Στα «χέρια» της Κομισιόν η ελληνική πρόταση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην Κομισιόν κατέθεσε η ελληνική κυβέρνηση το σχέδιο δράσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Πριν από λίγο καταθέσαμε το σχέδιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή» σημείωσε στον ΟΤ ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος με γνώση του συγκεκριμένου ζητήματος.

Ως εκ τούτου, η κυβέρνηση πρόλαβε την προθεσμία της 4ης Νοεμβρίου, που είχε θέσει η Κομισιόν για κατάθεση του νέου σχεδίου δράσης (action plan 2) για τον οργανισμό πληρωμών. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία με τις Βρυξέλλες για το action plan 2, τότε η Ελλάδα όχι μόνο δεν θα λάβει το «πράσινο φως» για τις αγροτικές πληρωμές, αλλά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέα πρόστιμα και κυρώσεις ή ακόμα πάγωμα και απώλεια των κοινοτικών ροών, που θα πλήξει άμεσα τον πρωτογενή τομέα.

Παρά τις διαβεβαιώσεις κυβερνητικών παραγόντων ότι μέσα στον Νοέμβριο θα καταβληθούν περί του 1 δισ. ευρώ εντός του τρέχοντα μήνα, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας, οι οποίοι έχουν περιέλθει σε οικονομική ασφυξία, αυτή την περίοδο κινητοποιούνται σε τοπικό επίπεδο, ετοιμάζοντας συγχρόνως πυρετωδώς την μαζική και συντονισμένη αντίδρασή τους, σε πανελλαδικό επίπεδο.

Το action plan

Προκειμένου να αποφευχθεί η αναστολή των αγροτικών ενισχύσεων τον περασμένο Αύγουστο η αρμόδια διεύθυνση DG Agri (Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζήτησε επικαιροποιημένο σχέδιο για τα γεωχωρικά δεδομένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το λεγόμενο action plan 2.

Το σχέδιο δράσης 2 αφορά τη γεωχωρική αποτύπωση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, την ταυτοποίηση και σύνδεση της παραγωγής με τις εκτάσεις. Παράλληλα, αφορά την καταγραφή των ζώων αλλά και το πώς γίνονται οι έλεγχοι.

Το σύστημα σύστημα δηλώσεων

Επίσης, ένα νέο σύστημα για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ για τις επιδοτήσεις από το 2026 εξετάζει η κυβέρνηση, ενώ για την καταβολή της βασικής ενίσχυσης του 2025 θα εφαρμοστεί ένα μεταβατικό σύστημα με διασταυρωτικούς ελέγχους. Το μεταβατικό αυτό σύστημα θα στηρίζεται στα τιμολόγια για το γάλα και το κρέας που πούλησαν οι κτηνοτρόφοι και τις ζωοτροφές που αγόρασαν, τα οποία θα αποτελέσουν και τα βασικά τεκμήρια για το μέγεθος της εκμετάλλευσης και τον αριθμό των ζώων.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται την άνοιξη αντί για το φθινόπωρο, όπως γινόταν έως τώρα.

Πηγή: ΟΤ