Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
09.09.2025 | 17:49
Φωτιά στη ΒΙΠΕ Βόλου - Ήχησε το 112
09.09.2025 | 16:54
Ξεκινά η 24ωρη λειτουργία στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα
09.09.2025 | 13:12
Η ΓΣEE κήρυξε 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου
Ουκρανία: Βήματα στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Κόσμος 09 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:16

Ουκρανία: Βήματα στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωκοινοβούλιο ενθαρρύνει την Ουκρανία να διατηρήσει τον ρυθμό υλοποίησης των ενταξιακών της μεταρρυθμίσεων και επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΕΕ για δίκαιη και διαρκή ειρήνη

Η έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, η οποία εξετάζει τις ουκρανικές προετοιμασίες προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση εν μέσω του συνεχιζόμενου επιθετικού πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, εγκρίθηκε σήμερα, Τρίτη, με 418 ψήφους υπέρ, 135 κατά και 41 αποχές.

Οι ευρωβουλευτές επιβεβαιώνουν την αταλάντευτη προσήλωσή τους στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και τονίζουν ότι οποιαδήποτε ειρηνική λύση πρέπει να σέβεται τη βούληση του ουκρανικού λαού και να μην επιβάλλεται από κανέναν άλλο διεθνή παράγοντα.

Παράλληλα, ζητούν από την Ουκρανία να εντείνει τις μεταρρυθμίσεις για το κράτος δικαίου, τη δικαιοσύνη και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Επαινώντας την Ουκρανία για τις «εξαιρετικές» προσπάθειές της να ενισχύσει τους δημοκρατικούς θεσμούς της, οι ευρωβουλευτές ενθαρρύνουν το Κίεβο να διατηρήσει αυτή τη μεταρρυθμιστική δυναμική. Τονίζουν τη σημασία των διαφανών και αξιοκρατικών διαδικασιών επιλογής για τους δικαστικούς φορείς και τους φορείς καταπολέμησης της διαφθοράς και καλούν την Ουκρανία να εντείνει τις μεταρρυθμίσεις της στον τομέα του κράτους δικαίου και της δημόσιας διοίκησης, καθώς και τα μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς, δεδομένου ότι η πρόοδος σε αυτούς τους τομείς είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο για την προσχώρηση στην ΕΕ, αλλά και για την επιτυχή ανασυγκρότηση και την οικονομική εμπιστοσύνη.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί, επίσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανοίξει ομάδες διαπραγματευτικών κεφαλαίων για την προώθηση της προσπάθειας προσχώρησης της Ουκρανίας στην ΕΕ με τον ταχύτερο δυνατό ρυθμό, με την επιφύλαξη της συνεχούς εφαρμογής του εγχειριδίου κανόνων της ΕΕ και της ολοκλήρωσης των μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη δρομολογηθεί.

«Η ΕΕ πρέπει να παραμείνει στρατηγικός σύμμαχος της Ουκρανίας»

Η έκθεση εκφράζει επίσης βαθιά ανησυχία για τη μετατόπιση της στάσης των Ηνωμένων Πολιτειών, όσον αφορά τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας, υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Υπό το πρίσμα αυτών των εξελίξεων, οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να παραμείνουν στρατηγικοί σύμμαχοι της Ουκρανίας και θα πρέπει να ενισχύσουν τον ηγετικό τους ρόλο στη στήριξη του αγώνα της για κυριαρχία, ειρήνη και δικαιοσύνη.

Λαμβάνουν υπόψη την πρόσφατη συνάντηση μεταξύ του προέδρου Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αλάσκα και τονίζουν ότι έρχεται σε κατάφωρη αντίθεση με τη μαζική κλιμάκωση των επιθέσεων της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η οποία αποδεικνύει για άλλη μια φορά πως η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την ειρήνη, αλλά μάλλον για την υποδούλωση της Ουκρανίας.

Καλούν επίσης τον πρόεδρο Τραμπ να ενεργήσει, μετά την ανακοίνωσή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υιοθετήσουν περαιτέρω αποφασιστικές οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας και των χωρών που τροφοδοτούν την πολεμική μηχανή της.

Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές επαναβεβαιώνουν τη σταθερή δέσμευσή τους να διασφαλίσουν εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία και δηλώνουν ότι πρέπει να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και της αμυντικής βιομηχανίας της Ουκρανίας.

