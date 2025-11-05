newspaper
Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025
05.11.2025 | 08:57
Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Κηφισίας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Ληστεία στη Σαλαμίνα: Μαρτυρικός ο θάνατος της 75χρονης – Τι αποκαλύπτει το ιατροδικαστικό πόρισμα
Ελλάδα 05 Νοεμβρίου 2025 | 08:38

Ληστεία στη Σαλαμίνα: Μαρτυρικός ο θάνατος της 75χρονης – Τι αποκαλύπτει το ιατροδικαστικό πόρισμα

Ο θάνατος της ηλικιωμένης στη Σαλαμίνα προήλθε από βαριές κακώσεις στο κεφάλι, τον τράχηλο και τον θώρακα, από χτυπήματα με ρόπαλο και αιχμηρά εργαλεία.

Σύνταξη
A
A
Έναν φρικτό και μαρτυρικό θάνατο βρήκε η 75χρονη γυναίκα στη Σαλαμίνα, η οποία έπεσε θύμα άγριας ληστείας μέσα στο σπίτι της, το βράδυ της περασμένης Παρασκευής.

Οι δράστες, αφού τη δολοφόνησαν, διέφυγαν με τη λεία τους, αφήνοντάς την νεκρή στο πάτωμα.

Με βάση το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης η άτυχη γυναίκα δέχτηκε χτυπήματα από ρόπαλο και αιχμηρά αντικείμενα όπως κατσαβίδι και μαχαίρι.

Οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η γυναίκα να αναγνώρισε τους δράστες

Ανατρέπεται δηλαδή, η αρχική εικόνα η οποία έκανε λόγο για θάνατο που προήλθε από κάποια χτυπήματα με μπουκάλι στο κεφάλι. Δηλαδή ότι οι ληστές προτού ληστέψουν την ηλικιωμένη, την χτύπησαν με ένα μπουκάλι στο κεφάλι με αποτέλεσμα εκείνη να πέσει αναίσθητη. Η νεκροψία-νεκροτομή δείχνει ότι βρήκε ένα μαρτυρικό θάνατο ενώ έφερε αμυντικά τραύματα από μαχαίρι στα χέρια.

Ληστεία στη Σαλαμίνα: Σοκάρει το πόρισμα της ιατροδικαστικής

Σύμφωνα με το πόρισμα, που έφερε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ, ο θάνατος της άτυχης ηλικιωμένης προήλθε από βαριές κακώσεις στο κεφάλι, τον τράχηλο και τον θώρακα.

Τα τραύματα προκλήθηκαν από αλλεπάλληλα χτυπήματα με βαρύ αντικείμενο, πιθανότατα ρόπαλο, καθώς και από αιχμηρά εργαλεία, όπως κατσαβίδι και μαχαίρι.

Οι Αρχές, εξετάζουν δύο σενάρια σύμφωνα με την ίδια πηγή. Είτε να πρόκειται για κάποιους σκληρούς κακοποιούς, οι οποίοι δεν δίστασαν να σκοτώσουν μια ανήμπορη γυναίκα για μερικά ευρώ και για μερικά κοσμήματα. Είτε οι δράστες να ήταν κάποιοι οι οποίοι τους αναγνώρισε η ηλικιωμένη, καθώς αξίζει να σημειωθεί ότι δεν φορούσαν μάσκες ή κουκούλες.

Οι Αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο οι δράστες να είχαν ακόμη και πληροφορία εκ των έσω, τόσο για τη λεία που υπήρχε μέσα στο σπίτι, όσο και για τις κινήσεις των προσώπων που μπαινόβγαιναν στο σπίτι.

Φαίνεται δε ότι δεν επέλεξαν τυχαία το σημείο από το οποίο εισέβαλαν στο σπίτι της ηλικιωμένης καθώς παρακολουθούνταν από τέσσερις κάμερες, μία εσωτερική και τρείς εξωτερικές.  Στο σπίτι υπήρχε μια τυφλή γωνία, που δεν κάλυπταν οι κάμερες και οι δράστες επέλεξαν να μπουν σπάζοντας το παράθυρο από το συγκεκριμένο σημείο.

