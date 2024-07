Η Νάνσι Πελόζι, πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, και μία από τις πιο επιδραστικές πολιτικούς στους Δημοκρατικούς, φαίνεται να έχει δεύτερες σκέψεις για την υποψηφιότητα Μπάιντεν.

Η 84χρονη Πελόζι, σύμμαχος του Μπάιντεν επί σειρά ετών, δήλωσε σήμερα σε συνέντευξη ότι ο «χρόνος τελειώνει» και ο πρόεδρος πρέπει να λάβει μία απόφαση.

Ωστόσο είναι γνωστό ότι ο Τζο Μπάιντεν έχει πάρει την απόφασή του και αυτή είναι να δώσει τη μάχη απέναντι στον Τραμπ στις εκλογές του Νοεμβρίου.

Αυτό της επεσήμανε και ο δημοσιογράφος της εκπομπής «Morning Joe» του δικτύου MSNBC, με τη Νάνσι Πελόζι να απαντά ότι θα στηρίξει τον Τζο Μπάιντεν «ό,τι και αν εκείνος αποφασίσει».

«I want him to do whatever he decides to do. And that’s the way it is. Whatever he decides we go with.» pic.twitter.com/HqaRGtv2dP

Η ίδια πάντως υπογράμμισε ότι θα ήθελε να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες αναφορικά με το πολιτικό μέλλον του Μπάιντεν έπειτα από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται αυτήν την εβδομάδα στην Ουάσιγκτον.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της εν λόγω Συνόδου, ο 81χρονος Μπάιντεν πρόκειται αυτήν την Πέμπτη να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, την πρώτη κρίσιμη δημόσια τοποθέτησή του έπειτα από το -προβληματικό για τον ίδιο και τους Δημοκρατικούς- προεδρικό ντιμπέιτ της 27ης Ιουνίου ενάντια στον Ντόναλντ Τραμπ.

«Η Πελόζι είναι η πιο υψηλόβαθμη πολιτικός των Δημοκρατικών που έχει μέχρι στιγμής καλέσει τον Μπάιντεν να σκεφτεί να αποχωρήσει», σχολιάζουν οι New York Times.

Ο Anthony Zurcher του BBC αναφέρει ότι οι παρατηρήσεις της Πελόζι δείχνουν ότι ο Μπάιντεν ίσως να μην έχει ξεπεράσει την καταιγίδα.

Μάλιστα ο Δημοκρατικός γερουσιαστής, Μάικλ Μπένετ, προχώρησε στην πρώτη ανοιχτή αμφισβήτηση των ικανοτήτων του προέδρου να κερδίσει τις εκλογές.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι αν ο Τζο Μπάιντεν συνεχίσει την εκστρατεία του για την προεδρία, όχι μόνο θα χάσει από τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θα πάρουν τον πλήρη έλεγχο του Κογκρέσου.

Ωστόσο, στη συνέντευξή του στο CNN, ο νομοθέτης του Κολοράντο δεν έφτασε στο σημείο να καλέσει τον Μπάιντεν να αποχωρήσει.

“Donald Trump is on track, I think, to win this election. And maybe win it by a landslide and take with it the Senate and the House,” Democratic Sen. Michael Bennet tells me in a very newsy interview. “I think we could lose the whole thing and it’s staggering to me.” pic.twitter.com/k0M97PntVA

— Kaitlan Collins (@kaitlancollins) July 10, 2024