«Η Ουκρανία ανήκει στην ευρωπαϊκή οικογένεια»

«Με στέρεες μεταρρυθμίσεις, η Ουκρανία μπορεί να επιτύχει τον στόχο της προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ανήκει. Η ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών είναι και θα παραμείνει ουσιαστικής σημασίας, όπως και η προώθηση των δικαστικών μεταρρυθμίσεων και των μεταρρυθμίσεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς, η ενίσχυση των τοπικών και περιφερειακών αρχών και η διατήρηση του κοινοβουλευτικού πλουραλισμού», δήλωσε ο εισηγητής Michael Gahler (ΕΛΚ, Γερμανία) μετά την ψηφοφορία.

Και προσέθεσε: «Θαυμάζουμε επίσης τον ρόλο που διαδραματίζει η ουκρανική κοινωνία των πολιτών στη μεταρρυθμιστική διαδικασία. Ως Κοινοβούλιο, θέλουμε να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα ότι η Ουκρανία ανήκει στην ευρωπαϊκή οικογένεια και ότι θα κάνουμε τα πάντα ώστε να πάρει τη θέση που της αξίζει το συντομότερο δυνατόν».

Να σημειωθεί πως αυτή είναι η πρώτη έκθεση διεύρυνσης για την Ουκρανία από την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας, τη χορήγηση καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ χώρας και την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων.

Οι εκθέσεις για τη διεύρυνση αποτελούν την απάντηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις ετήσιες εκθέσεις της Κομισιόν σχετικά με τις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες στη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ. Τα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν στην ολομέλεια αντιπροσωπεύουν την επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά στις σχέσεις της ΕΕ με τις χώρες αυτές.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακά επικράτησαν οι πωλητές στην αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακά επικράτησαν οι πωλητές στην αγορά

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Ανεβάζει τον πήχη η Alpha Finance – Οι νέες τιμές στόχοι

Ελληνικές τράπεζες: Ανεβάζει τον πήχη η Alpha Finance – Οι νέες τιμές στόχοι

inWellness
Έρευνα 09.09.25

Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;

Είναι γνωστές οι ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής. Ωστόσο μια νέα έρευνα δείχνει ότι λειτουργεί και ως ασπίδα στη γήρανση του εγκεφάλου μας.

Σύνταξη
inTown
Γαλλία: Παραιτήθηκε ο Φρανσουά Μπαϊρού – Αποχώρησε από το Ελιζέ – Εν αναμονή των αποφάσεων Μακρόν
Κόσμος 09.09.25 Upd: 16:47

Παραιτήθηκε ο Φρανσουά Μπαϊρού - Αποχώρησε από το Ελιζέ - Εν αναμονή των αποφάσεων Μακρόν

Ο Φρανσουά Μπαϊρού έφυγε από το Ελιζέ στις 15:51 ώρα Ελλάδας, αφού υπέβαλε την παραίτησή του στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν - Ο υπουργός Άμυνας της Γαλλίας, Σεμπαστιέν Λεκορνί, το «φαβορί» για την πρωθυπουργία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Μπαϊρού: Συνάντηση με Μακρόν για να υποβάλει την παραίτησή του – Το φαβορί για τη διαδοχή του
Κόσμος 09.09.25 Upd: 15:37

Στο Ελιζέ o Μπαϊρού για να υποβάλει την παραίτησή του στον Μακρόν - Το φαβορί για τη διαδοχή του

Ο Φρανσουά Μπαϊρού ηττήθηκε στην ψήφο εμπιστοσύνης της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης και ο Μακρόν αναζητά αντικαταστάτη, με τις πρώτες πληροφορίες να υποστηρίζουν πως τον έχει ήδη βρει

Σύνταξη
Νεπάλ: Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός μετά από τις αιματηρές διαδηλώσεις
Εξέγερση 09.09.25

Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός του Νεπάλ μετά τις αιματηρές κινητοποιήσεις - Διαδηλωτές πολιορκούν την κατοικία του προέδρου

Οι διαδηλωτές στο Νεπάλ συνεχίζουν να βρίσκονται στους δρόμους ζητώντας δικαιοσύνη για τους 19 νεκρούς από την κρατική καταστολή - Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός για να εκτονωθεί η κατάσταση

Σύνταξη
Γαλλία: Οι πρώτες αντιδράσεις μετά την πτώση Μπαϊρού – Η στάση των Σοσιαλιστών και οι «πρόθυμοι να αναλάβουν»
«Αποχαιρετιστήρια πάρτι» 09.09.25

Οι πρώτες αντιδράσεις μετά την πτώση Μπαϊρού - Η στάση των Σοσιαλιστών και οι «πρόθυμοι να αναλάβουν»

Αναζητείται ο πέμπτος πρωθυπουργός σε δύο χρόνια - Η Γαλλία σε κρίση, ο Μακρόν ψάχνει σωσίβιο - Με «αποχαιρετιστήρια πάρτι» γιόρτασαν οι Γάλλοι την πτώση του Μπαϊρού

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Νέα Ζηλανδία: Πού και πώς ζούσε ο πατέρας που είχε εξαφανιστεί με τα παιδιά του 4 χρόνια [εικόνες]
Νέα Ζηλανδία 09.09.25

Πού και πώς ζούσε ο πατέρας που είχε εξαφανιστεί με τα παιδιά του 4 χρόνια - Η ανακούφιση της μητέρας

Μετά από τέσσερα χρόνια που καταζητούνταν με τον πατέρα τους, τα τρία παιδιά του Φίλιπς έχουν εντοπιστεί και είναι καλά στην υγεία τους λένε οι Αρχές

Σύνταξη
Η Αναλένα Μπέρμποκ αναλαμβάνει την προεδρία της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών
Κόσμος 09.09.25

Η Αναλένα Μπέρμποκ αναλαμβάνει την προεδρία της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών

Στη θέση αυτή θα διαδεχθεί τον προκάτοχό της Φιλεμόν Γιανγκ, τον πρώην πρωθυπουργό του Καμερούν, κατά την έναρξη της 80ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης στη Νέα Υόρκη

Σύνταξη
Έπσταϊν: Στη δημοσιότητα η ευχετήρια κάρτα του Τραμπ με σκίτσο γυναικείου σώματος
InView 09.09.25

Νέες αποκαλύψεις από τα έγγραφα του Έπσταϊν - Ευχετήρια κάρτα από τον Τραμπ με σκίτσο γυναικείο σώματος

Στο βιβλίο γενεθλίων του Έπσταϊν που βγήκε στη δημοσιότητα φιγουράρει το όνομα του Τραμπ αλλά και του Κλίντον - «Δεν είναι η δική μου υπογραφή», ισχυρίζεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Σύνταξη
Αμπάς: Συνάντηση με Στάρμερ στον Λονδίνο λίγο πριν την έναρξη της ΓΣ του ΟΗΕ
Τι συζήτησαν 09.09.25

Συνάντηση Αμπάς με Στάρμερ στο Λονδίνο λίγο πριν την έναρξη της ΓΣ του ΟΗΕ

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, ευχαρίστησε τον Κιρ Στάρμερ για την πρόθεσή του να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος - Στο Λονδίνο αναμένεται και ο ισραηλινός πρόεδρος

Σύνταξη
Σφοδρή αντίδραση ΕΣΗΕΜΘ κατά της κυβέρνησης – «Συστηματική προσβολή προς τους δημοσιογράφους Μακεδονίας-Θράκης»
Καταγγελία 09.09.25

Σφοδρή αντίδραση ΕΣΗΕΜΘ κατά της κυβέρνησης – «Συστηματική προσβολή προς τους δημοσιογράφους Μακεδονίας-Θράκης»

Η ΕΣΗΕΜΘ καταγγέλλει πως κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη, «η συντριπτική πλειοψηφία των Μέσων που υπηρετούν την Ενημέρωση στη Θεσσαλονίκη αγνοήθηκαν επιδεικτικά»

Σύνταξη
Κρητική μαφία: Στη φυλακή τα δύο αδέρφια για τους εκβιασμούς – «Υπόθεση φιάσκο» λένε οι δικηγόροι τους
Ελλάδα 09.09.25

Κρητική μαφία: Στη φυλακή τα δύο αδέρφια για τους εκβιασμούς – «Υπόθεση φιάσκο» λένε οι δικηγόροι τους

Στον χώρο έξω από την εισαγγελία στα Χανιά ήταν συγκεντρωμένα συγγενικά τους πρόσωπα για να τους συμπαρασταθούν, υποστηρίζοντας πως το κατηγορητήριο είναι αβάσιμο.

Σύνταξη
Η απλή μέθοδος των τριών
On Field 09.09.25

Η απλή μέθοδος των τριών

Οι τρεις χαφ της Δανίας «έκοβαν κι έραβαν» στο Καραϊσκάκη κάνοντας την (μεγάλη) διαφορά…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αδιανόητο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκε με γυαλί στην οικογένειά του επειδή έκαναν… ευχέλαιο
Οδηγήθηκε στη φυλακή 09.09.25

Αδιανόητο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκε με γυαλί στην οικογένειά του επειδή έκαναν… ευχέλαιο

Ο 33χρονος από τη Θεσσαλονίκη έδειξε στην απολογία του να έχει πλήρη επίγνωση των πράξεών του, δηλώνοντας πως είναι ένοχος, ενώ απέδωσε την επίθεση στο γεγονός ότι εξοργίστηκε

