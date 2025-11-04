Ένα συγκλονιστικό βίντεο βλέπει το φως της δημοσιότητας. Αστυνομικοί στο Τέξας διέσωσαν ένα βρέφος από αυτοκίνητο που ανετράπη στην πόλη Fort Worth.

Το κοριτσάκι 15 μηνών παγιδεύτηκε κάτω από το αυτοκίνητο όταν αυτό ανετράπη σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο. Το πρακτορείο Reuters, που μετέδωσε το βίντεο από τις κάμερες που φέρουν οι ένστολοι αστυνομικοί, προειδοποιεί ότι υπάρχουν εικόνες ιδιαίτερα σοκαριστικές.

Το μικρό παιδί είχε σφυγμό, όμως είχε χάσει τις αισθήσεις του. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε προσπάθειες ανάνηψης που διήρκησαν δύο λεπτά, ώσπου το παιδί κατάφερε να πάρει ανάσα και να ξεσπάσει σε κλάματα.

WARNING: SENSITIVE CONTENT

Fort Worth, Texas, police shared bodycam video of officers giving aid to a baby trapped under a vehicle in a crash pic.twitter.com/KwW3ARLvmy — Reuters (@Reuters) November 3, 2025

«Δεν είσαι ποτέ προετοιμασμένος να δεις ένα μωρό σε τέτοια κατάσταση», δήλωσε αστυνομικός.

Το βρέφος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και σύντομα θα πάρει εξιτήριο.