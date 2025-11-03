science
Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το σημείο «μηδέν» του μακελειού στα Βορίζια - Το in στο σπίτι που εξερράγη η βόμβα
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
ΕΕ: Ένας στους πέντε θανάτους από καρδιαγγειακά νοσήματα θα μπορούσε να προληφθεί
Περιβάλλον 03 Νοεμβρίου 2025 | 20:13

ΕΕ: Ένας στους πέντε θανάτους από καρδιαγγειακά νοσήματα θα μπορούσε να προληφθεί

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος προειδοποίησε πως ένας στους πέντε θανάτους από καρδιαγγειακά νοσήματα θα εξέλιπε αν μειώνονταν οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αγκαλιές: Ο πιο απλός τρόπος να προλάβουμε θλίψη και στρες

Αγκαλιές: Ο πιο απλός τρόπος να προλάβουμε θλίψη και στρες

Spotlight

Περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, οι ακραίες θερμοκρασίες και η έκθεση σε επιβλαβείς χημικές ουσίες, προκαλούν περίπου τον ένα στους πέντε θανάτους από καρδιαγγειακά νοσήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο, αυτοί οι κίνδυνοι μπορούν να προληφθούν.

Eνημέρωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) που δημοσιεύθηκε σήμερα δείχνει ότι οι περιβαλλοντικές πολιτικές μπορούν να προστατεύσουν εκατομμύρια Ευρωπαίους από καρδιακές παθήσεις και να σώσουν

Οι καρδιαγγειακές παθήσεις είναι η κύρια αιτία θανάτου στην ΕΕ: πάνω από 1,7 εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν από αυτές το 2022 — το ένα τρίτο του συνόλου των θανάτων εκείνης της χρονιάς. Από αυτούς, εκτιμάται ότι τουλάχιστον το 18 % οφείλεται σε βασικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Επίσης, κάθε χρόνο διαγιγνώσκονται πάνω από 6 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις καρδιαγγειακών παθήσεων, οι οποίες κοστίζουν στην Ευρώπη περίπου 282 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΟΠ «Πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων μέσω ενός υγιούς περιβάλλοντος», που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Η προδιάθεση και η ηλικία δεν μπορούν να αλλάξουν, η συμπεριφορά και το περιβάλλον μπορούν

Αν και οι ατομικοί παράγοντες που προκαλούν καρδιαγγειακές παθήσεις, όπως η γενετική και η προχωρημένη ηλικία, είναι πιο δύσκολο να τροποποιηθούν, άλλοι παράγοντες, όπως οι περιβαλλοντικοί και οι συμπεριφορικοί, μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω στοχευμένων πολιτικών.

Το ιστορικό της ΕΕ όσον αφορά τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης δείχνει ότι οι πολιτικές αυτές αποδίδουν: η Ένωση βρίσκεται ήδη σε καλό δρόμο για την επίτευξη του στόχου του σχεδίου δράσης για μηδενική ρύπανση, που είναι η μείωση των πρόωρων θανάτων που αποδίδονται στην ατμοσφαιρική ρύπανση κατά περισσότερο από 55 % έως το 2030, σε σύγκριση με το 2005.

Το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καρδιαγγειακή υγεία στην ΕΕ — το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος σε φάση ανάπτυξης — προσφέρει την ευκαιρία να ενσωματωθούν καλύτερα οι περιβαλλοντικοί παράγοντες της υγείας στην πολιτική.

Θάνατοι από καρδιαγγειακά νοσήματα με περιβαλλοντικό πρόσημο

Τουλάχιστον το 18% αυτών των θανάτων προκαλούνται από έκθεση σε περιβαλλοντικούς παράγοντες: περίπου 130.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο λόγω της ρύπανσης, 115.000 λόγω παραγόντων που σχετίζονται με την υπερβολική ζέστη ή το κρύο, περισσότεροι από 74.000 θανάτους οφείλονται σε χημική έκθεση και τουλάχιστον 20.000 άτομα από προβλήματα που σχετίζονται με την ηχορύπανση της πόλης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Γιατί δεν θα προβλέψει… ποτέ την επόμενη κρίση

Wall Street: Γιατί δεν θα προβλέψει… ποτέ την επόμενη κρίση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αγκαλιές: Ο πιο απλός τρόπος να προλάβουμε θλίψη και στρες

Αγκαλιές: Ο πιο απλός τρόπος να προλάβουμε θλίψη και στρες

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Η ExonnMobil απειλεί να αποσυρθεί από την ΕΕ λόγω του νόμου για την εταιρική βιωσιμότητα
«Αδύνατον να μείνουμε» 03.11.25

