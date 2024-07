Την στήριξη της στην Κάμαλα Χάρις εξέφρασε η πρώην πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι.

«Με απέραντη υπερηφάνεια και απεριόριστη αισιοδοξία για το μέλλον της χώρας μας, υποστηρίζω την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις για την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχω πλήρη εμπιστοσύνη ότι θα μας οδηγήσει στη νίκη τον Νοέμβριο» τονίζει σε ανακοίνωσή της.

«Στο Δημοκρατικό Κόμμα, η διαφορετικότητά μας είναι η δύναμή μας και η ενότητά μας η δύναμή μας» αναφέρει, μεταξύ άλλων, η Νάνσι Πελόζι.

«Η ενθουσιώδης υποστήριξή μου για την Κάμαλα Χάρις είναι επίσημη, προσωπική και πολιτική», τονίζει σε ανακοίνωσή της.

«Όσον αφορά την πολιτική, μην κάνετε λάθος: η Κάμαλα Χάρις ως γυναίκα στην πολιτική είναι εξαιρετικά οξυδερκής – και έχω πλήρη εμπιστοσύνη ότι θα μας οδηγήσει στη νίκη τον Νοέμβριο».

Pelosi Statement on Vice President Kamala Harris

“America has been truly blessed by the wisdom and leadership of President Joe Biden. With love and gratitude, I salute President Biden for always believing in the possibilities of America and giving people the opportunity to…