Βορίζια: Ενώπιον εισαγγελέα τα τρία αδέρφια – «Υπάρχουν κι άλλοι εμπλεκόμενοι»
Ελλάδα 05.11.25

«Υπάρχουν κι άλλοι εμπλεκόμενοι» στη συμπλοκή στα Βορίζια - Στον εισαγγελέα σήμερα τα 3 αδέρφια

Ενώπιον εισαγγελέα θα βρεθούν σήμερα τα τρία αδέρφια που καταζητούνταν για το μακελειό στα Βορίζια - Το in αποκάλυψε πρώτο το ραντεβού για την παράδοση και τη σύλληψή τους

Σύνταξη
Λήγει σήμερα η προθεσμία για την έκδοση του προσωπικού αριθμού
Ελλάδα 05.11.25

Λήγει σήμερα η προθεσμία για την έκδοση του προσωπικού αριθμού

Στην περίπτωση που κάποιος πολίτης δεν προχωρήσει μόνος του στην έκδοση Π.Α, τότε το σύστημα θα επιλέξει τυχαία τα 2 πρώτα ψηφία (που κανονικά είναι στην επιλογή του κάθε πολίτη), όπως γίνεται και με τα υπόλοιπα ψηφία ώστε ο κάθε Αριθμός να είναι μοναδικός για κάθε έναν ξεχωριστά

Σύνταξη
Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι όπου είχε πέσει νεκρός 37χρονος από μαχαίρωμα
Ελλάδα 05.11.25

Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι όπου είχε πέσει νεκρός 37χρονος από μαχαίρωμα

Πυροτεχνουργοί από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών βρήκαν υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού έξω από το νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι και η υπόθεση διερευνάται πλέον από τη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος και Εκβιασμών.

Σύνταξη
Διδυμότειχο: Μεγάλη φωτιά στο χωριό Κυανή – Πύρινο «ποτάμι» από διαρροή πετρελαίου σε αποθήκη
Ελλάδα 05.11.25

Διδυμότειχο: Μεγάλη φωτιά στο χωριό Κυανή – Πύρινο «ποτάμι» από διαρροή πετρελαίου σε αποθήκη

Η φωτιά ξεκίνησε σε αποθήκη στο χωριό Κυανή, επεκτάθηκε σε δεξαμένη πετρελαίου και στη συνέχεια σε ένα σπίτι όπου ευτυχώς ήταν κλειστό - Συγκλονιστικά βίντεο

Σύνταξη
Βορίζια: Κλειστά στόματα από τα τρία αδέρφια που παραδόθηκαν – Το θρίλερ μέχρι τη σύλληψή τους
Ελλάδα 04.11.25

Βορίζια: Κλειστά στόματα από τα τρία αδέρφια που παραδόθηκαν – Το θρίλερ μέχρι τη σύλληψή τους

Μετά την παράδοσή τους στον αρχηγό του FBI, όπως αποκάλυψε το in, τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη για λόγους ασφαλείας αύριο δεν θα οδηγηθούν στο δικαστικό μέγαρο αλλά εισαγγελέας και ανακριτής θα μεταβούν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου για να τους απαγγείλουν κατηγορίες και να δοθεί προθεσμία να απολογηθούν

Σύνταξη
Βορίζια: «Μας απειλούν με χειροβομβίδες αλλά εμείς θα γυρίσουμε στα σπίτια μας» – Τι λέει στο in η αδερφή της 56χρονης
Ελλάδα 04.11.25

Βορίζια: «Μας απειλούν με χειροβομβίδες αλλά εμείς θα γυρίσουμε στα σπίτια μας» – Τι λέει στο in η αδερφή της 56χρονης

Η Γεωργία Φραγκιαδάκη μιλώντας στο λέει περιγράφει πώς έζησε το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια όπου τραυματίστηκε στο χέρι και είδε την αδερφή της να πέφτει νεκρή δίπλα της

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Φοινικούντα: Ηχητικό ντοκουμέντο για τη διπλή δολοφονία – Οι έξι βολές μέσα σε 11”
Ελλάδα 04.11.25

Ηχητικό ντοκουμέντο για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα – Οι έξι μοιραίες βολές μέσα σε 11”

Από τις συνολικά 6 σφαίρες που έριξε ο δράστης στον 68χρονο ιδιοκτήτη στο κάμπινγκ στην Φοινικούντα μέσα σε 11 δευτερόλεπτα όλες βρήκαν στόχο εκτός από την τελευταία.

