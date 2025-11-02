Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη – Σορός άνδρα εντοπίστηκε σε διαμέρισμα μετά από πυρκαγιά

Τραγωδία με έναν νεκρό άνδρα σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Η φωτιά ξέσπασε για άγνωστους λόγους σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου επί της οδού Καρολίδου Παύλου στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης.

Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε για το συμβάν στις 7.14 το πρωί με τους πυροσβέστες να βρίσκουν τη σορό του άτυχου άνδρα.