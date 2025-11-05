Υψηλοί φόροι και πτώση επενδύσεων φρενάρουν τη βρετανική οικονομία

Τρεις μόλις εβδομάδες πριν από την παρουσίαση του προϋπολογισμού της βρετανικής κυβέρνησης για το 2026 από την υπουργό Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς, η EY Item Club υποβάθμισε την ανάπτυξη της Βρετανίας για το επόμενο έτος. Σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα η εταιρεία συμβούλων εξέφρασε την εκτίμηση ότι η βρετανική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με αργούς ρυθμούς, «περιορίζοντας τα φορολογικά έσοδα της κυβέρνησης, άρα και το περιθώριο ελιγμών της υπουργού», όπως εκτιμά ο ρεπόρτερ του Guardian, Φίλιπ Ίνμαν.

Ο Ίνμαν σημειώνει ότι την υποβάθμιση από την EY Item Club θα ακολουθήσει ανάλογη από το Γραφείο Προϋπολογιστικής Ευθύνης, τον ανεξάρτητο φορέα προβλέψεων του ίδιου του Υπουργείου Οικονομικών δηλαδή. Η ανακοίνωση του Γραφείου θα γίνει αφού επαναξιολογηθεί η ανταγωνιστικότητα της βρετανικής οικονομίας και αναμένεται να δημοσιοποιηθεί στις 26 Νοεμβρίου, την ημέρα δηλαδή που η Ριβς θα καταθέσει το νέο προϋπολογισμό στη Βουλή των Κοινοτήτων.

«Οι αξιωματούχοι του Γραφείου Προϋπολογιστικής Ευθύνης είναι πιθανό να μειώσουν την προβλεπόμενη ετήσια αύξηση της παραγωγικότητας κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες, κάτι που σημαίνει ότι τα έσοδα της κυβέρνησης θα περιοριστούν, σύμφωνα με τις προβλέψεις, κατά 21 δισ. στερλίνες», σημειώνει ο ρεπόρτερ της βρετανικής εφημερίδας.

Σκοτσέζικα ντους

Είναι αλήθεια ότι η ομάδα οικονομικών προβλέψεων του EY Item Club εμφανίστηκε πιο αισιόδοξη από όσο ήταν τον περασμένο Ιούλιο, αφού αναβάθμισε την ανάπτυξη του βρετανικού ΑΕΠ για το τρέχον έτος στο 1,5% από 1%, διατηρώντας παράλληλα την πρόβλεψη για ανάπτυξη 0,9% το 2026.

Ωστόσο ο επικεφαλής οικονομολόγος του EY Item Club, Ματ Σουάνελ, σημείωσε ότι «οι πιθανές αυξήσεις των φόρων από την κυβέρνηση των Εργατικών σε συνδυασμό με την αναταραχή που επικρατεί στο διεθνές εμπόριο εμπορίου και με τη διατήρηση των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα αναμένεται να φρενάρει την δυναμική της οικονομίας και να οδηγήσει σε μια μέτρια ανάπτυξη κατά το επόμενο έτος».

Η ανάπτυξη ενισχύθηκε εφέτος στη Βρετανία χάρη στην αύξηση κατά 3,7% που σημείωσαν οι επενδύσεις των επιχειρήσεων. Η έκθεση του EY Item Club εκτιμά όμως ότι είναι απίθανο η τάση αυτή να διατηρηθεί το 2026, χρονιά κατά την οποία προβλέπεται φρενάρισμα του ρυθμού αύξησης των εταιρικών επενδύσεων στο 0,8%.

Οι οικονομολόγοι του EY Item Club εκτιμούν επίσης ότι η ανεργία θα κορυφωθεί στο 5% το επόμενο καλοκαίρι στη Βρετανία, «γεγονός που θα οδηγήσει σε περαιτέρω επιβράδυνση των εταιρικών κερδών, ενώ η αύξηση των μισθών θα περιοριστεί στο 3,5% μέχρι το τέλος του 2025 και στο 3% μέχρι τα μέσα του 2026».

