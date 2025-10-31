Φως στο Τούνελ: Δύο σκοτεινές υποθέσεις και συγκλονιστικά στοιχεία
Η ερευνητική εκπομπή Φως στο Τούνελ με την Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει με δύο σκοτεινές υποθέσεις. Απόψε, στις 23.20, στο MEGA.
- Μαραντζίδης: Η κοινωνία θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη ο Αλέξης Τσίπρας να επανενεργοποιηθεί
- O Μασκ φέρεται να αναλαμβάνει εργολάβος για τον «Χρυσό Θόλο» του Τραμπ
- Οι ΗΠΑ ακύρωσαν τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν στη Βουδαπέστη - Το παρασκήνιο της απόφασης
- Κλεισμένες σε παντελώς ακατάλληλο χώρο 28 γάτες στην Πάτρα - Με ελάχιστο νερό και τροφή, έκκληση για υιοθεσίες
Απόψε στις 23:20, στο MEGA, η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη επιμένει στην έρευνά του για δύο σκοτεινές υποθέσεις και φέρνει στο φως καινούργια, συγκλονιστικά στοιχεία.
Κολωνάκι – Σπάτα: Μαρτυρίες – φωτιά, νέα ντοκουμέντα και ανατροπές…
- Νέες αποκαλύψεις για τοσκηνικό φρίκης που στήθηκε πίσω από τον θάνατο της χήρας του υπουργού στο Κολωνάκι.
Μάρτυρες σπάνε τη σιωπή τους μετά τα πορίσματα που έφερε στο φως το «Τούνελ»
και δείχνουν τον μαρτυρικό θάνατο της άτυχης γυναίκας στη φωτιά, από χέρι τρίτου προσώπου.
Τι υποστηρίζει τώρα το συγγενικό περιβάλλον για το σενάριο του «τραγικού δυστυχήματος από τσιγάρο» που κάποιοι τους έκαναν να πιστέψουν;
Τι λέει για τις εξελίξεις ο γιος του θύματος;
- Νέα τροπή και στο θρίλερτου 19χρονου φοιτητή στα Σπάτα.
Τι είδε η εισαγγελέας στο βίντεο που αποτυπώνει τις τελευταίες στιγμές του;
#FosStoTounel
- Η Διεθνής Ποδοσφαιρική Ένωση (IFAB) συζητά περιορισμό χρόνου στις εκτελέσεις των πλάγιων άουτ
- Ναπολέων Λαπαθιώτης: Έκρηξη ψυχής
- Θεραπεία με ιούς εξουδετερώνει μια από τις πιο επικίνδυνες βακτηριακές λοιμώξεις
- Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ: Έστειλε εξώδικο στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Κλείνει προσωρινά τμήμα της δεξιά λωρίδας της Μεσογείων το Σαββατοκύριακο
- «Με τρομάζει μέχρι θανάτου»: Χάρισον Φορντ κατά του Τραμπ για την κλιματική καταστροφή – «Από τους μεγαλύτερους εγκληματίες στην ιστορία»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις