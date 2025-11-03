Σερβία: Υποστηρικτές του προέδρου επιτέθηκαν στη μητέρα θύματος του Νόβι Σαντ που κάνει απεργία πείνας
Η μητέρα θύματος που σκοτώθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό Νόβι Σαντ κάνει απεργία πείνας μπροστά από τη Βουλή στη Σερβία ζητώντας δικαιοσύνη
Επεισόδια ξέσπασαν χθες, Κυριακή, έξω από το κοινοβούλιο στη Σερβία όταν υποστηρικτές του προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς επιτέθηκαν στη μητέρα απεργό πείνας, Ντίανα Χρκα που ζητά δικαιοσύνη για το δυστύχημα στον σιδηροδρομικό σταθμό Νόβι Σαντ, όπου έχασε το παιδί της.
Η Ντίανα Χρκα ξεκίνησε απεργία πείνας ζητώντας να αποδοθούν ποινικές ευθύνες για τον θάνατο του γιού της και άλλων 15 ανθρώπων στο δυστύχημα που εδώ στην Ελλάδα αποκαλείται συχνά τα «Τέμπη της Σερβίας».
Υποστηρικτές του προέδρου της Δημοκρατίας επιτέθηκαν πετώντας αντικείμενα, φωτοβολίδες και βόμβες κρότου προς το σημείο που βρισκόταν η Ντίανα Χρκα. Οι πολίτες που συμπαραστέκονται στην μητέρα απεργό πείνας ανταπέδωσαν. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν ανάμεσα στις δύο πλευρές και έτσι αποφεύχθηκε κλιμάκωση της έντασης.
Από σήμερα το μεσημέρι άρχισαν ξανά να συγκεντρώνονται πολίτες γύρω από την Ντίανα Χρκα ενώ φτάνουν συνεχώς άτομα και στον καταυλισμό των υποστηρικτών του Βούτσιτς.
Τεταμένο το κλίμα στη Σερβία
Αυτή την στιγμή δεν γίνονται επεισόδια, ωστόσο η κατάσταση παραμένει τεταμένη.
Tensions erupted in Belgrade as rival groups supporters of Serbian President Aleksandar Vucic,student protesters clashed on the streets during the anniversary of Novi Sad train station collapse that killed 16 people.Bottles,firecrackers flew as police struggled to contain chaos. pic.twitter.com/La6S9Xs3Kd
— Shogri (@shogri786) November 3, 2025
Tensions have flared up in Serbia, with significant unrest in Belgrade. President Aleksandar Vučić has expressed readiness for early elections, but this does not seem to have appeased the anti-government protesters. Our Balkans Correspondent Paweł Trzaskowski has more. pic.twitter.com/tJiynPFDNA
— TVP World (@TVPWorld_com) November 3, 2025
