Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025
Νέα Υόρκη: Συντριβή μικρού αεροσκάφους έξω από σπίτι – Νεκρός ο πιλότος, ένας τραυματίας
Κόσμος 01 Νοεμβρίου 2025 | 19:22

Νέα Υόρκη: Συντριβή μικρού αεροσκάφους έξω από σπίτι – Νεκρός ο πιλότος, ένας τραυματίας

Άνθρωποι ήταν μέσα στο σπίτι τη στιγμή της συντριβής. «Απογειώθηκε από το αεροδρόμιο, αλλά υπήρχαν ριπές ανέμου 40 μιλίων την ώρα και νομίζω ότι καθώς προσπαθούσε να αποκτήσει ύψος, λόγω του ότι ήταν μονοκινητήριο αεροσκάφος, το πήρε ο άνεμος και το έσπρωξε σαν χαρταετό κατευθείαν στο δέντρο μου, και το αεροπλάνο έπεσε κατευθείαν κάτω».

Ένα μικρό αεροπλάνο συνετρίβη το πρωί της Παρασκευής (31/10) στην κομητεία Σαρατόγκα της Νέας Υόρκης, με αποτέλεσμα ο πιλότος να χάσει τη ζωή του και ένας επιβάτης να τραυματιστεί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 10:30 το πρωί στη Wyndham Way, στην πόλη Milton, αμέσως μετά την απογείωση από το κοντινό αεροδρόμιο της κομητείας Σαρατόγκα.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι το τετραθέσιο αεροσκάφος 1964 Mooney M20E προσέκρουσε σε ένα δέντρο πριν καταλήξει λίγο έξω από ένα σπίτι, με ένα από τα φτερά του να μπλέκεται στο δέντρο ενώ τα συντρίμμια πήραν φωτιά.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, Τζον Κλάπερ, ανέφερε ότι άκουσε έναν δυνατό θόρυβο ενώ δούλευε στην κουζίνα και δεν είχε ιδέα τι είχε συμβεί έξω από το σπίτι του.

«Πήγα στην μπροστινή πόρτα και είδα έναν άνδρα να τρέχει στο γρασίδι μου. Είπε, «Το αεροπλάνο μόλις κατέπεσε – φέρε έναν σωλήνα νερού». Δύο άλλοι άνθρωποι ήρθαν και τράβηξαν τον άλλον άνδρα έξω από το αεροσκάφος. Του έσωσαν τη ζωή», είπε ο Κλάπερ στο CBS6.

Ο επιβάτης εκτοξεύτηκε από το αεροσκάφος

Ο σερίφης της κομητείας Σαρατόγκα, Μάικλ Ζούρλο, δήλωσε ότι ο επιβάτης εκτοξεύτηκε από το αεροσκάφος και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Ιατρικό Κέντρο του Άλμπανι. Ο πιλότος, όμως, δεν τα κατάφερε.

Στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι με 64χλμ. την ώρα. Οι κάτοικοι ήταν μέσα στο σπίτι τη στιγμή της συντριβής, αλλά δεν τραυματίστηκαν.

«Νομίζω ότι αυτό που συνέβη είναι ότι απογειώθηκε από το αεροδρόμιο, αλλά υπήρχαν ριπές ανέμου 40 μιλίων την ώρα και νομίζω ότι καθώς προσπαθούσε να αποκτήσει ύψος, λόγω του ότι ήταν μονοκινητήριο αεροσκάφος, το πήρε ο άνεμος και το έσπρωξε σαν χαρταετό κατευθείαν στο δέντρο μου, και το αεροπλάνο έπεσε κατευθείαν κάτω, γλίτωσε το σπίτι μου, γλίτωσαν τα δύο αυτοκίνητά μου, τα οποία ήταν μόλις τέσσερα πόδια μακριά, οπότε σβήσαμε τις φλόγες με μερικούς πυροσβεστήρες, και εκείνη τη στιγμή άρχισαν να φτάνουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και όλοι οι υπόλοιποι, οπότε ήταν μια τρελή μέρα», δήλωσε ο Κλάπερ.

Ο σερίφης Ζούρλο ανέφερε ότι η FAA και η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) έχουν ενημερωθεί και θα συνεργαστούν με τις τοπικές αρχές για να προσδιορίσουν την αιτία της συντριβής.

«Μια γενιά χωρίς καπνό»: Η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγορεύει το κάπνισμα σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2007
Ποια είναι; 01.11.25

«Μια γενιά χωρίς καπνό»: Η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγορεύει το κάπνισμα σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2007

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, κάθε άτομο που γεννήθηκε την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2007 δεν επιτρέπεται να αγοράζει, να χρησιμοποιεί ή να έχει πρόσβαση σε προϊόντα καπνού

Σύνταξη
Κυριαρχισμός: Γιατί είναι η πιο επικίνδυνη πολιτική μάστιγα της Ευρώπης
Κόσμος 01.11.25

