02.11.2025 | 16:36
Φωτιά με εκρήξεις σε ταράτσα στους Άγιους Αναργύρους (βίντεο)
Η PSV επεκτείνει τα όριά της: Σχέδιο για ένα Philips Stadion 45.000 θέσεων
Ποδόσφαιρο 02 Νοεμβρίου 2025 | 18:02

Η PSV επεκτείνει τα όριά της: Σχέδιο για ένα Philips Stadion 45.000 θέσεων

Οι πρωταθλητές Ολλανδίας ετοιμάζουν τη μεγαλύτερη ανακαίνιση στην ιστορία του γηπέδου τους, με ορίζοντα το 2027 και στόχο τη νέα εποχή ανάπτυξης του συλλόγου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η PSV Αϊντχόφεν ετοιμάζεται να δώσει μία μεγάλη μάχη την Τρίτη στον Πειραιά, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό για τη σημαντική τέταρτη αγωνιστική του Champions League. Παράλληλα, όμως, έχει στο μυαλό της και το μέλλον της στο σπίτι της, το Philips Stadion, το οποίο σχεδιάζει να επεκτείνει σημαντικά από το 2027, αυξάνοντας τη χωρητικότητά του τουλάχιστον στις 45.000 θέσεις.

Το ιστορικό Philips Stadion, που άνοιξε για πρώτη φορά το 1913 και αποτελεί την έδρα της PSV από τις απαρχές της ομάδας το 1910, έχει περάσει πολλές φάσεις ανακαίνισης και διεύρυνσης. Στη δεκαετία του 1920 έγιναν οι πρώτες σημαντικές επεκτάσεις με τη δημιουργία καθισμάτων για το κοινό, ενώ τα επόμενα χρόνια, και ειδικά τις δεκαετίες 1950 και 1970, προστέθηκαν νέες κερκίδες και αναβαθμίστηκαν οι εγκαταστάσεις. Η πιο πρόσφατη σημαντική ανακαίνιση πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 21ου αιώνα, όταν το γήπεδο εναρμονίστηκε με τις σύγχρονες ανάγκες, αποκτώντας σουίτες, εκσυγχρονισμένες υποδομές φιλάθλων και εμπορικούς χώρους.

Σήμερα, το Philips Stadion διαθέτει χωρητικότητα περίπου 35.000 θεατών, αλλά αντιμετωπίζει όλο και μεγαλύτερη ζήτηση, με μακροχρόνιες λίστες αναμονής για εισιτήρια διαρκείας. Η διοίκηση της PSV, σε στενή συνεργασία με τον Δήμο Αϊντχόφεν, εγκρίνει και υλοποιεί ένα φιλόδοξο σχέδιο επέκτασης που θα προσθέσει τουλάχιστον 10.000 θέσεις, δίνοντας ώθηση στο γήπεδο χωρίς να χάσει το παραδοσιακό του χαρακτήρα και ενισχύοντας την εμπειρία των φιλάθλων με αναβαθμίσεις στις υπηρεσίες φιλοξενίας και τις υποδομές.

Η έναρξη των εργασιών προβλέπεται για το 2027, με στόχο την ολοκλήρωση εντός τριετίας. Ο Δήμαρχος της Αϊντχόφεν επισήμανε ότι η πόλη μεγαλώνει και η ανάγκη για περισσότερους χώρους ψυχαγωγίας και αθλητισμού γίνεται επιτακτική. Επιπλέον, η επέκταση θεωρείται σημαντική επένδυση που δεν αφορά μόνο το ποδόσφαιρο αλλά και την ψυχή της πόλης, ενισχύοντας τον κοινωνικό δεσμό και την αστική ζωή.

Η PSV, εκτός από την αγωνιστική της πορεία στην Eredivisie και το Champions League, επιδιώκει να ενισχύσει την οικονομική της βάση μέσω εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων και αυξημένης χωρητικότητας, προκειμένου να σταθεί ισάξια δίπλα σε μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους με μεγαλύτερα γήπεδα.