Σύνταξη
Βίντεο ντοκουμέντα από την άγρια καταδίωξη: Η στιγμή που ο γιος του επιχειρηματία εκσφενδονίζει τον αστυνομικό
Ελλάδα 09.09.25

Βίντεο ντοκουμέντα από την άγρια καταδίωξη: Η στιγμή που ο γιος του επιχειρηματία εκσφενδονίζει τον αστυνομικό

Ο 20χρονος γιος του επιχειρηματία υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή πως πάτησε το γκάζι για να διαφύγει, επειδή όπως είπε πίστευε εκείνα τα δευτερόλεπτα, πως είχε να κάνει με ενέδρα ληστών.

Σύνταξη
Ιστορικό ματς στη Serie A: Με κάμερα σώματος διαιτητή ο αγώνας Γιουβέντους-Ιντερ
Ποδόσφαιρο 09.09.25

Ιστορικό ματς στη Serie A: Με κάμερα σώματος διαιτητή ο αγώνας Γιουβέντους-Ιντερ

Η Refcam θα χρησιμοποιηθεί στη διάρκεια της προθέρμανσης, ζωντανά κατά τη διάρκεια του αγώνα, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για τα φάουλ και για την προβολή επαναλήψεων του ντέρμπι της Serie A

Βάιος Μπαλάφας
Νέα Δημοκρατία: «Fake News» η επιβολή μείωσης ΦΠΑ από ΕΕ
Πολιτική 09.09.25

«Fake News» κατά τη Νέα Δημοκρατία η επιβολή μείωσης ΦΠΑ από ΕΕ

«Δεν υπάρχει κανένα "κατηγορητήριο" ή "πρόστιμο" επειδή η Ελλάδα δεν μείωσε ΦΠΑ σε συγκεκριμένες κατηγορίες» αναφέρει η Νέα Δημοκρατία, δύο ημέρες μετά το «δεν γνωρίζω» του πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
Γιώργος Χρανιώτης: «Χρωστάω μία συγγνώμη σε μία κοπέλα που δεν είναι πια στη ζωή»
«Το σθένος» 09.09.25

Γιώργος Χρανιώτης: «Χρωστάω μία συγγνώμη σε μία κοπέλα που δεν είναι πια στη ζωή»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Γιώργος Χρανιώτης αναφέρθηκε σε μια συνεργάτιδα του, η οποία πλέον δεν βρίσκεται στη ζωή, αλλά και στον πόνο που νιώθει όταν βλέπει τα παιδιά να υποφέρουν.

Σύνταξη
Ο Φαραντούρης ζητεί «ρήτρα διαφυγής» για πολιτική προστασία και φυσικές καταστροφές
Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ 09.09.25

Ο Φαραντούρης ζητεί «ρήτρα διαφυγής» για πολιτική προστασία και φυσικές καταστροφές

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Νικόλας Φαραντούρης, επικαλέστηκε τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη και άλλες θεομηνίες και φυσικές καταστροφές

Σύνταξη
Πάτρα: Νέα υπόθεση με ύποπτο θάνατο βρέφους – Τα σοκαριστικά στοιχεία κακοποίησης και η ιατροδικαστική έκθεση
Ελλάδα 09.09.25

Πάτρα: Νέα υπόθεση με ύποπτο θάνατο βρέφους – Τα σοκαριστικά στοιχεία κακοποίησης και η ιατροδικαστική έκθεση

Αποκαλύψεις που σοκάρουν παρουσίασε το Live News με τον θάνατο ενός βρέφους μόλις 2,5 μηνών που σύμφωνα με τον ιατροδικαστή πέθανε από παθολογικά αίτια αλλά τα στοιχεία δείχνουν άγρια κακοποίηση

Σύνταξη
«Η φάρμα των ζώων γράφτηκε και από τους δύο γονείς μου» – Ο γιος του Όργουελ βάζει τη μητέρα του στη θέση που της αξίζει
Μαρτυρία 09.09.25

«Η φάρμα των ζώων γράφτηκε και από τους δύο γονείς μου» - Ο γιος του Όργουελ βάζει τη μητέρα του στη θέση που της αξίζει

Ο Ρίτσαρντ Μπλερ, γιος του Τζορτζ Όργουελ και της Αϊλίν, μιλάει για τον ρόλο που έπαιξε η μητέρα του στην ανάπτυξη της πολιτικής παραβολής του 1945 και πώς παραλίγο να μην εκδοθεί.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο Άρης κατέθεσε πρόταση για τον Αλφαρέλα»
Ποδόσφαιρο 09.09.25

«Ο Άρης κατέθεσε πρόταση για τον Αλφαρέλα»

Δημοσίευμα στην Πολωνία θέλει τον Άρη να έχει καταθέσει πρόταση στη Λέγκια για τον δανεισμό του Γάλλου επιθετικού, ενώ πρότειναν και οψιόν ύψους 300.000 ευρώ για την αγορά των δικαιωμάτων του.

Σύνταξη
Τώρα θέλουμε (πολύ) και το τρίποντο
On Field 09.09.25

Τώρα θέλουμε (πολύ) και το τρίποντο

Οι Λιθουανοί θα προσπαθήσουν να περιορίσουν τον δρόμο του Γιάννη προς το καλάθι κι αυτό σημαίνει πως τα εύστοχα σουτ από τα 6.75 είναι κάτι παραπάνω από… απαραίτητα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ανδρουλάκης με δήμαρχο Βηθλεέμ: Προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ, να σταματήσει άμεσα η εθνοκάθαρση στη Γάζα
Συνάντηση στη Βουλή 09.09.25

Ανδρουλάκης με δήμαρχο Βηθλεέμ: Προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ, να σταματήσει άμεσα η εθνοκάθαρση στη Γάζα

«Επιτέλους να βρεθεί μια λύση βάσει των ψηφισμάτων του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για να υπάρχει ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
«Νόμιζα ότι ήμουν αλεξίσφαιρη, δεν είμαι»: Η Τζούλιαν Μουρ για το ατύχημα, την υγεία και το Αλτσχάιμερ
Ουσία 09.09.25

«Νόμιζα ότι ήμουν αλεξίσφαιρη, δεν είμαι»: Η Τζούλιαν Μουρ για το ατύχημα, την υγεία και το Αλτσχάιμερ

Πώς μπορεί ένας τραυματισμός να σου αλλάξει τη ζωή και να σε κάνει να δεις τα πάντα αλλιώς; Η Τζούλιαν Μουρ αποκαλύπτει γιατί η φροντίδα για τη σωματική και πνευματική της υγεία είναι η απόλυτη προτεραιότητα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE προημιτελικά Eurobasket 2025: Τουρκία – Πολωνία
Μπάσκετ 09.09.25

LIVE προημιτελικά Eurobasket 2025: Τουρκία – Πολωνία

LIVE: Τουρκία – Πολωνία. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τουρκία – Πολωνία, με τον νικητή να αντιμετωπίζει στους «4» του Eurobasket την Ελλάδα αν ξεπεράσει τη Λιθουανία. Τηλεοπτικά από Nova Sports Start.

Σύνταξη
Χρηστίδης: Όποτε και αν γίνουν εκλογές, τα αποτελέσματα θα είναι πολύ διαφορετικά από τις δημοσκοπήσεις
ΠΑΣΟΚ 09.09.25

Χρηστίδης: Όποτε και αν γίνουν εκλογές, τα αποτελέσματα θα είναι πολύ διαφορετικά από τις δημοσκοπήσεις

«Ούτε η τρόικα, την πιο σκληρή περίοδο, δεν ζήτησε 13 ώρες εργασίας», υπογράμμισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης

Σύνταξη
Το πλάνο του Μεντιλίμπαρ για τον Ποντένσε και τους αγώνες με Πανσερραϊκό, Πάφο
Ποδόσφαιρο 09.09.25

Το πλάνο του Μεντιλίμπαρ για τον Ποντένσε και τους αγώνες με Πανσερραϊκό, Πάφο

Το απόγευμα της Δευτέρας ο Μεντιλίμπαρ περίμενε άπαντες (πλην διεθνών) στο Ρέντη, για να ξεκινήσει η δουλειά ενόψει Πανσερραϊκού. Τα δεδομένα για Ποντένσε, Στρεφέτσα και Μάνσα.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Η Τζίτζι Χαντίντ πέρασε από οντισιόν για πρωταγωνιστικό ρόλο – Και ο Μπράντλεϊ Κούπερ έχει ένα μερίδιο ευθύνης
«Μαλλιά Κουβάρια» 09.09.25

Η Τζίτζι Χαντίντ πέρασε από οντισιόν για πρωταγωνιστικό ρόλο – Και ο Μπράντλεϊ Κούπερ έχει ένα μερίδιο ευθύνης

Σύμφωνα με τη Vogue, η σχέση της Τζίτζι Χαντίντ με τον Μπράντλεϊ Κούπερ έχει τροφοδοτήσει τις δημιουργικές της φιλοδοξίες, με την υποκριτική να είναι μία από αυτές.

Σύνταξη
