Βρετανία: Τέσσερις φορές που το παλάτι υπήρξε αδίστακτο με τους δικούς του για να σώσει το στέμμα
Κόσμος 01 Νοεμβρίου 2025 | 14:15

Βρετανία: Τέσσερις φορές που το παλάτι υπήρξε αδίστακτο με τους δικούς του για να σώσει το στέμμα

Το παλάτι στη Βρετανία μπορεί να κινηθεί αρκετά γρήγορα εναντίον των μελών της εάν αισθανθεί ότι απειλείται

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Spotlight

Μπορεί η απόφαση για τον Άντριου, να διωχθεί από το παλάτι, να μην ήταν γρήγορη, αλλά ήταν… κλασικά βασιλική.

Ο αδερφός του βασιλιάς Κάρολος έβαλε το στέμμα πάνω απ’ όλα.

Η βρετανική μοναρχία έχει αντέξει για περισσότερα από 1.000 χρόνια ακριβώς επειδή έχει επιδείξει ψυχρό, ακόμη και… χειρουργικό πραγματισμό.

Βασιλιάδες και βασίλισσες ανά τους αιώνες έχουν αποδείξει ότι όταν το καθήκον συγκρούεται με το αίμα, ο θεσμός κερδίζει – ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι θα «δώσουν» έναν δικό τους.

Ακολουθούν τέσσερις στιγμές όπου τα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας έδειξαν ότι το ένστικτό τους επιβίωσης θριαμβεύει έναντι των οικογενειακών δεσμών.

2023 – Το παλάτι ζήτησε από τον Χάρι και τη Μέγκαν να εκκενώσουν το Frogmore Cottage

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μάρκλ, κλήθηκαν τον Μάρτιο του 2023 να εγκαταλείψουν την επίσημη κατοικία τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Είχαν μεσολαβήσει πολλά, μέχρι να φτάσει το παλάτι να ζητήσει από τον υιό του βασιλιά να φύγει από το σπίτι.

Οι εντάσεις, σύμφωνα με βασιλικούς αναλυτές, ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2017, όταν ο Χάρι άφησε να εννοηθεί ότι επρόκειτο να κάνει πρόταση γάμου στην ηθοποιό του Suits, ο Ουίλιαμ φέρεται να ρώτησε: «Γιατί βιάζεσαι;», κάνοντας τον Χάρι να απαντήσει θυμωμένος: «Ποιος στο διάολο νομίζεις ότι είσαι;».

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, ο πρίγκιπας Χάρι, η Κέιτ Μίντλετον και η Μέγκαν Μαρκλ είχαν στο παρελθόν το παρατσούκλι «The Fab Four» και είχαν αναπτύξει έναν στενό δεσμό, προτού το ζευγάρι αποφασίσει να παραιτηθεί από τα βασιλικά του καθήκοντα το 2020.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η αμερικανικής καταγωγής σύζυγός του εγκατέλειψαν τη βασιλική ζωή τον Ιανουάριο του 2020 και μετακόμισαν στην Καλιφόρνια.

Οι σχέσεις επιδεινώθηκαν ακόμη περισσότερο όταν ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ έδωσαν μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην Όπρα Γουίνφρεϊ τον Μάρτιο του 2021.

Σε αυτήν, ο πρίγκιπας Χάρι δήλωσε ότι λυπόταν τον πατέρα και τον αδελφό του, οι οποίοι ήταν παγιδευμένοι στους βασιλικούς τους ρόλους και δεν μπορούσαν να φύγουν όπως εκείνος, και η Μέγκαν Μαρκλ ισχυρίστηκε μεταξύ άλλων ότι είχε αυτοκτονικές σκέψεις.

