Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Η λειψυδρία απειλεί και την τσέπη μας
Πόσο πιθανή είναι η αύξηση των τιμολογίων • Στόχος να διατηρηθούν τα τιμολόγια σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με την ΕΕ
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής:
• Σε μια αποκαλυπτική διαφάνεια της ΕΥΔΑΠ υποστηρίζεται η «ανάγκη για αναθεώρηση της τιμολογιακής πολιτικής του νερού με βάση την ανταποδοτική ανάκτηση του κόστους»
• Στις καλένδες το τέλος της υπερκατανάλωσης
• Εργα 2,5 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση του προβλήματος
• Στόχος να διατηρηθούν τα τιμολόγια σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με την ΕΕ
===========
Τραμπ – Σι
Ιστορική προσέγγιση στη σκιά μιας απειλής
• Γιατί οι δύο ηγέτες κήρυξαν ανακωχή στον μεταξύ τους εμπορικό πόλεμο
• Γιατί ο πρόεδρος των ΗΠΑ διέταξε επανάληψη πυρηνικών δοκιμών
===========
Ενοίκιο και €250
Δύο επιδόματα πληρώνονται 28 Νοεμβρίου
• Οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν κάποια αίτηση
===========
Γιατί φεύγουν
Η μεγάλη έξοδος των νοσηλευτών στο εξωτερικό
• 2.500 εργάζονται ήδη σε νοσοκομεία εκτός Ελλάδος, ενώ λείπουν 15.000 από τις κλινικές μας
===========
Μηνύματα
Οι πρώτοι 41 «Ηρακλείς» του Τσίπρα
• Ο πρώην πρωθυπουργός αφήνει πίσω του τα κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και επιλέγει μόνο τους τεχνοκράτες
===========
Αποστολή «ΤΑ ΝΕΑ»
Δύο χρόνια μετά στο κιμπούτς του μακελειού
===========
Φοινικούντα
Ποια στοιχεία οδηγούν στο τέλος του θρίλερ
===========
Με εισαγόμενα
Γιατί στη χωριάτικη τα κάναμε… σαλάτα
===========
Αφιέρωμα
Ιζαμπέλ Ιπέρ: οι καλύτεροι ρόλοι της
===========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Ολυμπιακός
Τα συγχαρητήρια του Μεντιλίμπαρ και η μάχη του Μουζακίτη για το Golden Boy Web
Λίβερπουλ
Η κατάρρευση και η πιθανότητα απόλυσης του Αρνε Σλοτ
