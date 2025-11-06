newspaper
Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Βολιβία: Ακυρώθηκε η ποινή δεκαετούς κάθειρξης στην πρώην πρόεδρο Ανιες
Κόσμος 06 Νοεμβρίου 2025 | 05:30

Βολιβία: Ακυρώθηκε η ποινή δεκαετούς κάθειρξης στην πρώην πρόεδρο Ανιες

«Διατάχθηκε η ακύρωση της καταδίκης (...) 10 χρόνων» κάθειρξης που είχε επιβληθεί στην πρώην πρόεδρο της Βολιβίας Τζανίνε Aνιες, με τις κατηγορίες ότι διέπραξε πραξικόπημα εναντίον του Εβο Μοράλες.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

Spotlight

Η βολιβιανή δικαιοσύνη ακύρωσε την καταδίκη να εκτίσει δέκα χρόνια κάθειρξης η οποία είχε επιβληθεί στην πρώην πρόεδρο Τζανίνε Aνιες, εξαιτίας των κατηγοριών ότι είχε διαπράξει «πραξικόπημα» το 2019 εναντίον του προκατόχου της Eβο Μοράλες, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο πρόεδρος του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας των Aνδεων, ο Ρομέρ Σαουσέδο (στη φωτογραφία του Reuters/Claudia Morales, επάνω, η Τζανίνε Ανιες χαιρετάει από το παράθυρο του κελιού της εν αναμονή της αποφυλάκισής της).

Η Τζανίνε Aνιες καταδικάστηκε τον Ιούνιο του 2022, σχεδόν τρία χρόνια αφού ανέλαβε τη διακυβέρνηση μετά την παραίτηση του Eβο Μοράλες τον Νοέμβριο του 2019, έπειτα από μαζικές διαδηλώσεις και ταραχές και κατόπιν την εγκατάλειψή του από τον στρατό και την αστυνομία.

Υπήρξαν «παραβιάσεις της εννόμου τάξεως σε ισχύ και των δικαιωμάτων» της πρώην προέδρου

Η πρώην μεταβατική πρόεδρος, ως τότε γερουσιαστής της δεξιάς, κατηγορήθηκε από υποστηρικτές του κ. Μοράλες πως ενορχήστρωσε την παράνομη ανατροπή του.

«Διατάχθηκε η ακύρωση της καταδίκης (…) 10 χρόνων» κάθειρξης, είπε στον Τύπο ο κ. Σαουσέδο, συμπληρώνοντας ότι η πρώην πρόεδρος επρόκειτο να αφεθεί ελεύθερη εντός της ημέρας.

Πρόσθεσε ότι για την υπόθεση αυτή θα διενεργηθεί πλέον διαδικασία «απόδοσης ευθυνών» σε πρώην λειτουργούς, για την οποία απαιτείται προηγουμένως έγκριση του κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ανωτάτου δικαστηρίου, υπήρξαν «παραβιάσεις της εννόμου τάξεως σε ισχύ και των δικαιωμάτων» της πρώην αρχηγού του κράτους στην πρωτόδικη διαδικασία σε βάρος της.

Η 58χρονη Τζανίνε Ανιες ανέφερε προχθές Τρίτη μέσω X ότι «ουδέποτε μετάνιωσα για το ότι υπηρέτησα την πατρίδα μου όταν με χρειάστηκε», προσθέτοντας πως «οι δύσκολες αποφάσεις έχουν τίμημα».

Η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου αναμενόταν να διαβιβαστεί σε δικαστή στην πρωτεύουσα Λα Πας ενόψει της αποφυλάκισής της. Η πρώην πρόεδρος είχε τεθεί υπό κράτηση το 2021.

Κυριαρχία της δεξιάς

Ανέλαβε την εξουσία έπειτα από εκτεταμένες διαδηλώσεις και ταραχές με φόντο τις καταγγελίες της δεξιάς που κατηγορούσε τον Εβο Μοράλες για απάτη και νοθεία ώστε να παραμείνει στην εξουσία ως το 2025.

Η ακύρωση της καταδίκης της έγινε γνωστή καθώς το κοινοβούλιο, στο οποίο πλέον κυριαρχούν κόμματα της δεξιάς μετά τις φετινές εκλογές, ενδέχεται – σύμφωνα με οργανώσεις θυμάτων – να φρενάρει ή να βάλει στο αρχείο ενδεχόμενες νέες διώξεις για τους θανάτους τουλάχιστον 35 διαδηλωτών επί προεδρίας της κ. Ανιες.

Ο γερουσιαστής Μπράνκο Μαρίνκοβιτς, άλλοτε υπουργός της Τζανίνε Ανιες, εξήρε την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου, κρίνοντας ότι η επικείμενη αποφυλάκισή της «συμβολίζει το τέλος περιόδου καταχρήσεων».

Πηγή: ΑΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Xρηματιστήριο Αθηνών
MSCI: Εκτός MSCI Greece η Metlen – Στον Small Cap οι Cenergy και Viohalco

MSCI: Εκτός MSCI Greece η Metlen – Στον Small Cap οι Cenergy και Viohalco

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πέραν του Μαμντάνι – Το εκλογικό σερί των Δημοκρατικών, η αποδοκιμασία Τραμπ και το πολλαπλό μήνυμα της κάλπης
Πολιτικό εκκρεμές 06.11.25

Πέραν του Μαμντάνι – Το εκλογικό σερί των Δημοκρατικών, η αποδοκιμασία Τραμπ και το πολλαπλό μήνυμα της κάλπης

Ένα χρόνο μετά την επανεκλογή Τραμπ στον Λευκό Οίκο, οι Δημοκρατικοί σάρωσαν σε τοπικές εκλογικές αναμετρήσεις της Τρίτης στις ΗΠΑ και τώρα καλούνται να αφουγκραστούν σωστά την κάλπη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο μύθος της «αποτελεσματικότητας» των απελάσεων: Τι πάει λάθος με την νέα μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ
Κοινό Σύστημα Επιστροφών 06.11.25

Ο μύθος της «αποτελεσματικότητας» των απελάσεων: Τι πάει λάθος με την νέα μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ

Στις 14 Οκτωβρίου, οι υπουργοί Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ συζήτησαν μια πρόταση για τη θέσπιση ενός κοινού συστήματος για την επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στην ΕΕ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ρωσία: Ενας νεκρός σε πολυκατοικία από ουκρανική επίθεση με drone και πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη
Ρωσία 06.11.25

Φονική ουκρανική επίθεση με drone στη Βολγκαγκράντ

Ανδρας 48 ετών έχασε τη ζωή του από θραύσματα ουκρανικού drone που έπεσαν σε πολυκατοικία στη Βολγκαγκράντ της Ρωσίας, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε βιομηχανική ζώνη, σύμφωνα με ρωσικές πηγές.

Σύνταξη
Συντριβή αεροπλάνου της UPS: Αποκολλήθηκε κινητήρας πριν την απογείωση – Στους 11 οι νεκροί
Λούιβιλ 06.11.25

Στους 11 οι νεκροί: Αποκολλήθηκε κινητήρας πριν την απογείωση του αεροσκάφους της UPS

Βίντεο δείχνει τον αριστερό κινητήρα του αεροσκάφους της UPS που συνετρίβη στο αεροδρόμιο της Λούιβιλ «να αποκολλάται από το φτερό κατά τη διάρκεια της επιτάχυνσης για την απογείωση».

Σύνταξη
Βρετανία: Δύο κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν κατά λάθος από την ίδια φυλακή
Βρετανία 06.11.25

Αποφυλάκισαν κατά λάθος δύο κρατούμενους

Δύο κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν κατά λάθος από την ίδια φυλακή στη Βρετανία, φέρνοντας σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση, και τώρα αναζητούνται από τις αρχές.