Κυριαρχισμός: Γιατί είναι η πιο επικίνδυνη πολιτική μάστιγα της Ευρώπης

Οι διακρατικές κρίσεις της εποχής μας απαιτούν ευρωπαϊκές λύσεις, όμως οι εθνικοί ηγέτες επιμένουν σε παιχνίδια κυριαρχίας που αφήνουν τους πολίτες ευάλωτους να αναζητούν εξιλαστήρια θύματα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Από το Πεντάγωνο στον Λευκό Οίκο – Η κυβέρνηση Τραμπ προχωρά σε νέους περιορισμούς στους δημοσιογράφους
Λογοκρισία 01.11.25

Από το Πεντάγωνο στον Λευκό Οίκο – Η κυβέρνηση Τραμπ προχωρά σε νέους περιορισμούς στους δημοσιογράφους

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι περιορίζει την πρόσβαση δημοσιογράφων στη Δυτική Πτέρυγα, για «λόγους ασφαλείας». Κατηγορεί τα ΜΜΕ ότι «στήνουν ενέδρες» για να εκμαιεύουν «ευαίσθητες πληροφορίες».

Σύνταξη
«Θέλω η κόρη μου να βλέπει μια δυνατή, ελεύθερη μητέρα»: Πώς οι γυναίκες του Ιράν κρατούν την ελπίδα ζωντανή
Γυναίκα, ζωή, ελευθερία 01.11.25

«Θέλω η κόρη μου να βλέπει μια δυνατή, ελεύθερη μητέρα»: Πώς οι γυναίκες του Ιράν κρατούν την ελπίδα ζωντανή

Παρά την βίαιη καταστολή, οι γυναίκες του Ιράν έχουν βρει τον τρόπο να παλεύουν για το μέλλον μέσα από καθημερινές πράξεις αντίστασης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σερβία: Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές τίμησαν τους νεκρούς στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ
Ένα χρόνο μετά 01.11.25

Σερβία: Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές τίμησαν τους νεκρούς στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ

Με λεωφορεία, ΙΧ, αλλά και με τα πόδια, πολλές χιλιάδες Σέρβοι πήγαν στο Νόβι Σαντ για να τιμήσουν τη μνήμη των νεκρών του σιδηροδρομικού σταθμού. Πρώτη φορά, ο πρόεδρος Βούτσιτς ζήτησε «συγγνώμη».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του κυβερνήτη του Ρίο ντε Τζανέιρο μετά από αιματηρή έφοδο της αστυνομίας
Βραζιλία 01.11.25

Διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του κυβερνήτη του Ρίο ντε Τζανέιρο μετά από αιματηρή έφοδο της αστυνομίας

Περίπου 2.500 αστυνομικοί και στρατιώτες εισέβαλαν στις φαβέλες – φτωχές και πυκνοκατοικημένες γειτονιές χτισμένες σε απότομες πλαγιές – σε όλο το Ρίο την Τρίτη στις 28 του Οκτώβρη

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Δορυφορικές εικόνες δείχνουν πολεμικό των ΗΠΑ να πλησιάζει τη χώρα – Βοήθεια από Κίνα και Ρωσία ζητά ο Μαδούρο
Κρίσιμες αποφάσεις 01.11.25

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν πολεμικό των ΗΠΑ να πλησιάζει τη Βενεζουέλα - Βοήθεια από Κίνα και Ρωσία ζητά ο Μαδούρο

Οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν όλο και περισσότερες δυνάμεις στη Βενεζουέλα τις τελευταίες ημέρες - Βοήθεια σε συμμάχους αναζητά το Καράκας

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Βρετανία: Έξω από το παλάτι αλλά όχι χωρίς χρήματα – Πόσα θα παίρνει από τον Κάρολο ο πρώην πρίγκιπας Άντριου
Κόσμος 01.11.25

Έξω από το παλάτι αλλά όχι χωρίς χρήματα - Πόσα θα παίρνει από τον βασιλιά Κάρολο ο πρώην πρίγκιπας Άντριου

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου παραμένει υπό έλεγχο καθώς το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ολοκληρώνει τα σχέδιά του για το μέλλον του ως απλός πολίτης

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Comando Vermelho: Ποια είναι η «κόκκινη συμμορία» που στάθηκε αφορμή για τη σφαγή στο Ρίο ντε Τζανέιρο
Βραζιλία 01.11.25

Comando Vermelho: Ποια είναι η «κόκκινη συμμορία» που στάθηκε αφορμή για τη σφαγή στο Ρίο ντε Τζανέιρο

Τουλάχιστον 132 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ρίο Ντε Τζανέιρο στη διάρκεια των αστυνομικών επιδρομών στις οποίες συμμετείχαν 2.500 αστυνομικοί, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό της αστυνομίας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ανατομία των ισχυρών ανδρών: Γιατί οι πολιτικοί ηγέτες επιδεικνύουν τους μυς τους;
Η δύναμη της αρρενωπότητας  01.11.25

Η ανατομία των ισχυρών ανδρών: Γιατί οι πολιτικοί ηγέτες επιδεικνύουν τους μυς τους;

Ενώ οι νέοι πηγαίνουν μαζικά σε γυμναστήρια, η εμμονή με τους μυς φαίνεται να έχει εξαπλωθεί και σε μία άλλη ομάδα: τους πολιτικούς. Αλλά γιατί κάποιος να θέλει να «σηκώνει βάρη» όταν είναι ήδη στην κορυφή του κόσμου;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
