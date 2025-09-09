Η έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, η οποία εξετάζει τις ουκρανικές προετοιμασίες προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση εν μέσω του συνεχιζόμενου επιθετικού πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, εγκρίθηκε σήμερα, Τρίτη, με 418 ψήφους υπέρ, 135 κατά και 41 αποχές.

Οι ευρωβουλευτές επιβεβαιώνουν την αταλάντευτη προσήλωσή τους στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και τονίζουν ότι οποιαδήποτε ειρηνική λύση πρέπει να σέβεται τη βούληση του ουκρανικού λαού και να μην επιβάλλεται από κανέναν άλλο διεθνή παράγοντα.

Παράλληλα, ζητούν από την Ουκρανία να εντείνει τις μεταρρυθμίσεις για το κράτος δικαίου, τη δικαιοσύνη και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Επαινώντας την Ουκρανία για τις «εξαιρετικές» προσπάθειές της να ενισχύσει τους δημοκρατικούς θεσμούς της, οι ευρωβουλευτές ενθαρρύνουν το Κίεβο να διατηρήσει αυτή τη μεταρρυθμιστική δυναμική. Τονίζουν τη σημασία των διαφανών και αξιοκρατικών διαδικασιών επιλογής για τους δικαστικούς φορείς και τους φορείς καταπολέμησης της διαφθοράς και καλούν την Ουκρανία να εντείνει τις μεταρρυθμίσεις της στον τομέα του κράτους δικαίου και της δημόσιας διοίκησης, καθώς και τα μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς, δεδομένου ότι η πρόοδος σε αυτούς τους τομείς είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο για την προσχώρηση στην ΕΕ, αλλά και για την επιτυχή ανασυγκρότηση και την οικονομική εμπιστοσύνη.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί, επίσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανοίξει ομάδες διαπραγματευτικών κεφαλαίων για την προώθηση της προσπάθειας προσχώρησης της Ουκρανίας στην ΕΕ με τον ταχύτερο δυνατό ρυθμό, με την επιφύλαξη της συνεχούς εφαρμογής του εγχειριδίου κανόνων της ΕΕ και της ολοκλήρωσης των μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη δρομολογηθεί.

«Η ΕΕ πρέπει να παραμείνει στρατηγικός σύμμαχος της Ουκρανίας»

Η έκθεση εκφράζει επίσης βαθιά ανησυχία για τη μετατόπιση της στάσης των Ηνωμένων Πολιτειών, όσον αφορά τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας, υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Υπό το πρίσμα αυτών των εξελίξεων, οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να παραμείνουν στρατηγικοί σύμμαχοι της Ουκρανίας και θα πρέπει να ενισχύσουν τον ηγετικό τους ρόλο στη στήριξη του αγώνα της για κυριαρχία, ειρήνη και δικαιοσύνη.

Λαμβάνουν υπόψη την πρόσφατη συνάντηση μεταξύ του προέδρου Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αλάσκα και τονίζουν ότι έρχεται σε κατάφωρη αντίθεση με τη μαζική κλιμάκωση των επιθέσεων της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η οποία αποδεικνύει για άλλη μια φορά πως η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την ειρήνη, αλλά μάλλον για την υποδούλωση της Ουκρανίας.

Καλούν επίσης τον πρόεδρο Τραμπ να ενεργήσει, μετά την ανακοίνωσή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υιοθετήσουν περαιτέρω αποφασιστικές οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας και των χωρών που τροφοδοτούν την πολεμική μηχανή της.

Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές επαναβεβαιώνουν τη σταθερή δέσμευσή τους να διασφαλίσουν εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία και δηλώνουν ότι πρέπει να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και της αμυντικής βιομηχανίας της Ουκρανίας.

«Η Ουκρανία ανήκει στην ευρωπαϊκή οικογένεια»

«Με στέρεες μεταρρυθμίσεις, η Ουκρανία μπορεί να επιτύχει τον στόχο της προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ανήκει. Η ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών είναι και θα παραμείνει ουσιαστικής σημασίας, όπως και η προώθηση των δικαστικών μεταρρυθμίσεων και των μεταρρυθμίσεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς, η ενίσχυση των τοπικών και περιφερειακών αρχών και η διατήρηση του κοινοβουλευτικού πλουραλισμού», δήλωσε ο εισηγητής Michael Gahler (ΕΛΚ, Γερμανία) μετά την ψηφοφορία.

Και προσέθεσε: «Θαυμάζουμε επίσης τον ρόλο που διαδραματίζει η ουκρανική κοινωνία των πολιτών στη μεταρρυθμιστική διαδικασία. Ως Κοινοβούλιο, θέλουμε να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα ότι η Ουκρανία ανήκει στην ευρωπαϊκή οικογένεια και ότι θα κάνουμε τα πάντα ώστε να πάρει τη θέση που της αξίζει το συντομότερο δυνατόν».

Να σημειωθεί πως αυτή είναι η πρώτη έκθεση διεύρυνσης για την Ουκρανία από την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας, τη χορήγηση καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ χώρας και την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων.

Οι εκθέσεις για τη διεύρυνση αποτελούν την απάντηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις ετήσιες εκθέσεις της Κομισιόν σχετικά με τις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες στη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ. Τα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν στην ολομέλεια αντιπροσωπεύουν την επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά στις σχέσεις της ΕΕ με τις χώρες αυτές.