την αποδεκτή συμπεριφορά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (…) Η διαδικτυακή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρακολουθείται συστηματικά, ώστε να εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται εγκαίρως δημοσιευμένο υλικό που θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο υπουργείο Πολιτισμού. Οι υπάλληλοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τις πολιτικές του υπουργείου Πολιτισμού κατά τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ιδιωτική τους ζωή, καθώς δύναται να θεωρηθεί ότι -έστω και ατύπως– εκπροσωπούν δημοσίως το Υπουργείο Πολιτισμού. Οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι ιδιωτικές δραστηριότητές τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν αντιτίθενται στις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με το Υπουργείο και διαχωρίζουν σαφώς την ιδιωτική παρουσία τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από την επίσημη εκπροσώπηση του Οργανισμού».

Όπως τονίζουν οι εργαζόμενοι, «πρόκειται για μια αδιανόητη απόφαση ελέγχου της ιδιωτικής ζωής και της ελευθερίας έκφρασης των υπαλλήλων, που θυμίζει μαύρες εποχές στη σύγχρονη ιστορία της χώρας».

Απόσυρση της οδηγίας ζητεί το ΠΑΣΟΚ

Από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, μέσω της αρμόδιας τομεάρχη Νάγια Γρηγοράκου, επισήμανε πως «πρόκειται για οδηγία που ευθέως υπερβαίνει τον σκοπό και τα όρια του Πλαισίου, δεν έχει καμία σχέση με κυβερνοασφάλεια, και παραβιάζει ευθέως το Σύνταγμα, τον GDPR και το βασικό σώμα προστασίας των δικαιωμάτων των δημοσίων υπαλλήλων».

Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ ζητεί «από την πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία του ΥΠΠΟ να αποσύρει άμεσα την επίμαχη παράγραφο του κεφαλαίου 2.14 και να περιορίσει το σχετικό κείμενο αποκλειστικά στους επίσημους λογαριασμούς του ΥΠΠΟ και των εποπτευόμενων φορέων».

Στη Βουλή το ζήτημα από τον ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή για το ζήτημα, με τους βουλευτές να ζητούν από την υπουργό Πολιτισμού «να επιβεβαιώσει εάν πράγματι έχει εκδοθεί και διανεμηθεί το εν λόγω εγχειρίδιο, να γνωστοποιήσει το περιεχόμενό του, να αποσαφηνίσει ποιοι “παρακολουθούν” τη διαδικτυακή δραστηριότητα των υπαλλήλων, με ποιο θεσμικό πλαίσιο και υπό ποια υπηρεσιακή εποπτεία, καθώς και να εξετάσει την ανάγκη αναθεώρησης ή απόσυρσης των σχετικών διατάξεων».

Παράλληλα, αναφέρουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, «οι υπουργοί Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καλούνται να απαντήσουν εάν οι πρακτικές αυτές είναι σε γνώση τους, σε ποιο νομικό ή κανονιστικό πλαίσιο στηρίζονται, εάν είναι συμβατές με το ενωσιακό δίκαιο και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), καθώς και εάν εφαρμόζονται και σε άλλα υπουργεία».

Νέα Αριστερά: Το υπουργείο σχεδιάζει να ελέγχει τη «συμπεριφορά» των υπαλλήλων στα ιδιωτικά τους social media;

Η Νέα Αριστερά, με ανακοίνωση της βουλεύτριας Αχαΐας, Σίας Αναγνωστοπούλου, υπογράμμισε πως «φαίνεται να αγνοεί το υπουργείο που είναι αρμόδιο για την προβολή των πολιτιστικών προϊόντων και τη διάχυση της πολιτιστικής παιδείας στους πολίτες(!), πως η ελευθερία της έκφρασης είναι διεθνώς το πλέον αναφαίρετο ατομικό δικαίωμα κατά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) και προστατεύεται από τον ΟΗΕ και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Αν «στην εποχή του Πάγκαλου που ήταν μακριές οι φούστες», τα όργανα της τάξης είχαν εφοδιαστεί με μεζούρες για την τήρηση της εφαρμογή του μέτρου των 30 εκατοστών της φούστας από το έδαφος, αναρωτιόμαστε, σήμερα, πως η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου σχεδιάζει άραγε να ελέγχει τη ‘συμπεριφορά’ των υπαλλήλων στα ιδιωτικά τους social media;».