UEFA Champions League: Επιστροφή στη δράση με το Μπριζ – Μπαρτσελόνα
Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, το MEGA ταξιδεύει στο Βέλγιο για την σημαντική αναμέτρηση του UEFA Champions League ανάμεσα στη Μπριζ και την Μπαρτσελόνα.
Η δράση του UEFA Champions League συνεχίζεται ζωντανά στο MEGA.
Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στις 22:00, το MEGA θα μεταδώσει τη σπουδαία αναμέτρηση Μπριζ – Μπαρτσελόνα, για την 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League.
Η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη, μετά την ήττα από την Μπάγερν, επιστρέφει στο «Γιαν Μπρέιντελ» αποφασισμένη να πάρει τη νίκη απέναντι στην ισπανική υπερδύναμη. Η Μπαρτσελόνα, με τον Λαμίν Γιαμάλ να ξεχωρίζει, αναζητά το εκτός έδρας «τρίποντο» που θα τη φέρει ακόμη πιο κοντά στην πρόκριση στην επόμενη φάση του UEFA Champions League. Η αναμέτρηση υπόσχεται μια δυναμική ποδοσφαιρική σύγκρουση με έντονες συγκινήσεις και θέαμα υψηλού επιπέδου.
Στην περιγραφή του αγώνα ο Αντώνης Κατσαρός.
Η αγωνιστική δράση κορυφώνεται στο MEGA, ξεκινώντας από τις 21:00 με το ειδικό Pre-Game. Η δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού θα μεταφέρει τον παλμό της βραδιάς, με αποκλειστικά ρεπορτάζ από το Βέλγιο, πλούσιο παρασκήνιο και όλες τις τελευταίες εξελίξεις λίγο πριν τη σέντρα. Αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα, η Post-Game εκπομπή αναλαμβάνει δράση. Θα παρακολουθήσουμε τις αντιδράσεις των πρωταγωνιστών, αλλά και τα καλύτερα στιγμιότυπα από όλες τις αναμετρήσεις της 4ης αγωνιστικής του UEFA Champions League, ολοκληρώνοντας ιδανικά τη μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά.
Τις εκπομπές παρουσιάζει ο Παναγιώτης Περπερίδης.
Μια ακόμα δυνατή ευρωπαϊκή μάχη, με μεγάλους αστέρες και μοναδικές συγκινήσεις, παίζει δυνατά στο MEGA.
ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
PRE-GAME ΣΤΙΣ 21:00
ΜΠΡΙΖ – ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΣΤΙΣ 22:00
POST-GAME ΣΤΙΣ 24:00
#UCLMegaTV