Σύνταξη
Τι απαντά η διαχειρίστρια εταιρεία του μετρό Θεσσαλονίκης για τις νέες καθυστερήσεις
Ανακοίνωση Thema 04.11.25

Τι απαντά η διαχειρίστρια εταιρεία του μετρό Θεσσαλονίκης για τις νέες καθυστερήσεις

«Κάθε διαδρομή πραγματοποιείται μόνο όταν όλες οι συνθήκες είναι απόλυτα ελεγμένες και καλύπτονται οι υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας», τονίζει η διαχειρίστρια εταιρεία του μετρό Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα στα Βορίζια ως την Παρασκευή – Ανοίγουν την Τετάρτη τα σχολεία στο Ζαρό
Ελλάδα 04.11.25

Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα στα Βορίζια ως την Παρασκευή – Ανοίγουν την Τετάρτη τα σχολεία στο Ζαρό

Τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου θα βρίσκεται στα σχολεία των Βοριζίων και του Ζαρού η ειδική ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων παιδοψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών, προκειμένου να στηρίξουν τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους.

Σύνταξη
Βορίζια: «Να σταματήσει το κακό εδώ» – Συγκλονίζει η μάνα της αδικοχαμένης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη
Ελλάδα 04.11.25

Βορίζια: «Να σταματήσει το κακό εδώ» – Συγκλονίζει η μάνα της αδικοχαμένης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη

Η γυναίκα που πριν λίγες ώρες ήταν στην κηδεία της κόρης της, βρίσκει τη δύναμη και το κουράγιο να πει ότι δεν έχει μίσος για κανέναν και ότι αυτό που θέλει είναι «να σταματήσει το κακό εδώ».  

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Ελαφρυντικά ζητεί ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο – «Γνώριζε 100% τι έκανε», είπε η μητέρα της 26χρονης
Γυναικοκτονία 04.11.25

Ελαφρυντικά ζητεί ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο – «Γνώριζε 100% τι έκανε», είπε η μητέρα της 26χρονης

Η υπόθεση της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς επανήλθε στο Εφετείο Αιγαίου στη Σύρο - H μητέρα τόνισε πως ο κατηγορούμενος μέσα στα πέντε αυτά χρόνια, δεν της έχει ζητήσει ούτε μια συγγνώμη

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νέα εικόνα σε σχολείο του Ελληνικού
Σχολικό περιβάλλον 05.11.25

Νέα εικόνα σε σχολείο του Ελληνικού

«Το χαμόγελο τους η δική μας ανταμοιβή, αναφέρει ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης με αφορμή την αναβάθμιση του προαύλιου χώρου δημοτικού σχολείου.

Σύνταξη
«Είσαι όμορφος» – Η Μισέλ Ομπάμα συγκρίνει τα τωρινά ραντεβού με τον Μπαράκ με εκείνα του Λευκού Οίκου
Je T’aime διαχρονικά 05.11.25

«Είσαι όμορφος» - Η Μισέλ Ομπάμα συγκρίνει τα τωρινά ραντεβού με τον Μπαράκ με εκείνα του Λευκού Οίκου

«Το ιδανικό ραντεβού και για τους δύο είναι να είμαστε στο σπίτι» παραδέχεται η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μισέλ Ομπάμα, στο People, όπου ήταν το εξώφυλλο της εβδομάδας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (5/11) – Που θα δείτε το Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός και τα παιχνίδια του Champions League
Euroleague 05.11.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (5/11) – Που θα δείτε το Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός και τα παιχνίδια του Champions League

Αυτό είναι το αναλυτικό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Τετάρτης (5/11) - Πού θα δείτε το Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός και τα ματς του Champions League

Σύνταξη
Πέθανε ο “γκουρού” του ντόπινγκ, Βίκτορ Κόντε
Άλλα Αθλήματα 05.11.25

Πέθανε ο “γκουρού” του ντόπινγκ, Βίκτορ Κόντε

Ο άνθρωπος που εξαφάνισε τη Μαριόν Τζόουνς από την ιστορία, ιδρυτής του διαβόητου εργαστηρίου BALCO και πρωταγωνιστής του μεγαλύτερου σκανδάλου ντόπινγκ στις αρχές του αιώνα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πώς ο Ζοχράν Μαμντάνι έφτιαξε νικηφόρο συνασπισμό μιλώντας για πραγματικά προβλήματα
Μιλώντας στους ανθρώπους 05.11.25

