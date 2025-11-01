Ο Παναθηναϊκός νίκησε στην Αίθουσα 5 του ΣΕΦ τον Ολυμπιακό με 97-88 στην παράταση (80-80 κ.δ) μετά από ένα πολύ σκληρό παιχνίδι για την 5η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ γυναικών. Οι ερυθρόλευκες ήταν πολύ καλές στο ματς και έδειξαν πως θα δούμε σπουδαίες «μάχες» στο μέλλον ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Ο Ολυμπιακός κατέβαλε τεράστια προσπάθεια και επέστρεψε στο ματς από το -15 και έφτασε το ματς στο σουτ. Με τον Παναθηναϊκό να προηγείται με 80-77, η Χριστινάκη ισοφάρισε για τις «ερυθρόλευκες» με τρίποντό της 23 δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση.

Ωστόσο στην παράταση ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επικρατήσει του Ολυμπιακού με 97-88 και να πάρει τη νίκη. Πρώτη σκόρερ του αγώνα η Φιτζέραλντ με 23 πόντους (5/9 τρίποντα), η οποία κατέβασε 7 ριμπάουντ και μοίρασε 4 ασίστ. Νταμπλ-νταμπλ από την Τζέιλιν Μπράουν (14 πόντοι, 11 ριμπάουντ) και την Σιντόνα Πρινς (15 πόντοι, 12 ριμπάουντ).

Από τον Ολυμπιακό ξεχώρισε η Γούλφολκ με 22 πόντους (4/10 τρίποντα), ενώ η Χριστινάκη ακολούθησε με 20 (2/4 τρίποντα) και 8 ριμπάουντ.

Ο Παναθηναϊκός πάτησε καλύτερα στο παρκέ στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, ενώ ήταν πιο εύστοχος στο παιχνίδι, με τις Πράσινες να έχουν 5/6 τρίποντα στα μισά του πρώτου δεκαλέπτου και να βρίσκονται μπροστά στο σκορ με 11-21. Ο Ολυμπιακός είχε 0/5 δίποντα μέχρι εκείνη την ώρα, κάτι που προσπάθησε να βελτιώσει με τις Γούλφοκ και Χριστινάκη, όμως η Σελέν Ερντέμ διάβασε καλύτερα το ματς και τελείωσε την πρώτη περίοδο στο +9 (20-29).

Οι ερυθρόλευκες μπήκαν καλύτερα στο δεύτερο δεκάλεπτο, κάνοντας ένα επιμέρους 15-6 και ισοφάρισε το σκορ σε 35-35 (14’), με την πίεση του Ολυμπιακού στην άμυνα αποδίδει καρπούς. Οι Πράσινες βελτίωσαν την άμυνα τους και με την Βίτολα να κυριαρχεί στην ρακέτα με 7 ριμπάουντ, βρέθηκαν να προηγούνται με 43-49 στο ημίχρονο.

Ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα, ο Ολυμπιακός επέστρεψε

Η τρίτη περίοδος ήταν ισορροπημένη. Η Φιτζέραλντ εξελίχθηκε σε παράγοντα του αγώνα για τον Παναθηναϊκό. Σκορ τρίτης περιόδου ήταν το 62-68, με την ομάδα της Ερντέμ να σουτάρει με καλά ποσοστά στο τρίποντο.

Στην τέταρτη περίοδο οι πράσινες ήταν σε θέση οδηγού, με τον Ολυμπιακό να είναι από κοντά και να προσπαθεί να μπει στην διεκδίκησή του. Η Ράμπερ έκανε το κλέψιμο και σκόραρε στον αιφνιδιασμό, φέρνοντας το παιχνίδι στον πόντο (77-78 στο 39′). Η Χριστινάκη έβαλε ένα τεράστιο σουτ και έστειλε το ματς στην παράταση κάνοντας το 80-80.

Στην παράταση τα τρίποντα από Φιτζέραλντ, Γαλανόπουλος και Βίτολα ανέβασαν εκ νέου την διαφορά για τον Παναθηναϊκό και έκριναν το παιχνίδι, με τις πράσινες να επικρατούν με 97-88 στο ΣΕΦ.

Ολυμπιακός (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου, Γακούμπκοβα 11 (3/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Γούλφολκ 22 (4/10 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Καρλάφτη 2, Χριστινάκη 20 (2/3 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Κολλάτου 7 (1/2 τρίποντα, 7 ασίστ), Τζόνσον 11 (7 ριμπάουντ), Ράμπερ 15 (11 ριμπάουντ), Ντάλα

Παναθηναϊκός (Ερντέμ): Φιτζέραλντ 23 (5/9 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Κωτούλα, Μπράουν 14 (11 ριμπάουντ), Κουμαντσιώτου, Γαλανόπουλος 16 (4/7 τρίποντα), Βίτολα 9 (2/3 τρίποντα, 11 ριμπάουντ), Χατζηλεοντή 6, Κριμίλη 14 (2/2 τρίποντα), Πρινς 15 (12 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα)