Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Η λειψυδρία απειλεί και την τσέπη μας

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής:

Πόσο πιθανή είναι η αύξηση των τιμολογίων

Η λειψυδρία απειλεί και την τσέπη μας



• Σε μια αποκαλυπτική διαφάνεια της ΕΥΔΑΠ υποστηρίζεται η «ανάγκη για αναθεώρηση της τιμολογιακής πολιτικής του νερού με βάση την ανταποδοτική ανάκτηση του κόστους»

• Στις καλένδες το τέλος της υπερκατανάλωσης

• Εργα 2,5 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση του προβλήματος

• Στόχος να διατηρηθούν τα τιμολόγια σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με την ΕΕ

===========

Τραμπ – Σι

Ιστορική προσέγγιση στη σκιά μιας απειλής

• Γιατί οι δύο ηγέτες κήρυξαν ανακωχή στον μεταξύ τους εμπορικό πόλεμο

• Γιατί ο πρόεδρος των ΗΠΑ διέταξε επανάληψη πυρηνικών δοκιμών

===========

Ενοίκιο και €250

Δύο επιδόματα πληρώνονται 28 Νοεμβρίου

• Οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν κάποια αίτηση

===========

Γιατί φεύγουν

Η μεγάλη έξοδος των νοσηλευτών στο εξωτερικό

• 2.500 εργάζονται ήδη σε νοσοκομεία εκτός Ελλάδος, ενώ λείπουν 15.000 από τις κλινικές μας

===========

Μηνύματα

Οι πρώτοι 41 «Ηρακλείς» του Τσίπρα

• Ο πρώην πρωθυπουργός αφήνει πίσω του τα κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και επιλέγει μόνο τους τεχνοκράτες

===========

Αποστολή «ΤΑ ΝΕΑ»

Δύο χρόνια μετά στο κιμπούτς του μακελειού

===========

Φοινικούντα

Ποια στοιχεία οδηγούν στο τέλος του θρίλερ

===========

Με εισαγόμενα

Γιατί στη χωριάτικη τα κάναμε… σαλάτα

===========

Αφιέρωμα

Ιζαμπέλ Ιπέρ: οι καλύτεροι ρόλοι της

===========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Ολυμπιακός

Τα συγχαρητήρια του Μεντιλίμπαρ και η μάχη του Μουζακίτη για το Golden Boy Web

Λίβερπουλ

Η κατάρρευση και η πιθανότητα απόλυσης του Αρνε Σλοτ