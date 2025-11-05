Λήγει σήμερα η προθεσμία για την έκδοση του προσωπικού αριθμού

newspaper
05.11.2025
Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Κηφισίας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Στην περίπτωση που κάποιος πολίτης δεν προχωρήσει μόνος του στην έκδοση Π.Α, τότε το σύστημα θα επιλέξει τυχαία τα 2 πρώτα ψηφία (που κανονικά είναι στην επιλογή του κάθε πολίτη), όπως γίνεται και με τα υπόλοιπα ψηφία ώστε ο κάθε Αριθμός να είναι μοναδικός για κάθε έναν ξεχωριστά

Λήγει σήμερα (5/11/2025) η παράταση που δόθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για εκείνους που επιθυμούν να εκδώσουν μόνοι τους τον Προσωπικό Αριθμό (Π.Α.), το «ψηφιακό κλειδί» που θα τους συνοδεύει σε όλη τους τη ζωή, για όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου και, σταδιακά, και για υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα.

Στην περίπτωση που κάποιος πολίτης δεν προχωρήσει μόνος του στην έκδοση Π.Α, τότε το σύστημα θα επιλέξει τυχαία τα 2 πρώτα ψηφία (που κανονικά είναι στην επιλογή του κάθε πολίτη), όπως γίνεται και με τα υπόλοιπα ψηφία ώστε ο κάθε Αριθμός να είναι μοναδικός για κάθε έναν ξεχωριστά. Υπενθυμίζεται πως το τρίτο κατά σειρά ψηφίο είναι αλφαβητικό και παράγεται αυτόματα.

Στην περίπτωση που κάποιος πολίτης θέλει να εκδώσει τη νέα ταυτότητα, τότε θα πρέπει να έχει εκδοθεί ο Προσωπικός Αριθμός ώστε να αναγράφεται κανονικά στο πίσω μέρος της.

Ο Προσωπικός Αριθμός είναι μόνιμος, μοναδικός και αμετάβλητος, ανεξαρτήτως αλλαγών σε ταυτότητα, τόπο διαμονής ή άλλο μητρώο.

Tα βήματα που απαιτούνται για την έκδοση Π.Α.

Όποιος πολίτης διαθέτει ΑΦΜ, μπορεί εύκολα και γρήγορα να εκδώσει τον Προσωπικό Αριθμό ώστε να έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί άνετα τις συναλλαγές του με το Δημόσιο, χωρίς να χρειάζεται ο ΑΜΚΑ ή ο αριθμός ταυτότητας.

Οι ενδιαφέρονται μπορούν να μπαίνουν στην πλατφόρμα pa.gov.gr με τους κωδικούς του Taxisnet και έναν καταχωρημένο αριθμό κινητού τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), διασφαλίζοντας την ασφαλή πρόσβαση και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Μετά την είσοδο στην εφαρμογή μέσω των κωδικών Taxisnet, οι πολίτες θα δοκιμάζουν διπλή ταυτοποίηση μέσω OTP, επιτρέποντάς τους να δουν και να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους στα κρατικά μητρώα. Αν διαπιστώσουν ανακρίβειες, μπορούν να υποβάλουν αίτημα διόρθωσης, είτε απευθείας μέσω της πλατφόρμας myInfo είτε στα αρμόδια ΚΕΠ ή άλλες υπηρεσίες. Στη συνέχεια, γίνεται αυτόματος συγχρονισμός των μητρώων και εκδίδεται ο Προσωπικός Αριθμός, ο οποίος, όπως αναφέρθηκε, παραμένει σταθερός καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του πολίτη.

Επιπλέον, η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα υποβολής αιτημάτων διόρθωσης σε περίπτωση που εντοπιστούν ανακρίβειες, εξασφαλίζοντας έτσι την ακρίβεια και την επικαιροποίηση των δημοσίων μητρώων. Οι πολίτες μπορούν να ζητήσουν διορθώσεις τόσο μέσω της ψηφιακής εφαρμογής myInfo όσο και απευθυνόμενοι στα αρμόδια ΚΕΠ, τις δημόσιες υπηρεσίες ή τις προξενικές αρχές όταν βρίσκονται στο εξωτερικό. Η διαδικασία αυτή συμβάλλει στην αποφυγή διπλών ή λανθασμένων ταυτοποιήσεων και προάγει την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία του δημόσιου μηχανισμού διαχείρισης προσωπικών δεδομένων.

Για ορισμένες ομάδες πολιτών, προβλέπονται ειδικές διαδικασίες για την έκδοση του Προσωπικού Αριθμού. Για παράδειγμα, τα ανήλικα τέκνα θα αποκτούν τον αριθμό μέσω του γονέα ή του κηδεμόνα, είτε μέσω της πλατφόρμας myInfo είτε σε ΚΕΠ. Πολίτες χωρίς πρόσβαση σε Taxisnet ή κινητό τηλέφωνο, καθώς και δικαστικοί συμπαραστάτες, θα μπορούν να αποκτήσουν τον Προσωπικό Αριθμό με φυσική παρουσία σε ταχυδρομικό ή προξενικό κατάστημα, υποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ταυτοποιώντας τον εαυτό τους.

Kατά την έκδοση του Προσωπικού Αριθμού και προς διευκόλυνση των πολιτών:

* Οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν τον δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι, αξιοποιώντας σχετικά έγγραφα που εκδίδονται εύκολα μέσω gov.gr, όπως το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

* Οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται για την αυτόματη απόδοση ΑΦΜ στα ανήλικα παιδιά τους μέσω των ψηφιακών εφαρμογών της ΑΑΔΕ.

Εννέα ερωταπαντήσεις για τον Προσωπικό Αριθμό σας

– Τι γίνεται στην περίπτωση που δεν τον εκδώσετε;

Όσοι δεν προχωρήσουν στην ενεργοποίηση του Προσωπικού Αριθμού, κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα σε βασικές υπηρεσίες όπως, υποβολή φορολογικών δηλώσεων, καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και ηλεκτρονικές συναλλαγές με το Δημόσιο.

– Τι αλλάζει για τους πολίτες;

Οι πολίτες θα χρειάζεται να θυμούνται μόνο έναν αριθμό. Ο Προσωπικός Αριθμός θα είναι το «ψηφιακό κλειδί» για όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου και, σταδιακά, και για υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα.

– Αν αλλάξω ταυτότητα, θα αλλάξει και ο Προσωπικός Αριθμός;

Όχι. Ο Π.Α. είναι μόνιμος, μοναδικός και αμετάβλητος για όλη τη διάρκεια της ζωής του πολίτη, ανεξαρτήτως αλλαγών σε ταυτότητα, τόπο διαμονής ή άλλο μητρώο.

– Πώς θα αποδοθεί ο Προσωπικός Αριθμός;

Η απόδοση θα γίνεται μέσω της νέας εφαρμογής myInfo του gov.gr. Ο πολίτης θα συμμετέχει στη διαμόρφωση του αριθμού και θα μπορεί να επιβεβαιώσει ή να διορθώσει προσωπικά του στοιχεία.

– Ποιος αποφασίζει τον Προσωπικό μου Αριθμό; Τον επιλέγω εγώ;

Ναι, ο πολίτης μπορεί να επιλέξει δύο από τα τρία αλφαριθμητικά ψηφία που θα προηγούνται του ΑΦΜ. Το τρίτο ψηφίο παράγεται αυτόματα από το σύστημα. Η επιλογή γίνεται κατά την έκδοση του αριθμού μέσω της εφαρμογής myInfo.

– Σε ποιους αποδίδεται ο Προσωπικός Αριθμός;

Σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ, είτε είναι Έλληνες είτε αλλοδαποί.

– Τι απαιτείται για την έκδοση Π.Α. μέσω της εφαρμογής myInfo;

Κωδικοί taxisnet και καταχωρημένος αριθμός κινητού στο ΕΜΕπ (Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας).

– Πού θα βλέπω τον Προσωπικό Αριθμό μου;

Στις νέες ταυτότητες (στην πίσω πλευρά) και στην ψηφιακή ταυτότητα στο gov.gr wallet, ως το μοναδικό αναγνωριστικό του πολίτη στον ψηφιακό κόσμο.

– Πρέπει να αλλάξω ταυτότητα για να αποκτήσω τον Προσωπικό Αριθμό;

Όχι απαραίτητα. Μπορείς να εκδόσεις τον Προσωπικό Αριθμό μέσω του gov.gr, ακόμη και πριν αλλάξεις ταυτότητα. Ωστόσο, ο αριθμός θα αναγράφεται στις νέες ταυτότητες, επομένως η μετάβαση είναι απαραίτητη μεσοπρόθεσμα, βάσει ευρωπαϊκής οδηγίας.

– Τι εξυπηρετεί αυτή η αλλαγή;

α) Διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα των κρατικών μητρώων, β) Μειώνει την ταλαιπωρία των πολιτών, γ) Βοηθά στη διόρθωση σφαλμάτων που υπάρχουν στα επίσημα μητρώα (Μητρώο Πολιτών, ΑΑΔΕ, ΑΜΚΑ, ΕΛ.ΑΣ. κ.ά.).