«Ενθαρρυντική ανθεκτικότητα»

Η διευθύνουσα σύμβουλος της EY Άννα Άντονι εξέφρασε την άποψη ότι η βρετανική οικονομία «έχει επιδείξει μια ενθαρρυντική ανθεκτικότητα και δυναμική εφέτος σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από σημαντικές οικονομικές και γεωπολιτικές αναταράξεις». Η Άντονι προέτρεψε την υπουργό Οικονομικών Ριβς «να επιδιώξει μια ισορροπία στη διαχείριση του ελλείμματος και στη λήψη των απαραίτητων μέτρων που θα τονώσουν την ανάπτυξη», προκειμένου να διατηρηθεί η κεκτημένη δυναμική της οικονομίας.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο παρέμεινε ένας ανταγωνιστικός, σταθερός επενδυτικός προορισμός κατά τη διάρκεια μιας περιόδου διεθνούς αναταραχής. Η διατήρηση αυτής της ελκυστικότητας και η υποδοχή του παγκόσμιου κεφαλαίου θα είναι κρίσιμη για τη μακροπρόθεσμη οικονομική ευημερία της χώρας», είπε χαρακτηριστικά η Άννα Άντονι.

Δεν πείθουν

Το πρόβλημα της κυβέρνησης των Εργατικών του Κιρ Στάρμερ και ειδικότερα της υπουργού Ριβς, η δημόσια εικόνα της οποίας δέχθηκε πρόσφατα ένα ισχυρό πλήγμα λόγω της παράτυπης ενοικίασης ενός σπιτιού από την ίδια, είναι ότι δεν πείθουν τον επιχειρηματικό κόσμο της Βρετανίας για την επιτυχία των πολιτικών τους.

Έρευνα του Ινστιτούτου Διευθυντών (Institute of Directors ή IoD) προοιωνίζεται επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης του βρετανικού ΑΕΠ τον επόμενο χρόνο εξαιτίας μιας απότομης κάμψης της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης που κατεγράφη στη χώρα. Συγκεκριμένα, ο δείκτης επιχειρηματικής εμπιστοσύνης ανέκαμψε οριακά στο -73 τον Οκτώβριο από το ιστορικό χαμηλό -74, στο οποίο είχε υποχωρήσει το Σεπτέμβριο.

Το IoD είναι ένα από τα ιστορικότερα και επιδραστικότερα επαγγελματικά λόμπι της Βρετανίας που καλύπτει κυρίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Τα στελέχη του Ινστιτούτου που απάντησαν στην έρευνα εμφανίστηκαν συγκρατημένα αισιόδοξα διαβλέποντας ενδείξεις ανάκαμψης των οικονομικών των επιχειρήσεών τους έπειτα από την εκτίναξη που εμφάνισαν τα κόστη σε επίπεδα υψηλότερα του ρυθμού αύξησης των εσόδων τον τελευταίο χρόνο.

«Λούνα παρκ»

Η επικεφαλής οικονομολόγος του Institute of Directors Άννα Λιτς δήλωσε στον Guardian ότι «οι επιχειρήσεις «περιμένουν τα χειρότερα από τον επόμενο προϋπολογισμό». Κι αυτό επειδή «οι μάνατζερ έχουν εξαντληθεί από το τρενάκι της αβεβαιότητας και των αυξήσεων των φορολογικών συντελεστών» που ζουν.

«Είναι ένα τρενάκι σαν κι αυτά του λούνα παρκ, που πότε σε ανεβάζουν ψηλά και πότε σε βυθίζουν στην άβυσσο. Ακούμε επανειλημμένα τους μάνατζερ να μιλούν για τις επιπτώσεις αυτών των σκαμπανεβασμάτων. Μιλούν για τη μείωση των οριζόντων επιχειρηματικού σχεδιασμού, για την ακύρωση των προσλήψεων ή για εξωτερικές αναθέσεις έργων. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται βεβαιότητα για τα κόστη που τις επιβαρύνουν, είτε αυτά αφορούν τους φόρους είτε το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας», εξήγησε η Λιτς.

Βούτυρο στο ψωμί του σκιώδη υπουργού Οικονομικών Μελ Στράιντ για να κάνει αντιπολίτευση. «Η έρευνα του Institute of Directors έδειξε ότι η επιχειρηματική εμπιστοσύνη έχει κλονιστεί όχι από παγκόσμιους κραδασμούς, αλλά από τις επιλογές των Εργατικών», δήλωσε ο βουλευτής των Συντηρητικών, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι «οι επιχειρήσεις καθυστερούν τις προσλήψεις προσωπικού και εν γένει τις επενδύσεις επειδή απλώς δεν εμπιστεύονται τους Εργατικούς, επειδή φοβούνται ότι η κυβέρνηση δεν θα τηρήσει τον λόγο της».

Πηγή: ΟΤ