newspaper
Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Υψηλοί φόροι και πτώση επενδύσεων φρενάρουν τη βρετανική οικονομία
Διεθνής Οικονομία 05 Νοεμβρίου 2025 | 01:15

Υψηλοί φόροι και πτώση επενδύσεων φρενάρουν τη βρετανική οικονομία

Καμπανάκι στη Βρετανία από την EY Item Club για την επόμενη χρονιά

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
A
A
Vita.gr
Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

Spotlight

Τρεις μόλις εβδομάδες πριν από την παρουσίαση του προϋπολογισμού της βρετανικής κυβέρνησης για το 2026 από την υπουργό Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς, η EY Item Club υποβάθμισε την ανάπτυξη της Βρετανίας για το επόμενο έτος. Σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα η εταιρεία συμβούλων εξέφρασε την εκτίμηση ότι η βρετανική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με αργούς ρυθμούς, «περιορίζοντας τα φορολογικά έσοδα της κυβέρνησης, άρα και το περιθώριο ελιγμών της υπουργού», όπως εκτιμά ο ρεπόρτερ του Guardian, Φίλιπ Ίνμαν.

Η EY Item Club υποβάθμισε την ανάπτυξη της Βρετανίας για το επόμενο έτος

Ο Ίνμαν σημειώνει ότι την υποβάθμιση από την EY Item Club θα ακολουθήσει ανάλογη από το Γραφείο Προϋπολογιστικής Ευθύνης, τον ανεξάρτητο φορέα προβλέψεων του ίδιου του Υπουργείου Οικονομικών δηλαδή. Η ανακοίνωση του Γραφείου θα γίνει αφού επαναξιολογηθεί η ανταγωνιστικότητα της βρετανικής οικονομίας και αναμένεται να δημοσιοποιηθεί στις 26 Νοεμβρίου, την ημέρα δηλαδή που η Ριβς θα καταθέσει το νέο προϋπολογισμό στη Βουλή των Κοινοτήτων.

«Οι αξιωματούχοι του Γραφείου Προϋπολογιστικής Ευθύνης είναι πιθανό να μειώσουν την προβλεπόμενη ετήσια αύξηση της παραγωγικότητας κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες, κάτι που σημαίνει ότι τα έσοδα της κυβέρνησης θα περιοριστούν, σύμφωνα με τις προβλέψεις, κατά 21 δισ. στερλίνες», σημειώνει ο ρεπόρτερ της βρετανικής εφημερίδας.

Σκοτσέζικα ντους

Είναι αλήθεια ότι η ομάδα οικονομικών προβλέψεων του EY Item Club εμφανίστηκε πιο αισιόδοξη από όσο ήταν τον περασμένο Ιούλιο, αφού αναβάθμισε την ανάπτυξη του βρετανικού ΑΕΠ για το τρέχον έτος στο 1,5% από 1%, διατηρώντας παράλληλα την πρόβλεψη για ανάπτυξη 0,9% το 2026.

Ωστόσο ο επικεφαλής οικονομολόγος του EY Item Club, Ματ Σουάνελ, σημείωσε ότι «οι πιθανές αυξήσεις των φόρων από την κυβέρνηση των Εργατικών σε συνδυασμό με την αναταραχή που επικρατεί στο διεθνές εμπόριο εμπορίου και με τη διατήρηση των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα αναμένεται να φρενάρει την δυναμική της οικονομίας και να οδηγήσει σε μια μέτρια ανάπτυξη κατά το επόμενο έτος».

Η ανάπτυξη ενισχύθηκε εφέτος στη Βρετανία χάρη στην αύξηση κατά 3,7% που σημείωσαν οι επενδύσεις των επιχειρήσεων. Η έκθεση του EY Item Club εκτιμά όμως ότι είναι απίθανο η τάση αυτή να διατηρηθεί το 2026, χρονιά κατά την οποία προβλέπεται φρενάρισμα του ρυθμού αύξησης των εταιρικών επενδύσεων στο 0,8%.