Η ExonnMobil απειλεί να αποσυρθεί από την ΕΕ λόγω του νόμου για την εταιρική βιωσιμότητα

Η ExxonMobil αντιδρά στην οδηγία που απαιτεί από τις επιχειρήσεις να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν κινδύνους για το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σύνταξη
Μάγισσες ή φαρμακοποιοί; Πώς τα «μαγικά φίλτρα» έγιναν ιατρικά θαύματα
Φυτά και βότανα 01.11.25

Μάγισσες ή φαρμακοποιοί; Πώς τα «μαγικά φίλτρα» έγιναν ιατρικά θαύματα

Τίποτα δεν είναι πιο συνδεδεμένο με τις μάγισσες όσο η εικόνα γυναικών πάνω από ένα καζάνι με μαγικό φίλτρο. Όμως αυτό που ονομάστηκε μαγεία, μήπως ήταν απλά… χημεία;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τι σκότωσε στ’ αλήθεια τον στρατό του Ναπολέοντα; Νέα μελέτη αποκάλυψε τι εξόντωσε τις γαλλικές δυνάμεις
1812 01.11.25

Τι σκότωσε στ’ αλήθεια τον στρατό του Ναπολέοντα; Νέα μελέτη αποκάλυψε τι εξόντωσε τις γαλλικές δυνάμεις

Η εκστρατεία του Ναπολέοντα στη Ρωσία το 1812 αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές τραγωδίες της ιστορίας, με τον στρατό του να πλήττεται όχι μόνο από τις μάχες, αλλά και από θανατηφόρες ασθένειες

Σύνταξη
Πιεσμένος από την κυβέρνηση Τραμπ, ο Μασκ παρουσίασε νέο σχέδιο επιστροφής στη Σελήνη
Διάστημα 31.10.25

Πιεσμένος από την κυβέρνηση Τραμπ, ο Μασκ παρουσίασε νέο σχέδιο επιστροφής στη Σελήνη

Η αμερικανική κυβέρνηση απειλεί να αναθέσει το συμβόλαιο σε άλλη εταιρεία αν η Space του Μασκ δεν επιτχύνει την ανάπτυξη του σκάφους Starship που θα μεταφέρει τους Αμερικανούς πίσω στη Σελήνη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Grokipedia: Ο Mασκ κάνει πόλεμο στη Wikipedia
xAI 31.10.25

Grokipedia: Ο Mασκ κάνει πόλεμο στη Wikipedia

Ο εκκεντρικός επιχειρηματίας λάνσαρε τη δική του διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια που στηρίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και αποτελεί ένα εναλλακτικό μέσο πληροφόρησης και ενημέρωσης, διαμορφωμένο σύμφωνα με τις δικές του απόψεις και αντιλήψεις

Εφη Φαλίδα
Εφη Φαλίδα
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ: Στο μισό κόβει η κυβέρνηση Τραμπ την επισιτιστική βοήθεια στους πολίτες της ελέω shutdown
Δημοσιονομική παράλυση 03.11.25

Στο μισό κόβει η κυβέρνηση Τραμπ την επισιτιστική βοήθεια στους πολίτες της ελέω shutdown

Η κυβέρνηση Τραμπ θα καταβάλει στους φτωχούς Αμερικανούς τη μισή επισιτιστική βοήθεια για τον Νοέμβριο, παρά τις δικαστικές αποφάσεις που διέταξαν την πλήρη πληρωμή

Σύνταξη
Η διαρροή ονομάτων για τη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ενόχληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Πολιτική 03.11.25

Η διαρροή ονομάτων για τη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ενόχληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

«Παρέλαση» ονομάτων σε δημοσιεύματα που εμπλέκουν πολιτικά πρόσωπα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στη δεύτερη δικογραφία. Ο ρόλος της ΕΛ.ΑΣ., οι διαρροές, οι επισυνδέσεις και η ενόχληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Αγκάθι» για την Ουκρανία το Κράτος Δικαίου ώστε να προχωρήσει η ένταξη στην ΕΕ
Κόσμος 03.11.25

«Αγκάθι» για την Ουκρανία το Κράτος Δικαίου ώστε να προχωρήσει η ένταξη στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συντάξει ένα προσχέδιο κειμένου που αφορά την Ουκρανία, αλλά και χώρες που θα προσχωρήσουν στην ΕΕ στο μέλλον, κυρίως για τις υποχρεώσεις τους στο Κράτος Δικαίου

