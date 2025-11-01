Κρεμονέζε – Γιουβέντους 1-2: Ξεκίνησε με νίκη ο Σπαλέτι στον πάγκο της «Γηραιάς Κυρίας»

Η Γιουβέντους νίκησε με 2-1 στην έδρα της Κρεμονέζε για την 10η αγωνιστική της Serie A, με τον Λουτσιάνο Σπαλέτι να κάνει ιδανικό ντεμπούτο στον πάγκο της «Γηραιάς Κυρίας».

Με αυτή τη νίκη η «Γιούβε» ανέβηκε στην 5η θέση με 18 βαθμούς, με την Κρεμονέζε να μένει στους 14 και να είναι 9η στη βαθμολογία του ιταλικού πρωταθλήματος.

Ο Φίλιπ Κόστιτς άνοιξε το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης για τους «μπιανκονέρι» με τον Καμπιάσο να κάνει το 2-0 στο 68ο λεπτό με πανέμορφο σουτ, εκτός περιοχής. Το μόνο που κατάφερε η Κρεμονέζε ήταν να μειώσει σε 2-1 με τον Τζέιμι Βάρντι να σκοράρει στο 83ο λεπτό, έπειτα από ασίστ του Γιόνσεν.

ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ: Αουντέρο, Τερατσάνο (81′ Γιόνσεν), Μπασκιρότο, Μπιανσέτι, Μπαρμπιέρι, Παγέρο, Μπόντο (62′ Σαρμιέντο), Βαντεπούτε, Μουσολίνι (71′ Φαγέ), Μπονατσόλι (71′ Βάσκες), Βάρντι

ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ: Ντι Γκρεγκόριο, Καλούλου, Γκάτι, Κουπμάινερς, Καμπιάσο, Λοκατέλι, Τουράμ (79′ Άντζιτς), Κόστιτς (79′ Μάριο), ΜακΚένι, Οπεντά (64′ Κονσεϊσάο)

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής

Ουντινέζε – Αταλάντα 1-0 ( 40′ Ζανιόλο)

Νάπολι – Κόμο 0-0

1/11 21:45 Κρεμονέζε – Γιουβέντους 1-2 (2′ Κόστιτς, 68′ Καμπιάσο)

2/11 13:30 Βερόνα – Ίντερ

2/11 16:00 Τορίνο – Πίζα

2/11 16:00 Φιορεντίνα – Λέτσε

2/11 19:00 Πάρμα – Μπολόνια

2/11 21:45 Μίλαν – Ρόμα

3/11 19:30 Σασουόλο – Τζένοα

3/11 21:45 Λάτσιο – Κάλιαρι

Η βαθμολογία