Στρεφέτσα: «Νιώθω εξαιρετικά και περιμένω την ευκαιρία μου – Στο 100% μετά τον τραυματισμό μου»

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στη Νίκαια από την Κηφισιά (9/11, 15:00), για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

O Γκάμπριελ Στρεφέτσα μίλησε στην κάμερα της COSMOTE TV ενόψει της αναμέτρησης και αναφέρθηκε στη φυσική του κατάσταση μετά τον τραυματισμό του, δηλώνοντας έτοιμος και περιμένει την ευκαιρία του για να βοηθήσει όσο περισσότερο μπορεί την ομάδα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Στρεφέτσα:

Για το κλίμα στα αποδυτήρια μετά το ματς της Τρίτης: «Είμαστε απογοητευμένοι γιατί κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι και παρόλαυτα δεν καταφέραμε να κερδίσουμε. Όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Εμείς πρέπει να κρατήσουμε την απόδοση μας και να συνεχίσουμε μπροστά για να νικήσουμε το επόμενο παιχνίδι».

Για το ματς με την Κηφισιά: «Το παιχνίδι με την Κηφισιά θα είναι μια μάχη όπως και όλα τα ματς του ελληνικού πρωταθλήματος. Ελπίζουμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι για να συνεχίσουμε με νίκη στο πρωτάθλημα».

Για την δική του κατάσταση: «Μετά από ένα τραυματισμό που με ταλαιπώρησε, αυτή τη στιγμή αισθάνομαι πολύ καλά. Είμαι στο 100%, έχω επιστρέψει, νιώθω εξαιρετικά και περιμένω την ευκαιρία μου για να βοηθήσω όσο περισσότερο μπορώ την ομάδα».