Η Μέγκαν Μαρκλ έριξε εκ νέου λάδι στη φωτιά όταν είπε σε συνέντευξή της ότι «απλώς και μόνο με την ύπαρξή τους» αυτή και ο Χάρι «αναστατώνουν τη δυναμική της ιεραρχίας» και αυτός είναι εν μέρει ο λόγος που αποχώρησαν.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ έκαναν μια σειρά από εκρηκτικούς ισχυρισμούς κατά τη βασιλικής οικογένειας στο ντοκιμαντέρ τους, σε συνεντεύξεις τους και στα εκρηκτικά απομνημονεύματα του πρίγκιπα Χάρι «Spare».

Οι πληροφορίες ανέφεραν πως τους ζητήθηκε να το αδειάσουν, ύστερα από την κυκλοφορία του βιβλίου του πρίγκιπα Χάρι με τίτλο «Spare».

1955 – Όταν η Ελισάβετ απείλησε την αδερφή της Μαργαρίτα ότι θα χάσει τον τίτλο της

Η πριγκίπισσα Μαργαρίτα ήταν η νεότερη κόρη του Γεωργίου ΣΤ΄ και της Ελισάβετ, και η μόνη αδελφή της Ελισάβετ Β’. Η ζωή της άλλαξε ριζικά, όταν ο πατέρας της στέφθηκε Βασιλιάς και η αδερφή της έγινε διάδοχος του θρόνου.

Η Μαργαρίτα ερωτεύτηκε τον παντρεμένο σμήναχρο, Peter Townsend και τότε ξέσπασε ένα μεγάλο σκάνδαλο στο παλάτι. Μετά τον θάνατο του πατέρα της, ο Peter Townsend χώρισε την γυναίκα του και την επόμενη χρονιά έκανα πρόταση γάμου στην Μαργαρίτα. Τόσο η κυβέρνηση όσο και η εκκλησία της Αγγλίας αρνήθηκαν να δώσουν την συγκατάθεσή τους σε έναν τέτοιο γάμο και άσκησαν πίεση, ώστε να μην ολοκληρωθεί ο αρραβώνας τους.

Η βασίλισσα Ελισάβετ με την πριγκίπισσα Μαργαρίτα (δεξιά). Πηγή φωτό: instagram

Η βασίλισσα Ελισάβετ για να προστατέψει την τιμή στο παλάτι, κάλεσε την αδερφή της να επιλέξει ανάμεσα στα πριγκιπικά της προνόμια και τον μεγάλο της έρωτα. Αν τον παντρευόταν έπρεπε να υποστεί τις συνέπειες, δηλαδή να χάσει τον τίτλο και να φύγει από την Μεγάλη Βρετάνια για 5 χρόνια.

Για την 25χρονη Μάργκαρετ, τα προνόμια υπερίσχυσαν. «Γνωρίζω ότι, με την επιφύλαξη της αποποίησης των δικαιωμάτων διαδοχής μου, θα μπορούσα να συνάψω πολιτικό γάμο. Αλλά, έχοντας κατά νου τη διδασκαλία της Εκκλησίας ότι ο χριστιανικός γάμος είναι αδιάλυτος και έχοντας επίγνωση του καθήκοντός μου προς την Κοινοπολιτεία, αποφάσισα να θέσω αυτές τις σκέψεις πάνω από οποιεσδήποτε άλλες», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Το στέμμα κερδήθηκε, η αγάπη χάθηκε.

Το 1955, η πριγκίπισσα Μαργαρίτα ανακοίνωσε επίσημα το τέλος του αρραβώνα της με τον Peter Townsend και παντρεύτηκε τον φωτογράφο, Άντονυ Άρμστρονγκ-Τζόουνς. Μαζί απέκτησαν δύο παιδιά, αλλά πήραν τελικά διαζύγιο το 1978.

1936 – Η παραίτηση του βασιλιά Εδουάρδου Η΄ η απόλυτη θυσία

Η παραίτηση του βασιλιά Εδουάρδου Η΄ παραμένει η απόλυτη βασιλική θυσία.

