Γάζα: Στο νοσοκομείο Νάσερ 15 σοροί Παλαιστινίων κρατουμένων
Ακόμα 15 σοροί Παλαιστινίων παραδόθηκαν στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα
Το νοσοκομείο Νάσερ, στη νότια Γάζα, ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, ότι παρέλαβε τις σορούς 15 Παλαιστινίων κρατουμένων στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης πυρός με το Ισραήλ.
Στο νοσοκομείο Νάσερ οι 15 σοροί
«Η 10η σειρά με λείψανα Παλαιστίνιων μαρτύρων, δηλαδή 15 μάρτυρες», έφθασε «στο πλαίσιο της ανταλλαγής λειψάνων μεταξύ της παλαιστινιακής πλευράς και της ισραηλινής κατοχής», δήλωσε το νοσοκομείο, διευκρινίζοντας ότι 285 σοροί έχουν παραληφθεί στη Λωρίδα της Γάζας από τότε που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση πυρός στις 10 Οκτωβρίου.
Από τους 28 νεκρούς ομήρους που συμφώνησε η Χαμάς να επιστρέψει στο Ισραήλ στο πλαίσιο της συμφωνίας, έχουν παραδοθεί έως τώρα 21 σοροί.
