Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
31.10.2025 | 10:18
Έξαρση γρίπης και κορονοϊού - Τι ισχύει για τα εμβόλια
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Γιατί οι δαίμονες και τα φαντάσματα στοιχειώνουν την ανθρώπινη ιστορία
Stories 31 Οκτωβρίου 2025 | 16:00

Γιατί οι δαίμονες και τα φαντάσματα στοιχειώνουν την ανθρώπινη ιστορία

Για αιώνες, οι άνθρωποι έχουν κοιτάξει το σκοτάδι με φόβο και θαυμασμό, αναζητώντας τα φαντάσματα και τους δαίμονες που κατοικούν τόσο στη φαντασία όσο και στην πραγματικότητά τους

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
4 λάθη που σαμποτάρουν την ευτυχία μας στη δουλειά

4 λάθη που σαμποτάρουν την ευτυχία μας στη δουλειά

Spotlight

Για αιώνες, οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να εξηγήσουν τις ακατανόητες,  περίεργες και τρομακτικές εμπειρίες τους μέσα από τη λογοτεχνία, τη θρησκεία και τη λαϊκή παράδοση.

Μια έρευνα του 2023, που κάλυψε 26 χώρες, αποκάλυψε ότι περίπου οι μισοί άνθρωποι πιστεύουν σε υπερφυσικά όντα.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια δημοσκόπηση του 2020 έδειξε ότι περίπου οι μισοί Αμερικανοί θεωρούν τα φαντάσματα και τους δαίμονες πραγματικά.

Αν και οι έννοιες αυτές προκαλούν τρόμο, η διάκριση μεταξύ φαντασμάτων και δαιμόνων είναι ουσιώδης και αποκαλύπτει πολλά για τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνίες κατανοούσαν τον κόσμο τους, γράφει η Πενέλοπη Γκενγκ, Επίκουρη Καθηγήτρια της Αγγλικής Φιλολογίας σε άρθρο της στο The Conversation.

Υπερφυσικό και ιστορικό πλαίσιο

Στην ιστορία, οι άνθρωποι ερμήνευαν το ανεξήγητο μέσα από θρησκείες, πνευματικές παραδόσεις και καθημερινές εμπειρίες.

Στη λογοτεχνία, για παράδειγμα, τα φαντάσματα του κινέζου συγγραφέα Pu Songling στο Strange Tales from a Chinese Studio έχουν διαφορετικό ρόλο από τα φαντάσματα του William Shakespeare στον 17ο αιώνα.

Σε κάθε περίπτωση, τα πνεύματα συχνά αντικατοπτρίζουν τις ανησυχίες των κοινοτήτων που ζουν κοινωνικές, θρησκευτικές ή πολιτικές αναταραχές.

Η Αναγέννηση στην Ευρώπη ήταν μια εποχή ριζικών αλλαγών.

Η τυπογραφία επέτρεψε την ευρεία διάδοση ιδεών, η αποικιοκρατία εκτόξευσε την παγκόσμια εξάπλωση, και η επιστήμη και η ιατρική άρχισαν να αμφισβητούν παραδοσιακές πεποιθήσεις.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν αφηγήσεις για να κατανοήσουν τις μεταβολές γύρω τους και να διαχειριστούν φόβους και αγωνίες που δεν είχαν εξήγηση.

Utagawa Kuniyoshi, Τα φαντάσματα του Τόγκο και της συζύγου του. Διπλό ukiyo-e έγχρωμο τυπώματα. 35,3 x 24,9 εκ. ανά πάνελ. Το τυπώματα απεικονίζει μια σκηνή από ένα θεατρικό έργο για τους κοινούς ανθρώπους που εκδικούνται τους σαμουράι άρχοντες

Ο Μαρτίνος Λούθηρος και η μεταρρύθμιση

Στις 31 Οκτωβρίου 1517, ο Μαρτίνος Λούθηρος δημοσίευσε τις Ενενήντα Πέντε Θέσεις του, αμφισβητώντας την πρακτική της Καθολικής Εκκλησίας να πληρώνουν οι πιστοί για τη μείωση του χρόνου στο καθαρτήριο.

Αυτό πυροδότησε τη Προτεσταντική Μεταρρύθμιση, μια περίοδο βαθιών θρησκευτικών και κοινωνικών συγκρούσεων, όπου πόλεις πολιορκούνταν, τοπία καταστρέφονταν και χωριά λεηλατούνταν.