Το Philips Stadion θα παραμείνει η αδιαμφισβήτητη «έδρα» της ομάδας στην ιστορική περιοχή της Frederiklaan, συνδυάζοντας την παράδοση με το μέλλον του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και φέρνοντας νέα δυναμική στον σύλλογο και τους φίλους του.

Αυτή η επένδυση βρίσκει ήδη θετική ανταπόκριση από τους οπαδούς, που βλέπουν τη δυνατότητα για περισσότερες ιστορίες και στιγμές πάθους εντός του γηπέδου, αλλά και από την τοπική κοινωνία, που αναγνωρίζει την οικονομική και πολιτιστική αξία που προσφέρει ένα σύγχρονο αλλά παραδοσιακό σημείο αναφοράς.

Η αναμέτρηση της Τρίτης με τον Ολυμπιακό κρίνεται εξαιρετικά σημαντική και για αγωνιστικούς λόγους, αλλά και συμβολικά, δίνοντας στον κόσμο και τη διοίκηση έναν ακόμα λόγο να ονειρεύονται το μέλλον του συλλόγου με μεγαλύτερες δυνατότητες και φιλοδοξίες.

Παρά την ιστορική του αξία, το γήπεδο βρέθηκε να μην μπορεί να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση εισιτηρίων. Η νέα επέκταση έως τις 45.000 θέσεις, με σχεδιασμό φιλικό προς το περιβάλλον και μοντέρνες υποδομές, θα αποτελέσει την πιο εκτεταμένη ανακαίνιση στην ιστορία του γηπέδου, συνδυάζοντας σεβασμό στην παράδοση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

Το πρότζεκτ αναμένεται να λάβει έγκριση από τον Δήμο Αϊντχόφεν το 2026 και προβλέπεται να ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2029, χωρίς να διακοπεί η λειτουργία του γηπέδου. Η PSV, που συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στην Eredivisie και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, θα αποκτήσει έτσι μια πιο δυναμική «έδρα» που θα ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες της αλλά και στο πάθος των φιλάθλων της.

Η επέκταση αυτή ελπίζεται να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για την ομάδα, ενισχύοντας τη θέση της ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς συλλόγους και προσφέροντας ένα σύγχρονο, λειτουργικό και φιλόξενο περιβάλλον, όπου η ιστορία και το μέλλον του ολλανδικού ποδοσφαίρου θα συνυπάρχουν αρμονικά.

inWellness
Vegan baby 02.11.25

Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία μας και τα τελευταία χρόνια η χορτοφαγία έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς. Ποια είναι τα οφέλη και τι κινδύνους κρύβει;

Σύνταξη
inTown
66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια
inTickets 01.11.25

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία δύο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
inTickets 01.11.25

«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου

Η παράσταση «Μαζί» με τη Μίνα Χειμώνα στον πρωταγωνιστικό ρόλο επιστρέφει για δεύτερη φορά στο θέατρο Altera Pars. Μια συγκινητική ιστορία που πραγματεύεται το ζήτημα της αποδοχής και της συμπερίληψης ατόμων με νοητική αναπηρία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Αθλητική Ροή
Βόλεϊ 02.11.25

LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Παναθηναϊκός

LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Παναθηναϊκός για τη 2η αγωνιστική της Volley League ανδρών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 02.11.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Έλτσε

LIVE: Μπαρτσελόνα – Έλτσε. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Μπαρτσελόνα – Έλτσε για την 11η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Παναθηναϊκός
Βόλεϊ 02.11.25

LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Παναθηναϊκός

LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Παναθηναϊκός για τη 2η αγωνιστική της Volley League ανδρών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Έλτσε
Ποδόσφαιρο 02.11.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Έλτσε

LIVE: Μπαρτσελόνα – Έλτσε. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Μπαρτσελόνα – Έλτσε για την 11η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
LIVE: Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 02.11.25

LIVE: Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ

LIVE: Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ, για την 9η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Έσπασε τα… κοντέρ ο Ντόντα Χολ (vid)
Μπάσκετ 02.11.25

Έσπασε τα… κοντέρ ο Ντόντα Χολ (vid)

Ο Ολυμπιακός είχε ένα ξεκούραστο απόγευμα, καθώς επικράτησε με 103-87 απέναντι στον Ηρακλή και έκανε το 5/5 στη Stoiximan GBL. Ανάμεσα στους παίκτες που «έλαμψαν» για τους ερυθρόλευκους ήταν και ο Ντόντα Χολ, ο οποίος κατέρριψε ένα ιστορικό ρεκόρ ευστοχίας σε δίποντα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΣΑΚΕ.

Σύνταξη
Τρομερά επεισόδια στη Γερμανία μεταξύ οπαδών της Ντόρτμουντ και της Σάλκε (vid)
Αθλητισμός & Σπορ 02.11.25

Τρομερά επεισόδια στη Γερμανία μεταξύ οπαδών της Ντόρτμουντ και της Σάλκε (vid)

Μεγάλης έκτασης επεισόδια σημειώθηκαν σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Κολωνία, όπου συναντήθηκαν οπαδοί της Ντόρτμουντ και της Σάλκε, δύο ομάδων με τεράστια οπαδική κόντρα.

Σύνταξη
Serie A: Έχασε στην έδρα της κι από τη Λέτσε η Φιορεντίνα (0-1) – Ματσάρα το Τορίνο – Πίζα (2-2)
Serie A 02.11.25

Έχασε στην έδρα της κι από τη Λέτσε η Φιορεντίνα (0-1) – Ματσάρα το Τορίνο – Πίζα (2-2)

«Βυθίζεται» ολοένα και περισσότερο στη βαθμολογία η Φιορεντίνα, καθώς ηττήθηκε και από τη Λέτσε στην έδρα της (0-1) – Τέσσερα γκολ σε ένα ημίχρονο και ισόπαλο 2-2, το Τορίνο – Πίζα.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 02.11.25

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός, για την 9η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Αυτές είναι οι πιθανότητες στη Euroleague: Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η μεγάλη έκπληξη (pic)
Euroleague 02.11.25

Αυτές είναι οι πιθανότητες στη Euroleague: Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η μεγάλη έκπληξη (pic)

Η σελίδα «Figurei8ht» μέσω προσομοιώσεων παρουσίασε τις ομάδες με τις περισσότερες πιθανότητες να προκριθούν στην επόμενη φάση της Euroleague. Τι ισχύει για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Ελλάς Βερόνα – Ίντερ 1-2: «Λύτρωση» για τους «νερατζούρι» με αυτογκόλ στις καθυστερήσεις
Ποδόσφαιρο 02.11.25

Ελλάς Βερόνα – Ίντερ 1-2: «Λύτρωση» για τους «νερατζούρι» με αυτογκόλ στις καθυστερήσεις

Η Ίντερ προηγήθηκε στο 16′ με τον Ζιελίνσκι, η Ελλάς Βερόνα ισοφάρισε στο 40′ με τον Ζεοβάνι, όμως το αυτογκόλ του Φρέσε στις καθυστερήσεις (90 +3′) έδωσε το τρίποντο στην ομάδα του Κρίστιαν Κίβου.

Σύνταξη
Live streaming: Ολυμπιακός – Μίλωνας
Volley League Γυναικών 02.11.25

Live streaming: Ολυμπιακός – Μίλωνας

Παρακολουθήστε στις 15:30, σε live streaming, την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Μίλωνας για την 3η αγωνιστική της Volley League γυναικών.

Σύνταξη
Βορίζια: Έξι οι εμπλεκόμενοι μέχρι τώρα στο αιματηρό επεισόδιο, σε εξέλιξη οι έρευνες – Η ανακοίνωση ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 02.11.25

Βορίζια: Έξι οι εμπλεκόμενοι μέχρι τώρα στο αιματηρό επεισόδιο, σε εξέλιξη οι έρευνες – Η ανακοίνωση ΕΛ.ΑΣ.

Η δικογραφία που σχαηματίστηκε από την ΕΛ.ΑΣ. διαβιβάστηκε στις εισαγγελικές Αρχές που ήδη άσκησαν ποινικές διώξεις - Τα ευρήματα από τις έρευνες σε σπίτια

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Παναθηναϊκός
Βόλεϊ 02.11.25

LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Παναθηναϊκός

LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Παναθηναϊκός για τη 2η αγωνιστική της Volley League ανδρών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Έλτσε
Ποδόσφαιρο 02.11.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Έλτσε

LIVE: Μπαρτσελόνα – Έλτσε. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Μπαρτσελόνα – Έλτσε για την 11η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: Αυτά είναι τα 46 καταστήματα που θα είναι κλειστά τη Δευτέρα – Όλη η λίστα
Η ανακοίνωση 02.11.25

Τα 46 καταστήματα των ΕΛΤΑ που θα είναι κλειστά τη Δευτέρα - Όλη η λίστα

Διαφορετικό θα είναι το πλάνο διαχείρισης των καταστημάτων στην ελληνική επαρχία για τα ΕΛΤΑ, έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις. Τα 46 καταστήματα που θα είναι κλειστά από τη Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου.

Σύνταξη
Βορίζια: Φόβοι για νέο αιματοκύλισμα και αντίποινα για τους νεκρούς – Οι άφαντοι δράστες και ο ρόλος τρίτης οικογένειας
Ελλάδα 02.11.25

Βορίζια: Φόβοι για νέο αιματοκύλισμα και αντίποινα για τους νεκρούς – Οι άφαντοι δράστες και ο ρόλος τρίτης οικογένειας

Έντονη ανησυχία για συνέχεια της αιματηρής βεντέτας εκφράζεται από την Αστυνομία την ώρα που το χωριό θυμίζει φρούριο - Αύριο η κηδεία του 39χρονου υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Σύνταξη
LIVE: Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 02.11.25

LIVE: Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ

LIVE: Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ, για την 9η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Κατασχέθηκαν πλαστά έργα των Πικάσο, Ρέμπραντ και Φρίντα Κάλο – «Τα πουλούσαν από το πορτμπαγκάζ»
Αυτοκίνητο; 02.11.25

Κατασχέθηκαν πλαστά έργα των Πικάσο, Ρέμπραντ και Φρίντα Κάλο – «Τα πουλούσαν από το πορτμπαγκάζ»

Η επιχείρηση περιελάμβανε συντονισμένες επιδρομές σε κατοικίες στη Γερμανία, την Ελβετία και το Λιχτενστάιν, σύμφωνα με την αστυνομία της Βαυαρίας η οποία κατέσχεσε δεκάδες πλαστά έργα τέχνης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Έσπασε τα… κοντέρ ο Ντόντα Χολ (vid)
Μπάσκετ 02.11.25

Έσπασε τα… κοντέρ ο Ντόντα Χολ (vid)

Ο Ολυμπιακός είχε ένα ξεκούραστο απόγευμα, καθώς επικράτησε με 103-87 απέναντι στον Ηρακλή και έκανε το 5/5 στη Stoiximan GBL. Ανάμεσα στους παίκτες που «έλαμψαν» για τους ερυθρόλευκους ήταν και ο Ντόντα Χολ, ο οποίος κατέρριψε ένα ιστορικό ρεκόρ ευστοχίας σε δίποντα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΣΑΚΕ.

Σύνταξη
Ο Μπενίτεθ θα χρειαζόταν μαγικό ραβδί
Παναθηναϊκός 02.11.25

Ο Μπενίτεθ θα χρειαζόταν μαγικό ραβδί

Η μεγαλύτερη πρόκληση για τον Ράφα Μπενίτεθ θα είναι να αλλάξει τη νοοτροπία των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Σερβία: Μητέρα θύματος της τραγωδίας του Νόβι Σαντ ξεκίνησε απεργία πείνας μπροστά στο Κοινοβούλιο
Κόσμος 02.11.25

Μητέρα θύματος των «Τεμπών της Σερβίας» ξεκίνησε απεργία πείνας μπροστά στο Κοινοβούλιο

Η Dijana Hrka, μητέρα του Stefan Hrka, ενός από τα θύματα που σκοτώθηκαν στην κατάρρευση της στέγης του σιδηροδρομικού σταθμού του Νόβι Σαντ (Σερβία) την 1η Νοεμβρίου 2024, ξεκίνησε απεργία πείνας μπροστά από τη Βουλή, στο Βελιγράδι.

Σύνταξη
Καιρός: Κακοκαιρία εν όψει, με βροχές και καταιγίδες – Πότε θα επηρεάσει την Αττική
Πρόγνωση 02.11.25

Έρχεται νέα κακοκαιρία με καταιγίδες – Πότε θα βρέξει στην Αττική

Ο καιρός θα μεταβληθεί επί τα χείρω τις επόμενες ημέρες. Ήδη αρχίζει να παρουσιάζει μεταβολές, με παροδικές νεφώσεις και λίγες βροχές σε αρκετές περιοχές. Ψυχρό και βροχερό σκηνικό εν όψει.

Σύνταξη
Κορωπί: Δεν ήταν πολύ καλός άνθρωπος και μάλωναν πολύ συχνά, λέει η μητέρα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε άγρια
Ελλάδα 02.11.25

Δεν ήταν πολύ καλός άνθρωπος και μάλωναν συχνά, λέει η μητέρα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της

«Καταλαβαίναμε ότι η σχέση δεν ήταν τέλεια», λέει η μητέρα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύντροφό της μέσα στο σπίτι της στο Κορωπί

Σύνταξη
Τρομερά επεισόδια στη Γερμανία μεταξύ οπαδών της Ντόρτμουντ και της Σάλκε (vid)
Αθλητισμός & Σπορ 02.11.25

Τρομερά επεισόδια στη Γερμανία μεταξύ οπαδών της Ντόρτμουντ και της Σάλκε (vid)

Μεγάλης έκτασης επεισόδια σημειώθηκαν σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Κολωνία, όπου συναντήθηκαν οπαδοί της Ντόρτμουντ και της Σάλκε, δύο ομάδων με τεράστια οπαδική κόντρα.

Σύνταξη
Βορίζια: Πέντε κατηγορούμενοι μέχρι τώρα για το αιματηρό επεισόδιο -Δίωξη για ανθρωποκτονία στους δύο τραυματίες
Ελλάδα 02.11.25

Βορίζια: Πέντε κατηγορούμενοι μέχρι τώρα για το αιματηρό επεισόδιο -Δίωξη για ανθρωποκτονία στους δύο τραυματίες

Στους δύο τραυματίες ασκήθηκαν διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα ενώ οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται - Συνεχίζονται οι έρευνες και για άλλους δράστες στο αιματηρό επεισόδιο

Σύνταξη
Serie A: Έχασε στην έδρα της κι από τη Λέτσε η Φιορεντίνα (0-1) – Ματσάρα το Τορίνο – Πίζα (2-2)
Serie A 02.11.25

Έχασε στην έδρα της κι από τη Λέτσε η Φιορεντίνα (0-1) – Ματσάρα το Τορίνο – Πίζα (2-2)

«Βυθίζεται» ολοένα και περισσότερο στη βαθμολογία η Φιορεντίνα, καθώς ηττήθηκε και από τη Λέτσε στην έδρα της (0-1) – Τέσσερα γκολ σε ένα ημίχρονο και ισόπαλο 2-2, το Τορίνο – Πίζα.

Σύνταξη
Ακρίβεια: Η πίεση στην τσέπη μεταφράζεται σε πίεση στο πιάτο
Ο αντίκτυπος της ακρίβειας 02.11.25

Η πίεση στην τσέπη μεταφράζεται σε πίεση στο πιάτο

Ο αντίκτυπος της ακρίβειας και των οικονομικών δυσκολιών στην ποιότητα και τις επιλογές της διατροφής των ανθρώπων. Η αύξηση των τιμών των τροφίμων πιέζει καθημερινά τα ελληνικά νοικοκυριά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το «κλειδί» στα χέρια του Ποντένσε
On Field 02.11.25

Το «κλειδί» στα χέρια του Ποντένσε

Ο Πορτογάλος θέλει σαν… τρελός να σκοράρει και στο Champions League και δείχνει πανέτοιμος για τον μεγάλο αγώνα με την Αϊντχόφεν στο Καραϊσκάκη

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