Οι οικονομολόγοι του EY Item Club εκτιμούν επίσης ότι η ανεργία θα κορυφωθεί στο 5% το επόμενο καλοκαίρι στη Βρετανία, «γεγονός που θα οδηγήσει σε περαιτέρω επιβράδυνση των εταιρικών κερδών, ενώ η αύξηση των μισθών θα περιοριστεί στο 3,5% μέχρι το τέλος του 2025 και στο 3% μέχρι τα μέσα του 2026».

«Ενθαρρυντική ανθεκτικότητα»

Η διευθύνουσα σύμβουλος της EY Άννα Άντονι εξέφρασε την άποψη ότι η βρετανική οικονομία «έχει επιδείξει μια ενθαρρυντική ανθεκτικότητα και δυναμική εφέτος σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από σημαντικές οικονομικές και γεωπολιτικές αναταράξεις». Η Άντονι προέτρεψε την υπουργό Οικονομικών Ριβς «να επιδιώξει μια ισορροπία στη διαχείριση του ελλείμματος και στη λήψη των απαραίτητων μέτρων που θα τονώσουν την ανάπτυξη», προκειμένου να διατηρηθεί η κεκτημένη δυναμική της οικονομίας.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο παρέμεινε ένας ανταγωνιστικός, σταθερός επενδυτικός προορισμός κατά τη διάρκεια μιας περιόδου διεθνούς αναταραχής. Η διατήρηση αυτής της ελκυστικότητας και η υποδοχή του παγκόσμιου κεφαλαίου θα είναι κρίσιμη για τη μακροπρόθεσμη οικονομική ευημερία της χώρας», είπε χαρακτηριστικά η Άννα Άντονι.

Δεν πείθουν

Το πρόβλημα της κυβέρνησης των Εργατικών του Κιρ Στάρμερ και ειδικότερα της υπουργού Ριβς, η δημόσια εικόνα της οποίας δέχθηκε πρόσφατα ένα ισχυρό πλήγμα λόγω της παράτυπης ενοικίασης ενός σπιτιού από την ίδια, είναι ότι δεν πείθουν τον επιχειρηματικό κόσμο της Βρετανίας για την επιτυχία των πολιτικών τους.

Έρευνα του Ινστιτούτου Διευθυντών (Institute of Directors ή IoD) προοιωνίζεται επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης του βρετανικού ΑΕΠ τον επόμενο χρόνο εξαιτίας μιας απότομης κάμψης της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης που κατεγράφη στη χώρα. Συγκεκριμένα, ο δείκτης επιχειρηματικής εμπιστοσύνης ανέκαμψε οριακά στο -73 τον Οκτώβριο από το ιστορικό χαμηλό -74, στο οποίο είχε υποχωρήσει το Σεπτέμβριο.

Το IoD είναι ένα από τα ιστορικότερα και επιδραστικότερα επαγγελματικά λόμπι της Βρετανίας που καλύπτει κυρίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Τα στελέχη του Ινστιτούτου που απάντησαν στην έρευνα εμφανίστηκαν συγκρατημένα αισιόδοξα διαβλέποντας ενδείξεις ανάκαμψης των οικονομικών των επιχειρήσεών τους έπειτα από την εκτίναξη που εμφάνισαν τα κόστη σε επίπεδα υψηλότερα του ρυθμού αύξησης των εσόδων τον τελευταίο χρόνο.

«Λούνα παρκ»

Η επικεφαλής οικονομολόγος του Institute of Directors Άννα Λιτς δήλωσε στον Guardian ότι «οι επιχειρήσεις «περιμένουν τα χειρότερα από τον επόμενο προϋπολογισμό». Κι αυτό επειδή «οι μάνατζερ έχουν εξαντληθεί από το τρενάκι της αβεβαιότητας και των αυξήσεων των φορολογικών συντελεστών» που ζουν.

«Είναι ένα τρενάκι σαν κι αυτά του λούνα παρκ, που πότε σε ανεβάζουν ψηλά και πότε σε βυθίζουν στην άβυσσο. Ακούμε επανειλημμένα τους μάνατζερ να μιλούν για τις επιπτώσεις αυτών των σκαμπανεβασμάτων. Μιλούν για τη μείωση των οριζόντων επιχειρηματικού σχεδιασμού, για την ακύρωση των προσλήψεων ή για εξωτερικές αναθέσεις έργων. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται βεβαιότητα για τα κόστη που τις επιβαρύνουν, είτε αυτά αφορούν τους φόρους είτε το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας», εξήγησε η Λιτς.

Βούτυρο στο ψωμί του σκιώδη υπουργού Οικονομικών Μελ Στράιντ για να κάνει αντιπολίτευση. «Η έρευνα του Institute of Directors έδειξε ότι η επιχειρηματική εμπιστοσύνη έχει κλονιστεί όχι από παγκόσμιους κραδασμούς, αλλά από τις επιλογές των Εργατικών», δήλωσε ο βουλευτής των Συντηρητικών, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι «οι επιχειρήσεις καθυστερούν τις προσλήψεις προσωπικού και εν γένει τις επενδύσεις επειδή απλώς δεν εμπιστεύονται τους Εργατικούς, επειδή φοβούνται ότι η κυβέρνηση δεν θα τηρήσει τον λόγο της».

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
AKTOR: Επεκτείνεται στο LNG – Deal με ΔΕΠΑ Εμπορίας

AKTOR: Επεκτείνεται στο LNG – Deal με ΔΕΠΑ Εμπορίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ενέργεια
Ενεργειακό κόστος: Πυρά βιομηχάνων για ενέργεια και παραγωγή

Ενεργειακό κόστος: Πυρά βιομηχάνων για ενέργεια και παραγωγή

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
H Travel Tuesday πλησιάζει: οδηγός για πραγματικές εκπτώσεις σε πτήσεις και πακέτα
11 Tips 04.11.25

H Travel Tuesday πλησιάζει: οδηγός για πραγματικές εκπτώσεις σε πτήσεις και πακέτα

Μπορεί στη Travel Tuesday, έναν νέο θεσμό για φτηνότερα ταξίδια στα πρότυπα της Black Friday, να προσφέρονται ευκαιρίες, αλλά για να τις εντοπίσει ή να... τις διαμορφώσει κανείς υπάρχουν κάποια tips.

Σύνταξη
Ανισότητα: Βαθαίνει το χάσμα στον παγκόσμιο πλούτο μεταξύ πλούσιων και φτωχών – Πώς απειλεί την δημοκρατία
Διεθνής Οικονομία 04.11.25

Βαθαίνει το χάσμα στον παγκόσμιο πλούτο μεταξύ πλούσιων και φτωχών - Πώς η ανισότητα απειλεί την δημοκρατία

Περισσότερα από 70 τρισεκατομμύρια δολάρια κληρονομημένου πλούτου την επόμενη δεκαετία θα διευρύνουν την ανισότητα, προειδοποιούν οι οικονομολόγοι

Σύνταξη
Βορειότερα στην Ευρώπη μετατοπίζεται η «κακή» οικονομία – Η κατάσταση που αλλάζει τα δεδομένα
Διεθνής Οικονομία 03.11.25

Βορειότερα στην Ευρώπη μετατοπίζεται η «κακή» οικονομία – Η κατάσταση που αλλάζει τα δεδομένα

Τον τελευταίο χρόνο φαίνεται ότι η οικονομία στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη φθίνει, αλλάζοντας τα δεδομένα που ήθελαν μέχρι τώρα να νότια κράτη να έχουν το κυριότερο πρόβλημα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η ExonnMobil απειλεί να αποσυρθεί από την ΕΕ λόγω του νόμου για την εταιρική βιωσιμότητα
«Αδύνατον να μείνουμε» 03.11.25

Η ExonnMobil απειλεί να αποσυρθεί από την ΕΕ λόγω του νόμου για την εταιρική βιωσιμότητα

Η ExxonMobil αντιδρά στην οδηγία που απαιτεί από τις επιχειρήσεις να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν κινδύνους για το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αεροπλάνο της UPS συνετρίβη μετά την απογείωση – Φόβος για πολλά θύματα στο έδαφος [βίντεο]
Τουλάχιστον 3 νεκροί 05.11.25 Upd: 03:13

Αεροπλάνο της UPS συνετρίβη μετά την απογείωσή του - Φόβος για πολλά θύματα στο έδαφος

Αεροπλάνο της UPS το οποίο μετέφερε εμπορεύματα και δέματα κατέπεσε αμέσως μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Λούιβιλ στο Κεντάκι.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πέντε εκατ. άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τον τυφώνα Μελίσα – Οι ζημιές στην Τζαμάικα αγγίζουν το 30% του ΑΕΠ
Καραϊβική 05.11.25

Πέντε εκατ. άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τον τυφώνα Μελίσα – Οι ζημιές στην Τζαμάικα αγγίζουν το 30% του ΑΕΠ

Σε όλη την Καραϊβική 5 εκατομμύρια πολίτες έχουν χάσει το βιός ή τα μέσα βιοπορισμού τους, ενώ παράλληλα η Τζαμάικα έχει υποστεί ζημιές ίσες με το 30% του ΑΕΠ

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Αξίζαμε τη νίκη – Δεν καθαρίσαμε το ματς» (vid)
Champions League 05.11.25

Μεντιλίμπαρ: «Αξίζαμε τη νίκη – Δεν καθαρίσαμε το ματς» (vid)

Στις πολλές χαμένες ευκαιρίες της ομάδας του και το ότι δεν καθάρισε το ματς όταν έπρεπε, στάθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν 1-1, ένα αποτέλεσμα που ο Βάσκος τεχνικός χαρακτήρισε «άδικο».

Σύνταξη
Διδυμότειχο: Μεγάλη φωτιά στο χωριό Κυανή – Πύρινο «ποτάμι» από διαρροή πετρελαίου σε αποθήκη
Ελλάδα 05.11.25

Διδυμότειχο: Μεγάλη φωτιά στο χωριό Κυανή – Πύρινο «ποτάμι» από διαρροή πετρελαίου σε αποθήκη

Η φωτιά ξεκίνησε σε αποθήκη στο χωριό Κυανή, επεκτάθηκε σε δεξαμένη πετρελαίου και στη συνέχεια σε ένα σπίτι όπου ευτυχώς ήταν κλειστό - Συγκλονιστικά βίντεο

Σύνταξη
Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης 1-0: O ΜακΆλιστερ χάρισε μεγάλη νίκη στους «κόκκινους» (vid)
Champions League 05.11.25

Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης 1-0: O ΜακΆλιστερ χάρισε μεγάλη νίκη στους «κόκκινους» (vid)

Χάρη σε κεφαλιά του ΜακΆλιστερ στο 61ο λεπτό, η Λίβερπουλ πήρε σπουδαία νίκη με 1-0 επί της Ρεάλ και την έπιασε στους εννιά βαθμούς. Αποδοκιμασίες στην επιστροφή του Αλεξάντερ-Άρνολντ.

Σύνταξη
Παρί Σεν Ζερμέν-Μπάγερν Μονάχου 1-2: Το βαυαρικό «τραίνο» πέρασε από το Παρίσι (vid)
Champions League 05.11.25

Το «τραίνο» της Μπάγερν πέρασε από το Παρίσι (1-2)

Ο Λουίς Ντίαζ σκόραρε δύο γκολ και μετά αποβλήθηκε, όμως η Μπάγερν άντεξε στην «πολιορκία» της Παρί και έφυγε νικήτρια με 2-1 από το Παρίσι, κάνοντας το 4Χ4 στη League Phase. Μείωσε ο Ζοάο Νέβες.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Γιουβέντους – Σπόρτινγκ 1-1: «Όρθια» στο Τορίνο η ομάδα των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη (vid)
Champions League 05.11.25

Γιουβέντους – Σπόρτινγκ 1-1: «Όρθια» στο Τορίνο η ομάδα των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη (vid)

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ήρθε ισόπαλη με τη Γιουβέντους στο Τορίνο, έχοντας σε εξαιρετικό βράδυ τον τερματοφύλακά της. Ξεκίνησαν βασικοί οι Ιωαννίδης και Βαγιαννίδης.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1: Η αδικία της χρονιάς, για τον Θρύλο που άξιζε τη νίκη (vids)
Champions League 04.11.25

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1: Η αδικία της χρονιάς, για τον Θρύλο που άξιζε τη νίκη (vids)

Ο Ολυμπιακός έκανε καταπληκτική εμφάνιση κόντρα στην Αϊντχόφεν, όμως στην μοναδική στιγμή αδράνειας στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων δέχθηκε την ισοφάριση και έχασε την ευκαιρία για την πρώτη του νίκη.

Άκης Στρατόπουλος
ΗΠΑ: Εφετείο έκρινε ότι η Φλόριντα μπορεί να απαγορεύσει σε Κινέζους πολίτες να αγοράζουν ακίνητα και γη
Κόσμος 04.11.25

ΗΠΑ: Εφετείο έκρινε ότι η Φλόριντα μπορεί να απαγορεύσει σε Κινέζους πολίτες να αγοράζουν ακίνητα και γη

Ο νόμος απαγορεύει σε άτομα που διαμένουν στην Κίνα και δεν είναι Αμερικανοί πολίτες ή κάτοχοι πράσινης κάρτας να αγοράζουν ακίνητα ή γη στη Φλόριντα.

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Τρεις κεντρικοί υποψήφιοι, τρεις διαφορετικοί κόσμοι σε μια μάχη για εξουσία
Κόσμος 04.11.25

Τρείς υποψήφιοι, τρεις διαφορετικοί κόσμοι

Στην Νέα Υόρκη παίζονται πολλά περισσότερα από την θέση του δημάρχου και την εξυπηρέτηση τοπικών συμφερόντων, οι ΗΠΑ ουσιαστικά αναμετρώνται με το παρελθόν τους

Σύνταξη
H Ρωσία εκτοξεύει πυρά προς την Ιταλία με αφορμή την κατάρρευση πύργου στη Ρώμη που κόστισε τη ζωή σε έναν εργάτη
Torre dei Conti 04.11.25

H Ρωσία εκτοξεύει πυρά προς την Ιταλία με αφορμή την κατάρρευση πύργου στη Ρώμη που κόστισε τη ζωή σε έναν εργάτη

Η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, συνέδεσε την κατάρρευση ενός μεσαιωνικού πύργου στη Ρώμη με την οικονομική υποστήριξη της Ιταλίας προς την Ουκρανία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δημοσκόπηση: Αμείωτη η ακρίβεια λέει το 81%, απογοητευμένο από τον Μητσοτάκη το 51%, το 34% εμπιστεύεται τον Τσίπρα
Δημοσκόπηση 04.11.25

Αμείωτη η ακρίβεια λέει το 81%, απογοητευμένο από τον Μητσοτάκη το 51%, το 34% εμπιστεύεται τον Τσίπρα

«Αγκάθι» για την κυβέρνηση η ακρίβεια. Απογοητευμένοι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη οι πολίτες. Δεν βλέπει φως η αντιπολίτευση. Στα ραντάρ των δημοσκοπήσεων και πάλι ο Αλέξης Τσίπρας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στον Σκλήκα ο «μουτζούρης», στην κοινωνία τα «λουκέτα» – Ούτε βήμα πίσω για τα ΕΛΤΑ η κυβέρνηση
Σκληρή στάση 04.11.25

Στον Σκλήκα ο «μουτζούρης», στην κοινωνία τα «λουκέτα» - Ούτε βήμα πίσω για τα ΕΛΤΑ η κυβέρνηση

Ενεργοποιήθηκε εκ νέου ο μηχανισμός «damage control» στο Μαξίμου. Το φιάσκο της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα των ΕΛΤΑ και η έκρηξη των «γαλάζιων» βουλευτών προκαλεί ντόμινο εξελίξεων. Παραιτήθηκε ο CEO του Οργανισμού. Αναβλήθηκε η συνεδρίαση των επιτροπών στη Βουλή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο