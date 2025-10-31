newspaper
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
31.10.2025 | 20:10
Ληστεία με νεκρό στη Σαλαμίνα
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
ΕΕ και υποψήφιες προς ένταξη χώρες: Έκρηξη στο εμπόριο, αλλά το χάσμα παραμένει
Διεθνής Οικονομία 31 Οκτωβρίου 2025 | 18:35

ΕΕ και υποψήφιες προς ένταξη χώρες: Έκρηξη στο εμπόριο, αλλά το χάσμα παραμένει

Παρά τη θεαματική αύξηση του εμπορίου ανάμεσα στην ΕΕ και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, το οικονομικό χάσμα παραμένει βαθύ, αποκαλύπτοντας μια σχέση που ακόμη δεν έχει μετατραπεί σε πραγματική σύγκλιση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τι αποκαλύπτει η επιστήμη για τους δημιουργικούς ανθρώπους

Τι αποκαλύπτει η επιστήμη για τους δημιουργικούς ανθρώπους

Spotlight

Το εμπόριο της ΕΕ με τα Δυτικά Βαλκάνια, την Ουκρανία και τη Μολδαβία έχει ξεπεράσει τα 80 δισ. ευρώ ετησίως, αντικατοπτρίζοντας την αυξανόμενη οικονομική διασύνδεση της ΕΕ με τις χώρες που φιλοδοξούν να ενταχθούν στην ευρωπαϊκή οικογένεια.

Παρά αυτήν την ενισχυμένη εμπορική δραστηριότητα, η ισορροπία κλίνει έντονα υπέρ της ΕΕ, ενώ η βαθύτερη συνεργασία δεν έχει ακόμη οδηγήσει σε πραγματική οικονομική σύγκλιση.

Σύμφωνα με το euronews, οι υποψήφιες χώρες για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνουν την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Μολδαβία, το Μαυροβούνιο, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σερβία, την Τουρκία και την Ουκρανία, καθώς και το Κοσσυφοπέδιο που έχει ειδικό καθεστώς.

Πρόκειται για κράτη με διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης, γεωγραφικές και παραγωγικές δυνατότητες, αλλά κοινό στόχο: την ευρωπαϊκή προοπτική.

Ενισχυμένο εμπόριο, άνιση σχέση

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το συνολικό εμπόριο αγαθών μεταξύ ΕΕ και των έξι χωρών των Δυτικών Βαλκανίων έφτασε τα 83,6 δισ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 29% σε σχέση με το 2021.

Από αυτά, οι εξαγωγές της ΕΕ προς την περιοχή ανήλθαν σε 49,06 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων διαμορφώθηκαν σε 34,52 δισ. ευρώ — αφήνοντας πλεόνασμα υπέρ της ΕΕ ύψους 14,54 δισ. ευρώ.

Η κυριαρχία της ευρωπαϊκής αγοράς είναι ξεκάθαρη: η ΕΕ αντιπροσωπεύει το 62% του συνολικού εμπορίου των Δυτικών Βαλκανίων, ενώ η ίδια η περιοχή συμμετέχει μόλις με 1,7% στο εξωτερικό εμπόριο της ΕΕ. Σε χώρες όπως η Σερβία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και η Αλβανία, έως και τα τρία τέταρτα των εξαγωγών κατευθύνονται προς κράτη-μέλη της ΕΕ.

Παρά την πρόοδο, όλες σχεδόν οι υποψήφιες χώρες εμφανίζουν επίμονα εμπορικά ελλείμματα με την ΕΕ, με μοναδική εξαίρεση τη Βόρεια Μακεδονία. Όπως επισημαίνει ο Branimir Jovanović, ειδικός του WIIW, οι χώρες αυτές «δεν παράγουν ακόμη αρκετά για να καλύψουν τις ανάγκες τους και παράλληλα να αυξήσουν τις εξαγωγές τους».

Αξίες εισαγωγών και εξαγωγών μεταξύ των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και της ΕΕ κατά τη διάρκεια των ετών – Πηγή: Eurostat

Διαφορετικά παραγωγικά μοντέλα και εξαγωγική δυναμική

Η Βόρεια Μακεδονία έχει καταφέρει να αναπτύξει σημαντικά τη βιομηχανική της βάση, παράγοντας εξαρτήματα για ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες και επωφελούμενη από προτιμησιακή πρόσβαση στην ενιαία αγορά μέσω της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

Αντίθετα, η Αλβανία στηρίζεται κυρίως σε πρώτες ύλες και χαμηλής αξίας κλωστοϋφαντουργία, ενώ το Μαυροβούνιο παραμένει εξαρτημένο από τον τουρισμό και τις εισαγωγές.

Οι μεγαλύτερες οικονομίες της περιοχής, Σερβία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη, εισάγουν υψηλής τεχνολογίας προϊόντα και εξάγουν μικτή γκάμα χαμηλότερης αξίας.

Παρόμοιο μοτίβο καταγράφεται και στην Ουκρανία και τη Μολδαβία: εισάγουν τεχνολογικό εξοπλισμό και εξάγουν κυρίως αγροτικά προϊόντα και πρώτες ύλες, παραμένοντας σε χαμηλά στάδια παραγωγικής αλυσίδας.

Ρυθμιστικά εμπόδια και η πρόκληση της σύγκλισης

Τα Δυτικά Βαλκάνια λειτουργούν στο πλαίσιο των Συμφωνιών Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, οι οποίες καταργούν δασμούς και εναρμονίζουν το νομικό πλαίσιο με τους κανόνες της ΕΕ.

Η Ουκρανία και η Μολδαβία εφαρμόζουν Ζώνες Ελεύθερου Εμπορίου, που έχουν ήδη ανοίξει μεγάλο τμήμα της ευρωπαϊκής αγοράς σε αυτές.

Παρά ταύτα, το πρόβλημα δεν βρίσκεται μόνο στους δασμούς αλλά και στα τεχνικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα της ΕΕ. Πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα να πιστοποιήσουν τα προϊόντα τους, περιορίζοντας την πρόσβαση τους στην ενιαία αγορά.

Το αποτέλεσμα; Χώρες με υψηλή ανεργία και περιορισμένη παραγωγή βρίσκονται αντιμέτωπες με τον κίνδυνο της «παγίδας μεσαίου εισοδήματος» — παραμένοντας οικονομίες χαμηλής προστιθέμενης αξίας χωρίς ισχυρή καινοτομία.

Ουκρανία και Μολδαβία: Εμπόριο υπό συνθήκες κρίσης

Παρά τον πόλεμο, η Ουκρανία έχει ενισχύσει τις εμπορικές σχέσεις της με την ΕΕ. Το 2024, οι εξαγωγές της ΕΕ προς την Ουκρανία άγγιξαν τα 42,8 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές από την Ουκρανία ανήλθαν σε 24,5 δισ. ευρώ.

Το εμπορικό ισοζύγιο και εδώ παραμένει υπέρ της ΕΕ, με πλεόνασμα 18,3 δισ. ευρώ.

Η Μολδαβία εμφανίζει ανάλογη εικόνα: το 2024, το 54% του εμπορίου της συνδέθηκε με την ΕΕ, και σχεδόν τα δύο τρίτα των εξαγωγών της κατευθύνθηκαν σε κράτη-μέλη.

Υποδομές και παραγωγικότητα: Οι αδύναμοι κρίκοι

Παρά τη σημαντική αύξηση παραγωγής τα τελευταία 20 χρόνια, τα Δυτικά Βαλκάνια φτάνουν μόλις στο 40% του μέσου όρου της ΕΕ σε οικονομική απόδοση. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, με τους σημερινούς ρυθμούς η πλήρης σύγκλιση δεν αναμένεται πριν από το 2074.

Η περιοχή πάσχει από ανεπαρκείς υποδομές, περιορισμένη παραγωγική βάση, αδύναμη καινοτομία και χαμηλή τεχνική κατάρτιση. Στην Ουκρανία, οι ανάγκες ανασυγκρότησης επιβαρύνουν περαιτέρω την οικονομική πορεία

Ο ρόλος των ξένων επενδύσεων: Μοχλός ανάπτυξης ή παγίδα;

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις έχουν δημιουργήσει θέσεις εργασίας και ενίσχυσαν τη διασύνδεση με την ΕΕ, αλλά δεν έχουν οδηγήσει πάντα σε βαθύτερη οικονομική αναδιάρθρωση.

Σε χώρες όπως η Σερβία, οι επενδύσεις επικεντρώνονται σε στάδια παραγωγής χαμηλής αξίας, με περιορισμένη εγχώρια προστιθέμενη αξία και μικρή τεχνολογική μεταφορά.

Όπως τονίζει ο Jovanović, απαιτείται πιο επιλεκτική πολιτική προσέλκυσης επενδύσεων, δίνοντας προτεραιότητα σε υψηλή τεχνολογία, καινοτομία και ενίσχυση τοπικών επιχειρήσεων.

Παραγωγή στην καινοτομία: Η επόμενη μέρα

Η εμπορική συνεργασία έχει φέρει βήματα προόδου, αλλά δεν αρκεί. Η περιοχή πρέπει να μεταβεί από το μοντέλο συναρμολόγησης στο μοντέλο καινοτομίας. Αυτό προϋποθέτει:

  • στοχευμένες επενδύσεις σε δεξιότητες και τεχνολογία
  • αναβάθμιση υποδομών και δικτύων μεταφορών
  • ενίσχυση εγχώριων παραγωγικών κλάδων
  • έξυπνες πολιτικές προσέλκυσης επενδύσεων
  • δομικές μεταρρυθμίσεις και διοικητική βελτίωση

Αν η ΕΕ και οι υποψήφιες χώρες αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία, η οικονομική σύγκλιση μπορεί να γίνει πραγματικότητα μέσα σε μία γενιά.

Διαφορετικά, ο κίνδυνος είναι η δημιουργία ενός μόνιμου οικονομικού περιθωρίου στην ευρωπαϊκή περιφέρεια.

διεύρυνση της Ένωσης, αλλά η οικοδόμηση μιας ισχυρής, ανταγωνιστικής και καινοτόμου ευρωπαϊκής περιφέρειας που θα αποτελεί ισότιμο εταίρο στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έσπασε το θετικό σερί ο «κόκκινος» Οκτώβρης

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έσπασε το θετικό σερί ο «κόκκινος» Οκτώβρης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τι αποκαλύπτει η επιστήμη για τους δημιουργικούς ανθρώπους

Τι αποκαλύπτει η επιστήμη για τους δημιουργικούς ανθρώπους

Business
Μυτιληναίος: Στα 7,55 ευρώ ανά μετοχή δόθηκε το 3,7% της HELLENiQ ENERGY

Μυτιληναίος: Στα 7,55 ευρώ ανά μετοχή δόθηκε το 3,7% της HELLENiQ ENERGY

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η άνοδος και η πτώση της παγκοσμιοποίησης: Γιατί η επόμενη οικονομική κρίση θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερη
Νέα εποχή 31.10.25

Η άνοδος και η πτώση της παγκοσμιοποίησης: Γιατί η επόμενη οικονομική κρίση θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερη

Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης έχει διαμορφώσει την οικονομική και κοινωνική δομή του κόσμου από τα μέσα του 20ού αιώνα. Είναι όμως το σύστημα που εξυπηρετεί καλύτερα την ευημερία πλέον;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πολλή δουλειά, χαμηλοί μισθοί: Σε ποια χώρα της Ευρώπης υπάρχουν περισσότεροι ευχαριστημένοι εργαζόμενοι;
Διεθνής Οικονομία 30.10.25

Πολλή δουλειά, χαμηλοί μισθοί: Σε ποια χώρα της Ευρώπης υπάρχουν περισσότεροι ευχαριστημένοι εργαζόμενοι;

Είναι η Ολλανδία παράδεισος για τους εργαζόμενους; Είναι οι εργάτες οικοδομών της Ευρώπης σε καλύτερη θέση από τους άλλους; Μια νέα έρευνα αποκαλύπτει πού οι εργαζόμενοι είναι πιο ευχαριστημένοι με τους μισθούς τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μήπως το πρόβλημα δεν είναι στην Gen Z αλλά στο σύστημα; – Μια γενιά έτοιμη, μια αγορά εργασίας απροετοίμαστη
Οικονομία 30.10.25

Μήπως το πρόβλημα δεν είναι στην Gen Z αλλά στο σύστημα; – Μια γενιά έτοιμη, μια αγορά εργασίας απροετοίμαστη

Το να αποφεύγουν οι εργοδότες να προσλαμβάνουν τη Gen Z ή να προσπαθούν να αντικαταστήσουν τις θέσεις αρχικού επιπέδου με τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μόνο λανθασμένο, αλλά και επικίνδυνο.

Σύνταξη
Συνάντηση κορυφής Τραμπ – Σι για τους δασμούς – Κωδικός: «αποκλιμάκωση»
Διεθνής Οικονομία 29.10.25

Συνάντηση κορυφής Τραμπ – Σι για τους δασμούς – Κωδικός: «αποκλιμάκωση»

Στην αυριανή συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζίνπινγκ, των προέδρων ΗΠΑ – Κίνας, οι ελπίδες για τη λήξη του «εμπορικού πολέμου» – Τα θέματα που θα κυριαρχήσουν

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
«Θα έχετε τόσες σπάνιες γαίες που δεν θα ξέρετε τι να τις κάνετε»
Εκτός πραγματικότητας 29.10.25

«Θα έχετε τόσες σπάνιες γαίες που δεν θα ξέρετε τι να τις κάνετε»

Ακούγοντας ειδικός αναλυτής την δήλωση του Αμερικανού προέδρου υπογράμμισε πως είναι απλά... εκτός πραγματικότητας να βρεθούν σπάνιες γαίες σε αφθονία και πολύ φτηνά.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Δημόσιες επενδύσεις: Μια άλλη πρόταση όταν η λιτότητα είναι η στρατηγική επιλογή στην Ευρώπη
Ο άλλος δρόμος 29.10.25

Δημόσιες επενδύσεις: Μια άλλη πρόταση όταν η λιτότητα είναι η στρατηγική επιλογή στην Ευρώπη

Πώς μπορεί η Ευρώπη να τονώσει ανάπτυξη και απασχόληση, χωρίς να απειλήσει τη βιωσιμότητα του χρέους; Μέσα από δημόσιες επενδύσεις, σύμφωνα με έρευνα στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σπουδών Βιέννης

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Άρης: Με Κάρλες Πέρεθ και Κώστα Γαλανόπουλο η αποστολή για τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 31.10.25

Άρης: Με Κάρλες Πέρεθ και Κώστα Γαλανόπουλο η αποστολή για τον Ολυμπιακό

Με εννέα απουσίες η αποστολή που ανακοίνωσε ο Χιμένεθ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (1/11, 20:00). Εκτός Δώνης, Μισεουί, Διούδης, Φρίντεκ, Μεντίλ, Φαμπιάνο, Καντεβέρε, Ντούντου και Βοριαζίδης.

Σύνταξη
LIVE: Μονακό – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 31.10.25

LIVE: Μονακό – Παναθηναϊκός

LIVE: Μονακό – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Μονακό – Παναθηναϊκός για την 8η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
WSJ: Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να βομβαρδίσουν στόχους στη Βενεζουέλα – Διαψεύδει ο Τραμπ
«Μήνυμα στον Μαδούρο» 31.10.25

WSJ: Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να βομβαρδίσουν στόχους στη Βενεζουέλα – Διαψεύδει ο Τραμπ

Δύο αμερικανικές εφημερίδες υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει αποφασίσει να πλήξει στρατιωτικούς στόχους εντός της Βενεζουέλας, στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά των ναρκωτικών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Φόβοι στην Ουάσιγκτον για επιρροή Μασκ στην εθνική ασφάλεια – «Γιατί να καταλήξουμε σε μία εταιρεία;»
Δυσανάλογη ισχύς 31.10.25

Φόβοι στην Ουάσιγκτον για επιρροή Μασκ στην εθνική ασφάλεια – «Γιατί να καταλήξουμε σε μία εταιρεία;»

Η εταιρεία του Έλον Μασκ θα εμπλακεί ενεργά στη δημιουργία του αμερικανικού Golden Dome έχοντας καταφέρει μέχρι σήμερα να κλείσει δουλειές 32 δισ. δολ. με την Ουάσιγκτον.

Σύνταξη
Ο Κιρ Στάρμερ «υποστηρίζει πλήρως» την απόφαση του βασιλιά Καρόλου να αφαιρέσει τους τίτλους του Άντριου
Παραμένει στη διαδοχή 31.10.25

Ο Κιρ Στάρμερ «υποστηρίζει πλήρως» την απόφαση του βασιλιά Καρόλου να αφαιρέσει τους τίτλους του Άντριου

Παρά τη θεαματική αποκαθήλωση, ο Άντριου παραμένει τυπικά στη σειρά διαδοχής του θρόνου, με την κυβέρνηση Κιρ Στάρμερ να ξεκαθαρίζει πως «δεν υπάρχουν σχέδια» για αλλαγή του νόμου.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Νέες αποκαλύψεις για τα «πακιστανικά» κινητά – Στο μικροσκόπιο οι κλήσεις την ημέρα του φονικού
Ελλάδα 31.10.25

Μεσσηνία: Νέες αποκαλύψεις για τα «πακιστανικά» κινητά – Στο μικροσκόπιο οι κλήσεις την ημέρα του φονικού

Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση εκτιμούν ότι θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν επιπλέον στοιχεία από την ανάλυση των επικοινωνιών κοντά στο κάμπινγκ.

Σύνταξη
Επικίνδυνα «παιχνίδια» νέου Ψυχρού Πολέμου – Ο Τραμπ, μια… μπερδεμένη ανάρτηση και τα πυρηνικά όπλα
Ισορροπίες τρόμου 31.10.25

Επικίνδυνα «παιχνίδια» νέου Ψυχρού Πολέμου – Ο Τραμπ, μια… μπερδεμένη ανάρτηση και τα πυρηνικά όπλα

Ανατρέποντας δεκαετίες πολιτικής των ΗΠΑ για τα πυρηνικά όπλα, ο πρόεδρος Τραμπ δίνει εντολή για νέες δοκιμές, ως μήνυμα γεωπολιτικής ισχύος σε Κίνα και Ρωσία, αλλά και περαιτέρω αποσταθεροποίησης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ασπρόπυργος: «Οι γιατροί ξέσπασαν σε λυγμούς» – Συγκλονίζει ο θάνατος της 10χρονης σε σχολείο
«Τεράστια τραγωδία» 31.10.25

«Οι γιατροί ξέσπασαν σε λυγμούς» - Συγκλονίζει ο θάνατος της 10χρονης σε σχολείο στον Ασπρόπυργο

Μάχη με το χρόνο έδωσαν ΕΚΑΒ και Αστυνομία, για να φτάσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τα ασθενοφόρα στο σχολείο λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης που υπήρχε στην περιοχή.

Σύνταξη
To πιο καταραμένο Halloween – Ο Ρίβερ Φίνιξ ήταν μόλις 23 ετών όταν κατέρρευσε έξω από το Viper Room
Λίγο μετά τα μεσάνυχτα 31.10.25

To πιο καταραμένο Halloween – Ο Ρίβερ Φίνιξ ήταν μόλις 23 ετών όταν κατέρρευσε έξω από το Viper Room

Ένας από τους πιο περιζήτητους νέους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, ο Ρίβερ Φίνιξ, κείτονταν με σπασμούς στο πεζοδρόμιο μπροστά στο νυχτερινό κλαμπ του Δυτικού Χόλιγουντ ιδιοκτησίας Τζόνι Ντεπ. Ήταν 31 Οκτωβρίου του 1993.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δίκη Χρυσής Αυγής: Στις 12 Δεκεμβρίου η αγόρευση της εισαγγελέως
Ελλάδα 31.10.25

Δίκη Χρυσής Αυγής: Στις 12 Δεκεμβρίου η αγόρευση της εισαγγελέως

Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των κατηγορουμένων και στις 12ης Δεκεμβρίου η εισαγγελέας του Πενταμελούς Εφετείου της Αθήνας, Κυριακή Στεφανάτου θα διατυπώσει την πρόταση της για την ενοχή ή μη των 42 κατηγορουμένων.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ολλανδία: Νικητής των εκλογών το κεντρώο D66 – Έτοιμος για δύσκολες διαπραγματεύσεις ο Γέτεν
Νικητής με 26 έδρες 31.10.25

Ολλανδία: Νικητής των εκλογών το κεντρώο D66 – Έτοιμος για δύσκολες διαπραγματεύσεις ο Γέτεν

Επισήμως νικητής, με ισχνή διαφορά από τον ακροδεξιό Βίλντερς, είναι το κεντρώο D66 στην Ολλανδία. Ο ηγέτης του, Ρομπ Γέτεν, δηλώνει έτοιμος να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις για σχηματισμό κυβέρνησης

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Είμαι μισθωμένος εκτελεστής»: Αναρχικός ή μισογύνης, σαν σήμερα, η σαγηνευτική διαστροφή του Χέλμουτ Νιούτον
«Βασιλιάς του κινκ» 31.10.25

«Είμαι μισθωμένος εκτελεστής»: Αναρχικός ή μισογύνης, σαν σήμερα, η σαγηνευτική διαστροφή του Χέλμουτ Νιούτον

Στην επέτειο της γέννησης του, μια υπενθύμιση: η ζωή του Χέλμουτ Νιούτον υπήρξε τόσο αιχμηρή και αντιφατική όσο και οι ίδιες οι φωτογραφίες του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο