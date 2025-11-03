Περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, οι ακραίες θερμοκρασίες και η έκθεση σε επιβλαβείς χημικές ουσίες, προκαλούν περίπου τον ένα στους πέντε θανάτους από καρδιαγγειακά νοσήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο, αυτοί οι κίνδυνοι μπορούν να προληφθούν.

Eνημέρωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) που δημοσιεύθηκε σήμερα δείχνει ότι οι περιβαλλοντικές πολιτικές μπορούν να προστατεύσουν εκατομμύρια Ευρωπαίους από καρδιακές παθήσεις και να σώσουν

Οι καρδιαγγειακές παθήσεις είναι η κύρια αιτία θανάτου στην ΕΕ: πάνω από 1,7 εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν από αυτές το 2022 — το ένα τρίτο του συνόλου των θανάτων εκείνης της χρονιάς. Από αυτούς, εκτιμάται ότι τουλάχιστον το 18 % οφείλεται σε βασικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Επίσης, κάθε χρόνο διαγιγνώσκονται πάνω από 6 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις καρδιαγγειακών παθήσεων, οι οποίες κοστίζουν στην Ευρώπη περίπου 282 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΟΠ «Πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων μέσω ενός υγιούς περιβάλλοντος», που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Η προδιάθεση και η ηλικία δεν μπορούν να αλλάξουν, η συμπεριφορά και το περιβάλλον μπορούν

Αν και οι ατομικοί παράγοντες που προκαλούν καρδιαγγειακές παθήσεις, όπως η γενετική και η προχωρημένη ηλικία, είναι πιο δύσκολο να τροποποιηθούν, άλλοι παράγοντες, όπως οι περιβαλλοντικοί και οι συμπεριφορικοί, μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω στοχευμένων πολιτικών.

Το ιστορικό της ΕΕ όσον αφορά τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης δείχνει ότι οι πολιτικές αυτές αποδίδουν: η Ένωση βρίσκεται ήδη σε καλό δρόμο για την επίτευξη του στόχου του σχεδίου δράσης για μηδενική ρύπανση, που είναι η μείωση των πρόωρων θανάτων που αποδίδονται στην ατμοσφαιρική ρύπανση κατά περισσότερο από 55 % έως το 2030, σε σύγκριση με το 2005.

Το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καρδιαγγειακή υγεία στην ΕΕ — το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος σε φάση ανάπτυξης — προσφέρει την ευκαιρία να ενσωματωθούν καλύτερα οι περιβαλλοντικοί παράγοντες της υγείας στην πολιτική.

Θάνατοι από καρδιαγγειακά νοσήματα με περιβαλλοντικό πρόσημο

Τουλάχιστον το 18% αυτών των θανάτων προκαλούνται από έκθεση σε περιβαλλοντικούς παράγοντες: περίπου 130.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο λόγω της ρύπανσης, 115.000 λόγω παραγόντων που σχετίζονται με την υπερβολική ζέστη ή το κρύο, περισσότεροι από 74.000 θανάτους οφείλονται σε χημική έκθεση και τουλάχιστον 20.000 άτομα από προβλήματα που σχετίζονται με την ηχορύπανση της πόλης.