Πώς ο Ζοχράν Μαμντάνι έφτιαξε νικηφόρο συνασπισμό μιλώντας για πραγματικά προβλήματα

Η εκλογική νίκη του Ζοχράν Μαμντάνι έδειξε ότι το κλειδί είναι η αποτελεσματική διαμόρφωση ενός συνασπισμού όσων αντιμετώπιζαν πραγματικά προβλήματα

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Η επιστροφή του Ψυχρού Πολέμου: Ξαναμπαίνουν ΗΠΑ και Ρωσία στην κούρσα για τα πυρηνικά όπλα;
Κόσμος 05.11.25

Η επιστροφή του Ψυχρού Πολέμου: Ξαναμπαίνουν ΗΠΑ και Ρωσία στην «πυρηνική αναμέτρηση»;

Η Μόσχα και η Ουάσιγκτον επαναφέρουν τα πυρηνικά όπλα στο επίκεντρο του στρατηγικού τους ανταγωνισμού, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή αβεβαιότητας για τη διεθνή ασφάλεια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Βορίζια: Ενώπιον εισαγγελέα τα τρία αδέρφια – «Υπάρχουν κι άλλοι εμπλεκόμενοι»
Ελλάδα 05.11.25

«Υπάρχουν κι άλλοι εμπλεκόμενοι» στη συμπλοκή στα Βορίζια - Στον εισαγγελέα σήμερα τα 3 αδέρφια

Ενώπιον εισαγγελέα θα βρεθούν σήμερα τα τρία αδέρφια που καταζητούνταν για το μακελειό στα Βορίζια - Το in αποκάλυψε πρώτο το ραντεβού για την παράδοση και τη σύλληψή τους

Σύνταξη
Λήγει σήμερα η προθεσμία για την έκδοση του προσωπικού αριθμού
Ελλάδα 05.11.25

Λήγει σήμερα η προθεσμία για την έκδοση του προσωπικού αριθμού

Στην περίπτωση που κάποιος πολίτης δεν προχωρήσει μόνος του στην έκδοση Π.Α, τότε το σύστημα θα επιλέξει τυχαία τα 2 πρώτα ψηφία (που κανονικά είναι στην επιλογή του κάθε πολίτη), όπως γίνεται και με τα υπόλοιπα ψηφία ώστε ο κάθε Αριθμός να είναι μοναδικός για κάθε έναν ξεχωριστά

Σύνταξη
Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι όπου είχε πέσει νεκρός 37χρονος από μαχαίρωμα
Ελλάδα 05.11.25

Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι όπου είχε πέσει νεκρός 37χρονος από μαχαίρωμα

Πυροτεχνουργοί από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών βρήκαν υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού έξω από το νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι και η υπόθεση διερευνάται πλέον από τη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος και Εκβιασμών.

Σύνταξη
Νέο κληρονομικό δίκαιο: 12 ημερομηνίες – κλειδιά για την προστασία των κληρονόμων
Οικονομία 05.11.25

Νέο κληρονομικό δίκαιο: 12 ημερομηνίες – κλειδιά για την προστασία των κληρονόμων

Από την αποποίηση έως τη δημοσίευση της διαθήκης και από το διάστημα συμβίωσης για ζευγάρια σε ελεύθερη ένωση μέχρι την προθεσμία για την εκκαθάριση και την αναγγελία δανειστών

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Υπόκλιση στη χρυσή εποχή του ελληνικού σινεμά: Το 66ο ΦΚΘ βράβευσε τους πρωταγωνιστές της δεκαετίες του ’60
Συγκίνηση 05.11.25

Υπόκλιση στη χρυσή εποχή του ελληνικού σινεμά: Το 66ο ΦΚΘ βράβευσε τους πρωταγωνιστές της δεκαετίες του ’60

Το 66ο ΦΚΘ, σε συνεργασία με τη Finos Film, βράβευσε 36 εμβληματικούς ηθοποιούς που πρωταγωνίστησαν σε μερικές από τις πιο ωραίες στιγμές του ελληνικού σινεμά της δεκαετίας του '60.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025