Λιγότερο από ένα χρόνο μετά την έναρξη της βασιλείας του, ο Εδουάρδος Η΄ επέλεξε τον έρωτα αντί της μοναρχίας ή ίσως η μοναρχία επέλεξε τον θρόνο αντί αυτού. Η επιθυμία του να παντρευτεί την Γουόλις Σίμπσον, μια διαζευγμένη Αμερικανίδα, μπλοκαρίστηκε από την κυβέρνηση και την Εκκλησία της Αγγλίας, της οποίας οι διδασκαλίες εκείνη την εποχή αντιτίθεντο στον νέο γάμο μετά από διαζύγιο.

«Διαπιστώνω ότι είναι αδύνατο», είπε στο έθνος σε μια ομιλία του, «να συνεχίσω το βαρύ φορτίο της ευθύνης και να εκπληρώσω τα καθήκοντα του βασιλιά, όπως θα ήθελα, χωρίς τη βοήθεια και την υποστήριξη της γυναίκας που αγαπώ».

«Επιτέλους είμαι σε θέση να πω μερικά δικά μου λόγια». Με αυτόν τον τρόπο ο βασιλιάς Εδουάρδος Η’ ξεκίνησε μια ραδιοφωνική εκπομπή του BBC, στις 11 Δεκεμβρίου του 1936, ανακοινώνοντας την παραίτησή του για χάρη του έρωτα

Ο Εδουάρδος ήταν εξαιρετικά δημοφιλής στο κοινό, αλλά δεν εμπιστευόταν το κατεστημένο. Ο Όουενς σημείωσε ότι οι αυλικοί στο παλάτι γύρω από τον διάδοχό του, Γεώργιο ΣΤ΄, κινήθηκαν γρήγορα για να περιορίσουν τον κίνδυνο.

«Υπήρχαν κάποιες πολύ έξυπνες δυνάμεις γύρω του», είπε, «οι οποίες έβλεπαν ότι ο Έντουαρντ ήταν τοξικός — ότι είχε τη δυνατότητα να υπονομεύσει τη βασιλεία του Γεωργίου. Για να τη διαχειριστούν αποτελεσματικά, κράτησαν τον Έντουαρντ και την Γουόλις όσο το δυνατόν πιο μακριά από το Ηνωμένο Βασίλειο».

Καθόλου κακή ιδέα, όπως αποδείχθηκε, αφού οι συμπάθειες του Εδουάρδου Η΄ ήταν μάλλον πολύ κοντά στο Τρίτο Ράιχ για να τους βολέψει και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν προ των πυλών.

1917 – Μονάρχης εν καιρώ πολέμου

Δεν ήταν η πρώτη φορά που οι σχέσεις της βασιλικής οικογένειας με τη Γερμανία τέθηκαν υπό έλεγχο. Ο βασιλιάς Γεώργιος Ε΄ βασίλευσε κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, της προηγούμενης ηπειρωτικής διαμάχης με το Βερολίνο, και ο ρόλος του ως μονάρχη εν καιρώ πολέμου απαιτούσε πατριωτισμό και πραγματισμό.

Ο Γεώργιος και η σύζυγός του Μαίρη την ημέρα του γάμου τους. Πηγή φωτό: wikipedia

Το 1917, με τα αντιγερμανικά αισθήματα να βρίσκονται σε έξαρση, άλλαξε το όνομα της βασιλικής οικογένειας από Σάξε-Κόμπουργκ και Γκότα σε Ουίνδσορ που άκουγε έντονα βρετανικά, και αφαίρεσε από τους Γερμανούς συγγενείς του τους βρετανικούς τίτλους τους.

Αρνήθηκε επίσης άσυλο στον ξάδερφό του, Τσάρο Νικόλαο Β΄ της Ρωσίας, σύμμαχο σε καιρό πολέμου, φοβούμενος ότι η παροχή καταφυγίου σε έναν έκπτωτο αυταρχικό ηγέτη θα μπορούσε να πυροδοτήσει κοινωνική αναταραχή στην πατρίδα του.