Σύνταξη
Αναφορά Τραμπ σε ενδεχόμενο σχέδιο αποπυρηνικοποίησης με Ρωσία και Κίνα
Μαϊάμι 06.11.25

Αινιγματική δήλωση Τραμπ για αποπυρηνικοποίηση με Ρωσία και Κίνα

«Ενδεχομένως να εργαζόμαστε πάνω σε ένα σχέδιο αποπυρηνικοποίησης, οι τρεις μας», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στη Ρωσία και την Κίνα, χωρίς ωστόσο να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Σύνταξη
ΗΠΑ – shutdown: Οι αρχές ζητούν μειώσεις των πτήσεων λόγω απουσιών και έλλειψης προσωπικού
Shutdown 06.11.25

Οι αρχές των ΗΠΑ ζητούν μειώσεις των πτήσεων

Οι ΗΠΑ διανύουν το πιο παρατεταμένο shutdown στην ιστορία τους και οι ελλείψεις προσωπικού στα αεροδρόμια αναγκάζουν τις αρχές να ζητήσουν από τις εταιρείες να μειώσουν τις πτήσεις τους.

Σύνταξη
Τουρκία: Εκπρόσωποι της Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη – Συζήτησαν το σχέδιο εκεχειρίας στη Γάζα
Διπλωματικές κινήσεις 05.11.25

Τουρκία: Εκπρόσωποι της Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη – Συζήτησαν το σχέδιο εκεχειρίας στη Γάζα

Αντιπροσωπεία της Χαμάς είχε συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη με τον επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών. Συζήτησαν τα επόμενα στάδια εφαρμογής της συμφωνίας Τραμπ για τη Γάζα.

Σύνταξη
Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί τελικά να πάρει βραβείο Ειρήνης – Αλλά από τη FIFA
Αθλητισμός και διπλωματία 05.11.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί τελικά να πάρει βραβείο Ειρήνης – Αλλά από τη FIFA

Τι κρύβεται πίσω από τη σχέση Τραμπ-Ινφαντίνο. Γιατί η FIFA ανακοίνωσε τώρα το «Βραβείο Ειρήνης της FIFA»; Και γιατί η πρώτη βράβευση θα γίνει στην κλήρωση του Μουντιάλ στην Ουάσιγκτον;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων από την συντριβή αεροσκάφους στο Κεντάκι – Τουλάχιστον 9 νεκροί
ΗΠΑ 05.11.25

Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων από την συντριβή αεροσκάφους της UPS στο Κεντάκι - Τουλάχιστον 9 νεκροί

Το απόγευμα της Τρίτης, ένα αεροπλάνο της UPS, το οποίο μετέφερε εμπορεύματα και δέματα κατέπεσε αμέσως μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Λούιβιλ στο Κεντάκι

Σύνταξη
Λούβρο: Σταρ των social media και πρώην φύλακας μουσείου o ύποπτος για τη ληστεία
Βρήκαν DNA 05.11.25

Λούβρο: Σταρ των social media και πρώην φύλακας μουσείου o ύποπτος για τη ληστεία

Γνωστός των αρχών για διάφορα αδικήματα, τοπικός σταρ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό είναι το προφίλ του Αμπντουλαγέ Ν., ενός από τους υπόπτους για την κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Δοκίμασαν τον διηπειρωτικό πύραυλο Minuteman III, που μπορεί να φέρει πυρηνικά
Κούρσα εξοπλισμών 05.11.25

ΗΠΑ: Δοκίμασαν τον διηπειρωτικό πύραυλο Minuteman III, που μπορεί να φέρει πυρηνικά

Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση για τα πυρηνικά ανάμεσα στη Ρωσία και τις ΗΠΑ. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι δοκίμασε διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο που μπορεί να φέρει κεφαλές.

Σύνταξη
Ακροδεξιός εξελέγη πρόεδρος της Βουλής στην Τσεχία – Ο βουλευτής αδερφός του προειδοποιεί ότι είναι «απειλή»
Τόμιο Οκαμούρα 05.11.25

Ακροδεξιός εξελέγη πρόεδρος της Βουλής στην Τσεχία – Ο βουλευτής αδερφός του προειδοποιεί ότι είναι «απειλή»

«Ο διορισμός του Τόμιο Οκαμούρα στην προεδρία της Βουλής είναι εθνική και διεθνής ντροπή» είπε από την πλευρά του ο απερχόμενος υπουργός Εσωτερικών της Τσεχίας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια – «Να καλυφθούν όλα τα κενά στα σχολεία»
Ελλάδα 06.11.25

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια – «Να καλυφθούν όλα τα κενά στα σχολεία»

Οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ζητούν να καλυφθούν άμεσα τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία, να γίνουν μόνιμοι διορισμοί και να δοθούν αυξήσεις στους μισθούς. Στις 12 το συλλαλητήριο στα Προπύλαια

Σύνταξη
Ο Τζον Ίρβινγκ στα 83 του εξακολουθεί να φωνάζει με μανία: «Θέλω απλά να γράψω!»
Λογοτεχνία 06.11.25

Ο Τζον Ίρβινγκ στα 83 του εξακολουθεί να φωνάζει με μανία: «Θέλω απλά να γράψω!»

«Το γράψιμο είναι γράψιμο και σκέψη από το μηδέν. Στην πάλη δεν μαθαίνεις κάτι αν δεν το επαναλάβεις εκατοντάδες φορές», λέει μεταξύ άλλων ο Τζον Ίρβινγκ σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Ο γρίφος των κλειστών ακινήτων: Πώς θα πέσουν σπίτια στην αγορά – Επέκταση των φοροαπαλλαγών ζητάει η ΠΟΜΙΔΑ
Στεγαστικό 06.11.25

Ο γρίφος των κλειστών ακινήτων: Πώς θα πέσουν σπίτια στην αγορά – Επέκταση των φοροαπαλλαγών ζητάει η ΠΟΜΙΔΑ

H ΠΟΜΙΔΑ ζητάει να επεκταθούν οι φοροαπαλλαγές για εισοδήματα από ενοίκια σε όλα τα διαμερίσματα που περνάνε στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης. Προτάσεις της ΕΕΚΕ για κοινωνικά ομόλογα

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πέραν του Μαμντάνι – Το εκλογικό σερί των Δημοκρατικών, η αποδοκιμασία Τραμπ και το πολλαπλό μήνυμα της κάλπης
Πολιτικό εκκρεμές 06.11.25

Πέραν του Μαμντάνι – Το εκλογικό σερί των Δημοκρατικών, η αποδοκιμασία Τραμπ και το πολλαπλό μήνυμα της κάλπης

Ένα χρόνο μετά την επανεκλογή Τραμπ στον Λευκό Οίκο, οι Δημοκρατικοί σάρωσαν σε τοπικές εκλογικές αναμετρήσεις της Τρίτης στις ΗΠΑ και τώρα καλούνται να αφουγκραστούν σωστά την κάλπη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο μύθος της «αποτελεσματικότητας» των απελάσεων: Τι πάει λάθος με την νέα μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ
Κοινό Σύστημα Επιστροφών 06.11.25

Ο μύθος της «αποτελεσματικότητας» των απελάσεων: Τι πάει λάθος με την νέα μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ

Στις 14 Οκτωβρίου, οι υπουργοί Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ συζήτησαν μια πρόταση για τη θέσπιση ενός κοινού συστήματος για την επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στην ΕΕ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η κραυγή της Αυτοδιοίκησης προς την κυβέρνηση: Τι αναμένουμε από το συνέδριο της ΚΕΔΕ
Αυτοδιοίκηση 06.11.25

Η κραυγή της Αυτοδιοίκησης προς την κυβέρνηση: Τι αναμένουμε από το συνέδριο της ΚΕΔΕ

Με αρκετούς δήμους να βρίσκονται σε οριακή κατάσταση, οι εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης συνεδριάζουν από τις 6 έως τις 8 Νοεμβρίου ζητώντας λύσεις από την κεντρική διοίκηση. Το in καταγράφει τις τάσεις λίγο πριν αρχίσει το συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ρωσία: Ενας νεκρός σε πολυκατοικία από ουκρανική επίθεση με drone και πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη
Ρωσία 06.11.25

Φονική ουκρανική επίθεση με drone στη Βολγκαγκράντ

Ανδρας 48 ετών έχασε τη ζωή του από θραύσματα ουκρανικού drone που έπεσαν σε πολυκατοικία στη Βολγκαγκράντ της Ρωσίας, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε βιομηχανική ζώνη, σύμφωνα με ρωσικές πηγές.

Σύνταξη
Συντριβή αεροπλάνου της UPS: Αποκολλήθηκε κινητήρας πριν την απογείωση – Στους 11 οι νεκροί
Λούιβιλ 06.11.25

Στους 11 οι νεκροί: Αποκολλήθηκε κινητήρας πριν την απογείωση του αεροσκάφους της UPS

Βίντεο δείχνει τον αριστερό κινητήρα του αεροσκάφους της UPS που συνετρίβη στο αεροδρόμιο της Λούιβιλ «να αποκολλάται από το φτερό κατά τη διάρκεια της επιτάχυνσης για την απογείωση».

Σύνταξη
Βρετανία: Δύο κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν κατά λάθος από την ίδια φυλακή
Βρετανία 06.11.25

Αποφυλάκισαν κατά λάθος δύο κρατούμενους

Δύο κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν κατά λάθος από την ίδια φυλακή στη Βρετανία, φέρνοντας σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση, και τώρα αναζητούνται από τις αρχές.

Σύνταξη
Αναφορά Τραμπ σε ενδεχόμενο σχέδιο αποπυρηνικοποίησης με Ρωσία και Κίνα
Μαϊάμι 06.11.25

Αινιγματική δήλωση Τραμπ για αποπυρηνικοποίηση με Ρωσία και Κίνα

«Ενδεχομένως να εργαζόμαστε πάνω σε ένα σχέδιο αποπυρηνικοποίησης, οι τρεις μας», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στη Ρωσία και την Κίνα, χωρίς ωστόσο να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Σύνταξη
ΗΠΑ – shutdown: Οι αρχές ζητούν μειώσεις των πτήσεων λόγω απουσιών και έλλειψης προσωπικού
Shutdown 06.11.25

Οι αρχές των ΗΠΑ ζητούν μειώσεις των πτήσεων

Οι ΗΠΑ διανύουν το πιο παρατεταμένο shutdown στην ιστορία τους και οι ελλείψεις προσωπικού στα αεροδρόμια αναγκάζουν τις αρχές να ζητήσουν από τις εταιρείες να μειώσουν τις πτήσεις τους.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Εκτός τόπου και χρόνου οι εκτιμήσεις για «χαστούκι» της Κομισιόν στην Τουρκία
ΚΚΕ 06.11.25

Εκτός τόπου και χρόνου οι εκτιμήσεις για «χαστούκι» της Κομισιόν στην Τουρκία

«Η Εκθεση της Κομισιόν αντιμετωπίζει με ίσες αποστάσεις τις προκλητικές αξιώσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο», τονίζει το ΚΚΕ, επισημαίνοντας ότι κάθε άλλο παρά αποτελεί "χαστούκι στην Τουρκία".

Σύνταξη
Σλούκας: «Ντράπηκα για την εικόνα μας»
Μπάσκετ 06.11.25

Σλούκας: «Ντράπηκα για την εικόνα μας»

«Υπόσχομαι ότι ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει» δήλωσε ο Κώστας Σλούκας, μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο