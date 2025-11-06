Η βολιβιανή δικαιοσύνη ακύρωσε την καταδίκη να εκτίσει δέκα χρόνια κάθειρξης η οποία είχε επιβληθεί στην πρώην πρόεδρο Τζανίνε Aνιες, εξαιτίας των κατηγοριών ότι είχε διαπράξει «πραξικόπημα» το 2019 εναντίον του προκατόχου της Eβο Μοράλες, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο πρόεδρος του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας των Aνδεων, ο Ρομέρ Σαουσέδο (στη φωτογραφία του Reuters/Claudia Morales, επάνω, η Τζανίνε Ανιες χαιρετάει από το παράθυρο του κελιού της εν αναμονή της αποφυλάκισής της).

Η Τζανίνε Aνιες καταδικάστηκε τον Ιούνιο του 2022, σχεδόν τρία χρόνια αφού ανέλαβε τη διακυβέρνηση μετά την παραίτηση του Eβο Μοράλες τον Νοέμβριο του 2019, έπειτα από μαζικές διαδηλώσεις και ταραχές και κατόπιν την εγκατάλειψή του από τον στρατό και την αστυνομία.

Υπήρξαν «παραβιάσεις της εννόμου τάξεως σε ισχύ και των δικαιωμάτων» της πρώην προέδρου

Η πρώην μεταβατική πρόεδρος, ως τότε γερουσιαστής της δεξιάς, κατηγορήθηκε από υποστηρικτές του κ. Μοράλες πως ενορχήστρωσε την παράνομη ανατροπή του.

«Διατάχθηκε η ακύρωση της καταδίκης (…) 10 χρόνων» κάθειρξης, είπε στον Τύπο ο κ. Σαουσέδο, συμπληρώνοντας ότι η πρώην πρόεδρος επρόκειτο να αφεθεί ελεύθερη εντός της ημέρας.

Πρόσθεσε ότι για την υπόθεση αυτή θα διενεργηθεί πλέον διαδικασία «απόδοσης ευθυνών» σε πρώην λειτουργούς, για την οποία απαιτείται προηγουμένως έγκριση του κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ανωτάτου δικαστηρίου, υπήρξαν «παραβιάσεις της εννόμου τάξεως σε ισχύ και των δικαιωμάτων» της πρώην αρχηγού του κράτους στην πρωτόδικη διαδικασία σε βάρος της.

Η 58χρονη Τζανίνε Ανιες ανέφερε προχθές Τρίτη μέσω X ότι «ουδέποτε μετάνιωσα για το ότι υπηρέτησα την πατρίδα μου όταν με χρειάστηκε», προσθέτοντας πως «οι δύσκολες αποφάσεις έχουν τίμημα».

Estos casi 5 años privada de libertad me marcaron, pero no quebraron mi convicción. Nunca voy a arrepentirme de haber servido a mi patria cuando me necesitó. Lo hice con conciencia y el corazón firme, sabiendo que las decisiones difíciles tienen un precio. Aprendí que la… pic.twitter.com/on81Y0xBLo — Jeanine Añez Chávez (@JeanineAnez) November 4, 2025

Η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου αναμενόταν να διαβιβαστεί σε δικαστή στην πρωτεύουσα Λα Πας ενόψει της αποφυλάκισής της. Η πρώην πρόεδρος είχε τεθεί υπό κράτηση το 2021.

Κυριαρχία της δεξιάς

Ανέλαβε την εξουσία έπειτα από εκτεταμένες διαδηλώσεις και ταραχές με φόντο τις καταγγελίες της δεξιάς που κατηγορούσε τον Εβο Μοράλες για απάτη και νοθεία ώστε να παραμείνει στην εξουσία ως το 2025.

Η ακύρωση της καταδίκης της έγινε γνωστή καθώς το κοινοβούλιο, στο οποίο πλέον κυριαρχούν κόμματα της δεξιάς μετά τις φετινές εκλογές, ενδέχεται – σύμφωνα με οργανώσεις θυμάτων – να φρενάρει ή να βάλει στο αρχείο ενδεχόμενες νέες διώξεις για τους θανάτους τουλάχιστον 35 διαδηλωτών επί προεδρίας της κ. Ανιες.

Ο γερουσιαστής Μπράνκο Μαρίνκοβιτς, άλλοτε υπουργός της Τζανίνε Ανιες, εξήρε την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου, κρίνοντας ότι η επικείμενη αποφυλάκισή της «συμβολίζει το τέλος περιόδου καταχρήσεων».

Πηγή: ΑΠΕ