Σύνταξη
LIVE: Σάντερλαντ – Έβερτον
Ποδόσφαιρο 03.11.25

LIVE: Σάντερλαντ – Έβερτον

LIVE: Σάντερλαντ – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σάντερλαντ – Έβερτον, για τη 10η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
ΠΟΥ: Ζητά επειγόντως μέτρα για τη χρηματοδότηση της παγκόσμιας υγείας
«Καμπανάκι» 03.11.25

Επειγόντως μέτρα για τη χρηματοδότηση της παγκόσμιας υγείας ζητά ο ΠΟΥ

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου - Η διεθνής βοήθεια στην υγεία επρόκειτο να μειωθεί κατά περισσότερο από 30% σε σχέση με το 2023

Σύνταξη
Βορίζια: «Να ορμηνεύσουμε τα παιδιά. Να τους φωτίσει ο Θεός να σταματήσουν οι βεντέτες» – Ηλικιωμένη μιλά στο in για το μακελειό
Από το χωριό Ζαρός 03.11.25

«Να ορμηνεύσουμε τα παιδιά. Να τους φωτίσει ο Θεός να σταματήσουν οι βεντέτες» - Ηλικιωμένη στο in για Βορίζια

«Παλιά ανοίγαμε και βάζαμε ό,τι είχαμε για να μαγειρέψουμε. Για να φάμε. Κι είχαμε ομόνοια κι αγάπη, όχι αυτά τα πράγματα που γίνονται τώρα», εξιστορεί στο in, μιλώντας για το μακελειό στα Βορίζια.

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Σι Τζινπίνγκ: Έγινε πρωτοσέλιδο επειδή αστειεύτηκε – Το viral χωρατό του για την κινεζική κατασκοπεία [βίντεο]
Δείτε βίντεο 03.11.25

Ο Σι Τζινπίνγκ έγινε πρωτοσέλιδο επειδή... αστειεύτηκε - Το viral χωρατό του για την κινεζική κατασκοπεία

Τι είπε ο Σι Τζινπίνγκ και προκάλεσε τα γέλια και τα χειροκροτήματα του Νοτιοκορεάτη ομολόγου του την ώρα που αντάλλασσαν δώρα στο περιθώριο της οικονομικής συνόδου κορυφής του APEC.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Χάρτης δείχνει που θα γίνει η πρώτη δοκιμή πυρηνικού πυραύλου μετά την εντολή Τραμπ
Αυξάνεται η ανησυχία 03.11.25

Σε αυτή την περιοχή θα γίνει η πρώτη δοκιμή πυρηνικού πυραύλου από τις ΗΠΑ μετά την εντολή Τραμπ [Χάρτης]

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι έχει δώσει εντολή στο υπουργείο Άμυνας να ξεκινήσει αμέσως τις δοκιμές πυρηνικών όπλων - Τι αποκαλύπτει το Newsweek

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Beatles: Οι γυναίκες που έφτιαξαν και διέλυσαν το μύθο – Ποιες σταρ θα ενσαρκώσουν τις συζύγους των Σκαθαριών
Namedropping 03.11.25

Beatles: Οι γυναίκες που έφτιαξαν και διέλυσαν το μύθο – Ποιες σταρ θα ενσαρκώσουν τις συζύγους των Σκαθαριών

Η πιο πολυαναμενόμενη κινηματογραφική παραγωγή των τελευταίων ετών, το The Beatles — A Four-Film Cinematic Event του Σαμ Μέντες, ανακοίνωσε τις τέσσερις σταρ που θα υποδυθούν τις γυναίκες στη ζωή των θρυλικών Σκαθαριών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κρήτη: Εμπρησμός και διπλή δολοφονία η φωτιά σε διαμέρισμα στο Ηράκλειο – Σοκάρουν τα στοιχεία της δικογραφίας
Κρήτη 03.11.25

Εμπρησμός και διπλή δολοφονία η φωτιά σε διαμέρισμα στο Ηράκλειο - Σοκάρουν τα στοιχεία της δικογραφίας

Ο 57χρονος έβαλε φωτιά και έκαψε την μητέρα του και τον αδερφό του που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας - Ο ίδιος έπεσε από το μπαλκόνι για να αυτοκτονήσει και νοσηλεύεται διασωληνωμένος

Σύνταξη
Δραματική διάσωση 7χρονου που τον απειλούσε με μαχαίρι ο 27χρονος αδερφός του [βίντεο]
Κρατούσε μαχαίρι 03.11.25

Δραματική διάσωση 7χρονου που τον κρατούσε όμηρο ο 27χρονος αδερφός του

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στην Φλόριντα όταν αστυνομικός πυροβόλησε 27χρονο που κρατούσε ως όμηρο τον 7χρονο αδερφό του, επιχειρώντας επικίνδυνη διάσωση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο