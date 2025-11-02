Ο Ντέιβ Φράνκο δεν θεωρεί ότι πέτυχε στην υποκριτική επειδή είναι αδελφός του Τζέιμς Φράνκο

Ο Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης Ντέιβ Φράνκο, αδελφός του Τζέιμς Φράνκο, δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη του στο περιοδικό Bustle ότι «κανείς δεν θα με προσλάμβανε μόνο και μόνο επειδή ήμουν ο μικρός αδελφός του».

Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι το γεγονός ότι είχε έναν αδελφό που ήταν ήδη σταρ του κινηματογράφου τον βοήθησε εισχωρήσει στην βιομηχανία του θεάματος όταν ξεκίνησε την καριέρα του ως ηθοποιός.

«Αν ήμουν άχρηστος, θα είχα εξαφανιστεί πολύ γρήγορα[…]Σε αυτό το σημείο [που βρίσκομαι], νομίζω ότι [ο αδερφός μου] είναι ενθουσιασμένος που με βλέπει να δοκιμάζω νέα πράγματα και να μεγαλώνω», είπε.

Η πορεία του

Η πρώτη αξιοσημείωτη εμφάνιση του Ντέιβ Φράνκο ήταν σε ένα επεισόδιο της 10ης σεζόν της δραματικής σειράς «Στον Έβδομο Ουρανό» το 2006. Ένα χρόνο αργότερα, έκανε το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο με έναν μικρό ρόλο στην εμβληματική κωμωδία του Γκρεγκ Μοτόλα «Superbad», η οποία ακολουθούσε δύο τελειόφοιτους λυκείου που έρχονται αντιμέτωποι με διάφορες δυσκολίες, αφού το σχέδιό τους να διοργανώσουν ένα πάρτι γεμάτο αλκοόλ πάει στραβά.

Ωστόσο, στις αρχές της δεκαετίας του 2010 εδραιώθηκε στο προσκήνιο με δευτερεύοντες ρόλους στις ταινίες «Fright Night», «21 Jump Street» και «Now You See Me».

Οι πιο πρόσφατες εμφανίσεις του περιλαμβάνουν τις ταινίες «Regretting You», «Together» και «Love Lies Bleeding».

Από την μικρή οθόνη στην πτώση

Ο Τζέιμς Φράνκο έκανε επίσης το ντεμπούτο του στην τηλεόραση, κερδίζοντας τον πρώτο του σημαντικό ρόλο στην κλασική τηλεοπτική σειρά του Πολ Φέιγκ «Freaks and Geeks».

Το 2002, ανέλαβε τον ρόλο του Χάρι Όσμπορν στην ταινία «Spider-Man» του Σαμ Ρέιμι, γεγονός που τον κατέστησε έναν από τους στυλοβάτες του Χόλιγουντ.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, το πλούσιο βιογραφικό του περιλαμβάνει ταινίες όπως: «Pineapple Express», «Milk», «127 Hours», «Spring Breakers», «This Is The End», «The Interview» και «The Disaster Artist».

Το 2019, η καριέρα του Τζέιμς Φράνκο πήρε καθοδική πορεία, μετά την αγωγή που άσκησαν δύο μέλη της σχολής υποκριτικής του, ισχυριζόμενοι ότι «είχε ανάρμοστη και σεξουαλικά φορτισμένη συμπεριφορά απέναντι σε φοιτήτριες, εκμεταλλευόμενος τη δύναμή του ως δάσκαλος και εργοδότης, προσφέροντάς τους ρόλους στα έργα του».

Το 2021, η αγωγή διευθετήθηκε με αποζημίωση άνω των 2 εκατομμυρίων δολαρίων.

*Με πληροφορίες από: Variety