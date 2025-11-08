Σοκάρουν τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για τον 40χρονο καθηγητή μέσης εκπαίδευσης που, σύμφωνα με την καταγγελία των γονέων ανήλικης μαθήτριάς του, της έδειξε φωτογραφίες με γυμνά παιδιά εντός σχολικού περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τη καταγγελία, η 15χρονη, η οποία βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, γύρισε σπίτι της και ανέφερε στους γονείς της ότι ο καθηγητής της την έφερε σε δύσκολη θέση δείχνοντάς της ένα γυμνό αγόρι και ένα γυμνό κορίτσι στο κινητό του

Το in επικοινώνησε με τον πατέρα του κοριτσιού, ο οποίος ανέφερε:

«Είχε έρθει το παιδί χθες το μεσημέρι στο σπίτι κλαίγοντας και μου είπε ότι ένας δάσκαλος του έβαζε κάποια τραγούδια, άρχισε να το παρενοχλεί και του έδειξε μετά κάποιες γυμνές φωτογραφίες. Δυο αγγελούδια δηλαδή, ένα εννιά χρονών με ανοιχτά τα ποδαράκια του γυμνό ένα κοριτσάκι και το άλλο ένα αγοράκι. Πήγαινε το παιδί να αρχίσει να του πιάνει το ποδαράκι, το μπουτάκι, τον απέφυγε, πήγε να τη φυλήσει στο κεφαλάκι της. Και το παιδί μου είναι σε ένα φάσμα αυτισμού. Φωτογραφία ενός παιδιού εννιά χρονών, γυμνό, δεν έχει κανένας γονιός. Έχω κι εγώ δυο κόρες, εγώ δεν έχω ούτε φωτογραφία της βάπτισης στο κινητό μου, γυμνό το παιδί εννιά χρονών. Δεν μιλάμε για νεογέννητο. Δεν έπρεπε να δείξει μια φωτογραφία στο παιδί μου. Nα του δείξει μία γυμνή φωτογραφία και να την ρωτάει μετά “σου αρέσω αν ήμουνα πιο νέος, ή σου αρέσω τώρα;” το παιδί μου».

Μετά την καταγγελία, ο εισαγγελέας διέταξε τη σύλληψη του εν λόγω εκπαιδευτικού. Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για πορνογραφία ανηλίκου (κακουργηματικού χαρακτήρα). Μετά τη σύλληψή του, ο 40χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε στις Aρχές ότι χρησιμοποίησε τις φωτογραφίες ως μέθοδο διδασκαλίας – συμπεριφορισμού.

«Δε θα ταραχτούμε; Έχουμε ταλαιπωρηθεί εμείς για αυτό το παιδί! μια ζωή στην εργοθεραπεία, λογοθεραπεία. Είμαστε δίπλα της αλλά το μετά δεν ξέρουμε και τι έχει κάνει και σε άλλα παιδιά, αν έχει κάνει. Επειδή είναι στο φάσμα, πολλά πράγματα δεν μπορεί να καταλάβει τι σημασία έχει. Αλλά αυτό το κατάλαβε και για αυτό μας το είπε κατευθείαν και τον απέφυγε το δάσκαλο. Πήγε να την χουφτώσει και τον απέφυγε. Πήγε αυτός ο δάσκαλος στην τάξη και λέει “με ποιο παιδάκι έχω να κάνω σήμερα μάθημα;”. Kαι λέει η δασκάλα πάρτε την […] και της είπε η […] της δασκάλας, και της είπε η […] της δασκάλας, “σας παρακαλώ κυρία μη με αφήσετε να πάω!”. Το έκανα αυτό, δεν το συζητώ, ο άνθρωπος αυτός μπορεί να μπαίνει μέσα σε σπίτια και να κάνει ιδιαίτερα σε άλλες οικογένειες. Αλλά εμένα μου κάνει περιέργεια, πώς το έψησε το παιδάκι εννιά χρονών, να καθίσει ακίνητο και να το φωτογραφήσει με ανοιχτά τα πόδια γυμνό» τονίζει στο in ο πατέρας της ανήλικης.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στην εισαγγελέα πρωτοδικών Αχαΐας και να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί.

Κεντρική φωτογραφία: Αρχείου.