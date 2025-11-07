«Σε αυτήν εδώ την αίθουσα του Ολύμπιον, αλλά και στην παλιά αίθουσα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών με τα μεγάλα θεωρεία, πενήντα χρόνια τώρα ταξιδεύω σε ολόκληρο τον κόσμο μέσα από τη μαγεία του κινηματογράφου,» δήλωσε ο Γιώργος Τσεμπερόπουλος παραλαμβάνοντας το τιμητικό βραβείο του συμπληρώνοντας:

«Στην πόλη της Θεσσαλονίκης έχω περάσει ορισμένες από τις πιο σημαντικές και όμορφες στιγμές της ζωής μου και την ευχαριστώ πραγματικά.

Χαίρομαι πολύ που την υπηρέτησα, όπως και το ίδιο το Φεστιβάλ μέσα από τον ρόλο μου στο Διοικητικό Συμβούλιο για κάποια χρόνια.

Θα ήταν λάθος να μη μοιραστώ αυτό που κουβαλάω πάντα μέσα μου, ότι δηλαδή οι πρώτοι μου κινηματογραφικοί εραστές ήταν ο Σάκης Μανιάτης και ο Γιώργος Πανουσόπουλος.

Γιώργος Τσεμπερόπουλος: Πενήντα χρόνια πίσω από τις κάμερες

Δεν είχαν ανάγκη από πολλά: κρατώντας την κάμερα πάντα στο χέρι, και χρησιμοποιώντας έναν μικρό ζουμ φακό, μπορούσαν να κάνουν θαύματα. Δεν θα ήμουν εδώ αν δεν υπήρχαν οι άνθρωποι που έγραψαν για μένα, οι σεναριογράφοι των ταινιών μου: ο Ντένης Ηλιάδης, η Κατερίνα Μπέη, ο Γιάννης Τσίρος και ο Βασίλης Αλεξάκης» τόνισε.

Μιλώντας για το σινεμά του, ανέφερε: «Είναι ένα σινεμά που επιδιώκει πάντα να αντλεί από την κοινωνία, επιδιώκει να ζει μέσα στην κοινωνία, επομένως χρειάζεται την αίθουσα και την επικοινωνία. Για αυτόν τον λόγο, μπορώ να θεωρήσω τον Χρυσό Αλέξανδρο ως ένα ολόχρυσο lifetime achievement βραβείο κοινού. Σας ευχαριστώ πολύ!» επισήμανε ο Γιώργος Τσεμπερόπουλος.

Η προβολή της ταινίας «Ο εχθρός μου»

Μετά τη βράβευση, η οποία έγινε από το σκηνοθέτη και σεναριογράφος Ντένη Ηλιάδη, τη σεναριογράφο και αντιπρόεδρο του ΔΣ του Φεστιβάλ Κατερίνα Μπέη και τον σεναριογράφο Γιάννη Τσίρο ακολούθησε η προβολή της ταινίας: «Ο εχθρός μου».

Σε ερώτηση για το ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις στη διάρκεια των γυρισμάτων, ο Γιώργος Τσεμπερόπουλος μοιράστηκε: «Δυσκολεύτηκα με το γεγονός ότι θα έκανα μια ταινία με φόνο. Είχα μεγάλη ανησυχία.

Το αποδέχτηκα σεναριακά και κατάλαβα τι ταινία θα έκανα. Στα πρακτικά ζητήματα, μου ήταν δύσκολες οι σκηνές πάλης. Δεν το είχα κάνει ποτέ ξανά. Ζητούσα ρεαλισμό, αλλά φοβόμουν μην τραυματιστεί ο Μανώλης Μαυροματάκης. Αυτό με άγχωσε πιο πολύ από όλα».

Μανώλης Μαυροματάκης: Τι δήλωσε πρωταγωνιστής της ταινίας

Παίρνοντας τον λόγο, ο ηθοποιός Μανώλης Μαυροματάκης, πρωταγωνιστής της ταινίας «Ο Εχθρός Μου», σημείωσε: «Αγχωνόμουν πολύ μήπως τραυματιστώ. Σε μια τέτοια περίπτωση θα έπρεπε να καθυστερήσει και το γύρισμα.

Επίσης, τόσο μεγάλο ρόλο δεν είχα παίξει ποτέ και με άγχωνε που έπρεπε να κάνω γυρίσματα επί δύο μήνες. Εκ των υστέρων έμαθα ότι ο βοηθός σκηνοθέτη, ο Δημήτρης Παντελιάς, με είχε προτείνει στον Γιώργο. Τους ευχαριστώ και τους δύο, όπως και το Φεστιβάλ που βράβευσε τον Γιώργο γιατί μαζί του μεγαλώνουμε και εμείς».

Ερωτηθείς γιατί «Ο Εχθρός Μου» είναι η αγαπημένη του ταινία, ο σκηνοθέτης απάντησε: «Θεωρώ ότι είναι η πιο αδικημένη στο box office, καθώς παίχτηκε μέσα στην πιο βαθιά κρίση. Θα ήθελα το κοινό να τη δει. Ωστόσο, τις αγαπάω όλες τις ταινίες μου. Ειδικά μετά από αυτό το αφιέρωμα, τις αγαπάω λίγο περισσότερο».

Λίγα λόγια για την ταινία

Η ζωή ενός φιλήσυχου οικογενειάρχη της διπλανής πόρτας αναστατώνεται όταν μια αδίστακτη συμμορία εισβάλλει στο σπίτι του και το λεηλατεί.

Η αστυνομία δεν έχει στοιχεία για να βρει τους υπόπτους, όμως ένας γείτονας θα του δώσει πληροφορίες και θα τον φέρει μπροστά σε ένα μοιραίο ηθικό δίλημμα που δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα αντιμετωπίσει.

Με τους Μανώλη Μαυροματάκη, Μαρία Ζορμπά, Γιώργο Γάλλο, Αντώνη Καρυστινό, Αριάδνη Καβαλιέρου, Ηλία Μουλά, Θανάση Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνο Μωραΐτη, Γιάννη Νιάρρο, Νίκο Ντάλλα, Κώστα Ανταλόπουλο, Vesela Kazakova, Tudor Chirila.

Τα βραβεία

Καλύτερη Ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Ταινία, Festival Europeen Du Film Independent – ECU, Παρίσι, 2014

Αργυρός Κίονας, LUXOR Int’l Film Festival, Αίγυπτος, 2014

Βραβεία Ίρις της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου: Καλύτερη Σκηνοθεσία, Σενάριο και Μοντάζ, 2014

Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου, NASHVILLE Int’l Film Festival, Η.Π.Α., 2014

Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου, TEHERAN Urban Int’l F.F., Ιράν, 2015

Βραβείο Κριτικής Επιτροπής, L’ Europe autour de l’ Europe, Παρίσι, 2014

Βραβείο Κριτικής Επιτροπής, SPLIT Int’l Festival of New Film, Κροατία, 2014

Βραβείο Κοινού Καλύτερης Ταινίας, GALWAY Int’l F.F., Ιρλανδία, 2014