ΗΠΑ: Η Νάνσι Πελόζι, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής, τερματίζει την πολιτική καριέρα της

Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Νάνσι Πελόζι, δεν θα επιδιώξει επανεκλογή στη Βουλή των ΗΠΑ. Τερματίζει την ιστορική της πολιτική καριέρα ως η πρώτη γυναίκα στο αξίωμα του προέδρου, αλλά και ως η πιο ισχυρή στην αμερικανική πολιτική.

Η Νάνσι Πελόζι, 85 ετών σήμερα, εκπροσωπεί το Σαν Φρανσίσκο για σχεδόν 40 χρόνια.

«Δεν θα επιδιώξω επανεκλογή στο Κογκρέσο», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένη ομιλία προς τους ψηφοφόρους. Είπε ότι θα ολοκληρώσει το τελευταίο της έτος στη θέση της προέδρου και κάλεσε τους ψηφοφόρους της να συνεχίσουν την κληρονομιά της. «Το μήνυμά μου στην πόλη που αγαπώ είναι το εξής: Σαν Φρανσίσκο, γνωρίστε τη δύναμή σας. Έχουμε γράψει ιστορία. Έχουμε σημειώσει πρόοδο. Πάντα πρωτοστατούμε».

Η Νάνσι Πελόζι δήλωσε: «Και τώρα πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό παραμένοντας πλήρως συμμετέχοντες στη δημοκρατία μας και αγωνιζόμενοι για τα αμερικανικά ιδανικά που αγαπάμε».

Πολιτική δύναμη

Η Νάνσι Πελόζι παραμένει πολιτική δύναμη στο Δημοκρατικό Κόμμα. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια αναδιοργάνωσης των περιφερειών της Καλιφόρνιας, αλλά και στις εκλογικές νίκες αυτής της εβδομάδας.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, δήλωσε ότι η Νάνσι Πελόσι θα μείνει στην ιστορία ως «μία από τις καλύτερες ομιλήτριες που είχε ποτέ η Βουλή των Αντιπροσώπων».

Υπήρξε αρχιτέκτονας του Νόμου για την Προσιτή Φροντίδα Υγείας κατά τη διάρκεια της θητείας του Ομπάμα και είχε ηγετικό ρόλο στη διεθνή σκηνή. Αλλά αφού η Πελόζι βοήθησε αθόρυβα στην ενορχήστρωση της αποχώρησης του Τζο Μπάιντεν από την προεδρική κούρσα του 2024, αποφάσισε να παραδώσει και τη σκυτάλη.

Πέρυσι, υπέστη πτώση που οδήγησε σε κάταγμα ισχίου κατά τη διάρκεια μιας αιφνιδιαστικής επίσκεψης του Κογκρέσου σε συμμάχους στην Ευρώπη. Η απόφαση της Πελόζι έρχεται επίσης καθώς ο σύζυγός της, Πολ Πελόζι, τραυματίστηκε σοβαρά πριν από τρία χρόνια. Τον τραυμάτισε χτυπώντας τον με σφυρί στο κεφάλι ένας ακροδεξιός που εισέβαλε στο σπίτι τους φωνάζοντας: «Πού είναι η Νάνσι;». Ο Πολ Πελόζι εξακολουθεί να αναρρώνει από την επίθεση.