Οι προτεστάντες πίστευαν ότι μετά το θάνατο η ψυχή κρίνονταν άμεσα, οι ενάρετοι ανέβαιναν στον ουρανό, ενώ οι αμαρτωλοί καταδικάζονταν στην κόλαση.

Τα φαντάσματα, σύμφωνα με την προτεσταντική θεολογία, ήταν ψευδαισθήσεις ή δαιμονικές απάτες που δημιουργούνταν από τους καθολικούς ιερείς για να τρομάξουν τους ανθρώπους και να τους κάνουν να υπακούν.

Το θεατρικό έργο Doctor Faustus του Christopher Marlowe σχολιάζει ακριβώς αυτές τις πεποιθήσεις.

Ο δαίμονας Μεφιστοφελής εξαπατά ανθρώπους και προκαλεί σύγχυση, δείχνοντας πώς η λογοτεχνία χρησιμοποιήθηκε για να αντικατοπτρίσει τις κοινωνικές συζητήσεις για το υπερφυσικό.

Φαντάσματα στη λαϊκή φαντασία

Τα φαντάσματα συνδέονται με τις ψυχές των νεκρών που επιστρέφουν για να ολοκληρώσουν αταίριαστες υποθέσεις ή να μεταφέρουν μηνύματα στους ζωντανούς.

Στην Ευρώπη, η πίστη στα φαντάσματα ήταν διαδεδομένη και πέρα από τη θρησκευτική καθοδήγηση. Ο Ρίτσαρντ Νάπιερ, αστρολόγος και γιατρός, κατέγραψε περιπτώσεις ανθρώπων που ισχυρίζονταν ότι βασανίζονταν από πνεύματα για χρόνια.

Η λογοτεχνία διαδραμάτιζε καθοριστικό ρόλο στη διάδοση αυτών των ιστοριών. Στο Άμλετ του Σαίξπηρ, το φάντασμα του πατέρα ζητά δικαιοσύνη, θέτοντας σε κίνηση την πλοκή και επηρεάζοντας τις σκέψεις και τις πράξεις των ζωντανών.

Άλλα έργα του Σαίξπηρ, όπως το Μάκβεθ και ο Ριχάρδος Γ’, εμφανίζουν φαντάσματα που εκφράζουν ενοχές, αγωνία ή θλίψη, αποκαλύπτοντας τον βαθύ συναισθηματικό δεσμό των φαντασμάτων με τον κόσμο των ζωντανών.

Τα φαντάσματα δεν ήταν μόνο θεατρικά ή λογοτεχνικά πλάσματα, ήταν μέρος της καθημερινής κουλτούρας.

Τα φθηνά έντυπα, δημοσιεύματα που κυκλοφορούσαν ευρέως σε κάθε κοινωνικό στρώμα, αφηγούνταν ιστορίες για φαντάσματα που επισκέπτονταν σπίτια, ζητούσαν δικαιοσύνη ή προειδοποιούσαν τους ζωντανούς για επικείμενους κινδύνους.

Ο Άμλετ και το φάντασμα του πατέρα του, σχέδιο, Άνταμ Βόγκλερ (MET, 2011.452)

Η μπαλάντα The Suffolk Miracle του 1730 αφηγείται την ιστορία ενός φαντάσματος που εμφανίζεται για να καθησυχάσει την αγαπημένη του, δείχνοντας την ανθρωπιά και την συναισθηματική διάσταση των πνευμάτων.

Δαιμονισμός και ηθικές διδασκαλίες

Σε αντίθεση με τα φαντάσματα, οι δαίμονες θεωρούνταν αληθινά και επικίνδυνα όντα.

Ο βασιλιάς Ιάκωβος ΣΤ’ δημοσίευσε τη Daemonologie το 1597, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις του Σατανά στον κόσμο είναι υπαρκτές και καθημερινές.

Τα ημερολόγια των Πουριτανών αποδεικνύουν ότι η ο δαιμονισμός θεωρούνταν κοινή εμπειρία, και η αντοχή στις επιθέσεις του Σατανά απέδειξε την πίστη του ανθρώπου.

Οι δαίμονες περιγράφονταν ως κακόβουλοι και απατεώνες, αντίθετοι με τα φαντάσματα που διατηρούσαν ανθρωπιά και συναισθηματική σύνδεση με ζωντανούς ή τόπους.

Οι πρώιμοι σύγχρονοι συγγραφείς απεικόνιζαν δαίμονες να επισκέπτονται τον γήινο κόσμο για να διαφθείρουν, να κυριεύσουν ή να δελεάσουν τους ανθρώπους σε αυτοτραυματισμό ή βία.

Ο Άγιος Αυγουστίνος αναγκάζει τον διάβολο να συμμετάσχει στη χριστιανική λειτουργία.

Φαντάσματα, δαίμονες και πολιτισμική κληρονομιά

Τα φαντάσματα και οι δαίμονες δεν είναι απλώς πλάσματα του τρόμου ή της φαντασίας· αποτελούν καθρέφτες των κοινωνιών που τα δημιούργησαν. Μέσα από τις ιστορίες τους, αποτυπώνονται φόβοι, αξίες, κοινωνικές ανισότητες και ηθικά διλήμματα των ανθρώπων κάθε εποχής.

Τα φαντάσματα συχνά συνδέονται με την ανθρώπινη εμπειρία, τις σχέσεις, τις απώλειες και την ανάγκη για δικαιοσύνη, ενώ οι δαίμονες ενσωματώνουν την αβεβαιότητα, τον πειρασμό και τις ηθικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει μια κοινότητα.

Η συνεχής παρουσία τους στη λογοτεχνία, στο θέατρο, στον κινηματογράφο αλλά και στις λαϊκές παραδόσεις δείχνει ότι η κοινωνία χρησιμοποιεί αυτά τα σύμβολα για να κατανοήσει τον κόσμο και να αναστοχαστεί πάνω στις αξίες της.

Μέσα από τις αφηγήσεις για φαντάσματα και δαίμονες, οι άνθρωποι μπορούν να εξερευνήσουν το άγνωστο, να εκφράσουν φόβους και επιθυμίες, και να συνδεθούν με μια πολιτισμική κληρονομιά που διαπερνά αιώνες και ηπείρους.

Τελικά, οι ιστορίες για το υπερφυσικό δεν είναι απλώς ψυχαγωγία, είναι ένας τρόπος να διατηρηθεί ζωντανή η συλλογική μνήμη, να γιορταστεί η φαντασία και να ενισχυθεί η κατανόηση των κοινωνικών και πολιτισμικών δεσμών που μας ενώνουν.

Όπως λέει ο Άμλετ στον Οράτιο: «Υπάρχουν περισσότερα πράγματα στον ουρανό και στη γη από όσα ονειρεύεται η φιλοσοφία σου» – μια υπενθύμιση ότι οι ιστορίες για φαντάσματα και δαίμονες είναι ταυτόχρονα παράθυρα στο παρελθόν και καθρέφτες της κοινωνίας μας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Μυτιληναίος: Στα 7,55 ευρώ ανά μετοχή δόθηκε το 3,7% της HELLENiQ ENERGY

Μυτιληναίος: Στα 7,55 ευρώ ανά μετοχή δόθηκε το 3,7% της HELLENiQ ENERGY

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
4 λάθη που σαμποτάρουν την ευτυχία μας στη δουλειά

4 λάθη που σαμποτάρουν την ευτυχία μας στη δουλειά

Τράπεζες
Χρήστος Μεγάλου (Πειραιώς): Σε τροχιά ανόδου από το Q4 τα έντοκα έσοδα

Χρήστος Μεγάλου (Πειραιώς): Σε τροχιά ανόδου από το Q4 τα έντοκα έσοδα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stories
«Υπηρέτρια της μητέρας της» – Μαρία Ρίβα, η κόρη που απομυθοποίησε τον μύθο της Μαρλέν Ντίτριχ
The Good Life 31.10.25

«Υπηρέτρια της μητέρας της» - Μαρία Ρίβα, η κόρη που απομυθοποίησε τον μύθο της Μαρλέν Ντίτριχ

Η Μαρία Ρίβα, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 29 Οκτωβρίου του 2025, στην ηλικία των 100, έγραψε μια βιογραφία βασισμένη σε μια οικεία -και κατά περιόδους οδυνηρή- ματιά στην ταραχώδη ζωή της μητέρα της και σταρ του κινηματογράφου, Μαρλέν Ντίντριχ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Δεν μάθαμε τίποτα»: Ο θρυλικός πολεμικός ανταποκριτής Ντον ΜακΚάλιν νιώθει ενοχές -«Μια ζωή βόθρος»
Μάταια μάρτυρας 29.10.25

«Δεν μάθαμε τίποτα»: Ο θρυλικός πολεμικός ανταποκριτής Ντον ΜακΚάλιν νιώθει ενοχές -«Μια ζωή βόθρος»

Στα 90 του, ο Σερ Ντον ΜακΚάλιν, ο θρυλικός φωτογράφος και πολεμικός ανταποκριτής γλίτωσε από σφαίρες και αιχμαλωσία, όχι όμως από τις ενοχές. «Δεν κατάφερα τίποτα»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο ποιητής και ο σεξεργάτης – Αθέατες επιστολές μιας «έντονης φιλίας» και μιας εξαπάτησης
Πάθος 28.10.25

Ο ποιητής και ο σεξεργάτης – Αθέατες επιστολές μιας «έντονης φιλίας» και μιας εξαπάτησης

Η αλληλογραφία που μόλις κυκλοφόρησε αποκαλύπτει πώς αναπτύχθηκε ένας ισχυρός δεσμός μεταξύ του ποιητή του «Πένθιμου Μπλουζ», Ουίσταν Ώντεν και ενός εργαζόμενου στο σεξ, που διέρρηξε το σπίτι του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Aχαλίνωτος ηδονισμός μέσα από τα μάτια της νεότητας – Αναμνήσεις από την άγρια δεκαετία του ροκ
Backstage stories 28.10.25

Aχαλίνωτος ηδονισμός μέσα από τα μάτια της νεότητας – Αναμνήσεις από την άγρια δεκαετία του ροκ

Από τη σκιά ενός εθισμένου στην κοκαΐνη Ντέιβιντ Μπόουι μέχρι την κατάκτηση της Τζόνι Μίτσελ, απολαυστικά ευανάγνωστες ιστορίες από τον μουσικό δημοσιογράφο και σκηνοθέτη του Almost Famous – Το Uncool του Κάμερον Κρόου βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ντιρλαντά – Η μέρα που κατασχέθηκε ο δίσκος του Σαββόπουλου με εισαγγελική εντολή
Τίνος είναι; 27.10.25

Ντιρλαντά – Η μέρα που κατασχέθηκε ο δίσκος του Σαββόπουλου με εισαγγελική εντολή

Στις 27 Οκτωβρίου του 1970, ο εισαγγελέας δίνει τέλος στη διένεξη μεταξύ Διονύση Σαββόπουλου και καπετάν Παντελή Γκίνη αποφαινόμενος ότι το διαφιλονικούμενο Ντιρλαντά είναι δημοτικό άσμα και διατάσσεται η κατάσχεση του δίσκου που κυκλοφορεί με την εκτέλεση του Σαββόπουλου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα μυστικά της Γουίτνεϊ Χιούστον – Ένα coming out και δύο ρομαντικές σχέσεις ταυτόχρονα
Πίσω στα 80s 27.10.25

Τα μυστικά της Γουίτνεϊ Χιούστον - Ένα coming out και δύο ρομαντικές σχέσεις ταυτόχρονα

Το «Saving All My Love for You» χάρισε στη Γουίτνεϊ Χιούστον διεθνή φήμη το 1985, αλλά πίσω από αυτή την τρυφερή μπαλάντα κρυβόταν μια μυστική ιστορία που θα διαμόρφωνε την καριέρα και τη μοίρα της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο Θάνατος στη Βενετία μου κατέστρεψε τη ζωή» – Ένα αντίο στο πιο τραγικά όμορφο αγόρι του κόσμου
Περίεργο κάρμα 27.10.25

«Ο Θάνατος στη Βενετία μου κατέστρεψε τη ζωή» - Ένα αντίο στο πιο τραγικά όμορφο αγόρι του κόσμου

Ο Μπιόρν Αντρέσεν, ο Σουηδός ηθοποιός που πρωταγωνίστησε στην ταινία «Θάνατος στη Βενετία», πέθανε σε ηλικία 70 ετών. Πρωταγωνίστησε επίσης στην ταινία Μεσοκαλόκαιρο και έγινε μουσικός, ενώ αποκαλούταν «το πιο όμορφο αγόρι στον κόσμο» – ένας τίτλος με τον οποίο αγωνίστηκε όλη του τη ζωή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σύγχρονος υπόκοσμος – Όταν μέχρι και η άμμος έχει τη μαφία της
«Τρύπια» κλεψύδρα 27.10.25

Σύγχρονος υπόκοσμος – Όταν μέχρι και η άμμος έχει τη μαφία της

Γιατί η άμμος έχει γίνει νέος «χρυσός» για το οργανωμένο έγκλημα, που κλέβει τεράστιες ποσότητες από ακτές, λίμνες και ποτάμια, καταστρέφοντας οικοσυστήματα και κοινότητες παγκοσμίως

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ωνάσης, Μουσολίνι, οργή Θεού και ο Χριστός ως έμπνευση: Σαν σήμερα, ο Νίκος Καζαντζάκης
Ασκητική μόνο 26.10.25

Ωνάσης, Μουσολίνι, οργή Θεού και ο Χριστός ως έμπνευση: Σαν σήμερα, ο Νίκος Καζαντζάκης

Ποιητής, φιλόσοφος, ταξιδευτής, ο Καζαντζάκης υπήρξε ένας σύγχρονος Οδυσσέας που αγαπήθηκε παγκοσμίως όσο κανένας άλλος Έλληνας λογοτέχνης, αλλά ταυτόχρονα πολεμήθηκε όσο κανένας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Από αδένες πιθήκων μέχρι αίμα νέων: Η μακρά ιστορία την αναζήτησης της αθανασίας μέσα από τις μεταμοσχεύσεις
Κυνήγι της αιώνιας ζωής 26.10.25

Από αδένες πιθήκων μέχρι αίμα νέων: Η μακρά ιστορία την αναζήτησης της αθανασίας μέσα από τις μεταμοσχεύσεις

Από τις αρχές του 20ού αιώνα, πλούσιοι Ευρωπαίοι άνδρες υπέβαλλαν τον εαυτό τους σε μεταμοσχεύσεις «αδένων πιθήκου» με την ελπίδα να επιμηκύνουν τις ζωές του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Μισώ το γεγονός ότι δείχνουν τον πισινό μου στην πρώτη σκηνή!» – Ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει (και) για ποίηση
Πολυπράγμων 25.10.25

«Μισώ το γεγονός ότι δείχνουν τον πισινό μου στην πρώτη σκηνή!» - Ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει (και) για ποίηση

Ο ρόλος του Φοξ Μόλντερ τον έκανε παγκόσμιο φαινόμενο... και μετά αποχώρησε για να σώσει τον εαυτό του. Καθώς πρωταγωνιστεί στην ταινία θρίλερ Malice, ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει για την τέχνη, τη διαμάχη του με την Τζίλιαν Άντερσον και για το νέο βιβλίο του με ποιήματα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Όταν οι γονείς μου βρέθηκαν μαζί, ήταν παντρεμένοι με άλλους» – H Ιζαμπέλα Ροσελίνι για το οικογενειακό σκάνδαλο
Δεσμοί αίματος 24.10.25

«Όταν οι γονείς μου βρέθηκαν μαζί, ήταν παντρεμένοι με άλλους» - H Ιζαμπέλα Ροσελίνι για το οικογενειακό σκάνδαλο

Η καριέρα του Ιταλού σκηνοθέτη, Ρομπέρτο Ροσελίνι, εκτροχιάστηκε για λίγο όταν η «σκανδαλώδης» σχέση του με την ηθοποιό του Χόλιγουντ Ίνγκριντ Μπέργκμαν έγινε πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες τη δεκαετία του 1950. Η κόρη τους Ιζαμπέλα θυμάται έναν αφοσιωμένο γονιό και έναν λαμπρό σκηνοθέτη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Είμαι μισθωμένος εκτελεστής»: Αναρχικός ή μισογύνης, σαν σήμερα, η σαγηνευτική διαστροφή του Χέλμουτ Νιούτον
«Βασιλιάς του κινκ» 31.10.25

«Είμαι μισθωμένος εκτελεστής»: Αναρχικός ή μισογύνης, σαν σήμερα, η σαγηνευτική διαστροφή του Χέλμουτ Νιούτον

Στην επέτειο της γέννησης του, μια υπενθύμιση: η ζωή του Χέλμουτ Νιούτον υπήρξε τόσο αιχμηρή και αντιφατική όσο και οι ίδιες οι φωτογραφίες του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΟΗΕ: Απαράδεκτες οι αμερικανικές επιχειρήσεις στην Καραϊβική – Οδηγούν σε εξωδικαστικές εκτελέσεις
Παραβίαση δικαίου 31.10.25

ΟΗΕ: Απαράδεκτες οι αμερικανικές επιχειρήσεις στην Καραϊβική – Οδηγούν σε εξωδικαστικές εκτελέσεις

Ο ΟΗΕ σημειώνει ότι οι επιθέσεις εναντίον σκαφών είναι απαράδεκτες. Οι φερόμενοι διακινητές ναρκωτικών «δεν επιτίθενται στις ΗΠΑ, επομένως δεν υπάρχει δικαίωμα επίκλησης του νόμου της άμυνας».

Σύνταξη
Ισραήλ: Η στρατιωτική γενική εισαγγελέας διέρρευσε βίντεο από βασανισμούς Παλαιστινίων και παραιτήθηκε
«Ακραία βία» 31.10.25

Ισραήλ: Η στρατιωτική γενική εισαγγελέας διέρρευσε βίντεο από βασανισμούς Παλαιστινίων και παραιτήθηκε

Στην επιστολή παραίτησής της, που δημοσιεύθηκε σήμερα από μέσα ενημέρωσης, η Τομέρ-Γερουσάλμι παραδέχθηκε ότι το βίντεο διέρρευσε από το γραφείο της σε μέσα ενημέρωσης.

Σύνταξη
Παρέλαβε το Χρυσό Παπούτσι ο Εμπαπέ: «Το σημαντικό είναι οι τίτλοι» (pic)
Ποδόσφαιρο 31.10.25

Παρέλαβε το Χρυσό Παπούτσι ο Εμπαπέ: «Το σημαντικό είναι οι τίτλοι» (pic)

Ο κορυφαίος σκόρερ της Ευρώπης για τη σεζόν 2024-25, Κιλιάν Εμπαπέ, παρέλαβε την Παρασκευή το βραβείο του και σημείωσε πως αυτό που έχει σημασία είναι οι τίτλοι και όχι τα προσωπικά επιτεύγματα...

Σύνταξη
Οι εξελίξεις τρέχουν: Οι πρωταγωνιστές του «The Morning Show» μιλούν για τις προκλήσεις της σύγχρονης δημοσιογραφίας
«Είναι εκρηκτική» 31.10.25

Οι εξελίξεις τρέχουν: Οι πρωταγωνιστές του «The Morning Show» μιλούν για τις προκλήσεις της σύγχρονης δημοσιογραφίας

Οι τρεις βασικοί πρωταγωνιστές του The Morning Show Τζένιφερ Άνιστον, Μπίλι Κράνταπ και Κάρεν Πίτμαν μίλησαν για το πώς η σειρά τους έκανε πιο συνειδητοποιημένους απέναντι στη δουλειά των δημοσιογράφων

Σύνταξη
Έχεις 2 λεπτά: Πώς η προστασία της υγείας του κατοικιδίου μας είναι η μεγαλύτερη πράξη αγάπης
Τα Νέα της Αγοράς 31.10.25

Έχεις 2 λεπτά: Πώς η προστασία της υγείας του κατοικιδίου μας είναι η μεγαλύτερη πράξη αγάπης

Καμία σχέση δεν μπορεί να συγκριθεί ή να αντικαταστήσει την ανεκτίμητη, βαθιά, ανιδιοτελή αγάπη που μας συνδέει με τους τετράποδους φίλους μας. Οι σκύλοι και οι γάτες μας δεν είναι απλώς μία συντροφιά, αλλά μέλη της οικογένειάς μας, πιστοί σύντροφοί στις χαρές και τις δυσκολίες της ζωής. Κάθε στιγμή που περνάμε μαζί τους είναι πολύτιμη […]

Σύνταξη
Απόφαση-σταθμός από το Συμβούλιο της Επικρατείας: «Ανώτερες» οι καλλιτεχνικές σχολές
Απόφαση κατά πλειοψηφία 31.10.25

Απόφαση-σταθμός από το Συμβούλιο της Επικρατείας: «Ανώτερες» οι καλλιτεχνικές σχολές

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις που εξίσωναν τους απόφοιτους καλλιτεχνικών σχολών με αποφοίτους Λυκείου. Με τον ν. 1158/1981 οι καλλιτεχνικές σχολές χαρακτηρίστηκαν «ανώτερες».

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Λίγο πριν το Ολυμπιακός – Χάποελ, ο πρόεδρος των Ισραηλινών… θυμήθηκε μια πρόβλεψη του Πίτερς (vid)
Euroleague 31.10.25

Λίγο πριν το Ολυμπιακός – Χάποελ, ο πρόεδρος των Ισραηλινών… θυμήθηκε μια πρόβλεψη του Πίτερς (vid)

Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι, θύμισε στο κοινό την πρόβλεψη του Άλεκ Πίτερς για τη φετινή βαθμολογία της Ευρωλίγκας, λίγο πριν το ματς της ομάδας του στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό - Δείτε γιατί.

Σύνταξη
ΙΣΑ: Κλειστά τα ιδιωτικά ιατρικά εργαστήρια στις 7 Νοεμβρίου – Ασφυκτική οικονομική πίεση λόγω του clawback
Ενάντια στο clawback 31.10.25

Κλειστά τα ιδιωτικά ιατρικά εργαστήρια στις 7 Νοεμβρίου - Στηρίζει τις κινητοποιήσεις ο ΙΣΑ

Ο ΙΣΑ με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ στηρίζει τις κινητοποιήσεις των εργαστηριακών ιατρών που αντιδρούν στο μέτρο του clawback και στα χρόνια προβλήματα στη λειτουργία των εργαστηρίων

Σύνταξη
ΚΚΕ για δήλωση Φεύγα: «Ζητούν και τα ρέστα για ένα σκάνδαλο που φέρει την υπογραφή της κυβέρνησης»
Για μπλόκα αγροτών 31.10.25

«Ζητούν και τα ρέστα για ένα σκάνδαλο που φέρει την υπογραφή της κυβέρνησης» - ΚΚΕ για δήλωση Φεύγα

«Οι αγρότες καταγγέλλουν τις πρακτικές του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη συνολική πολιτική των κυβερνήσεων και της ΕΕ που τους ξεκληρίζει» αναφέρει το ΚΚΕ ως απάντηση στη δήλωση του Βασίλη Φεύγα περί βολεμένων

Σύνταξη
H Rosalía και η Björk ενώνουν τις φωνές τους στο «Berghain» και η όπερα αγκαλιάζει την avant-pop
Dark-ίλα 31.10.25

H Rosalía και η Björk ενώνουν τις φωνές τους στο «Berghain» και η όπερα αγκαλιάζει την avant-pop

Μεταξύ μιας πολυμελούς ορχήστρας, κάποιων ζώων και μιας προφητικής Björk με τη μορφή πουλιού, το μουσικό βίντεο «Berghain» αποτυπώνει την πιο μυστικιστική και μεταμορφωτική καλλιτεχνική φάση της Rosalía μέχρι σήμερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η ΚΕΔΕ στο Συμβούλιο της Ευρώπης–Υιοθετήθηκε η Έκθεση για την Τοπική Δημοκρατία στην Ελλάδα
Αυτοδιοικητικός χάρτης 31.10.25

Η ΚΕΔΕ στο Συμβούλιο της Ευρώπης–Υιοθετήθηκε η Έκθεση για την Τοπική Δημοκρατία στην Ελλάδα

Η πολυσέλιδη Έκθεση, η οποία συντάχθηκε μετά από δύο τριήμερες αποστολές μελέτης του Κογκρέσου στη χώρα μας εγκρίθηκε αρχικά από την επιτροπή παρακολούθησης τον Ιούλιο και πλέον από την Ολομέλεια.

Σύνταξη
Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε: Το MadWalk 2025 αποκαλύπτει το line-up του
inTickets 31.10.25

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε: Το MadWalk 2025 αποκαλύπτει το line-up του

Η βραδιά της μουσικής, της μόδας και της λάμψης επιστρέφει. Το MadWalk 2025 by Three Cents θα «προσγειωθεί» στις 26 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do για ένα ακόμα φαντασμαγορικό fashion & music show.

Σύνταξη
Ισραήλ: Απάνθρωπο σόου του ακροδεξιού υπουργού Μπεν – Γκβιρ μπροστά σε αλυσοδεμένους Παλαιστίνιους
Εξοργιστικό βίντεο 31.10.25

Απάνθρωπο σόου του Ισραηλινού ακροδεξιού υπουργού Μπεν - Γκβιρ μπροστά σε αλυσοδεμένους Παλαιστίνιους

Ο ακροδεξιός υπουργός του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν - Γκβιρ έκανε άλλο ένα απάνθρωπο σόου, όπως είχε κάνει και με τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο