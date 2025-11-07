Μπαρτζώκας: «Όλοι έπαιξαν καλή άμυνα στην τελευταία περίοδο – Σημαντικός ο Μιλουτίνοφ»

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε ένα σούπερ τέταρτο δεκάλεπτο, με επιμέρους σκορ 27-13 και εξαιρετική άμυνα που οδήγησε την ομάδα του στο εντυπωσιακό 11-0 σερί στα τελευταία 2,5 λεπτά για να επικρατήσει τελικά της Παρτιζάν με 80-71.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά την πολύτιμη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς παραδέχθηκε ότι στα πρώτη τρία δεκάλεπτα οι παίκτες του δεν έπαιζαν άμυνα, κάτι που διόρθωσαν στο 4ο για να γυρίσουν το ματς και να πάρουν τη νίκη.

«Το σκορ στην τελευταία περίοδο ήταν 27-13. Ήταν σημαντικό να κερδίσουμε το ματς. Στην τελευταία περίοδο αρχίσαμε να παίζουμε άμυνα, μέχρι τότε δεν ακουμπούσαμε κανέναν. Σε αυτά τα ματς η επαφή, το physical παιχνίδι είναι σημαντικό. Κάναμε κακή δουλειά για 3 περιόδους και στην 4η παίξαμε την άμυνά μας. Για αυτό είχαμε περισσότερα λάθη από ασίστ αλλά είχαμε πολλά ριμπάουντ. Σημαντική νίκη για εμάς.

Ο Μιλουτίνοφ ήταν σημαντικός. Η τάπα του και γενικά η άμυνά του. Όλοι έπαιξαν καλά στην άμυνα στην τελευταία περίοδο. Η Παρτιζάν ήθελε να σκοράρει από το ζωγραφιστό και σκεφτόμασταν πως θα πάει έξω. Συνέχεια πήγαινα στο ζωγραφιστό. Όταν το καταλάβαμε και αρχίσαμε να παίζουμε άμυνα, κερδίσαμε», ήταν οι δηλώσεις που έκανε ο Μπαρτζώκας στο συνδρομητικό κανάλι αμέσως μετά το φινάλε της αναμέτρησης.